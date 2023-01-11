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48 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamıştı: Dizisini çekerken karnını böyle saklamış

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#Hilary Swank#Hamile Ünlüler#Altın Küre 2023
48 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamıştı: Dizisini çekerken karnını böyle saklamış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 11:41

Bu yıl 80’inci kez dağıtılan Altın Küre ödülleri bir kez daha kırmızı halıda boy gösteren yıldızların kıyafet tercihleriyle çok konuşuldu. Genelde fazla gösterişli tercihler yapan Hollywood yıldızları moda severlerden kırık notlar alırken gecenin en şıkları arasında ikiz bebeklerini taşıdığı karnını okşayarak poz veren bir oyuncu dikkat çekti…

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KARNI BURNUNDA OYUNCU ALTIN KÜRE'LERDE YILDIZLAŞTI

2 kez Oscar kazanan ve birçok oyunculuk ödülüne de sahip olan yetenekli oyuncu Hilary Swank, sabaha karşı sahiplerini bulan Altın Küre’lerde de en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yıllardır gösteri dünyasında olan güzel aktris sakin aile hayatıyla ve sempatikliğiyle bu camianın en sevilen isimlerinden biri. Uzun yıllardır hayalini kurduğu anne olma hayalini gerçekleştiren oyuncu geçen yılın ekim ayında ikiz bebek beklediğini açıklayarak hayranlarını sevindirmişti.

48 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamıştı: Dizisini çekerken karnını böyle saklamış
KIRMIZI HALININ EN ŞIK İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Hamileliğinin 27. haftasında olan ve üç ay sonra doğum yapması beklenen yıldız Altın Küre ödül töreninde de hem şıklığı hem de sempatikliğiyle çok beğenildi. Bu yıl modacılar tarafından beğenilmeyen tören kostümlerinin arasında Hilary Swank’in yeşil – siyah karışımı elbisesi, saçları ve görünümüne eşlik eden zümrüt küpeleriyle dikkat çekti. İlerlemiş yaşına rağmen ikiz bebek bekleyen yıldızın elbisesinde yoruldukça ellerini içinde saklayabileceği cepler olması da dikkatlerden kaçmadı.

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48 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamıştı: Dizisini çekerken karnını böyle saklamış
GECE BOYU AŞK POZLARI VERDİLER

Gece boyunca yanındaki dört yıllık kocası Philip Schneider’la aşk pozları veren yıldız oyuncu kendisine uzatılan mikrofonlara kendini çok iyi hissettiğini söylemeyi ihmal etmedi. Gecede bir de ödül sunan Hilary Swank, törenden hemen önce katıldığı talk şovda hamilelik sürecini ve bu süreçte film çekerken yaşadıklarını anlatmıştı.

Son olarak 'Alaska Daily’ adında bir dizide başrol oynayan oyuncu, filme evet dediğinde hamileliğinin ilk üç aylık dönemindeydi ve bunu da herkesten saklamıştı. “Hamile olduğumu kimseye söyleyemem” diyerek filme başlayan 48 yaşındaki Swank, çekimlerde durumunu saklamak için neler yaptığını açıkladı.

48 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamıştı: Dizisini çekerken karnını böyle saklamış
ÇEKİMLERDE HAMİLE OLDUĞUNU HERKESTEN SAKLAMIŞ

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Canlandırdığı Eileen karakteri bir gazeteci olan Hilary Swank, koşması gerektiği sahnelerde çekim ekibini kandırdığını itiraf etti. Faklı açılardan çekim yapmak isteyen yönetmenin bu durumda belirginleşmeye başlayan karnını fark edeceğini anlayan yıldız oyuncu “ben çok kötü bir koşucuyum” demiş ve bu sahnede bir dublör kullanmaları için ekibi ikna etmişti.

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Hatta söylediğini kanıtlamak için onların önünde koşan yıldızı gören ekip ona düztaban gibi koştuğunu ve gerçekten de bir dublörle çalışmalarının daha iyi olacağını söyledi. Swank, Ekim 2022'de 'Günaydın Amerika' programında hamileliğini açıkladığından beri büyümekte olan karnını saklamayı artık bıraktı. Hatta Cadılar Bayramı'nı kutlarken ya da Noel ağacını süslerken kocaman karnıyla gülümsediği pozlar vermeyi sürdürdü. Hilary Swank, dün geceki Altın Küre’lerin de yıldızı olmayı başardı.

48 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamıştı: Dizisini çekerken karnını böyle saklamış
ANNE OLMAK İÇİN NEDEN BU KADAR BEKLEDİ?

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Hilary Swank, anne olmak için neden bu kadar beklediğini ve ileri bir yaşta hamile kalarak risk aldığını ise “Doğru adamı ve doğru zamanı beklemek zorundaydım” diyerek açıklamıştı. Yıllardır içinde olduğu gösteri dünyasında kariyerine öncelik vermek zorunda kaldığını, sonra da doğru erkekten çocuk yapmak için beklediğini aktaran yıldız bebekleriyle ilgili bir sırrını daha açıkladı.

48 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamıştı: Dizisini çekerken karnını böyle saklamış
İKİZLERİ BABASININ DOĞUM GÜNÜNDE DÜNYAYA GELECEK!

Kıdemli hava çavuşu olan çok sevdiği babası Stephen Michael Swank’i 2021’de kanserden kaybeden oyuncu, onun yanında olabilmek ve babasına kendisi bakabilmek için oyunculuk kariyerine ara vermişti. Bu kaybın ardından zor toparlanan yıldız, ikiz bebeklerinin babasının doğum gününde doğacaklarını açıklarken duygusal anlar yaşadı. Bu durumun babasının yaşamını onurlandırmak için çok güzel bir fırsat olduğunu dile getiren Swank, şimdi hem yeni dizisini hem de bebekleriyle birlikte yaşamaya başlayacağı yeni hayatı sabırsızlıkla bekliyor.

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#Hilary Swank#Hamile Ünlüler#Altın Küre 2023

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