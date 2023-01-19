Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Harry, evlenmek için Kraliçe'den izin istedi, aldığı yanıt şoke etti: "Mecbur musun!"

Güncelleme Tarihi:

#Prens Harry#Meghan Markle#Kraliçe 2. Elizabeth
Harry, evlenmek için Kraliçeden izin istedi, aldığı yanıt şoke etti: Mecbur musun
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 14:57

İngiliz kraliyet ailesinin son iki yıldır durmadan sorun yaratan üyesi Prens Harry ve eşi Meghan Markle hakkında öğrenmediğiniz bir şey kaldı mı? Siz aksini düşünseniz bile Harry, kapalı kapılar ardından yaşanan her şeyi anlatmakta kararlı. Zaten Spare adlı kitabında da bunu fazlasıyla yapıyor. Henüz ülkemizde yayınlanmayan ktaptan yapılan son alıntı da gündeme düştü. Bu kez konu kendisi ve eşi Meghan Markle. Daha doğrusu, onunla evlenmeden önce Meghan'la ilgili olarak babaannesiyle yani Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığı bir konuşma.

Haberin Devamı

BABAANNE İLE TORUNUN EVLİLİK TEMALI KONUŞMASI
Prens Harry, anılarını toplayıp kendi bakış açısıyla satırlara döktüğü Spare (Yedek) adlı kitabında evlilik öncesi yaşanan bazı sorunları anlatıyor. Bugüne kadar Meghan Markle ile ağabeyi Prens William'ın karısı Kate Middleton arasında, nedime elbiseleri yüzünden yaşanan gerilim, Meghan'ın buna dayanamayıp ağlaması gibi ayrıntılar basına yansıdı. Ama düğün öncesi anıları bunlarla sınırlı değil Harry'nin. Kitapta Harry, Meghan ile evlenmek için Kraliçe ile yaptığı konuşmayı da ayrıntılarıyla anlattı. Gelin, babaannesinden kendisini şaşkına çeviren bir yanıt alan Harry'nin olayı nasıl anlattığına bir bakalım.

Harry, evlenmek için Kraliçeden izin istedi, aldığı yanıt şoke etti: Mecbur musun

Haberin Devamı

KRALİÇE'NİN ŞİFRELİ YANITI
Prens, kitabında yazdığına göre Meghan Markle ile evlenme fikrini ailesine açtığında çok da güzel tepkiler almadı. Özellikle ağabeyi William'ın, kendisinden hiç beklenmeyen bir tepki verdiği hatta kardeşini tartakladığı biliniyor. Kitabında yazdığına göre Kraliçe 2. Elizabeth ise torununun, Markle ile evlenmek için kendisinden izin istediği konuşmada şifreli bir yanıt verdi.

Gözden Kaçmasın

Williamın tabağına daha çok sosis koydular, Harry bakıp içini çektiWilliam'ın tabağına daha çok sosis koydular, Harry bakıp içini çektiHaberi görüntüle

Harry, evlenmek için Kraliçeden izin istedi, aldığı yanıt şoke etti: Mecbur musun

İZİN ALMA FİKRİ RAHATSIZ ETTİ AMA YİNE DE ÖĞÜTLERİ DİNLEDİ
Olayları kitapta, Harry'nin anlattığı biçimiyle bir toparlayalım: Fikirlerine güvendiği kişiler Harry'ye Meghan Markle ile evlenmek için babaannesinden izin alması gerektiğini söyledi. Başlangıçta yetişkin bir adam olarak neden izin alması gerektiğini kavrayamadı Harry. Bu "izin alma" fikri her ne kadar ona rahatsız edici gelse de yine de Kraliçe 2. Elizabeth ile bir konuşma yapmaya karar verdi.

