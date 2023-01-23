Görenleri şoke etti... Göğsüne aslan başını kondurdu!

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AKSESUARI ŞOKE ETTİ

Geçen hafta sonu bugüne kadar bir sır gibi sakladığı ikinci bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren yıldız, şimdi de bir defileye izleyici olarak katıldı. Ama öyle bir tercih yaptı ki ne defile kaldı ortada ne de o defilede tanıtılan koleksiyon. Çünkü yaptığı aksesuar tercihiyle herkesi gölgede bıraktı.

SAĞ OMUZUNUN ÜZERİNDE ASLAN BAŞI

Tabii ki bunu yapan Kylie Jenner olunca kimse şaşırmadı. 25 yaşındaki iki çocuk annesi Jenner, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenin Schiaparelli defilesine konuk olarak katıldı. Bütün bedenini saran siyah bir elbise giyen Jenner, görünümünü burun kısmı altın rengi yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı. Fakat bütün bunlar bir yana Kylie Jenner'ın en çok dikkat çeken yanı sağ omzunun üzerine yerleştirdiği aslan başıydı.

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Jenner'ın bu aksesuarı, hem defileyi izlemeye gidenlerin hem de basının ilgi odağı oldu. Omuzunun üzerindeki dev aslan başını görenler kelimenin tam anlamıyla şok geçirdi. Kylie Jenner, defileyi izlerken fotoğrafçılar da durmadan onun fotoğraflarını çekti.

BU DA IRINA'NIN ASLANI

Kylie Jenner'ın aksesuarının yarattığı şok daha geçmeden bu kez defile başladı ve bu kez top model İrina Shayk podyuma çıktı. Tıpkı Jenner gibi siyah bir elbise giyen Shayk'ın da sağ omuzunda Jenner'ınki gibi dev bir aslan başı vardı. Onun tek farkı İrina'nın omzundaki aslanın ağzının açık olmasıydı. Bu sayede firmanın koleksiyonunda yer alan bu dev aslan başı firmanın tanıtımı için dikkat çekici bir unsur haline geldi.

OĞLUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Kylie Jenner geçen hafta, iki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılığı ile gündeme gelmişti. İddialara göre daha önce de bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Jenner, bu kez sevgilisinden kesin olarak ayrılmıştı. Jenner bu konuda sessiz kaldı, fakat dün yine bütün meraklı bakışları üzerine çeken bir adım attı.

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Kylie Jenner, Travis Scott'tan dünyaya gelen oğlunun yüzünü ilk kez sosyal medya sayfasından paylaştı. Jenner, 11 aylık oğlunun yeni adını da açıkladı bu arada. Daha önce Jenner, minik oğlunun adının Wolf olduğunu duyurmuştu. Fakat bundan bir süre sonra bu ismin oğluyla bağdaşmadığına karar verdiklerini belirtip onu artık bu isimle anmayacaklarını açıkladı.

OĞLUNUN YENİ İSMİNİ DE AÇIKLADI

Dün yaptığı paylaşımda da minik bebeğin defalarca değişen adının Aire olduğunu duyurdu. Böylece Kylie Jenner ve eski sevgilisi Travis Scott'ın tıpkı kızları Stormi gibi oğullarına da sıra dışı bir isim verdikleri ortaya çıktı. Bu arada Kylie Jenner'ın oğlunun adının "Tanrı'nın aslanı" anlamına geldiğini belirtti Jenner.

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Dünyanın, 30 yaş altındaki en zengin iş insanı unvanını taşıyan Kylie Jenner ile müzisyen sevgilisi Travis Scott'ın falında yine "ayrılık" çıktı. "Yine" dedik çünkü genç çift, kızları Stormi'nin dünyaya gözlerini açmasından sonra ayrılmış, ama birbirlerini özleyip tekrar bir araya gelmişti. Bu süreçte bir de erkek çocuk sahibi olan Kylie Jenner ile Travis Scott, gelen haberlere göre bir kez daha ayrıldı.

