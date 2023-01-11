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Prens Harry’nin kitabı piyasaya çıktı… Bu iddiayı duyan pes artık dedi: Ben abime yedek organ lazım olursa diye dünyaya geldim!

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#PRENS HARRY#Spare#Prens William
Prens Harry’nin kitabı piyasaya çıktı… Bu iddiayı duyan pes artık dedi: Ben abime yedek organ lazım olursa diye dünyaya geldim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 14:21

Dünyada çok az kitap daha piyasaya çıkmadan kendinden bu kadar söz ettirmiş olmalı. İngiltere kraliyetinin küskün prensi Harry, eşi Meghan Markle’a evlendiğinden beri manşetlerden hiç düşmedi evet ama hayatını anlattığı ve Yedek adını verdiği kitabının kopardığı gibi bir fırtınaya da hiç şahit olunmadı. Belki de İngiliz monarşisinin sonunu getirecek olan bu kitaptaki bir detaysa duyanlara “Pes artık!” dedirtti…

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ŞIMARIK MI KURBAN MI? DÜNYA SADECE ONU KONUŞMAYA BAŞLADI!

Kimleri ona şımarık diyor. Bazılarıyla bulunduğu konum nedeniyle yaşadıklarını doğal karşılıyor. Hem tüm hayatını gözler önünde yaşamak zorunda kalışı hem de çok sevdiği annesini daha küçücükken kaybetmesi nedeniyle aslında ona herkes iyi kötü sempati besliyordu. Yaptığı evlilik ve eş seçimi çok konuşuldu. Ailesi bu evlilikten çok da hoşnut olmayınca unvanı ve o unvanın kendisine sağlayacağı rahat hayatı bırakıp Amerika’ya taşınması da cesur bir hamle olarak görüldü. Ama göz önünde olmamak için kaçış planı yapan bir adamın bir anda dünyanın en göz önünde insanına dönüşmesi biraz tuhaf karşılanmaya başladı.

Prens Harry’nin kitabı piyasaya çıktı… Bu iddiayı duyan pes artık dedi: Ben abime yedek organ lazım olursa diye dünyaya geldim
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EVLENDİ, SARAYDAN KAÇTI: HER ŞEY İŞTE O ZAMAN BAŞLADI

Günler değil haftalardır hatta aylardır herkes Prens Harry ve Meghan Markle’ı konuşuyor. Biri prens biri Hollywood oyuncusu olan bu iki isim evlenince dünyanın ilgi odağı olmaları elbette doğal. Ancak bu ilgiden bunaldıklarını söyleyip uzaklaştıkları spot ışıklarının altına tekrar kendi istekleriyle girmiş olmaları artık soru işareti yaratıyor. Ha çıktı ha çıkacak derken nihayet meşhur ‘Spare’ (Yedek) kitabı artık raflarda yerini aldı. Gerçi Prens Harry daha kitap çıkmadan kanal kanal gezdiği programlarda bizi bekleyen sürprizlerden bahsetmişti. Ailesinin sırları, kendilerine olan davranışlar ve gençliğine, özel hayatına dair sırları topluca ortaya dökünce herkes “Şimdi neler olacak?” diye merakla beklemeye başladı.

Prens Harry’nin kitabı piyasaya çıktı… Bu iddiayı duyan pes artık dedi: Ben abime yedek organ lazım olursa diye dünyaya geldim
ONUN KADERİ DOĞUMUNDA BELİRLENMİŞ

Üzgün prens, kitabın bir yerinde babası Kral Charles’ın (Charles o zamanlar Galler Prensi ve tahtın varisiydi) kendisi doğduğunda annesi Lady Diana’ya söylediği şeyi yazmıştı. Bunları sonradan öğrenen Prens Harry için duydukları yenilir yutulur cinsten olmayacaktı. Charles, büyük oğlu ve taht varisi William’dan iki yıl sonra doğan Harry için karısına “Bana bir varis vermiştin. Şimdi de bir yedek verdin. İşim artık burada bitti” demişti. Harry hayatı boyunca bu ‘yedek’ olma durumunun ağırlığını sırtında taşıdığını aynı ismi verdiği kitabında detaylıca anlattı.

Prens Harry’nin kitabı piyasaya çıktı… Bu iddiayı duyan pes artık dedi: Ben abime yedek organ lazım olursa diye dünyaya geldim
"SANA TAHT YOK! AĞABEYİNE YEDEK OL"

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Hep geri planda kalan kişi olmayı içine sindiremeyen Harry kitabında ailesiyle ilgili sırları, kavgaları, kıskançlıklar ve küslükleri anlatırken çok çarpıcı bir iddiada da bulundu. Aslında ona ‘yedek’ denme sebebi aslen ağabeyinin varis olması ve William tahta çıktıktan sonra tahta onun çocuklarının çıkmaya devam edecek olmasıydı. Harry’nin zaten taht sıralamasındaki yeri de William ve çocuklarından sonra geliyor ve ancak onların başına bir iş gelirse ya da tahttan çekilirlerse küçük prens Harry tahta çıkabiliyor. Zaten ona göre de tahta çıkmak için değil başka bir amaçla dünyaya gelmiş.

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Prens Harry’nin kitabı piyasaya çıktı… Bu iddiayı duyan pes artık dedi: Ben abime yedek organ lazım olursa diye dünyaya geldim
BEN WILLIAM'IN YEDEK BÖBREĞİYİM"

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Kitabın herkesi şoke eden bölümünde Harry “Willy'ye bir şey olursa diye dünyaya getirildim” diyerek doğma sebebinin ağabeyinin ve geleceğin kralının ileride bir böbreğe, bir başka organ nakline ya da kan nakline ihtiyacı olması olduğunu yazdı. 38 yaşındaki Sussex Dükü, kendini ‘kardeşinin yedek parçası’ olmak için doğmuş bir çocuk olarak tanımlıyor. Ve bunu bilerek büyüdüğünü söylüyor.

MEGHAN VE WILLIAM TANIŞIRKEN YAŞANANLAR

Sussex Dükü Harry kitabında aynı zamanda  erkek kardeşi William’ın o zamanlar kız arkadaşı olan Meghan Markle’a tanışırken nasıl bocaladığını yazdı. O anı ‘kültürlerin çarpışması’ diyerek tanımlayan Harry William ve Meghan tanışırken Meghan’ın ağabeyine sarıldığını, William’ınsa bundan çekinerek kendini geri çektiğini anlattı. Tanımadığı kimseye sarılmayan William, yeni tanıştığı herkesle sarılan Amerikalı Meghan’dan korkmuştu.

Prens Harry’nin kitabı piyasaya çıktı… Bu iddiayı duyan pes artık dedi: Ben abime yedek organ lazım olursa diye dünyaya geldim
İkili ilk olarak, 2016 yılının sonlarında, Prens Harry ve Prens William'ın atış gezisine çıkmasından kısa bir süre önce, Galler Prensi ve Prensesi'nin Kensington Sarayı dairesinde tanışmış. Zaten bu tuhaf ilk karşılaşmadan sonra da kimsenin Meghan’la yıldızı barışmamış. Kitapta karısına yönelik ırkçı ve dışlayıcı tavırlardan bahseden Harry, Kate Middleton’ın düğün töreni öncesinde bir giysi yüzünden karısını yerlere kapanıp ağlama noktasına getirdiğinden de bahsetmişti.

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#PRENS HARRY#Spare#Prens William

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