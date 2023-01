Dünyanın tek gerçek beş süper modelinden biriydi… 56 yaşında meme kanserine yenildi: Moda dünyası Tatjana Patitz’in ölümüne ağlıyor

Haberin Devamı

DÜNYANIN EN BÜYÜK MODA EFSANELERİNDEN BİRİYDİ

1990 yılında, MTV’nin ve video kliplerin şahlandığı günlerde televizyonlarda dönmeye başlayan bir video klip herkesi ekran başına kilitlemişti. İnternetin ve sosyal medyanın henüz hayatlarımıza girmediği o günlerde kulaktan kulağa fısıldanarak ünü yayılan bu klip, o günlerde ününün doruklarını yaşayan George Michael’ın Freedom şarkısı için çekilmiş ama klip şarkının bile ötesine geçmişti. 90’lı yıllarda tüm dergi kapaklarını, büyük markalarınreklamlarını kaplayan yüzlerin yer aldığı klip üzerinden 33 yıl geçmiş olsa da hâlâ unutulmadı. TEK GERÇEK SÜPER MODEL BEŞLİSİNİN ÜYESİ OLDU

Bu efsane haline gelişin temelinde elbette o günlerde dünyayı kasıp kavuran ‘süper modeller’ vardı. Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford ve elbette efsane Alman model Tatjana Patitz… Hamburg doğumlu Patitz, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista ve Cindy Crawford ile birlikte British Vogue dergisinin 1990 Ocak sayısının kapağında yer aldı. Bu kapak tüm zamanların en ikonik moda görüntülerinden biri haline geldi ve hâlâ en iyi on Vogue kapağı arasında sayılıyor. O kapakta yer alan bu 5 kadın 90’lı yıllarda ve 2000’lerin başında moda sektöründe yer alan ve modellik kariyerlerinde sergiledikleri başarılarla hayatımıza süper model kavramını sokan kişilerdi.

MODELLİK MESLEĞİNİN EN SAYGIN İSİMLERİNDENDİ

Modellik mesleğini tamamen dönüştüren, kendi kurallarını yazan, geleneksel güzellik anlayışını yıkan bu süper modeller uzun yıllar podyumlarda yürümeye ve kendilerinden sonra gelen kuşakları etkilemeye devam ettiler. Hepsi popüler kültürün bir parçası oldu, yüzleri ve podyumda sergiledikleri fizikleri hiç unutulmadı. Alman SÜPER MODEL Tatjana Patitz de bu unutulmaz beşlinin bir parçasıydı ve her zaman ‘gerçek’ süper modellerden biri olarak anıldı. Güzelliği, zarafeti, modellik mesleğine duyduğu saygı ve disipliniyle gösteri dünyasının en saygın isimlerinden biri olmayı başardı.

ÖLÜMÜ HERKESİ YASA BOĞDU

40 yıllık bir kariyerin ardından 56 yaşında meme kanserinden öldüğü duyulunca herkesi yasa boğan Tatjana Patitz, Santa Barbara, California'da yaşıyor ve birkaç yıl öncesine kadar özel defilelerde görünmeye devam ediyordu. Jason Johnson ile altı yıl evli kalan ve 2004 yılında Jonah adındaki oğlunu doğuran Tatjana Jonah’ı en büyük mutluluk kaynağı olarak tanımlıyordu.

1990’daki efsane kapaktan çok önce, 1985’te British Vogue'un 1985 Ekim sayısında yer almıştı. Hamburg doğumlu güzel model en çok Vogue dergisi ve fotoğrafçı Herb Ritts ile yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. 2002'de ölen Ritts, 1999'da 'onun herkesten daha çok fotoğrafını çektiğini' söylemiş ve Alman modelin gördüğü en olağandışı yüze sahip olduğunu belirtmişti. Günümüzün güzellik kalıplarına sığmayan Tatjana Patitz, her parçası estetik cerrahlar tarafından yaratılan kusursuz bir yüze değil, kendine özgü hatlara sahipti ve özellikle de masmavi gözlerinin delici bakışlarıyla ve sahip olduğu karizmayla hatırlanıyordu.

