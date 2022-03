Doğum sancısı içinde zafer işareti: Oğlun burada sevgilim!

Haberin Devamı

DOKUZ BUÇUK DAKİKALIK VİDEO KLİP

Dünyanın, 30 yaşın altında en zengin iş kadınlarından biri olan Kylie Jenner, ikinci annelik deneyiminin son anlarını takipçileriyle paylaştı. 24 yaşındaki Jenner, önce adını Wolf olarak duyurduğu sonra da değiştirdiğini açıkladığı oğluna hamileyken ve doğum odasında onu karşılamaya hazırlanırken çekilen görüntülerini dokuz buçuk dakikalık bir video klip haline getirdi. Bunu da Youtube kanalından yayınladı. Bu şekilde de gizlenerek geçirdiği dönemde yaşadıklarının bir bölümünü de gözler önüne sermiş oldu.

Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott, geçen kasım ayında Astroworld kapsamında konser verdiği sırada bir izdiham çıktı. Korkunç anların yaşandığı bu faciada yaralananlar ve can kayıpları oldu. Bu olayın ardından Kylie Jenner, hem hamileliğini rahat geçirmek hem kendisinin de tanık olduğu bu olayın ardından psikolojik durumunu düzeltmek için gözlerden uzak kaldı uzun süre. Hayatını, kelimenin tam anlamıyla kamera karşısında yaşayan Jenner, bu süreçte sosyal medyadan bile uzak kaldı. işte Youtube kanalında paylaştığı bu video aracılığıyla özel hayatı hakkında hiç ipucu vermediği dönemde yaşadıklarını da takipçilerine sergilemiş oldu.

KIZININ DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA

Kylie Jenner'ın videosu, ikinci bebeğini dünyaya getirmek için hastaneye adım attığı anları da içeriyor. Videoda Jenner'ı ,sevgilisi Travis Scott'ın yanı sıra annesi Kris Jenner ve küçük kızı Stormi'nin de yalnız bırakmadığı görülüyor. Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner, videoda oğlunun 2 Şubat'ta yani kızı Stormi'nin doğum gününden bir gün sonra dünyaya gözlerini açtığını da belirtiyor.

DOĞUM SANCILARI İÇİNDE ZAFER İŞARETİ

Küçük bir çocukken rol aldığı Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov'la adını duyuran Jenner'ın videosunun son bölümünde doğum odasında çekilen görüntüleri yer alıyor. Burada tepeden tırnağa siyah giysiler içindeki Jenner'ın canı yanmasına rağmen yüzünden gülümsemenin eksik olmadığı ve zafer işareti yapması da dikkat çekiyor.





MİNİK OĞLUNA BEMBEYAZ BEBEK ODASI HAZIRLADI

Kylie Jenner videoda, oğlunun doğumundan bir gün önce kızı Stormi'nin dördüncü yaşı için düzenlenen partiden görüntülere de yer verdi. Yıldız, oğlu için hazırladığı bebek odası hakkında da takipçilerine ipucu vermekten geri kalmadı.

DOĞUMU SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden bir erkek bebek sahibi olduğunu, onun doğumundan beş gün sonra bir Instagram paylaşımıyla duyurmuştu. Oğlunun 2 Şubat 2022'de aralarına katıldığını mavi bir kalp emojisi eşliğinde paylaştı Jenner.

'BEBEĞİN ADINI DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİK'

Bu arada Kylie Jenner ve Travis Scott cephesinden yeni bir haber daha geldi. Jenner, oğlunun daha önce Wolf olarak açıklanan adını değiştirmeye karar verdiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında "Oğlumuzun adı artık Wolf değil" diye yazan Jenner; bu ismin ona uygun olmadığını hissettiklerini de satırlarına ekledi. Sonra da şu sözlere yer verdi: "Bunu paylaşmak istedim, çünkü hala her yerde 'Wolf' adını görüyorum. "

OĞLUNA KENDİ ADINI DA VERDİ

Kylie Jenner daha önce yaptığı bir paylaşımda oğlunun adının Wolf Webster olduğunu açıklamıştı. Bebeğin dünyaya gözlerini açmasından 10 gün sonra da TMZ sitesi, doğum belgesini ele geçirip bebeğin tam adının Wolf Jacques Webster olduğunu duyurmuştu. Bu arada Travis Scott'ın gerçek adının Jacques Webster olduğunu da hatırlatalım.

