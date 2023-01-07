Komşusu paylaştı, olay oldu: Kate, üç çocuğuna da alıp "kapımıza dayandı"

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BİR PAYLAŞIM YAPTI, TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Gösteri dünyasının aslında dişe dokunur hiçbir şey yapmadan her zaman göz önündeolan çifti Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz Beckham yine gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bunun nedeni de Nicola'nın yaptığı bir Instagram paylaşımı. Beckham ailesinin 27 yaşındaki gelini Nicola, bu yüzden takipçileri tarafından kelimenin tam anlamıyla "topa tutuldu". Hatta bazı takipçileri genç kadını "kocasını kıskandırmaya çalışırken onu küçük düşürüp aşağılamakla" suçladı.

İKİ POZ ARASINDAKİ FARK

Nicola Anne Peltz Beckham, moda tasarımcısı Giuliano Calza ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. O karede, Calza, Peltz'in beline sarılıp saçlarının kenarından yanağına bir öpücük kondururken görülüyor. Nicola'nın bir sonraki paylaşımında ise bu kez yanında kocası Brooklyn Beckham var. Karısına doğru bakan Brooklyn'in yüzünü bir eliyle tutan Nicola Peltz, bu kez kameraya doğru bakıyor. O karede Brookly'in yanağında ise karısının dudak izleri görülüyor. İşte bu iki kare arasında Nicola Peltz Beckham'ın duruş farkı, genç kadının takipçilerini kızdırdı.

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'BU KADARI YETER ARTIK!'

İki pozu karşılaştıran takipçileri, ikinci karede Nicola ile Brooklyn'in görüntüsünün çok garip olduğunu savundu. Kocası Brooklyn ile verdiği pozu "Düşmanca" olarak nitelendiren bazı takipçileri bu iki görüntüyle Nicola'nın ne yapmaya çalıştığının belli olmadığını savundu. Ama onlara göre bu pozlar yakışıksız. Bir takipçiye göre Nicola, ilk karedeki pozuyla Brooklyn'i kıskandırmaya çalışır gibi görünüyor. Ama aslında yaptığı, kocasını küçük düşürmek. Bir kullanıcı yorumunda "Brooklyn, bu kadın seni aşağılıyor. Yeter!" diye seslendi. Diğeri de "Bu, Brooklyn'e saygısızlık. Bu kadın seni, ünlü ismin için kullanıyor" diye yorum yaptı. Bu sert eleştirilere karşılık, diğer bir grup da her ikisinin de normal pozlar olduğunu, bu kadar anlam yüklemenin yersizliğini savundu.

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BU POZ DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, daha nişanlı oldukları sırada bir Instagram pozu nedeniyle böylesine bir tartışmanın odağına oturmuşlardı. 2020 yılında Brooklyn, Nicola'nın boğazını eliyle sıkıyor gibi Nicola da sanki çığlık atıyormuş gibi poz verdi. Bu pozu sosyal medyada paylaşan çifte özellikle de kadın hakları için mücadele eden dernekler tepki yağdırdı. Bu pozun "kadına şiddet içerdiğini" savunan dernekler, Beckham'dan derhal o paylaşımı kaldırması talebinde bulundu. Ayrıca Brooklyn Beckham'dan bir özür beklediklerini de ifade ettiler.

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YENİ AŞK, YENİ KARARLAR

Genç kuşak ünlülerden biraz daha eski kuşağa uzanalım ve Brad Pitt'in gelecek planlarına bir bakalım. Eski eşi Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra adı, aralarında model Emily Ratajkowski'nin de bulunduğu bazı ünlülerle aşk söylentilerine karışan Brad Pitt bir süredir Ines de Ramon ile birlikte. 59 yaşındaki Pitt, oyuncu Paul Wesley'in eski eşi olan 29 yaşındaki Ines de Ramon ile birlikte. Görünüşe göre olay bu kez söylenti değil, gerçek. Çünkü çift, birlikte çıktıkları Noel ve yeni yıl tatilinde birlikte objektiflere bile takıldı.

YARI EMEKLİ GİBİ YAŞAMAK İSTİYOR

Bu yeni gönül ilişkisinden sonra Pitt'in bazı yeni kararlar da aldığı ileri sürülüyor. Buna göre, Jolie ile evliliğinden üçü biyolojik üçü evlatlık altı tane çocuğu bulunan Pitt, "yarı emeklilik" hayatı yaşamak istiyor. İlk adımı da yapım şirketi olan Plan B'nin büyük hissesini satarak attı. Böylece Brad Pitt, Hollywood'daki girişimlerini biraz azaltıp huzur içinde yaşamayı planlıyor. Fakat bu, Pitt'in, Hollywood'dan tamamen elini ayağını çekeceği anlamına gelmiyor. Her ne kadar bazı girişimlerine sınırlama getirse de oyunculuğu sürdüreceği söyleniyor. Bu arada Pitt'in tam 30 yıldır spot ışıklarının altında olduğunu da hatırlatalım.

