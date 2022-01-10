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79'uncu Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

#Altın Küre#Golden Globes#Altın Küre Ödülleri
79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Hollywood, bu yıl tarihinin en sessiz ve sönük ödül törenlerinden birine sahne oldu. Oscar'ın (Akademi Ödülleri) habercisi sayılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) kapalı kapılar ardında yapıldı. Covid 19 pandemisi öne sürülerek törene hiçbir ünlü konuk davet edilmedi.

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Sadece, ödülü veren Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin üç doz aşı olan ve 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi gösteren sınırlı sayıda üyesi, Beverly Hilton'daki törene katıldı. Tören ne TV'de ne de internette yayınlandı. Kazananlar, Altın Küre'nin resmi sitesinde an be an duyuruldu. Sonuçlara gelirsek... Orada da bir sürpriz yoktu.

İşte sönük geçen 79'uncu Altın Küre Ödülleri'nde en iyiler.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Drama dalında en iyi sinema filmi
"The Power of the Dog"

Müzikal ya da komedi dalında en iyi film
“West Side Story”

Drama dalında sinema filminde en iyi erkek oyuncu
Will Smith (“King Richard”)

Drama dalında sinema filminde en iyi kadın oyuncu
Nicole Kidman (“Being the Ricardos”)

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Müzikal ya da komedi sinema dalında en iyi erkek oyuncu
Andrew Garfield (“Tick, Tick … Boom!”)

Müzikal ya da komedi sinema dalında en iyi kadın oyuncu
Rachel Zegler (“West Side Story”)

En iyi yönetmen (Sinema)
Jane Campion (“The Power of the Dog”)

Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama)
Kodi Smit-McPhee (“The Power of the Dog”)

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama)
Ariana DeBose (“West Side Story”)

En iyi TV dizisi (Drama)
“Succession”

En iyi TV dizisi (Müzikal ya da komedi)
“Hacks” (HBO Max)

TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu (Drama)
Jeremy Strong (“Succession”)

TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu
Michaela Jaé Rodriguez (“Pose”)

TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu (Müzikal ya da komedi)
Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu (Müzikal ya da komedi)
Jean Smart (“Hacks”)

Mini dizi dalında en iyi erkek oyuncu
Michael Keaton (“Dopesick”)

Mini dizi dalında en iyi kadın oyuncu
Kate Winslet (“Mare of Easttown”)

En iyi mini dizi
“The Underground Railroad”

TV dalında en iyi erkek oyuncu
O Yeong-su (“Squid Game”)

TV dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
Sarah Snook (“Succession”)

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En iyi film müziği
“Dune” (Warner Bros.) — Hans Zimmer

Yabancı dilde en iyi film
“Drive My Car” (Janus Films) — Japonya

En iyi senaryo (sinema)
Kenneth Branagh — “Belfast” (Focus Features)

 En iyi orijinal şarkı (Sinema)

“No Time to Die” from “No Time to Die” (MGM/United Artists Releasing) — Billie Eilish, Finneas O’Connell

 En iyi animasyon
“Encanto” (Walt Disney Studios Motion Pictures)

79 YILLIK TARİHİNİNİN EN SÖNÜK ÖDÜL TÖRENİ
Sinema sektöründe Oscar'ın (Akademi Ödülleri) habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes)  Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde dağıtıldı. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association-HFPA) tarafından düzenlenen ödülleri kazananlar açıklandı elbette ama 79 yıllık tarihinde hiç olmadığı biçimde.

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79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

KIRMIZI HALI YOK, ÜNLÜ KONUKLAR YOK, CANLI YAYIN DA YOK
Gittikçe yayılan Covid 19'un Omicron varyantı nedeniyle bu yıl kırmızı halı geçişi olmadı. Basın mensupları bile içeri alınmadı. Hatta tören TV'den ya da internette canlı olarak yayınlanmadı. Altın Küre törenine bu yıl sadece Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin sınırlı sayıda üyesi katıldı. Onlardan da son 48 saatte yapılan negatif sonuçlu PCR testi ile hatırlatma dozu aşı olmaları istendi, 

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SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Gecede ödül kazananlar Golden Globes'un (Altın Küre) resmi internet sitesinde an be an duyuruldu.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

ÖDÜLÜN ÜZERİNDE KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR
Altın Küre ödülleri bu yıl, yöneltilen "ayrımcılık" suçlamaları nedeniyle gözden düşmüş görünüyor. Ödül dağıtımında yapımcı şirketlerin, basın kuruluşlarına hediyeler yağdırdığının ve sonra da ödül gecesi elleri boş dönmediğinin ortaya çıkmasıyla Altın Küre de eski saygınlığını yitirmişti.

