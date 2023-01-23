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Sadece çocuklarÄ±na deÄŸil, torununa da doyamadan göçmüÅŸ bu dünyadan: Cenaze töreninde ortaya çÄ±ktÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Lisa Marie Presley#Sarah Ferguson#Elvis Presley
Sadece Ã§ocuklarÄ±na deÄŸil, torununa da doyamadan gÃ¶Ã§mÃ¼ÅŸ bu dÃ¼nyadan: Cenaze tÃ¶reninde ortaya Ã§Ä±ktÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 13:24

Sadece gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ± deÄŸil milyonlarÄ± yasa boÄŸan genÃ§ Ã¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan o ana kadar bilinmeyen bir gerÃ§ek de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. MeÄŸer henÃ¼z 54 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden yÄ±ldÄ±z, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce anneanne olmuÅŸ. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle sÃ¶ylemek gerekirse ne Ã§ocuklarÄ±na ne de kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k torununa doyamadan bu dÃ¼nyaya veda etmiÅŸ.

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SON UYKUSUNU GENÃ‡ YAÅžTA KAYBETTÄ°ÄžÄ° OÄžLUYLA YAN YANA UYUYACAK
Rock mÃ¼ziÄŸin kralÄ± Elvis Presley'in eski eÅŸi Priscilla Presley ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Lisa Marie Presley, beklenmedik bir anda Ã¶lÃ¼mÃ¼yle herkesi ÅŸoke etti. Presley, dÃ¼n dÃ¼zenlenen trajik bir tÃ¶renle, henÃ¼z 27 yaÅŸÄ±nda Ã¶len oÄŸlu Benjamin'in yanÄ±nda son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Birbirlerine Ã§ok erken veda eden anne ile oÄŸul, Elvis Presley'in ailesine ait olan Graceland'da yan yana mezarlarda son uykularÄ±nÄ± uyuyacaklar.

Sadece Ã§ocuklarÄ±na deÄŸil, torununa da doyamadan gÃ¶Ã§mÃ¼ÅŸ bu dÃ¼nyadan: Cenaze tÃ¶reninde ortaya Ã§Ä±ktÄ±

BEBEK Ä°LK KEZ ORTAYA Ã‡IKTI: GÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n sel olduÄŸu tÃ¶rende, Lisa Marie Presley'in anneanne olduÄŸu da ilk kez ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â Â 

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Lisa Marie Presley'in son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende gÃ¶zyaÅŸlarÄ±, kelimenin tam anlamÄ±yla sel oldu. Annesi Priscilla, bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Riley Keough, Lisa Marie'ye veda konuÅŸmalarÄ±yla tÃ¶rene katÄ±lanlara aÄŸlattÄ±. Bu trajik tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda o ana kadar bilinmeyen baÅŸka bir gerÃ§ek de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Lisa Marie'nin 33 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Riley Keough ve kocasÄ± Ben Smith Petersen, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce bir kÄ±z bebek sahibi olmuÅŸ! 2015 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§iftin ebeveyn olduÄŸu,Lisa Marie Presley'in cenaze tÃ¶renine kadar kamuoyu tarafÄ±ndan bilinmiyordu. BÃ¶ylece Lisa Marie'nin hayranlarÄ± iÃ§in genÃ§ yaÅŸta Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n acÄ±sÄ± ikiye katlandÄ±. Hayata zamansÄ±z veda eden Lisa Marie, torununa bile doyamadan son yolculuÄŸuna Ã§Ä±ktÄ±.

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Cenaze tÃ¶renine Lisa Marie Presley'in ailesinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da hayranÄ± da katÄ±ldÄ±. Ona son bir veda etmek isteyen hayranlarÄ± ellerinde Ã§iÃ§eklerle saatlerce tÃ¶renin bitmesini bekledi. Sonra da Presley'in mezarÄ±na o Ã§iÃ§ekleri bÄ±raktÄ±.

Sadece Ã§ocuklarÄ±na deÄŸil, torununa da doyamadan gÃ¶Ã§mÃ¼ÅŸ bu dÃ¼nyadan: Cenaze tÃ¶reninde ortaya Ã§Ä±ktÄ±

VEDA MEKTUBUNU KOCASI OKUDU: Lisa Marie'nin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Riley'in veda mektubunu kocasÄ± Ben Smith Petersen seslendirdi.Â 

TÃ¶rende Priscilla Presley, duygusal bir konuÅŸmayla kÄ±zÄ±na veda etti. Lisa Marie'nin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Riley Keough, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulduÄŸu iÃ§in annesine yazdÄ±ÄŸÄ± veda mektubunu kocasÄ± Ben Smith Petersen okudu. Riley annesine "Bu hayatta tek Ã¶nemli ÅŸeyin sevgi olduÄŸunu bana gÃ¶sterdiÄŸin iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim" diye yazdÄ±. Sonra da satÄ±rlarÄ±na "UmarÄ±m ben de kÄ±zÄ±mÄ±, senin beni ve kardeÅŸlerimi sevdiÄŸin gibi sevebilirim" diye devam etti.

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DÃ¼nyanÄ±n bÃ¼yÃ¼k mÃ¼zik efsanesinin tek varisiydiâ€¦ Trajedilerle dolu hikÃ¢yesi Ã§ok erken sonra erdi: Lisa Marie Presley 54 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiDünyanÄ±n büyük müzik efsanesinin tek varisiydiâ€¦ Trajedilerle dolu hikâyesi çok erken sonra erdi: Lisa Marie Presley 54 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti!Haberi görüntüle

KocasÄ± Ben Smith Petersen tarafÄ±ndan seslendirilen mektubunda Riley Keough, annesi Lisa Marie'ye "kendisine gÃ¼Ã§, cesaret, empati, mizah duygusu ve azmini verdiÄŸi iÃ§in" mÃ¼teÅŸekkir olduÄŸunu belirtti. AcÄ±lÄ± kadÄ±n, annesine "Ben senin kalbinin bir Ã¼rÃ¼nÃ¼yÃ¼m, kÄ±z kardeÅŸlerim ve erkek kardeÅŸlerim senin kalbinin bir Ã¼rÃ¼nÃ¼" diye seslendi.

Sadece Ã§ocuklarÄ±na deÄŸil, torununa da doyamadan gÃ¶Ã§mÃ¼ÅŸ bu dÃ¼nyadan: Cenaze tÃ¶reninde ortaya Ã§Ä±ktÄ±

SARAH FERGUSON DA ORADAYDI: Lisa Marie Presley'in yakÄ±n bir dostluk kurduÄŸu Sarah Ferguson da tÃ¶rende duygusal bir konuÅŸma yaptÄ±.Â 

Lisa Marie Presley'in cenaze tÃ¶reninde pek Ã§ok kiÅŸi iÃ§in ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir konuk da vardÄ±: Ä°ngiliz kraliyet ailesinin eski gelini yani Prens Andrew'nun eski eÅŸi SARAH FERGUSON. Lisa Marie, eski eÅŸi Mike Lockwood ileÄ°ngiltere, Sussex'te yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Sarah ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kili arasÄ±nda yakÄ±n bir arkadaÅŸlÄ±k doÄŸdu. 63 yaÅŸÄ±ndaki Ferguson ile Lisa Marie, birbirlerine "kÄ±z kardeÅŸim" diye sesleniyordu.Â 

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Ferguson konuÅŸmasÄ±nda"Burada bÃ¼yÃ¼k bir gururla duruyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ birbirimizi "kÄ±z kardeÅŸim" diye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorduk" dedi. Sonra da eski kayÄ±nvalidesi olan Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in sÃ¼rekli tekrarladÄ±ÄŸÄ± bir ifadeyi kullandÄ±: " AcÄ±, bizim sevgi iÃ§in Ã¶dediÄŸimiz bir bedeldir. Ve o ne kadar da haklÄ±ydÄ±."

Törende Lisa Marie'yi son yolculuÄŸuna uÄŸurlayanlar arasÄ±nda kÄ±zÄ± Riley Keough ve kocasÄ±, ikiz kÄ±zlarÄ± Finley ve Harper, üvey kardeÅŸi Navarona Garcia, Lisa Marie'nin eski kocasÄ± Michael Lockwood, genç yaÅŸta ölen oÄŸlu Benjamin'Ä±n kÄ±z arkadaÅŸÄ± Diana Jay de bulunuyordu.

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Sadece Ã§ocuklarÄ±na deÄŸil, torununa da doyamadan gÃ¶Ã§mÃ¼ÅŸ bu dÃ¼nyadan: Cenaze tÃ¶reninde ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Sadece Ã§ocuklarÄ±na deÄŸil, torununa da doyamadan gÃ¶Ã§mÃ¼ÅŸ bu dÃ¼nyadan: Cenaze tÃ¶reninde ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Lisa Marie Presley, Elvis Presley ile Priscilla Presley'in tek Ã§ocuÄŸuydu.Â 

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#Lisa Marie Presley#Sarah Ferguson#Elvis Presley

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