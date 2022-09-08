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KARANLIK GÃœNLER

Bu sÃ¶zler, yeÄŸeni tarafÄ±ndan kendisine yÃ¶neltilen taciz iddialarÄ±ndan aklanan ama o zamana kadar da karanlÄ±k gÃ¼nler geÃ§iren Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ricky Martin'in aÃ§Ä±klamasÄ±ndan.

Ä°NTÄ°KAM DAVASI: 20 MÄ°LYON DOLAR Ä°STÄ°YOR

50 yÄ±llÄ±k hayatÄ±nÄ±n neredeyse 40 yÄ±lÄ±nÄ± mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda geÃ§iren Ricky Martin, ÅŸimdi hem kariyerine hem de ailesine zarar veren bu iddialarÄ±n sahibi olan kiÅŸiye yani kendisini tacizle suÃ§layan yeÄŸenine karÅŸÄ± dava aÃ§tÄ±. Ãœstelik Martin, yeÄŸeninden, iddialarÄ± yÃ¼zÃ¼nden zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ zararÄ± telafi etmesi iÃ§in 20 milyon dolar talep ediyor.

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'ZULÃœM GÃ–RDÃœM, ASIL BEN TACÄ°Z EDÄ°LDÄ°M'

YeÄŸeninin yÃ¶nelttiÄŸi taciz iddialarÄ± nedeniyle kariyeri bitme noktasÄ±na gelen Martin'in 50 yÄ±l hapis cezasÄ± bile alabileceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Her ne kadar yeÄŸeni davayÄ± geri Ã§ekse de Ricy Martin olayÄ± kapatmadÄ±. Bu iddialar yÃ¼zÃ¼nden zulÃ¼m gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, asÄ±l kendisinin taciz edildiÄŸini ileri sÃ¼ren Martin, soluÄŸu mahkemede aldÄ±.

YEÄžENÄ°, ÅžARKCIYLA YEDÄ° AY Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžADIKLARINI Ä°LERÄ° SÜRDÜ: Gelin olayÄ±n geçmiÅŸine bir göz atalÄ±m... Bu temmuz ayÄ±nÄ±n ilk günlerinde Ricky Martin, duyanlarÄ± ÅŸoke eden bir iddiayla gündeme gelmiÅŸti. Üstelik bu iddianÄ±n sahibi de 21 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸeni Dennis Yadiel Sanchez'di. Martin'in üvey kÄ±z kardeÅŸi Vanessa'nÄ±n oÄŸlu Dennis Yadiel Sanchez, dayÄ±sÄ±yla 7 ay iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu süreçte kendisine ÅŸiddet uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürüp dava açmÄ±ÅŸtÄ±.

'Ä°LÄ°ÅžKÄ° BÄ°TTÄ°, PEÅžÄ°MDE DOLANMAYI SÃœRDÃœRDÃœ' DEMÄ°ÅžTÄ°

Ricky Martin'in yeÄŸeni Dennis Yadiel Sanchez'in iddiasÄ± bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. 21 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§, iliÅŸkileri bittiÄŸi halde Martin'in kendisini rahatsÄ±z ettiÄŸini, evinin etrafÄ±nda dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸ ve ÅŸarkÄ±cÄ± hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± Ã§Ä±karttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± basÄ±nÄ±n gÃ¼ndemine taÅŸÄ±yan da Ricky Martin'in aÄŸabeyi Eric oldu.

Ä°DDÄ°ALARINI GERÄ° ÇEKTÄ°, DAVA REDDEDÄ°LDÄ°: Kendisine yönelik korkunç iddialarÄ± yalanlayan Ricky Martin sonunda rahat bir nefes aldÄ±. Çünkü yeÄŸeni Dennis Yadiel Sanchez, iddialarÄ±nÄ± geri çekti ve dava da reddedildi. Belki de hayatÄ±nÄ±n en korkunç suçlamasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸan Ricky Martin de bu geliÅŸme üzerine bir açÄ±klama yaptÄ±. Ä°nternetteki TMZ sitesinde yayÄ±nlanan videoda Ricky Martin'in bu konudaki açÄ±klamalarÄ± yer aldÄ±.

'BÄ°R YALANIN KURBANI OLDUM'

TakÄ±m elbiseyle kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Ricky Martin "bir yalanÄ±n kurbanÄ± olduÄŸunu" belirtti. Ä°ÅŸin en acÄ± kÄ±smÄ±nÄ±n da bu saldÄ±rÄ±nÄ±n bir aile Ã¼yesinden gelmesi olduÄŸunu vurguladÄ±. Martin "HalkÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼m neredeyse 40 yÄ±llÄ±k kariyeri boyunca, son bir haftadÄ±r olduÄŸu kadar acÄ± verici bir ÅŸeyle uÄŸraÅŸmak zorunda kalmadÄ±m" dedi.

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'BANA, EÅžÄ°ME, Ã‡OCUKLARIMA ZARAR VERDÄ°'

Ãœvey ablasÄ±nÄ±n oÄŸlu Dennis Yadiel Sanchez iÃ§in de "sadece en iyisini dilediÄŸini" belirtti Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve onun "Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± bulmasÄ±nÄ± istediÄŸini" sÃ¶zlerine ekledi. Martin "Bir yalan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zarara sebep olabilir. Bana, eÅŸime, Ã§ocuklarÄ±ma ve aileme zarar verdi" dedi.

'Ã‡OK Ä°NCÄ°NDÄ°M'

Ricky Martin bu sÃ¼reÃ§ boyunca Ã§ok incindiÄŸini de gizlemedi. Ä°ki dakika sÃ¼ren videonun sonunda da "Åžimdi benim iÃ§in iyileÅŸme zamanÄ±. Ã‡ok incindim. Yeniden tÃ¼nelin sonundaki Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rebilmem iÃ§in sÃ¼kunete ihtiyacÄ±m var. IÅŸÄ±ÄŸÄ± bulacaÄŸÄ±m, her zaman yapmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±m gibi "diyerek bitirdi.