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IRKÇILIK VE AYRIMCILIK SUÇLAMALARI
Ama ödüllerin artık eskisi kadar gözde olmamasının tek nedeni bu da değil. Küreleri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin bir tane bile siyahi üyesi bulunmuyor. Bu nedenle geçen yıl aralarında Laura Dern ve Dakota Johnson'ın da bulunduğu bir grup ünlü bu ayrımcılığa karşı bir protesto metni yayınladı. Özetle, etkinliği organize eden Hollywood Yabancı Basın Birliği, insan kayırma, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı ve yolsuzlukla suçlanıyor.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

ÖDÜLLERİ İADE ETTİ
Bu arada Tom Cruise'un da kazandığı üç Altın Küre heykelini birliğe iade ettiğini hatırlatalım.

ESKİ GÜZEL VE GÖSTERİŞLİ GÜNLERDEN...
Bu yıl ünlüler, Altın Küre gecesi kırmızı halıda en şık kıyafetlerini giyip pahalı takılarını kuşanıp geçit yapamadı. Biz de geçmişe doğru uzanıp Altın Küre gecelerinin  ünlü konuklarını, en akılda kalan kırmızı halı kıyafetlerini yani bir başka deyişle eski güzel günlerini hatırlayalım istedik.

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79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Sinemanın "sarışın efsanesi" Marilyn Monroe, 1952 yılındaki Altın Küre ödül töreninde elindeki aynayla makyajını kontrol ederken.  

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

1955 yılının Altın Küre töreninden bir kulis görüntüsü. Grace Kelly ile Jean Simmons.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

1957 yılındaki Altın Küre töreninden bir görüntü... Elizabeth Taylor ve Eddie Fisher yan yana.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Yıl 1977.... Sohhia Loren ödülüyle poz veriyor.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

1987 tören gecesinden bir görüntü. Tony Curtis, yönetmen Oliver Stone ve dönemin en gözde yıldızlarından Jane Seymour.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Audrey Hepburn, 1990 Altın Küre gecesinde ödülüyle.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

1991 yılının Altın Küre gecesinden bir kare. Andie MacDowell ödülüyle poz veriyor.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Yine 1991. Julia Roberts, o dönemin en ünlü yıldızlarından biriydi.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

1998 yılındaki törene Jennifer Lopez, o zaman evli olduğu Ojani Noa ile katıldı.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Yıl 1999. Nicole Kidman ödülüyle...

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Kidman o törende kırmızı halıda yürürken ayakkabısının kayışı açılınca zor anlar yaşadı. Sonra da eğilip ayakkabısını düzeltti. O anlar da kameralara böyle yansıdı.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

1994'teki Altın Küre'de Juliette Lewis, ilginç aksesuarıyla dikkat çekmişti.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

2003'teki törende Halle Berry maviler içinde.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

2004 Altın Küre gecesinde Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Aynı yıl Charlize Theron, açık renk elbisesiyle kırmızı halıda zarafet örneği sergilemişti.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Aşklarının en hararetli döneminde Angelina Jolie ve Brad Pitt. Yıl 2007. 

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Yine 2007. Beyonce, Altın Küre kırmızı halısına bu kıyafetiyle damga vurdu.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

2009 yılında Natalie Portman, Siyah Kuğu (Black Swan) filmiyle fırtınalar estirdi. Ama Altın Küre için seçtiği bu elbise geçer not alamadı.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Yıl 2013.. Jessica Chastain Altın Küre kırmızı halısında.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Naomi Watts'ın 2015 Altın Küre gecesinde sergilediği sade şıklık.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Aynı yıl Emma Stone bu kıyafetle kırmızı halıya çıktı.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Lady Gaga, 2019 Altın Küre gecesine her zamanki tarzından ödün vermeden gösterişli bir kıyafetle katıldı.

79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi

Yıl 2020... Covid 19 darbesinden önceki son Altın Küre gecesi... Helen Mirren bu elbisesiyle uzun süre konuşuldu.

 

 

 

 

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#Altın Küre#Golden Globes#Altın Küre Ödülleri

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