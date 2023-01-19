Harry, evlenmek için Kraliçe'den izin istedi, aldığı yanıt şoke etti: "Mecbur musun!"

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BABAANNE İLE TORUNUN EVLİLİK TEMALI KONUŞMASI

Prens Harry, anılarını toplayıp kendi bakış açısıyla satırlara döktüğü Spare (Yedek) adlı kitabında evlilik öncesi yaşanan bazı sorunları anlatıyor. Bugüne kadar Meghan Markle ile ağabeyi Prens William'ın karısı Kate Middleton arasında, nedime elbiseleri yüzünden yaşanan gerilim, Meghan'ın buna dayanamayıp ağlaması gibi ayrıntılar basına yansıdı. Ama düğün öncesi anıları bunlarla sınırlı değil Harry'nin. Kitapta Harry, Meghan ile evlenmek için Kraliçe ile yaptığı konuşmayı da ayrıntılarıyla anlattı. Gelin, babaannesinden kendisini şaşkına çeviren bir yanıt alan Harry'nin olayı nasıl anlattığına bir bakalım.

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KRALİÇE'NİN ŞİFRELİ YANITI

Prens, kitabında yazdığına göre Meghan Markle ile evlenme fikrini ailesine açtığında çok da güzel tepkiler almadı. Özellikle ağabeyi William'ın, kendisinden hiç beklenmeyen bir tepki verdiği hatta kardeşini tartakladığı biliniyor. Kitabında yazdığına göre Kraliçe 2. Elizabeth ise torununun, Markle ile evlenmek için kendisinden izin istediği konuşmada şifreli bir yanıt verdi.

İZİN ALMA FİKRİ RAHATSIZ ETTİ AMA YİNE DE ÖĞÜTLERİ DİNLEDİ

Olayları kitapta, Harry'nin anlattığı biçimiyle bir toparlayalım: Fikirlerine güvendiği kişiler Harry'ye Meghan Markle ile evlenmek için babaannesinden izin alması gerektiğini söyledi. Başlangıçta yetişkin bir adam olarak neden izin alması gerektiğini kavrayamadı Harry. Bu "izin alma" fikri her ne kadar ona rahatsız edici gelse de yine de Kraliçe 2. Elizabeth ile bir konuşma yapmaya karar verdi.

ZAMANLAMAYA DİKKAT ETTİ

Harry'ye göre Meghan ile ilişkisi ailede büyük bir kaos yaratmıştı ve babaannesinden kısaca bir "hayır" yanıtı alacağından çok emindi. Yine de her ihtimale karşı zamanlamayı iyi ayarlamaya çalıştı. Sonunda ailenin bir av partisi için Sandringham'da buluştuğu ve herkesin iyi hissettiği bir dönemde Kraliçe 2. Elizabeth ile konuşma fırsatı buldu. Kraliçe'ye yalnız yakalayabildiği o anlarda da Kraliçe ile konuyu görüştü.

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'SANIRIM SANA EVET DEMEK ZORUNDAYIM'

Ona, Meghan'ı ne kadar çok sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Sonra da "Ona evlilik teklif etmeden sizden izin almaya mecbur olduğum söylendi" dedi. Bunun üzerine Kraliçe "Mecbur musun?" diye sordu. Harry, babaannesine "Bana öyle söylendi" diye yanıt verdi. Babaanne ile torunu arasında bir süre sessizlik oldu. Ardından Kraliçe, şu sözleriyle bu sessizliği bozdu: "Tamam o zaman. Sanırım sana 'evet' demek zorundayım." İşte onun bu sözlerinden sonra anlattığına göre Harry'nin dili tutuldu, söyleyecek kelime bulamadı.

KRALİÇE'NİN YANITINI DUYDU DİLİ TUTULDU: Harry kitabında babaannesinin yanıtının kendisinde şok etkisi yarattığını saklamadı. Bu düşüncelerini de satırlara döktü: " Anlamadım. Alaycı mı olmaya çalışıyordu? İroni mi yapıyordu? Bilerek mi böyle şifreli konuşuyordu? Bu yaptığı bir kelime oyunu muydu?" Harry anlattığına göre cevabını verdikten sonra babaannesinin ne dediğini anlayabilmek için orada öylece dikilip durdu. Ama sonra Kraliçe'nin kendisine "evet" dediğine, yani onun iznini aldığına karar verdi. Sonra da bunu "harika" olduğunu söyleyip Kraliçe 2. Elizabeth'e teşekkür etti.





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HEMEN YÜZÜK TASARLAMAYA GİRİŞTİ

O andan sonra da Harry için Meghan Markle'a evlilik teklif etme zamanı geldi. Tabii bunun için de ön hazırlıklar yapmak gerekiyordu. Önce bir nişan yüzüğünü tasarladı. Bunun için de annesi Prenses Diana'dan miras kalan koleksiyondan iki parça aldı. Buna bir parça da Botswana'dan gelen elmas ekledi ve böylece Meghan'ın bugün parmağında taşıdığı nişan yüzüğünü tasarlamaya girişti. Sonra da evlilik teklif etmek için uygun zamanı beklemeye başladı.

Harry, Londra'da Kensington Sarayı'ndaki dairesinde birlikte oldukları bir gün Meghan'a evlenme teklif etti. Çift, daha sonra kızarmış tavuktan oluşan akşam yemeklerini, bahçede mum ışığı eşliğinde ve yıldızların altında yedi.