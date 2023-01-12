Yatağın kenarında ayak bileğini görünce mahvoldum

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YİNE DE GÖSTERİ DEVAM ETTİ

Zaten başından beri bazı ünlüler, ödülü veren Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) yönelik tavır koyup törene adım bile atmayacaklarını duyurmuştu. Gerçekten de öyle oldu. Aralarında Tom Cruise, Scarlett Johansson'un da bulunduğu birçok ünlü törene katılmadı. Hatta Cate Blanchett gibi aday olanlardan bazılarının yokluğu da hissedildi. Öte yandan da bu ışıltılı dünyanın kuralları gereği "gösteri devam etmeliydi" ve gerçekten de öyle oldu. Gösteri devam etti.Ödül kazananlar sahneye çıktıklarında önceden hazırladıkları "kendilerine göre" esprili konuşmalarını yaptı. Yapımda birlikte çalıştıkları arkadaşlarına övgüler yağdırdı. Özetle Altın Küre ödülleri Hollywood'un bilindik manzaraları eşliğinde bir yılı daha geride bıraktı.

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ÖDÜLÜ VEREN GÜZEL MESLEKTAŞINA ÖVGÜ YAĞDIRDI

İşte bu konuşmalar içinde çok dikkat çeken bir tanesi vardı. Ona da törende The Banshees of Inisherin'deki yorumuyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Colin Farrell damgasını vurdu. Bazı yorumlara göre teşekkür konuşması sırasında kendisine ödülünü veren Kübalı oyuncu Ana De Armas ile "flört etti" Farrell. Söylediği sözler hem salondaki konukları güldürdü; hem de Altın Küre tarihinin unutulmazları arasına girdi.

'UYUYUNCAYA KADAR AĞLADIM'

Altın Küre sahnesindeki olaylar şöyle gelişti... Arşivinde zaten başka bazı ödüller de bulunan Colin Farrell, sinema dalında en iyi erkek oyuncu olarak anons edildi. 46 yaşındaki oyuncu, sahneye çıktı ve kendisine ödülünü veren 34 yaşındaki Ana de Armas'ın yanağına bir öpücük kondurdu. Sonra da bu yıl önemli festivallerde seyirci karşısına çıkan ve Ana de Armas'ın efsane sarışın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde (Sarışın) filmindeki performansına gönderme yaptı. Kübalı yıldızın filmde olağanüstü bir performans sergilediğini belirten Colin Farrell, "Filmini izlediğim gece uyuyana kadar ağladım" diye sözlerine başladı.

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'YATAĞIN KENARINDA O AYAK BİLEKLERİNİ GÖRÜNCE MAHVOLDUM'

Colin Farrell; filmin açılış sahnesinde kullanılan müziğe de gönderme yaptı ve onun da harika olduğunu sözlerine ekledi. Ardından yine o sahnedeki bir ayrıntıya değindi: "Yatağın kenarında o ayak bileklerini gördüğümde mahvoldum." Ana de Armas, sahnede Farrell'ın yanında gülümseyerek onu dinlerken bu sözlerin ardından salondan bir kahkaha yükseldi. Bunun üzerine Farrell da "Şaka değildi ama tabii gülebilirsiniz" diye karşılık verdi.

BU TÜR GECELERDE NORMAL AMA SOSYAL MEDYA BOŞ DURMADI

Colin Farrell'ın bu tavırları ve sözleri aslında bu tür ödül gecelerinin vazgeçilmezlerinden olan bu tür konuşmalar, salondaki seyirciler tarafından normal karşılandı. Fakat töreni ekranları başında izleyenler bu durumu, Farrell'ın Ana de Armas ile flört ettiği şeklinde yorumladı. Böyle düşünenler bu konudaki fikirlerini de sosyal medyada ifade etti.

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Gözden Kaçmasın Yıllar önce filminde oynattığın o çocuk, şimdi ödülüne sarılıp sevinçten ağlıyor Haberi görüntüle

Bir kullanıcı "Colin Farrell, Ana de Armas'ın dikkatini mi çekmeye çalışıyor? Biraz saygı!" yazarak görüşünü bildirdi. Bir başkası da "Colin Farrell da hepimiz gibi" diyerek güzel bir kadın karşısındaki tavırların ne kadar genel olduğunu ifade etti. Bir başka sosyal medya kullanıcısı "Eğer bu sözlerinin ardından Colin Farrell'a aşık olmazsanız, ölmüşsünüz demektir" yazarak aktörün konuşmasını beğendiğini belirtti.

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Küba doğumlu olan Ana de Armas, şöhrete ilk olarak ülkesinde rol aldığı Una Rosa re Francia adlı diziyle ulaştı. Büyükbabaları, İspanya'dan Küba'ya göç eden Ana de Armas, daha sonra şansını, sinema dünyasının kalbi olan Hollywood'da denemek istedi. Los Angeles'a taşındıktan sonra Knoc Knock, War Dogs, Hads of Stone gibi yapımlarda oynadı. Blade Runner 2049 ile iyice dikkat çekti. Knives Out adlı yapıma en iyi kadın oyuncu dalında Altın Küre ödülüne aday gösterildi.

BEN AFFLECK İLE İLİŞKİSİ ÇOK KONUŞULDU

Başka birçok filmde oynadıktan sonra kariyerindeki en önemli çıkışını James Bond serisinden No Time To Die filminde "Bond kızı" olarak yaptı. Ardından magazinel bir olayla yani Ben Affleck ile yaşadığı ilişkiyle gündemin ilk sıralarına yükseldi. O dönemde Affleck ve de Armas, sık sık Los Angeles sokaklarında sarmaş dolaş köpeklerini gezdirirken görüntüleniyordu. Hatta bir ara Affleck ile yaşadıkları evin dış kapısının önüne yerleştirilen karton maketi nedeniyle uzun uzun konuşuldu.

Onu oynadığı filmlerin yanı sıra magazin basınının manşetlerine taşıyan Ben Affleck ilişkisi sona erdikten sonra Ana de Armas'ın adı herhangi biriyle aşk söylentilerine karışmadı.

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MARILYN MONROE'YU CANLANDIRDI

Güzel oyuncu son olarak Blonde adlı filmde Hollywood'un efsane sarışını Marilyn Monroe'yu canlandırdı. Kariyeri açısından çok iddialı bir rol olsa da de Armas'ın bu filmi bazı sert eleştirilerin de merkezinde yer aldı. Ama öte yandan film, gösterildiği Venedik Film Festivali'nde tam 14 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

'ONDAN İZİN İSTEDİK'

Ana de Armas, yönetmenliğini Andrew Dominik'in üstlendiği Blonde filmiyle ilgili olarak bazı ilginç sözler de sarf etmişti. Güzel oyuncu, çekimler öncesinde Marilyn Monroe'nun mezarına giderek hayatını beyazperdeye aktarmak için izin istediklerini söylemişti. Film ekibindeki herkesin bu karta bazı notlar yazdığını ve kartı Monroe'nun mezarına bıraktıklarını eklemişti.

Ana de Armas, kariyerinin şimdiye kadarki en iddialı rollerinden birini canlandırdığı film hakkında "Herkes büyük bir sorumluluk hissetti. Marilyn Monroe'nun ardındaki gerçek kişi yani Norma Jean Mortensen kimdi, işte onun hikayesini anlatıyoruz" demişti.

MARILYN'İN RUHU YANIMIZDAYDI

Ana De Armas, filmle ilgili başka bazı çarpıcı açıklamalar da yapmıştı. Onlarrdan biri de Marilyn Monroe'nun ruhunun film ekibine musallat olmasıyla ilgiliydi. Ana de Armas'ın bu konudaki ilginç sözleri şöyle: " Büyük alısılıkla mutluydub. Bir şeylerden hoşlanmadığında simnirleindi. Bu belki kulağa fazlasıyla runsal bir şey gibi geliyor ama hepimiz bunları hissetttik."