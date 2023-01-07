Yoksul çocukluğu tarihe karıştı: Doğum günü pastası yemekle meşgulüm

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'ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM... PASTA YEMEKLE MEŞGULÜM'

Yeşil renkli balonların arasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Irina Shayk, takipçilerine "Bütün doğum günü dilekleriniz için teşekkürler" diye seslendi. Ünlü modelin mesajı şöyle: "Bütün doğum günü mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Eğer cevap vermezsem pasta yemekle ya da uyumakla meşgulüm demektir. Hepinizi seviyorum, hepinize minnettarım." Shayk, bu kadar ilgi görmekten dolayı kendini şanslı hissettiğini de belirtti.

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RUSYA'DA BİR MADENCİ KASABASINDA DÜNYAYA GELDİ

Tam adı Irina Valeryevna Shaykhlislamova olan ama moda dünyasında Irina Shayk olarak tanınan top model, 6 Ocak 1986 gününde Rusya'nın bir madenci kasabası olan Yemanzhelinsk'te dünyaya gözlerini açtı. Tatar olan babası Valery Shaykhlislamov bir maden işçisiydi. Mesleğinin de etkisiyle akciğer hastalığına yakalanan Valery Shaykhlislamov, erken yaşta ölünce ailesi de ekonomik olarak zor dönemler geçirdi.

YOKSUL ÇOCUKLUĞUNU HİÇ UNUTMADI

Irina Shayk, geçen yılın son ayında annesiyle çekilen birkaç tane bebeklik pozunu "Fotoğrafsız bir çocukluk" mesajıyla paylaşıp zorluklarla dolu geçmişine bir gönderme yapmıştı. Hem Irina Shayk hem de ablası Tatiana Petenkova o karelerde henüz bebeklik halleriyle görülüyordu. Her iki kızıyla birlikte objektiflere gülümseyen anneleri Olga da gençlik yıllarındaki görünümüyle kızı Irina'yı andırıyordu. Zaten takipçileri de o paylaşıma yaptıkları yorumlarda Irina Shayk'ın annesine olan benzerliğini vurgulamıştı.

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Yıllar önce futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla dikkat çeken o sıralarda kariyerinde de hızlı yükselişe geçen Irina Shayk, son dönemde Bradley Cooper ile ilişkisiyle gündemde. Bir ara ayrılan ikili, son iddialara göre yeniden bir araya geldi. Beş yaşındaki kızları Lea ile birlikte sanki eski ateşli aşık günlerine dönmüş gibi görünüyorlar.

ŞU ANDA SERVETİ 25 MİLYON DOLAR

Son yılların en gözde modellerinden biri olan Irina Shayk, 25 milyon dolarlık bir kişisel servete sahip. New York'ta birçok kişinin hayallerini süsleyen bir evde kızı ve sevgilisiyle birlikte yaşıyor. Annesi Olga da zorluklarla dolu eski günlerin çok uzağında. Ama Irina Shayk, 37 yıl önce dünyaya geldiğinde koşulları çok farklıydı.

TATAR BABASI MADEN İŞÇİSİYDİ

Shayk'ın saç rengini aldığı babası Tatar'dı. Shayk koyu renk saçlarını ve ten rengini babasından, açık renk gözlerini ise Rus olan annesi Olga'dan aldığını söylemişti bir röportajında. Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı. Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem İrina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu.

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ASLINDA BU GELECEK, ABLASI İÇİN TASARLANMIŞTI

Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan Irina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü. Arada sırada okula ablasının yanına giden Irina ise işte tam da orada keşfedildi. Irina Shayk ve ailesinin hayatı o yıllarda gerçekten de çok zordu. Ülkenin giderek darboğaza girdiği dönemde onlar da güç bir hayat sürmeye başladılar. Sovyet dönemini yansıtan tarzda küçücük bir apartman dairesinde yaşıyorlardı.

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YİYECEK BİLE BULAMIYORLARDI

Yiyecek yemek bile bulmakta güçlük çekiyorlardı. Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama yemek için" diyerek anlatmıştı. Irina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. "

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İşte ablasının devam ettiği güzellik okuluna gidip gelirken de bu hayaline uzanan yolda ilk adımı atmış oldu. Shayk, o sırada dış görüntüsüyle dikkat çekti. Henüz 20 yaşındaydı ve böylece modelliğe başladı. Bir süre Moskova'da çalışan Shayk, ajanstan Paris'te çalışma teklifi aldı. Aylarca düşünüp kabul etti. Böylece bugünkü yaşamına giden yolda ilk adımı da atmış oldu.

MOSKOVALI İŞ İNSANINDAN RONALDO'YA

Irina Shayk'ın tüm dünya tarafından bilinen ilk romantik ilişkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı oldu. Ama ondan önce de kendisinden yaşça çok büyük Moskovalı bir işadamı ile yaşadığı aşkı geçmiş dönemde birlikte çalıştığı ajans sahipleri hala hatırlıyor.

'YANLIŞ BEDENDE DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM'

Irina Shayk, bundan iki yıl önce yaptığı bir açıklamayla gündeme oturmuştu. Bu da aslında yaşadığı zorlu çocuklukla ilgili bir durumdu. Shayk, Vogue dergisine verdiği bir röportajda "yanlış bedende dünyaya geldiğini, aslında erkek olması gerektiğini" söylemişti. Ünlü model tam 14 yaşından bu yana böyle hissettiğini sözlerine eklemişti. Gelin, onun neden böyle hissettiğini anlattığı satırları da bir hatırlayalım: "Babam öldüğünde, artık aileme göz kulak olma sırasının bana geldiğini düşündüm. Neden bilmiyorum. Belki de hep bir erkek çocuk isteyen babam yüzünden."

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, INSTAGRAM