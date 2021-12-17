Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum

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İKİ FARKLI KADINDAN İKİ TACİZ İDDİASI

Ekran efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Sex and The City dizisinin devamı niteliğindeki And Just Like That... seyirciyle buluştu. Yapımın ekrana gelmesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise dizide Bay Big (Mr. Big) karakterini oynayan Chris Noth hakkında iki farklı kadından cinsel taciz iddiası geldi. The Hollywood Reporter'a konuşan bu iki kadının ifadelerine göre bu taciz olaylarının biri 2004 diğeri 2015 yılında meydana geldi.

KÖTÜ ANILARI CANLANDI

İki kadının birbirini tanımadığını ve suçlamaların arasında yıllarca zaman farkı olduğunu belirten The Hollywood Reporter, iki kadının da “And Just Like That...” dizisinin, acı anılarını hatırlatmasından dolayı konuşmaya karar verdiğini yazdı.

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O DA BİR OYUNCU

Chris Noth'un kendisini taciz ettiğini ileri süren iki kadından biri olan Zoe Lister Jones da eğlence sektöründe tanınan bir oyuncu. 39 yaşındaki Lister Jones, Delocated, Whitney ve New Girl adlı dizilerle tanınıyor. Aynı zamanda 2015 ile 2019 arasında Life in Pieces'taki performansıyla akıllarda yer etti. Lister Jones aynı zamanda bir yapımcı ve yönetmen.

ACI DENEYİMİ YILLARCA İÇİNE ATMIŞ

Zoe Lister Jones, Chris Noth'un kendisine yönelik tacizinin 2004 yılında meydana geldiğini söyledi. The Hollywood Reporter'a konuşan Lister Jones, Noth ile yaşadığı deneyimi "içine attığını" anlattı. Ancak And Just Like That adlı yapımda onu tekrar görmenin

içinde bir şeyleri uyandırdığını ve Noth'un gerçekte nasıl biri olduğunu herkese göstermek için iyi bir zaman olduğuna inandığını belirtti.

ACEMİ BİR ÇALIŞANKEN TANIŞTILAR

Zoe Lister Jones'un iddiasına göre, 22 yaşında Los Angeles’a yeni taşındığı sırada Noth ve diğer ünlülerle iş yapan "yüksek profilli bir firmada" çok önemli olmayan bir pozisyonda çalışıyordu. Lister Jones, o dönemde olup bitenleri şöyle anlattı: "Masamın yanından geçip benimle flört ederdi. Bir şekilde telefon numaramı rehberden almış, iş telefonuma mesaj bırakıyordu. Patronum ‘Mr. Big size sesli mesaj bırakıyor' diyordu.”

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ÇOK YAŞ FARKI VARDI

Adı verilmeyen patron, Noth ve Zoe'nin etkileşimde bulunduğunu gördüğünü ve Noth’un "flörtümsü" sesli mesajlarını duyduğunu, ancak aralarındaki yaş farkı yüzünden bunun tuhaf olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu arada Lister Jones'un 22 yaşında olduğu dönemde Chris Noth'un 49 yaşında olduğunu hatırlatalım. Zoe Lister Jones'un o sıradaki patronu bu davranışı endişe verici bulmadığını çünkü Noth’un onlar için “bir tanrı gibi” olduğunu söyledi.

'KİTABI BİLEREK BIRAKTI'

Zoe Lister Jones, The Hollywood Reporter'a "Noth ile birçok karşılaşmasının New York'ta gerçekleştiğini söyledi. Bir keresinde Noth'un kendisini, bir arkadaşının yaşadığı Batı Hollywood’daki bir apartmana davet ettiğini de sözlerine ekledi. Zoe, Noth'la buluşmak için apartmana gittiğini hatırladığını, daha sonra birlikte vakit geçirdikleri havuzda Noth’un bilerek bir kitap bıraktığını ve onu dairesine geri getirmesini istediğini iddia etti.

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'ÇIKMAYA ÇALIŞTIĞIMDA TECAVÜZ ETTİ'

Kitabı vermek için dairesine gittiğinde de kendisini öptüğünü öne sürdü. İlk anda bu öpücüğün kendisini telaşa düşürmediğini belirtti Lister Jones. Hatta bunun "arkadaşlarına anlatacağı eğlenceli bir hikâye" olacağını düşünmüş önceleri. Ancak oradan çıkmaya çalıştığında Chris Noth'un kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Lister Jones, o anlarda canının çok acıdığını da söyledi.

HASTANE KAYITLARINA ULAŞILAMADI

THR’a konuşan arkadaşı Zoe’nin kendisine bu karşılaşmanın ayrıntılarını vermeyi reddettiğini, ancak Noth'un odasından döndükten sonra kendinde olmadığını ve uzak davrandığını görünce Zoe'yi hastaneye götürmek için ısrar ettiğini doğruladı. “Dikişlerim vardı. İki polis memuru geldi. Kimin yaptığını söylemedim," dedi. Zoe, Los Angeles'taki Cedars-Sinai Hastanesi’nde cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. The Hollywood Reporter'ın ulaştığı hastaneyse o kadar uzun zaman öncesine ait kayıtları tutmadıklarını söyleyerek Zoe'nin iddialarını doğrulayamayacaklarını belirtti.

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İKİNCİ KADININ İDDİALARI

Şu anda 31 yaşında olan ve adını Lily olarak açıklayan diğer kadın da Noth ile 2015 yılında, artık faaliyette olmayan New York'taki No: 8 adlı gece kulübünde çalışırken tanıştığını anlattı. Noth'un kendisine çıkma teklif ettiğini anlatan Lily, aktörün evli olduğunu bilmesine rağmen bunu kabul ettiğini belirtti.

'OLAYLAR HIZLA KONTROLDEN ÇIKTI'

Gittikleri restoranda "çok içtikten sonra", Noth'un onu yakındaki dairesine davet ettiğini anlattı genç kadın. Lily, öpüşmeye başladıklarını ancak olayın hızla kontrolden çıktığını söyledi. Bunun ardından da Noth'un kendisine tecavüz ettiğini anlattı. O anları "Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum" diyerek hatırladı genç kadın.

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2012 YILINDAN BU YANA EVLİ

2012 yılından bu yana Kanadalı oyuncu Tara Wilson ile evli olan 67 yaşındaki Chris Noth bu iddiaları reddetti. Insider'a konuşan Noth "Yıllar, hatta on yıllar önce tanıştığım kişilerin bana yönelttikleri bu suçlamalar kesinlikle yanlıştır. İster 30 yıl veya ister 30 gün öncesi olsun, hayır her zaman hayır anlamına gelir, ki bu da benim aşmadığım bir çizgidir" dedi.

'İKİSİNİN DE RIZASI VARDI'

Her iki kadınla yaşanan ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savunan Noth, "bu hikayelerin ortaya çıkış zamanlamasını sorgulamamak zor" dedi. "Neden şimdi ortaya çıktıklarını kesin olarak bilmiyorum, ama şunu biliyorum: Bu kadınlara tacizde bulunmadım" diye ekledi.