DOĞUM SONRASI ZOR GÜNLER

Kylie Jenner, oğlunu dünyaya getirdikten sonra zor bir süreçten geçtiğini de sosyal medya üzerinden itiraf etti. Jenner, kendisiyle aynı durumda olan çiçeği burnunda annelere "yalnız olmadıkları" mesajını verdi bu paylaşımıyla. Jenner, Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde yer verdiği paylaşımında, oğlunu dünyaya getirdikten sonra, ruhsal ve fiziksel olarak zorlandığını belirtti. Üzerinde bir baskı hissettiğini vurgulayan Jenner, kızı Stormi'nin doğumundan sonra böyle bir durum yaşamadığını da sözlerine ekledi.

'WOLF' ADI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Kylie Jenner ve yeni doğan oğlunun adı bir süre önce de bu Wolf ismi üzerinden sosyal medyada çıkan bir tartışma nedeniyle gündeme gelmişti. Bir dönem Jenner'ın yakın arkadaşı olan Tammy Hembrow, Wolf adını önce kendisinin oğluna koyduğunu ileri sürmüştü. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Hembrow, olayı biraz daha ileri götürüp Kylie Jenner'ın, oğlunun adını "çaldığını" bile iddia etmişti. Bunun üzerine bir uzman "ticari olmadığı sürece hiçbir ebeveynin, hiçbir isim üzerinde hak iddia edemeyeceğini" açıklamıştı.

Kylie Jenner'ın bu tuhaf tartışmanın ardından bebeğin adını değiştirdiklerini açıklaması, kafalarda soru işaretleri yarattı. Jenner, oğluna hangi ismi verdiklerini henüz açıklamadı.

FACİA SONRASI SESSİZLİĞİNİ BU POZLA BOZMUŞTU

Hayatının her anını göz önünde ve sık kullandığı sosyal medyada yaşayan Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott'ın Astroworld konserinde yaşanan facia sonrasında uzun süre gizlenmişti. O dönemde oğluna hamile olan Jenner, kasım ayındaki bu olayın ardından sosyal medyada sahibi olduğu kozmetik markasının ürünlerinin tanıtımı dışında kendisiyle ilgili hiçbir paylaşım yapmadı. Jenner, bu uzun sessizliğini 2022'nin Ocak ayında yaptığı bir paylaşımla bozdu. Jenner, karnı burnunda bir pozunu Instagram safyasında paylaşarak yeni yıl için dileklerini ifade etti.

MİLYONLARCA BEĞENİ GELDİ

Jenner bu paylaşımında, biten yıl için hem şükran duyduğunu, hem de kendisini üzen birçok olayın yaşandığını belirtti. Bu yılı da, 2021 içinde hayatında meydana gelen değişiklikleri de asla unutmayacağını ifade etti. 2022'nin herkesin güvende olacağı, sevgi, umut ve sağlık dolu bir yıl olması için dua ettiğini de satırlarına ekledi. Kylie Jenner'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum ve mesaj geldi. Jenner'ın karnı burnunda pozunu, birkaç saat içinde Instagram'daki 295 milyon takipçisinden 7 milyonu aşkını beğendi.

Kendi kurduğu kozmetik markası sayesinde dolar milyarderi olan 24 yaşındaki Jenner ile iki çocuğunun babası Travis Scott ilişkileri boyunca bir kez ayrıldılar. Bu sırada da arkadaşça görüşmeyi sürdüren çift, daha sonra yeniden bir araya geldi. Jenner ile Scott'ın yeni doğan bebeklerinin yanı sıra 4 yaşında Stormi adında bir kızı bulunuyor.

İLİŞKİLERİ 2017'DE BAŞLADI

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu. 2018'de de kızları dünyaya geldi.