Gözden Kaçmasın

Durmadan ailesini suçlayan Harry, ağzındaki baklayı çıkardı: Karımdan ve benden özür dileyinDurmadan ailesini suçlayan Harry, ağzındaki baklayı çıkardı: Karımdan ve benden özür dileyin!Haberi görüntüle

Harry, evlenmek için Kraliçeden izin istedi, aldığı yanıt şoke etti: Mecbur musun

ZAMANLAMAYA DİKKAT ETTİ
Harry'ye göre Meghan ile ilişkisi ailede büyük bir kaos yaratmıştı ve babaannesinden kısaca bir "hayır" yanıtı alacağından çok emindi. Yine de her ihtimale karşı zamanlamayı iyi ayarlamaya çalıştı. Sonunda ailenin bir av partisi için Sandringham'da buluştuğu ve herkesin iyi hissettiği bir dönemde Kraliçe 2. Elizabeth ile konuşma fırsatı buldu. Kraliçe'ye yalnız yakalayabildiği o anlarda da Kraliçe ile konuyu görüştü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Katein evini görünce Meghanın ağzı açık kaldıKate'in evini görünce Meghan'ın ağzı açık kaldı! Haberi görüntüle

Harry, evlenmek için Kraliçeden izin istedi, aldığı yanıt şoke etti: Mecbur musun

'SANIRIM SANA EVET DEMEK ZORUNDAYIM'
Ona, Meghan'ı ne kadar çok sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Sonra da "Ona evlilik teklif etmeden sizden izin almaya mecbur olduğum söylendi" dedi. Bunun üzerine Kraliçe "Mecbur musun?" diye sordu. Harry, babaannesine "Bana öyle söylendi" diye yanıt verdi. Babaanne ile torunu arasında bir süre sessizlik oldu. Ardından Kraliçe, şu sözleriyle bu sessizliği bozdu: "Tamam o zaman. Sanırım sana 'evet' demek zorundayım." İşte onun bu sözlerinden sonra anlattığına göre Harry'nin dili tutuldu, söyleyecek kelime bulamadı.

KRALİÇE'NİN YANITINI DUYDU DİLİ TUTULDU: Harry kitabında babaannesinin yanıtının kendisinde şok etkisi yarattığını saklamadı. Bu düşüncelerini de satırlara döktü: " Anlamadım. Alaycı mı olmaya çalışıyordu? İroni mi yapıyordu? Bilerek mi böyle şifreli konuşuyordu? Bu yaptığı bir kelime oyunu muydu?" Harry anlattığına göre cevabını verdikten sonra babaannesinin ne dediğini anlayabilmek için orada öylece dikilip durdu. Ama sonra Kraliçe'nin kendisine "evet" dediğine, yani onun iznini aldığına karar verdi. Sonra da bunu "harika" olduğunu söyleyip Kraliçe 2. Elizabeth'e teşekkür etti.

Harry, evlenmek için Kraliçeden izin istedi, aldığı yanıt şoke etti: Mecbur musun

Haberin Devamı

HEMEN YÜZÜK TASARLAMAYA GİRİŞTİ
O andan sonra da Harry için Meghan Markle'a evlilik teklif etme zamanı geldi. Tabii bunun için de ön hazırlıklar yapmak gerekiyordu. Önce bir nişan yüzüğünü tasarladı. Bunun için de annesi Prenses Diana'dan miras kalan koleksiyondan iki parça aldı. Buna bir parça da Botswana'dan gelen elmas ekledi ve böylece Meghan'ın bugün parmağında taşıdığı nişan yüzüğünü tasarlamaya girişti. Sonra da evlilik teklif etmek için uygun zamanı beklemeye başladı.

Gözden Kaçmasın

Elti kavgasının perde arkası: Yere oturmuş, hüngür hüngür ağlıyorduElti kavgasının perde arkası: Yere oturmuş, hüngür hüngür ağlıyorduHaberi görüntüle

Harry, Londra'da Kensington Sarayı'ndaki dairesinde birlikte oldukları bir gün Meghan'a evlenme teklif etti. Çift, daha sonra kızarmış tavuktan oluşan akşam yemeklerini, bahçede mum ışığı eşliğinde ve yıldızların altında yedi.

Gözden Kaçmasın

Annemin ölümünü kabullenemedik, yıllarca gelip bizi almasını bekledikAnnemin ölümünü kabullenemedik, yıllarca gelip bizi almasını bekledikHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Prens Harry#Meghan Markle#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut
6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: 'Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım'

#Dört Gün Çalışma
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF