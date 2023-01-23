Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Görenleri şoke etti... Göğsüne aslan başını kondurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Kylie Jenner#Defile#Paris Moda Haftası
Görenleri şoke etti... Göğsüne aslan başını kondurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 16:29

Aslına bakılırsa onun alıştığı hayat bu. Yani sürekli meraklı ve ilgi dolu bakışları üzerinde hissetmek... Belki de başka bir tarz bilmediği içindir. Daha küçücük yaşında tüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçip hayatlarını sergilediği bir TV programıyla tanındı. Sonra 20'li yaşlarının başındayken kendi kozmetik markasını kurdu ve gencecik yaşında büyük bir servet kazandı. Aşkları, evlilikleri, ayrılıkları, çocukları, giyimi kuşamı kısacası hayatının her ayrıntısıyla ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Haberin Devamı

AKSESUARI ŞOKE ETTİ
Geçen hafta sonu bugüne kadar bir sır gibi sakladığı ikinci bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren yıldız, şimdi de bir defileye izleyici olarak katıldı. Ama öyle bir tercih yaptı ki ne defile kaldı ortada ne de o defilede tanıtılan koleksiyon. Çünkü yaptığı aksesuar tercihiyle herkesi gölgede bıraktı.

Görenleri şoke etti... Göğsüne aslan başını kondurdu

SAĞ OMUZUNUN ÜZERİNDE ASLAN BAŞI
Tabii ki bunu yapan Kylie Jenner olunca kimse şaşırmadı. 25 yaşındaki iki çocuk annesi Jenner, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenin Schiaparelli defilesine konuk olarak katıldı. Bütün bedenini saran siyah bir elbise giyen Jenner, görünümünü burun kısmı altın rengi yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı. Fakat bütün bunlar bir yana Kylie Jenner'ın en çok dikkat çeken yanı sağ omzunun üzerine yerleştirdiği aslan başıydı.

Haberin Devamı

Jenner'ın bu aksesuarı, hem defileyi izlemeye gidenlerin hem de basının ilgi odağı oldu. Omuzunun üzerindeki dev aslan başını görenler kelimenin tam anlamıyla şok geçirdi. Kylie Jenner, defileyi izlerken fotoğrafçılar da durmadan onun fotoğraflarını çekti.

Görenleri şoke etti... Göğsüne aslan başını kondurdu

BU DA IRINA'NIN ASLANI
Kylie Jenner'ın aksesuarının yarattığı şok daha geçmeden bu kez defile başladı ve bu kez top model İrina Shayk podyuma çıktı. Tıpkı Jenner gibi siyah bir elbise giyen Shayk'ın da sağ omuzunda Jenner'ınki gibi dev bir aslan başı vardı. Onun tek farkı İrina'nın omzundaki aslanın ağzının açık olmasıydı. Bu sayede firmanın koleksiyonunda yer alan bu dev aslan başı firmanın tanıtımı için dikkat çekici bir unsur haline geldi.

Görenleri şoke etti... Göğsüne aslan başını kondurdu

OĞLUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ
Kylie Jenner geçen hafta, iki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılığı ile gündeme gelmişti. İddialara göre daha önce de bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Jenner, bu kez sevgilisinden kesin olarak ayrılmıştı. Jenner bu konuda sessiz kaldı, fakat dün yine bütün meraklı bakışları üzerine çeken bir adım attı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Doğum sancısı içinde zafer işareti: Oğlun burada sevgilimDoğum sancısı içinde zafer işareti: Oğlun burada sevgilim!Haberi görüntüle

Kylie Jenner, Travis Scott'tan dünyaya gelen oğlunun yüzünü ilk kez sosyal medya sayfasından paylaştı. Jenner, 11 aylık oğlunun yeni adını da açıkladı bu arada. Daha önce Jenner, minik oğlunun adının Wolf olduğunu duyurmuştu. Fakat bundan bir süre sonra bu ismin oğluyla bağdaşmadığına karar verdiklerini belirtip onu artık bu isimle anmayacaklarını açıkladı.

Görenleri şoke etti... Göğsüne aslan başını kondurdu

OĞLUNUN YENİ İSMİNİ DE AÇIKLADI
Dün yaptığı paylaşımda da minik bebeğin defalarca değişen adının Aire olduğunu duyurdu. Böylece Kylie Jenner ve eski sevgilisi Travis Scott'ın tıpkı kızları Stormi gibi oğullarına da sıra dışı bir isim verdikleri ortaya çıktı. Bu arada Kylie Jenner'ın oğlunun adının "Tanrı'nın aslanı" anlamına geldiğini belirtti Jenner.

Haberin Devamı

Görenleri şoke etti... Göğsüne aslan başını kondurdu


SEVGİLİSİNDEN YİNE AYDILDI
Dünyanın, 30 yaş altındaki en zengin iş insanı unvanını taşıyan Kylie Jenner ile müzisyen sevgilisi Travis Scott'ın falında yine "ayrılık" çıktı. "Yine" dedik çünkü genç çift, kızları Stormi'nin dünyaya gözlerini açmasından sonra ayrılmış, ama birbirlerini özleyip tekrar bir araya gelmişti. Bu süreçte bir de erkek çocuk sahibi olan Kylie Jenner ile Travis Scott, gelen haberlere göre bir kez daha ayrıldı.

Gözden Kaçmasın

Yalnızlığı seviyorum diye herkesi kandırdı, yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı'Yalnızlığı seviyorum' diye herkesi kandırdı, yeni aşkıyla el ele ortaya çıktıHaberi görüntüle

US Weekly'ye konuşan, Kylie Jenner ve Travis Scott'a yakın bir kaynağa göre genç çiftin romantik ilişkisi bitti. Fakat buna rağmen arkadaş olarak kalmaya karar verdiler. Elbette daha önemli bir amaçları da var. 25 yaşındaki Jenner ile 31 yaşındaki Scott, kızları Stormi ile oğulları Wolf Webster'a ortak ebeveynlik yapmayı sürdürecek. Ayrıca önemli günlerde de "eski" bir aile olarak bir araya gelecekler. Bu arada çiftin kızının 4 yaşında, oğlunun da henüz 11 aylık olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım.

