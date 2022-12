Tartışmalı ödül: Oscar’ın habercisi 80. Altın Küre’de adaylar açıklandı! Eski ödüllerini iade eden Tom Cruise ve daha birçok başarılı oyuncu törende yok

Haberin Devamı

Sinema sektörünün ve televizyon dünyasının en önemli ve saygın ödülleri olarak görülen ve Oscar’lardan sonra tüm dünyanın en çok ilgiyle takip ettiği ödül olan Altın Küre ödüllerinin bu yılki adayları açıklandı. 2022 yılında gösterime giren filmlerin ve dizilerin ödüllendirileceği ve Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin dağıttığı Altın Küre’ler belli ki bu yıl da tıpkı geçen yıl olduğu gibi tartışmalı geçecek. Bu yıl 80. kez dağıtılacak ödüllere yine ayrımcılık, kayırmacılık gibi kavramlar damga vuracağa benziyor. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi... Top Gun: Maverick var, Tom Cruise yok...

GEÇEN YIL TÖREN BİLE OLMADI VE BÜYÜK TARTIŞMALAR YAŞANDI

Geçen yıl, 79. Altın Küre’de Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin tüm üyelerinin beyazlardan oluşması ve sektördeki siyah oyuncu, yönetmen, senarist ve diğer çalışanlara ayrımcılık uygulandığının ortaya atılması durumu büyük ses getirmiş, artık bu konuda sessiz kalmayacağını belirten Hollywood ünlüleri bu konuda tepkilerini otaya koymuştu. Altın Küre geçen yıl yöneltilen 'ayrımcılık' suçlamaları nedeniyle gözden düştü. Ödül dağıtımında yapımcı şirketlerin, basın kuruluşlarına hediyeler yolladığının ve böylece ödül gecesi elleri boş dönmediğinin ortaya çıkmasıyla ödüller saygınlığını yitirdi. Üstelik bununla da kalmamış; geçen yıl dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını yüzünden törenler kırmızı halı geçişi ve konukların katılımı olmadan, sessiz sedasız dağıtılmıştı. Brad Pitt 2020 yılında kazandığı Altın Küre ödülüyle

BU YIL TÖREN VAR AMA ESKİ GÖRKEM VE SAYGINLIK YOK!

Şimdi artık pandemi hayatlarımızdan çıkmış olsa ve her şey eski görkemine yavaş yavaş geri dönse de bunun Altın Küre’lere yansıyıp yansımayacağı yine soru işareti. Ödülü protesto eden birçok isim bu yılki başarılı performanslarına rağmen görmezden gelindi, kimi de zaten artık isimlerinin bu ödülle anılmasını istemediğini çoktan belirtmişti. 60 yaşındaki Tom Cruise, gişe rekorları kıran filmi Top Gun: Maverick'in En İyi Film adaylığını kazanmasına rağmen tartışmalı ödül töreninde oyunculuk ödülü için aday gösterilmedi. Geçen yıl Cruise, kuruluşun davranışını protesto etmek için daha önce kazandığı üç Altın Küre ödülünü Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne iade etmişti. Tom Cruise 1990 yılında kazandığı ödülle... Bu ödülün üzerinden 30 yıl geçti, Cruise hâlâ Hollywood'un en büyük starı ama artık aday değil! Hatta aldığı bu ve diğer Altın Küre'leri de geri verdi

TOM CRUISE GEÇEN YIL ESKİ ÖDÜLLERİNİ İADE ETMİŞTİ, BU YIL ÖDÜLLERDE ESAMESİ BİLE OKUNMADI

54 yaşındaki Will Smith, geçen yılki Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokattan aylar sonra gösterime giren Emancipation filmi için aday gösterilmedi. 32 yaşındaki, yetenekli ve bol ödüllü isim Jennifer Lawrence da bağımsız filmi Causeway’deki performansıyla için göz ardı edildi. Tom Cruise eski ödüllerini iade ettiği ve Will Smith de zaten attığı tokat yüzünden hâlâ ‘istenmeyen adam’ olduğu için durum aslında normal karşılandı. Ancak bu isimler dışında yine de başarılı oyunculukları ve yönetmenlikleri göz ardı edilen sayısız isim var. BAŞARILI İSİMLER ADAY DEĞİL, SİYAHLAR YİNE GÖRMEZDEN GELİNDİ VE KADIN YÖNETMENLER YOK SAYILDI

Keke Palmer, Jordan Peele'nin korku/bilimkurgu filmi Nope'daki üstün performansıyla adaylık alamadı. Julia Roberts ve George Clooney, dünya çapında başarılı hasılat yapan romantik komedileri Ticket To Paradise ile törende yoklar. Yükselen yıldız Danielle Deadwyler, eleştirmenlerce beğenilen Till filmindeki Mamie Till-Mobley rolündeki inanılmaz performansına rağmen En İyi Kadın Oyuncu - Drama Filmi dalında aday gösterilmedi. Stephanie Hsu, Everything Everywhere All At Once filmindeki Joy Wang rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Sinema Filmi kategorisinde tanınmadı. Women Talking için Sarah Polley, The Woman King için Gina Prince-Bythewood ve Till için Chinonye Chukqwu gibi güçlü yarışmacılara rağmen en iyi yönetmen dalında aday olan tek bir kadın olmadığı için kadın yönetmenler de bir bütün olarak adaylıklardan dışlandı. Geçen yıl Oscar'larda yaşanan bu anın etkisi devam ediyor

80 YILLIK TARİHİNDE SADECE 3 KADIN YÖNETMEN KAZANDI

En iyi yönetmen dalında adaylar Avatar: The Way of Water için James Cameron, Everywhere Everywhere All At Once için Daniel Scheinert ve Daniel Kwan, Elvis için Baz Luhrmann, The Banshees of Inisherin için Martin McDonagh ve The Fabelmans için Steven Spielberg oldu. Ödüllerin 80 yıllık tarihinde en iyi yönetmen dalında yalnızca dokuz kadın aday gösterildi ve üç kazanan oldu: Yentl (1983) için Barbra Streisand, Nomadland (2020) için Chloe Zhao ve The Power Of The Dog (2021) için Jane Campion. Başarılı oyuncu Keke Palmer Nope filmindeki rolüyle görmezden gelindi

TÖREN BİR KEZ DAHA NBC'DE

Altın Küre’ler, Hollywood'un ödül sezonunu başlatan ve adaylarının ve kazananlarının Oscar yarışında öne çıktığı bir ödül olarak biliniyor. Ancak 2021’de, Los Angeles Times soruşturmasının derneğin uygulamalarını araştırması ve örgütün hiç siyah üyesi olmadığını ortaya çıkarması üzerine artık adı lekelenmiş durumda. Ödül törenini yayınlayan NBC de bu tartışmaların ardından canı yayınına son vereceğini açıklamıştı. Ancak ödülü dağıtan kurumun reform yaptığı açıklamasıyla birlikte bu kararından döndü ve ödüller 10 Ocak 2023’te yine canlı yayınla dünyaya ulaştırılacak. Leonardo DiCaprio 2016 yılında Altın küre töreninde

BRENDAN FRASER: BEN İKİ YÜZLÜ DEĞİLİM, TÖRENDE YOKUM

The Whale filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen Brendan Fraser, daha önce, adaylık alsa da almasa da ödüllere katılmayacağını söylemişti. Fraser geçen ay GQ'ya yaptığı açıklamada “Onlarla olan geçmişim yüzünden artık bu ödüllerde yokum. Annem beni bir ikiyüzlü olarak yetiştirmedi” demişti. Fraser, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin (HFPA) eski başkanlarından Philip Berk'in 2003 yılında bir endüstri etkinliğinde kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Berk ise olayı reddediyor. Ancak bu isim Black Lives Matter hareketini 'ırkçı bir nefret hareketi' olarak adlandırdığı için birlikten atıldı. Brendan Fraser, bu yıl The Whale filmiyle sayısız ödüle uzandı

BİRLİĞİ ESKİ BAŞKANI TARAFINDAN TACİZ EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçen yılki tartışmaya yanıt olarak HFPA, oylama organını daha farklı geçmişlere sahip kişileri içerecek şekilde genişletti, üyelerin hediye kabul etmesini yasakladı ve bazı üyelerin uygunsuz davranışları nedeniyle genellikle alay edilen yıldızlarla yüz yüze yaptıkları basın toplantılarını durdurdu. Birliğin başkan Helen Hoehne geçtiğimiz günlerde The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte “Bu artık gerçekten eski HFPA değil.” demişti. “Brendan Fraser'ın kararına saygı duyuyorum... Ve şahsen, içtenlikle, bunun ilerlememiz için bir yol olduğunu ve Bay Fraser'ın ve tüm eğlence camiasının güvenini yeniden kazanabileceğimizi umuyorum” diyen başkan ödüllerin kaybolan saygınlığını geri almaya çalıştıklarını açıkladı.

Bakalım bu sene, tüm bu tartışmaların gölgesinde ama yine kırmızı halı geçişli ve gösterişli bir şekilde dönmesi planlanan ödül töreninde neler yaşanacak, bir skandal ya da tartışma yaratacak açıklama gelecek mi? Gelin biz şimdilik Altın Küre Ödülleri’nin 2022 yılı adaylarına topluca bir göz atalım…

ALTIN KÜRE'NİN TÜM ADAYLARI

TELEVİZYON DALINDAKİ TÜM ADAYLAR

TELEVİZYON DİZİSİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL VEYA KOMEDİ)

-Donald Glover, Atlanta

-Bill Hader, Barry

-Steve Martin, Only Murders in the Building

-Martin Short, Only Murders in the Building

-Jeremy Allen White, The Bear

TELEVİZYON DİZİSİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL VEYA KOMEDİ)

