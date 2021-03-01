78. Altın Küre Ödül töreni: Pandemiye rağmen Hollywood ışıltısı

2021 Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe Awards) kırmızı halıya çıkan ilk isim ise Margot Robbie oldu. Siyah- beyaz elbisesiyle kırmızı halıya çıkan Margot Robbie, salgın öncesi törenlerde olduğu gibi kırmızı halıda poz verdi. İşte Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre'den renkli görüntüler.