Haberin Devamı

Görenleri şoke etti... Göğsüne aslan başını kondurdu


O TATİLDE SEVGİLİSİNDEN İZ YOKTU
Aslında bu ayrılığın işaretleri 2022'nin son tatil sezonunda verilmişti. Scott ile Jenner, her ne kadar önemli günleri birlikte geçirmeyi planlıyor olsalar da bu kez durum farklıydı. Kylie Jenner, ablası Kendall ve onun arkadaşlarıyla birlikte, ünlülerin kış tatillerinde çok tercih ettiği, Colorado Rocky Dağları'ndaki Aspen'e gitti. Hatta o sırada, kızı Stormi ile birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı. İşte o tatil sırasında Travis Scott'tan herhangi bir iz yoktu.

Fakat ortada kafa karıştıran bir durum da var. Kylie Jenner, bu yeni yıl tatilinden önce Miami'de düzenlenen Art Basel'de, ablaları Kim ve Khloe Kardashian ile birlikte görülmüştü. O etkinlik kapsamında Travis Scott bir konser verdi. Yani şu sıralarda ayrıldıkları söylenen ikili, bundan birkaç ay önce aynı ortamda bulunuyordu. Hatta o dönemde Kylie ve Travis, samimi görüntüler de sergilemişti. O yüzden bu ayrılık haberi kafaları karıştırdı. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Madalyonun karanlık yüzü: Beni duş alırken izlemek istedi, film çekilsin diye katlandımMadalyonun karanlık yüzü: Beni duş alırken izlemek istedi, film çekilsin diye katlandımHaberi görüntüle

Kylie Jenner ve Travis Scott'a yakın kaynak, US Weekly'ye verdiği demeçte, genç çiftin ayrılığını işaret ederek "Bu daha önce de olmuştu. Onlar ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürmeleriyle biliniyor" diye konuştu.

Görenleri şoke etti... Göğsüne aslan başını kondurdu


KISA SÜREDE KIZINA HAMİLE KALDI
Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner, Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Travis Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu. Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yılında MET Gala gecesine de birlikte katıldılar. Bir yıl sonra şubat ayında kızları Stormi dünyaya geldi. Birlikte GQ dergisine poz verdikten birkaç ay sonra yani 2019'da yollarını ayırdılar. Kendileri bu durumu "ilişkiye ara vermek" olarak nitelendirdiler.

Gözden Kaçmasın

Sadece çocuklarına değil, torununa da doyamadan göçmüş bu dünyadan: Cenaze töreninde ortaya çıktıSadece çocuklarına değil, torununa da doyamadan göçmüş bu dünyadan: Cenaze töreninde ortaya çıktıHaberi görüntüle

Öte yandan tam olarak birbirlerinin hayatından çıkmadılar. O dönemde People dergisine konuşan bir kaynak, "Birbirlerine biraz zaman vermek istediler. Ama ilişkileri kesin olarak bitmiş değil" diyerek durumu değerlendirdi. Başka bir kaynak da genç çiftin, ilişkileri boyunca zaman zaman ayrıldıklarını sonra tekrar bir araya geldiklerini ileri sürdü.

Görenleri şoke etti... Göğsüne aslan başını kondurdu

BARIŞTILAR VE KYLIE YİNE HAMİLE KALDI
Bu arada 2021 yılında Kylie Jenner ve Travis Scott, tekrar bir arada görülmeye başlandı. Covid 19 pandemisinin dünyayı etkisi altına aldığı dönemde aralarındaki sıcaklık yine arttı. O dönemde kızları Stormi için bir araya geldikleri ve aile olarak birlikte zaman geçirdikleri konuşuldu. Bir süre sonra bu bir araya gelişlerin sadece Stormi için olmadığı ortaya çıktı. Yeniden birlikte olduklarına kuşku yoktu. Çünkü Kylie Jenner ile Travis Scott bir bebek daha bekliyorlardı. O dönemde takvimler 2021 yılının ağustos ayını gösteriyordu.Ama çok da uzun olmayan bir sürenin sonunda şimdi yeniden ayrılık haberi geldi.

'AÇIK İLİŞKİ' YAŞADIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ: Bu durum yani çiftin bir dargın bir barışık ilişkisi, akıllara haklarında ortaya atılan "açık ilişki" iddialarını getirdi. TMZ adlı Magazin sitesinin, 2021 yılında çiftin barıştığı dönemde ortaya attığı iddiaya göre, Kylie Jenner ile Travis Scot, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edeceklerdi. Fakat birbirlerine bağlılık sergilemeyip dilediklerinde başkalarıyla da birlikte olabileceklerdi. Yani genç çift bu şekilde "açık ilişki" yaşayabilecekti. Ama olup bitenlere bakıldığında tüm bu iddiaların gerçeği yansıttığı şüpheli. Çünkü her ikisi de ayrılık dönemlerinde hayatlarına başkalarını almadı. Sonra tekrar bir araya gelip ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiler.

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kylie Jenner#Defile#Paris Moda Haftası

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar En fazla 15ine kadar yaşar demişti, bugün tam 92 yaşında Peki nasıl başardı

Doktorlar 'En fazla 15'ine kadar yaşar' demişti, bugün tam 92 yaşında! Peki nasıl başardı?

#Sağlık
İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü? | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

#Yaşam
9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık