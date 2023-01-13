Dünyanın büyük müzik efsanesinin tek varisiydi… Trajedilerle dolu hikâyesi çok erken sonra erdi: Lisa Marie Presley 54 yaşında hayatını kaybetti!

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TRAJİK HAYATI ERKEN SONA ERDİ...

Ama bu mutluluk kısa sürecekti. Tıpkı hayatındaki diğer mutluluklar gibi. Elvis Presley’nin tek kızı, şarkıcı ve söz yazarı Lisa Marie Presley, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Açıklama hastanede kızının başından bir an bile ayrılmayan annesi Priscilla Presley tarafından yapıldı. Tek çocuğunu genç yaşında kaybeden Priscilla Presley, herkesten ailenin yasına saygı göstermesini rica etti ve “Güzel kızım Lisa Marie bizi terk etti” diyerek haberi doğruladı.

Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie Presley, Kaliforniya Calabasas'ta yaşadığı evde kalp krizi geçirdikten saatler sonra 54 yaşında öldü. Presley'nin evini hâlâ paylaştığı eski kocası Danny Keough sağlık görevlileri gelene kadar Lisa Marie’ye kalp masajı yaptı. Presley hastaneye kaldırıldığında yapılan ilk açıklamada kalp krizinin ardından komaya girdiği açıklanmıştı. Sevenleri hemen hastaneye akın edip iyi haber gelsin diye beklemeye başladıysa da birkaç saat sonra Lisa Marie Presley’nin hayatını kaybettiğini öğrendiler.

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ÖLÜMÜNÜ ANNESİ DUYURDU: GÜZEL KIZIM BİZİ TERK ETTİ

Presley, mide ağrılarından şikayet etmiş, sonra da evinde kriz geçirerek durumu kritik hale gelmişti. Kadınlarda karın ağrısının kalk krizi belirtilerinden biri olduğu biliniyor. Priscilla Presley kızının ölümünün ardından “Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı. Bu derin kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyet istiyoruz. Sevgi ve dualar için teşekkürler. Şu anda daha fazla yorum yapılmayacaktır” diyerek ailenin yasını tutabilmesi için anlayışlı davranılmasını rica etti. 4 EVLİLİK YAPTI, 4 ÇOCUĞU OLDU... MUTLULUĞU İSE HİÇ BULAMADI

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Lisa Marie Presley, 54 yıllık ömründe 4 evlilik yapmış ancak aradığı mutluluğu hiç bulamıştı. 1988 – 1994 arasında müzisyen Danny Keough, 1994 -1996 yılları arasında Michael Jackson, 2002- 2004 arasında Nicolas Cage ve 2006 – 2021 yılları arasında Michael Lockwood’la evli kalan Lisa Marie Presley’nin dört de çocuğu oldu. Trajik yaşantısına, daha küçücükken, o günlerde dünyanın en ünlü adamı olan babasının cansız bedenini bularak başlayan Lisa Marie Presley, 2020 yılında, 27 yaşındaki oğlu Benjamin Keough da tıpkı babası gibi aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetti. Ömrünün en büyük acısını tatmıştı. Oğlunun ölümü polis raporlarında intihar olarak yer aldı. MICHAEL JACKSON'LA EVLİLİĞİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

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Michael Jackson’la olan evliliği de çok konuşulmuştu. Bütün dünya bu evliliğin reklam amaçlı yapıldığını söylüyor, Jackson ve Presley’nin aslında gerçekten karı koca olmadığını iddia ediyordu. Michael Jackson’la ilgili olarak ortaya atılan çocuk tacizi iddialarında bile onun yanında durmaya devam eden Lisa Marie Presley, eski kocasının anlaşılamadığını ve aslında kötü bir insan olmadığını iddia ediyordu. Hatta çift ayrıldıktan sonra bile Presley, Michael Jackson’la birlikte dünyayı turlamaya, onun konserlerine gitmeye devam etti. Michael Jackson 2009 yılında öldüğünde Lisa Marie, onunla en son 2005’te konuştuğunu açıkladı. Eski eşinin yanında daha fazla duramamış ve onu savunmaktan vazgeçmek zorunda kalmıştı.

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BAĞIMLILIK HAYATINI KARARTTI, BÜYÜK MİRASINI KAYBETTİ

Hayatı boyunca bağımlılık sorunlarıyla boğuştu. Kokain, ağrı kesiciler, alkol daha birçok maddeye bağımlı olmuş, ömrü boyunca rehabilitasyon görmesine rağmen bu korkunç kâbusun içine tekrar tekrar düşmüştü. Ondan babasını ve oğlunu alan illet kendi yakasını da hiç bırakmadı. Lisa Marie Presley, çok büyük bir mirasın tek varisiydi. Elvis Presley’nin 100 milyon dolardan fazla olduğu söylenen mirası aslında onundu. Ama yıllar boyunca peşini bırakmayan bağımlılık, yaptığı yanlış evlilikler ve bu türlü problemler yüzünden servet içinde yaşayacağına çok büyük borçların altına girdi. Basında yer alan bilgilere göre Presley zengin bir varisken 16 milyon dolar borç sahibi biri olmuştu.

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Daha birkaç gün önce oyunculuk yapan kızı Riley Keough annesinin mutlulukla gülümseyen bir fotoğrafını paylaşmış ve “Anneme bakın! Ne kadar da güzel” yazmıştı. 10 Ocak’ta dağıtılan Altın Küre’lerde de başrollerde yer alan Lisa Marie Presley, törene annesi Priscilla ile katılmıştı. Babasının hayatını anlatan Elvis filmiyle en iyi erkek oyuncu seçilen Austin Butler’ın yaptığı duygusal konuşma sırasında gözyaşı döken Lisa Marie, birkaç gün sonra hayatını kaybedip herkesi yasa boğacağından habersiz son kez adını manşetlere bu mutlu günle taşımıştı…