"GÖRDÜĞÜM EN OLAĞANDIŞI YÜZ"

Orijinal süper modellerden biri olan Tatjana Patitz, menajerinin açıklamasına göre bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu ve bu savaşı kaybederek 56 yaşında öldü. Patitz, 2016'da The New York Times'a, George Michael'ın 'ilk gençlik aşklarından' biri olduğunu, bu yüzden onunla ilk tanıştığında yıldızdan çok etkilendiğini söyledi. George Michael ve Tatjana Patitz birkaç kez birlikte çalışacak; bu iş birlikleri içinde en çok ses getireni ise Freedom şarkısının video klibi olacaktı.

Sektöre daha önce girmiş olsa da Vogue’un meşhur kapağında yer aldıktan sonra Chanel, Calvin Klein ve Versace gibi dev markalar hep onunla çalışmak istedi. 30 yıllık kariyer sürecinde sayısız ünlü fotoğrafçı tarafından birçok kez fotoğraflandı ve 2016 yılında Helena Christensen ve Karen Alexander ile birlikte Vogue'un Ekim ayı kapaklarında yeniden yerini aldı. Alman model, New York ve Londra'daki yüksek hayatı seçen model arkadaşlarıyla taban tabana zıt bir karaktere sahipti. Bu ışıltılı dünyada yaşamak yerine, doğaya ve sevdiği hayvanlara daha yakın olmak için Kaliforniya'da yaşamayı seçti ve mesleğini profesyonel olarak sürdürmeyi noktaladıktan sonra çok göz önünde olmadı.

GİZEMLİYDİ, HAYATINI GÖZLERDEN UZAK YAŞADI

Vogue'un efsane yayın yönetmeni Anna Wintour, Tatjana Patitz için şöyle diyordu:

“Tatjana, Romy Schneider'in Monica Vitti ile buluşması gibi her zaman Avrupa'da şıklığın sembolü olmuştur. Akranlarından çok daha az etrafta görünürdü. O her zaman aha gizemli, daha yetişkin, daha ulaşılmazdı. Ve bunun kendine has bir çekiciliği vardı.”

Tatjana Patitz’in ölüm haberi duyulur duyulmaz modelle birlikte çalışmış olan meslektaşları onunla ilgili paylaşımlar yaptılar. Naomi Capmbel, Helena Christensen, Eva Herzigova ve Cindy Crawford gibi isimler yıllarca aynı podyumu paylaştıkları Tatjana için duygu dolu mesajlar paylaştılar ve aralarından bir meleğin ayrıldığını söylediler. Tatjana, hem yakın çevresinde hem de moda dünyasından arkadaşları arasında ‘güzel bir ruh’ olarak anılıyordu. “Tatjana'nın nezaketini, iç güzelliğini ve olağanüstü zekasını selamlamak istiyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız sevdiklerine ve özellikle Jonah'a gidiyor. O, çok özlenecek.” demişlerdi arkadaşları arkasından. ÜNLÜ MESLEKTAŞLARI: ARAMIZDAN BİR MELEK AYRILDI

Patitz, Hamburg'da Estonyalı bir anne ve Alman bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmişti ve ailesi İsveç'teki Skanör'e taşındı. 2020 yılında verdiği bir röportajında ​​Patitz, 'ruhunu asla satmadığını' ve gençken düzenli olarak ata bindiğini söylemişti. 1983'te 17 yaşındayken Stockholm'de Elit Model Yarışmasına katıldı. İsveç'te üçüncü oldu. Ödül, Paris'e bir gezi ve sınırlı süreli bir sözleşmeydi. Ama Tatjana bir yıl boyunca iş bulamadı.

2019'DA PODYUMDA YÜRÜDÜ, ORTALIĞI KASIP KAVURDU!

Başarılı model genellikle basılı reklamlarda ve podyumlarda Versace ve Chanel için modellik yapmaya devam etti. Ayrıca Vogue, Harper's Bazaar, Elle ve Marie Claire için birçok dergi kapağında yer aldı. Freedom klibinde Cindy, Christy, Naomi ve Linda ile oynadıktan sonra bu kadınlarla birlikte '1990'ların süper modelleri' olarak adlandırıldı ve beşli bundan sonra da sık sık birlikte çalıştılar.

1998'de kendisiyle ilgili olarak “İnsanlar her zaman özel göründüğümü söylerdi; başka kimseye benzemediğimi. Ve bu yüzden başaracağımı biliyordum” demişti. Yıldız model son yıllarına kadar da çalışmıştı. 2019'da Etro için podyumda yürürken Milano'yu kasıp kavurdu.