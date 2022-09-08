Ondan bir çocuğum daha olsun istiyorum: Sokaklarda sarmaş dolaş

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DİKKAT ÇEKEN SAMİMİYET

Son günlerde herkesin, özellikle de hayranlarının merak dolu ilgisini üzerlerine çeken Rus model Irina Shayk ile Amerikalı oyuncu Bradley Cooper bir kez daha sokaklarda sarmaş dolaş görüntülendi. 36 yaşındaki Shayk ile 47 yaşındaki Cooper, birlikte çıktıkları tatilden döndü. Çift, önceki gün 5 yaşına gelen kızları Lea De Seine ile birlikte New York'ta bir yürüyüşe çıktı. O sırada da bir an yürümeyi bırakıp birbirlerine sımsıkı sarıldıkları görüldü. Shayk ve Cooper daha önce de sokaklarda samimi görüntüler sergilemişti.

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Shayk ile Cooper'ın önce birlikte tatile çıkması ardından da sokaktaki sevgi gösterisi, nişanlıyken ayrılan çiftin yeniden bir araya geldiği iddialarını alevlendirdi. Irina Shayk ile Bradley Cooper, birkaç ay önce de yine New York sokaklarında kol kola görüntülenmişti. Son dönemdeki bu yakınlıkları da Shayk ile Cooper'ın ayrılığa daha fazla dayanamadığına ve yeniden bir araya gelmelerine işaret olarak gösteriliyor.

'ÇOK İYİ BİR BABA'

Bu arada Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın, kızları Lea'nın hatırına geçmişte de görüştükleri biliniyor. Lea bazen babasıyla bazen de annesiyle vakit geçiriyor. Hollywood'un müzmin bekarlarından biri olarak bilinen Cooper'ın babalığı ise çok konuşulan konulardan biri. Dışarıdan bakıldığında kendini kızına adamış bir baba gibi görünen Cooper'ın gerçekten öyle olduğunu Irina Shayk da doğrulamıştı. Shayk, Cooper'ın kızı için çok iyi bir baba olduğunu anlatmıştı.

HEM SHAYK HEM COOPER İKİNCİ ÇOCUĞA SICAK BAKIYOR

Bu arada Irina Shayk ve Bradley Cooper ile ilgili olarak gündeme gelen bir konu daha var. Bu da önceki gün bazı ABD magazin sitelerinde yer aldı. Buna göre Irina Shayk, kızı Lea'nın bir kardeşi olmasını istiyor. Babasının da Cooper olmasından yana. Kendilerine yakın kaynaklara göre böyle bir istek içinde olan tek kişi Shayk da değil üstelik. Bradley Cooper da yeni bir çocuk fikrine sıcak bakıyor.

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'BABA OLMAK ÇOK DEĞİŞTİRDİ': İleri bir yaşta baba olan Bradley Cooper, katıldığı TV programlarında ve verdiği röportajlarda, çocuk sahibi olmanın kendisini çok değiştirdiğini söylüyor. Cooper, Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti. Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı. Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi Film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.

'ONA BAKINCA BABAMI GÖRÜYORUM' DEMİŞTİ: Bradley Cooper, Oprah Winfrey'e konuk olduğunda da "Kızımız harika. Ona baktığımda sık sık kaybettiğim babamı görüyorum" demişti. Bradley Cooper, babasını 2011 yılında kaybetti. Cooper, Lea kendisine "baba" diye seslendikçe, kendi babasının ruhunun kızıyla birlikte yaşadığına inandığını da eklemişti.

'BİRBİRLERİNİ UNUTAMADILAR' İDDİASI

Irina Shayk ve Bradley Cooper, 2019 yılında yollarını ayırdıktan sonra her ikisinin de adı kısa süreli aşk söylentilerine karıştı. Ama ne Shayk he de Cooper ciddi bir ilişki yaşadı. Bu da eski çiftin birbirlerini unutamadıkları ve tekrar bir araya gelmelerinin an meselesi olduğu iddialarını güçlendirdi.

KUMUN ÜZERİNE ÇİZİLMİŞ KALP İÇİNDE POZ VERDİ

Irina Shayk geçen hafta içinde Bradley Cooper ile birlikte çıktıkları tatile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu durum da birçok kişi tarafından "aşk yeniden" şeklinde yorumlandı. Shayk ile Cooper arasında fotoğraflara yansıyan samimiyet, özellikle de modelin bir kalp şekli üzerinde kumlara uzanarak verdiği poz "yeniden aşk" iddialarını alevlendirdi.