-Quinta Brunson, Abbott Elementary

-Kaley Cuoco, The Flight Attendant

-Selena Gomez, Only Murders in the Building

-Jenna Ortega, Wednesday

-Jean Smart, Hacks TELEVİZYON DİZİSİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

-Jeff Bridges, The Old Man

-Kevin Costner, Yellowstone

-Diego Luna, Andor

-Bob Odenkirk, Better Call Saul

-Adam Scott, Severance

TELEVİZYON DİZİSİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

-Elizabeth Debicki, The Crown

-Hannah Einbinder, Hacks

-Julia Garner, Ozark

-Janelle James, Abbott Elementary

-Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ VEYA TELEVİZYON FİLMİ)

-Taron Egerton, Black Bird

-Colin Firth, The Staircase

-Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

-Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

-Sebastian Stan, Pam and Tommy

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ VEYA TELEVİZYON FİLMİ)

-Jessica Chastain, George and Tammy

-Julia Garner, Inventing Anna

-Lily James, Pam and Tommy

-Julia Roberts, Gaslit

-Amanda Seyfried, The Dropout EN İYİ DİZİ (DRAM)

-Better Call Saul

-The Crown

-House of the Dragon

-Ozark

-Severance

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

-Black Bird

-Monster: The Jeffrey Dahmer Story

-Pam and Tommy

-The Dropout

-The White Lotus: Sicily

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

-Abbott Elementary

-The Bear

-Hacks

-Only Murders in the Building

-Wednesday

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

-Jennifer Coolidge, The White Lotus

-Claire Danes, Fleishman Is in Trouble

-Daisy Edgar-Jones, Under the Banner of Heaven

-Niecy Nash-Betts, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

-Aubrey Plaza, The White Lotus

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

-F. Murray Abraham, The White Lotus

-Domhnall Gleeson, The Patient

-Paul Walter Hauser, Black Bird

-Richard Jenkins, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

-Seth Rogen, Pam and Tommy The Banshees of Inisherin, çok sayıda adaylık alarak bu yıla damga vurdu

SİNEMA DALINDA TÜM ADAYLAR

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

-Alexandre Desplat, Guillermo del Toro’s Pinocchio

-Hildur Guðnadóttir, Women Talking

-Justin Hurwitz, Babylon

-John Williams, The Fabelmans

-Carter Burwell, The Banshees of Inisherin

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

-“Carolina,” Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)

-“Ciao Papa,” Guillermo del Toro & Roeban Katz (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

-“Hold My Hand,” Lady Gaga and Bloodpop (Top Gun: Maverick)

-“Lift Me Up,” Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)

-“Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

EN İYİ ANİMASYON

-Guillermo del Toro’s Pinocchio

-Inu-Oh

-Marcel the Shell With Shoes On

-Puss in Boots: The Last Wish

-Turning Red

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Brad Pitt, Babylon

Eddie Redmayne, The Good Nurse Everything Everywhere All at Once, yılın en sevilen filmlerinden

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Dolly De Leon, Triangle of Sadness

Carey Mulligan, She Said

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

-Diego Calva, Babylon

-Daniel Craig, Glass Onion: A Knives Out Mystery

-Adam Driver, White Noise

-Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

-Ralph Fiennes, The Menu

EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

-Margot Robbie, Babylon

-Anya Taylor-Joy, The Menu

-Emma Thompson, Good Luck to You, Leo Grande

-Lesley Manville, Mrs. Harris Goes to Paris

-Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

-Austin Butler, Elvis

-Brendan Fraser, The Whale

-Hugh Jackman, The Son

-Bill Nighy, Living

-Jeremy Pope, The Inspection

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Cate Blanchett, Tár

Olivia Colman, Empire of Light

Viola Davis, The Woman King

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, The Fabelmans Brad Pitt ve Margot Robbie'li kadrosuyla Babylon da Altın Küre yarışında önde

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

-Babylon

-The Banshees of Inisherin

-Everything Everywhere All at Once

-Glass Onion: A Knives Out Mystery

-Triangle of Sadness

EN İYİ FİLM (DRAM)

-Avatar: The Way of Water

-Elvis

-The Fabelmans

-Tár

-Top Gun: Maverick

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

-RRR (Hindistan)

-All Quiet on the Western Front (Almanya)

-Argentina, 1985 (Arjantin)

-Close (Belçika)

-Decision to Leave (Güney Kore)

EN İYİ SENARYO

-Todd Field, Tár

-Tony Kushner & Steven Spielberg, The Fabelmans

-Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

-Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

-Sarah Polley, Women Talking James Cameron, Avatar: The Way of Water'la En İyi yönetmen ödülüne aday

EN İYİ YÖNETMEN

James Cameron, Avatar: The Way of Water

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann, Elvis

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg, The Fabelmans