US Weekly'ye konuşan, Kylie Jenner ve Travis Scott'a yakın bir kaynağa göre genç çiftin romantik ilişkisi bitti. Fakat buna rağmen arkadaş olarak kalmaya karar verdiler. Elbette daha önemli bir amaçları da var. 25 yaşındaki Jenner ile 31 yaşındaki Scott, kızları Stormi ile oğulları Wolf Webster'a ortak ebeveynlik yapmayı sürdürecek. Ayrıca önemli günlerde de "eski" bir aile olarak bir araya gelecekler. Bu arada çiftin kızının 4 yaşında, oğlunun da henüz 11 aylık olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım.

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Aslında bu ayrılığın işaretleri 2022'nin son tatil sezonunda verilmişti. Scott ile Jenner, her ne kadar önemli günleri birlikte geçirmeyi planlıyor olsalar da bu kez durum farklıydı. Kylie Jenner, ablası Kendall ve onun arkadaşlarıyla birlikte, ünlülerin kış tatillerinde çok tercih ettiği, Colorado Rocky Dağları'ndaki Aspen'e gitti. Hatta o sırada, kızı Stormi ile birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı. İşte o tatil sırasında Travis Scott'tan herhangi bir iz yoktu.

Fakat ortada kafa karıştıran bir durum da var. Kylie Jenner, bu yeni yıl tatilinden önce Miami'de düzenlenen Art Basel'de, ablaları Kim ve Khloe Kardashian ile birlikte görülmüştü. O etkinlik kapsamında Travis Scott bir konser verdi. Yani şu sıralarda ayrıldıkları söylenen ikili, bundan birkaç ay önce aynı ortamda bulunuyordu. Hatta o dönemde Kylie ve Travis, samimi görüntüler de sergilemişti. O yüzden bu ayrılık haberi kafaları karıştırdı.

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Kylie Jenner ve Travis Scott'a yakın kaynak, US Weekly'ye verdiği demeçte, genç çiftin ayrılığını işaret ederek "Bu daha önce de olmuştu. Onlar ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürmeleriyle biliniyor" diye konuştu.

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner, Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Travis Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu. Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yılında MET Gala gecesine de birlikte katıldılar. Bir yıl sonra şubat ayında kızları Stormi dünyaya geldi. Birlikte GQ dergisine poz verdikten birkaç ay sonra yani 2019'da yollarını ayırdılar. Kendileri bu durumu "ilişkiye ara vermek" olarak nitelendirdiler.

Öte yandan tam olarak birbirlerinin hayatından çıkmadılar. O dönemde People dergisine konuşan bir kaynak, "Birbirlerine biraz zaman vermek istediler. Ama ilişkileri kesin olarak bitmiş değil" diyerek durumu değerlendirdi. Başka bir kaynak da genç çiftin, ilişkileri boyunca zaman zaman ayrıldıklarını sonra tekrar bir araya geldiklerini ileri sürdü.

BARIŞTILAR VE KYLIE YİNE HAMİLE KALDI

Bu arada 2021 yılında Kylie Jenner ve Travis Scott, tekrar bir arada görülmeye başlandı. Covid 19 pandemisinin dünyayı etkisi altına aldığı dönemde aralarındaki sıcaklık yine arttı. O dönemde kızları Stormi için bir araya geldikleri ve aile olarak birlikte zaman geçirdikleri konuşuldu. Bir süre sonra bu bir araya gelişlerin sadece Stormi için olmadığı ortaya çıktı. Yeniden birlikte olduklarına kuşku yoktu. Çünkü Kylie Jenner ile Travis Scott bir bebek daha bekliyorlardı. O dönemde takvimler 2021 yılının ağustos ayını gösteriyordu.Ama çok da uzun olmayan bir sürenin sonunda şimdi yeniden ayrılık haberi geldi.