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OLAYA KARIÅžANLARIN KÄ°MLÄ°KLERÄ°NÄ° DE MARTÄ°N'Ä°N AÄžABEYÄ° AÇIKLADI: Ricky Martin bir yandan eski menajerinin iddialarÄ± bir yandan da yeÄŸeniyle ilgili bu korkunç söylentilerle gündeme geliyordu. Eski menajeri tarafÄ±ndan kendisine olan milyonlarca dolarlÄ±k borcunu ödememekle suçlanan Ricky Martin için en aÄŸÄ±rÄ± ise yeÄŸeninden gelen bu suçlamaydÄ±. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n yeÄŸeni, dayÄ±sÄ± Martin ile yedi ay iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu süreçte fiziksel ve psikolojik ÅŸiddet gördüÄŸünü ileri sürdü. Ä°ddialar bununla da bitmedi, yine yeÄŸeninin ileri sürdüÄŸüne göre Martin, iliÅŸkinin bitmesini kabullenemedi ve yeÄŸeninin peÅŸini bÄ±rakmak istemedi. AslÄ±nda bu iddialar bir süredir Porto Riko basÄ±nÄ±nda gündeme geliyordu, fakat kimin tarafÄ±ndan ortaya atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmiyordu. Bu kiÅŸinin kimliÄŸini açÄ±klayan da Ricy Martin'in aÄŸabeyi Eric oldu. Böylece Martin'i suçlayan kiÅŸinin de yeÄŸeni olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

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50 YILA KADAR HAPÄ°S CEZASIYLA KARÅžI KARÅžIYA KALABÄ°LÄ°RDÄ°

Ricky Martin'in Ã¼vey kÄ±z kardeÅŸinin oÄŸlu olan 21 yaÅŸÄ±ndaki Dennis Yadiel Sanchez, amcasÄ±yla yedi ay boyunca iliÅŸki yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼p Martin'in kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iliÅŸkinin bittiÄŸini kabulenmelip kendisini rahatsÄ±z etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼. Sanchez, Ricky Martin hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± da Ã§Ä±kardÄ±. BÃ¼tÃ¼n bu iddialar sonuÃ§u Porto Riko yasalarÄ±na gÃ¶re suÃ§u kanÄ±tlanÄ±rsa RickÅŸ Matin7in 50 yÄ±la varan hapis cezasÄ± bile alabileceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

CÄ°NSEL VE FÄ°ZÄ°KSEL ÅžÄ°DDET Ä°DDÄ°ASI: Ä°spanyol Marca gazetesinin, 21 yaÅŸÄ±ndaki Dennis Yadiel Sanchez'in ileri sürdüklerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre genç adam ile amcasÄ± Ricky Martin yedi ay süren bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±lar. Fakat o sÄ±rada Martin Sanchez'e hem fiziksel hem de psikolojik ÅŸiddet uyguladÄ±. Dennis Yadiel Sanchez'in ileri sürdüÄŸüne göre iliÅŸki, iki ay önce bitti. Fakat Martin onu aramayÄ± ve hatta evinin etrafÄ±nda dolaÅŸmayÄ± sürdürdü. Bu arada Sanchez'in, Martin hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rmÄ±ÅŸ olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. YargÄ±ya yansÄ±yan belgelerde Ricky Martin'in, Dennis Yadiel Sanchez ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyi bitirmek istemediÄŸi iddiasÄ± da yer aldÄ±. Porto Riko gazetesi El Vocero'nun haberine göre Martin, yeÄŸenini takip etmeyi, aramayÄ± ve evinin etrafÄ±nda dolaÅŸmayÄ± bÄ±rakmadÄ±. Sanchez aynÄ± zamanda Martin'in büyük miktarda alkol ve uyuÅŸturucu saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sürdü. Dennis Yadiel Sanchez, mahkemeye verdiÄŸi dilekçede güvenliÄŸinden endiÅŸe ettiÄŸini de belirtti.

Ä°DDÄ°ALARI YALANLADI

Ricky Martin hakkÄ±nda yeÄŸeni tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan bu iddialara bir sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yanÄ±t verdi. BÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ± yalanlayan Martin anlatÄ±lanlarÄ±n tamamen yalan ve uydurma olduÄŸunu savundu. Martin'in avukatlarÄ± Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine, bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±n uydurma olduÄŸunu belirtip "Bunun da Ã¶tesinde iÄŸrenÃ§" diye nitelendirdi.

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TAMAMEN ASILSIZ: AyrÄ±ca Ricky Martin sosyal medya sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "HakkÄ±mda verilen uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± tamamen asÄ±lsÄ±z iddialara dayanÄ±yor. Bu yüzden yargÄ± yoluyla karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸim. Çünkü bu süregiden bir yasal süreç. Åžu anda ayrÄ±ntÄ±landÄ±ramam. Bana gönderdiÄŸiniz sayÄ±sÄ±z destek mesajÄ± için teÅŸekkür ederim" diye yazdÄ±.

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DÃ–RT TANE Ã‡OCUÄžU VAR

Ricky Martin, Suriye asÄ±llÄ± Ä°sveÃ§li ressam Jwan Yosef ile 2017 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ã‡iftin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle sahip olduÄŸu dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Bu Ã§ocuklarÄ±n dÃ¶rdÃ¼ de ikiz. Ä°lk Ikizler 13 yaÅŸÄ±ndaki Valentino ile Matteo, diÄŸer Ikizler ise Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndaki Lucia ile Renn.

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