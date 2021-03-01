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78. Altın Küre Ödül töreni: Pandemiye rağmen Hollywood ışıltısı
78. Altın Küre Ödülleri'nde beklenen an geldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle iki ay ertelenen Altın Küre (Golden Globe) ödül töreni az sayıda ünlünün fiziksel katılımıyla Beverly Hills'teki Beverly Hilton Oteli'nde yapılıyor. Kısıtlamalar ve virüse karşı alınan yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen törende kırmızı halıda ilk geçişler de başladı.
2021 Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe Awards) kırmızı halıya çıkan ilk isim ise Margot Robbie oldu. Siyah- beyaz elbisesiyle kırmızı halıya çıkan Margot Robbie, salgın öncesi törenlerde olduğu gibi kırmızı halıda poz verdi. İşte Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre'den renkli görüntüler.