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Gözden Kaçmasın Yoksul çocukluğu tarihe karıştı: Doğum günü pastası yemekle meşgulüm Haberi görüntüle

'LÜTFEN KARIMI TAKİBE ALIN'

Ggeçen yıl, başrolünü üstlendiği Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan kazadan sorumlu tutulan Alec Baldwin'e bakalım. Ama bu kez konumuz 64 yaşındaki Baldwin ile 39 yaşındaki eşi Hillaria'nın çok çocuklu yuvası değil bambaşka bir durum. Öncelikle şunu söyleyelim ki Baldwin, her ne kadar elindeki silahı ateşleyip Hutchins'in ölümüne neden olması yüzünden zor günler geçirse de belli ki normal hayatına döndü. Elbette bu korkunç olayın izleri hiç silinmeyecek ama yine de Baldwin ailesi için hayat devam ediyor. Biz şimdi gelelim, bu ailenin neden gündemde olduğuna.

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DOĞUM GÜNÜ JESTİ

Alec Baldwin, karısı Hilaria'nın 39'uncu doğum günü nedeniyle sosyal medya takipçilerinden özel bir istekte bulundu. Hatta iddialara göre yalvardı. Neden mi? Alec Baldwin, kendi sosyal medya sayfası için kamera karşısına geçti ve Hilaria'nın sayfasını takibe almaları için ricada bulundu, bazı yorumlara göre umutsuzca yalvardı."Büyük bir kitlenin karımın sayfasını takip etmesini istiyorum" diyen Baldwin'in amacı eşinin 1 milyonluk takipçi sayısına ulaşmasıydı.Sonuç? Görünüşe göre Alec Baldwin'in takipçileri onun bu ricasını kırmadı. Hilaria Baldwin'in Instagram sayfası 7 Ocak Cumartesi günü itibariyle 1 milyonluk takipçi sayısına ulaşmış durumda.

İKİ YIL ÖNCE DÜŞÜK YAPMIŞTI, HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Şimdi mutlu bir habere geçelim. 2021'de hamile kalan ama talihsiz bir düşük olayı yaşayan şarkıcı Jesse J sonunda hayallerinin gerçekleştiğini ve bir bebek beklediğini duyurdu. "16 yaşındayken, 30'uma kadar yapmak istediklerimin bir listesini çıkarmıştım. Bunların arasında hamile kalmak da vardı" diyen ünlü şarkıcı bu isteğini dört yıl gecikmeli de olsa gerçeğe dönüştürüyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

34 yayındaki şarkıcı mutlu haberi, Instagram sayfasından duyurdu. Takipçilerine "Sonunda bunu sizinle paylaştığım için çok mutlu ve heyecanlıyım" diye seslendi. Önce hamile olduğunu gösteren bir test sonra da giderek büyüyen karnını gözler önüne seren bir fotoğraf paylaştı Jesse J. Bu arada bebeğin babasının, Jesse J'nin bir süredir romantik ilişki yaşadığı Chanan Safir Colman olduğunu da hatırlatalım.

İŞ İNSANININ PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Turumuzu direkt gösteri dünyasıyla ilgili olmayan bir konuyla kapatalım. Aslında olayın taraflarından biri gösteri dünyasının tam içinden, çok ünlü bir kadının kocası ve yine çok göz önünde bir insanın damadı. Onun gündeme gelmesinin nedeni ise son günlerde sosyal medyada olay yaratan bir paylaşımı. Hemen anlatalım... Bu görüntüyü paylaşan kişi iş insanı Bernie Ecclestone'un damadı, Jay Rutland. Ecclestone'un eski eşi Slavica ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tamara'nın kocası olan Rutland'ın yaptığı bir paylaşım sosyal medyada son günlerde tekrar ön plana çıktı.

PRENSES, ÜÇ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KAPIMIZA GELDİ

Rutland'ın evinin içinden çektiği bu fotoğrafta büyük bir malikane kapısının önünde duran bir kadın ve üç tane de çocuk görülüyor. Olayın asıl ilginç yanı Rutland'ın bu görüntülerdeki kişilerin İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Kate ile çocukları George, Charlotte ve Louis olduğunu belirtmesi. Rutland'ın, karısı Tamara ve iki kızı ile yaşadığı lüks evlerden biri Kensington'da yani Kate ile William'ın da konutlarından birinin bulunduğu bölgede. Rutland'ın paylaşımına göre Kate, üç çocuğuyla birlikte Cadılar Bayramı geleneğine uyarak malikanesinin kapısına geldi.

YANLARINDAKİ KATE DEĞİL DADI MARIA TERESA DİYENLER DE OLDU

Fakat bu görüntü sosyal medyada bazı tartışmalara da neden oldu. Bazı kişiler bu dört kişinin Kate ve çocukları olmadığını ileri sürerken bazıları da "neden olmasın" dedi. O fotoğraftaki kadının Kate Middleton değil, çocukların dadısı Maria Teresa Borrallo olduğunu söyleyenler de çıktı. Görüntü uzaktan çekildiği için oradaki dört kişi net olarak belli olmasa da bu konunun daha uzun süre sosyal medya platformlarında dolaşacağı kesin.