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LADY GAGA İLE AŞK SÖYLENTİSİ

Irina Shayk ile Bradley Cooper ayrılığı o dönemde gündeme bomba gibi düşmüşü. Bu ayrılığın nedenleri hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de 2019 yılının Oscar töreninde çok konuşulan Lady Gaga ve Bradley Cooper arasındaki samimiyetti. Birlikte A Star In Born adlı filmde rol alan ikili, tören gecesi birlikte filmin bir şarkısını seslendirmişlerdi. Lady Gaga ile Bradley Cooper arasında sahneden seyircilere bile ulaşan o elektrik, ikili arasında bir set aşkı doğduğu iddialarına neden olmuştu.

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AYRILIĞIN NEDENİ ANNESİ Mİ?

Bir dönem de Shayk ile Cooper'ın arasına annesi Gloria Campana'nın girdiğ iileri sürüldü. Çift, Bradley Cooper'ın annesi yüzünden ayrılmıştı. Bu iddialar da yanıtsız kaldı ve bir süre sonra unutuldu.

AŞK SÖYLENTİLERİ: Irina Shayk'ın adı bu ayrılığın ardından Kanye West ile anıldı. Shayk ve West, birlikte çıktıkları tatilde paparazziler tarafından görüntülendi. Her ne kadar "yeni bir aşk" diye lanse edilse de bu aşkın gerisi gelmedi. Cooper da kısa bir süre önce ABD'li siyasetçi Huma Abedin ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündeme geldi.

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Irina Shayk, yıllar önce kariyerinin ilk döneminde hem parlak bir model hem de dünyanın en ünlü insanlarından biri olan futbolcu Cristiano Ronaldo 'nun sevgilisi olarak gündemden düşmüyordu. Hayatına biraz daha yakından baktığımızda da onun, biraz tesadüf biraz da şans sonucu önünde kapılar açılan bir "modern külkedisi" olduğunu söyleyebiliriz. Bugün hatırı sayılır bir servetin sahibi olan, pırıltılı bir dünyada yaşayan Irina Shayk, zor koşullar altında büyüdü. Yeri geldi, başka bir şey bulamadığı için sadece patates yedi. Okuldaki erkek çocuklar onunla "çöp bacaklı" diye alay ederlerdi. Ama bütün bunlar artık bir hayal kadar geride kaldı. Çünkü artık o tüm dünyanın güzelliğini onayladığı, çok kazanan ünlü bir model.

ABD VİZE VERMEMİŞTİ

Üstelik bir zamanlar vize almak için zorluk çektiği ABD'de yaşayabiliyor ve Hollwood'un en yakışıklı erkeklerinden birinin de kalbini çaldı. İşte geçtiğimiz Irina Shayk'ın Rusya'nın Urallar yakınındaki madenci kasabası Yemanjelinsk'te başlayıp günümüze kadar uzanan hayatından çarpıcı notlar.

MADENCİ BABASINI GENÇ YAŞTA KAYBETTİ

1986 yılında maden işçisi bir baba ile müzik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi Irina Shayk. Ya da tam adıyla Irina Şeyhislamova.Henüz 14 yaşındayken, maden işçisi olan babası Valeriy bir akciğer hastalığı nedeniyle hayata veda etti.Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı. Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem Irina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu. Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan İrina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.

ASLINDA ABLASI MODEL OLACAKTI

Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü. Arada sırada okula ablasının yanına giden Irina ise işte tam da orada keşfedildi. Irina Shayk ve ailesinin hayatı o yıllarda gerçekten de çok zordu. Ülkenin giderek darboğaza girdiği dönemde onlar da güç bir hayat sürmeye başladılar.

HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKLİF: Ablasının devam ettiği güzellik okuluna gidip gelirken keşfedildi Irina Shayk. O sırada 20 yaşındaydı. Bir süre Moskova'da çalışan Shayk, ajanstan Paris'te çalışma teklifi aldı. Aylarca düşünüp kabul etti. Böylece bugünkü yaşamına giren yolda ilk adımı da atmış oldu.

Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama yemek için" diyerek anlatmıştı. Irina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. " Yemanjelinsk kasabasının eski sakinleri bugün hala Irina'yı da annesi Olga'yı da hatırlıyor. Hatta müzik öğretmeni Olga'nın çocuklarına bakabilmek için ek işler yaptığını da.

MOSKOVALI ZENGİN İŞ İNSANINDAN SONRA ÜNLÜ FUTBOLCU

Irina Shayk'ın tüm dünya tarafından bilinen ilk romantik ilişkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı oldu. Ama ondan önce de kendisinden yaşça çok büyük Moskovalı bir işadamı ile yaşadığı aşkı geçmiş dönemde birlikte çalıştığı ajans sahipleri hala hatırlıyor.