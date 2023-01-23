'Yalnızlığı seviyorum' diye herkesi kandırdı, yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı

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YALNIZLIĞI ÇOK SEVDİĞİNİ İLÂN ETMİŞTİ

Bu durum gösteri dünyasının ünlü bir yıldızı için gayet normal aslında. Yeni aşkıyla el ele görüntülenmesi her zaman olay olur. Ama bu kez olay başka. Çünkü genç yıldız, daha birkaç gün önce hakkındaki "yeni aşk" söylentilerini "Ben yalnızlığı çok seviyorum" diyerek kendisi yalanladı. Ama bunun üzerinden sadece bir gün geçmişti ki yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi. Üstelik kaçmaya da çalışmadı.

BROOKLYN'İN KAYINBİRADERİYLE AŞK SÖYLENTİSİ ÇIKMIŞTI

Tabii ki anladınız! Genç kuşağın en gözde yıldızlarından biri olan Selena Gomez'den söz ediyoruz. 30 yaşındaki Gomez, bu yılın başında önce Brooklyn Beckham ve karısı Nicola Anne Peltz Beckham ile çıktığı tatille gündemdeydi. Hatta o dönemde Gomez'in, Nicola Beckham'ın erkek kardeşlerinden biriyle flört ettiği söylentisi ortalarda dolaşmaya başladı. Fakat sonra Selena Gomez bambaşka bir iddiayla gündemin ilk sıralarına yerleşti.

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SONUNDA EL ELE YAKALANDILAR

Bu iddialara göre Selena Gomez, The Chainsmokers adlı müzik grubunun üyelerinden Drew Taggart ile yeni bir aşka yeken açmıştı. Önce sessiz kalan Gomez, sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Bu şekilde de Taggart ile aşk iddialarını yalanlamaya çalıştı. Gomez o paylaşımda "yalnızlığı çok sevdiğini" ilan etti. Ama birkaç saat sonra o paylaşımını silerek kafalarda daha büyük soru işaretleri yarattı.

Ve sonunda Selena Gomez bir süredir adının birlikte anıldığı Drew Taggart ile el ele görüntülendi. Görünüşe göre ortalarda dolaşan iddiaları daha fazla yalanlama gereği duymadı ve uzun süren yalnızlığına bir son verdiğini dünya aleme ilan etti.

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EL ELE KAMERALAR KARŞISINA ÇIKTILAR

Selena Gomez ile 33 yaşındaki Drew Taggart, geçtiğimiz cumartesi gecesi, New York Soho'da bir bardan çıkarken görüntülendi. Üstelik kapının önünde paparazzinin beklediğini bildikleri halde gençler el ele tutuşarak sokağa adım attı. Bir ara ellerini bıraksalar da sonra yine parmakları buluştu. Bu durum da artık Selena Gomez'in yeni aşkı üzerindeki sır perdesini ortadan kaldırdı. O gece hem Gomez'in hem de Taggart'ın birbirlerine uyumlu renklerde yani tepeden tırnağa siyah giysilere bürünmüş olması da dikkat çekti. Bütün o bir örnek giyim içinde tek fark Taggart'ın beyaz renkli spor ayakkabıları oldu.

BOWLİNG OYNARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ: Bu arada Gomez ile Taggart'ın geçen hafta içinde bir bowling salonunda birlikte görüntülendiğini hatırlatalım. İşte o paylaşımın ardından ikilinin aşk yaşadığı söylentileri ortalarda dolaşmaya başlamıştı. Fakat Gomez, önce paylaştığı sonra da sildiği sosyal medya mesajında bu söylentileri yalanlamaya çalışmıştı. Ama belli ki sonradan karanını değiştirdi.

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'GÖZ ÖNÜNDE OLMAK İSTEMİYORLAR'

Kısa bir süre önce çifte yakın bir kaynak UK Weekly dergisine verdiği demeçte aslında Selena Gomez ile Drew Taggart'ın aşklarını gizlemeye çalışmadığını ileri sürüp "Sadece çok fazla göz önünde olmak istemiyorlar" diye konuşmuştu. Yine aynı kaynak Selena Gomez ile Drew Taggart'ın birbirlerinden çok etkilendiğini ve birlikte iyi vakit geçirdiklerini söyleyip ardından da "Selena ondan ayrı kalamıyor" diye sözlerini sürdürmüştü.

BİR DARGIN BİR BARIŞIK İLİŞKİ YILLARCA SÜRDÜ

Küçücük yaşından itibaren kameralar karşısında ve göz önünde olan Selena Gomez, en çok konuşulan büyük aşkını Justin Bieber ile yaşamıştı. O zamanlar her ikisi de gençliklerinin baharını yaşayan ikili, 2011 yılının şubat ayında birlikte olduklarını doğruladı. Fakat bir yıl sonra yollarını ayırdılar. Yine de bu ayrılık uzun sürmedi. Gomez ile Bieber 2013 yılında tekrar bir araya geldiler. O dönemde Justin Bieber'ın tutkulu hayranlarının bu aşk yüzünden Gomez'e ölüm tehditleri yağdırdığı iddiaları basına yansımıştı.

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Gomez ile Bieber'ın aşkı bir dargın bir barışık 2019 yılına kadar sürdü. Sonunda Bieber; aynı yılın eylül ayında Hailey Baldwin ile evlendi ve bu aşk da tamamen tarihe karıştı. Bu arada Selena Gomez, 2020 ylında; ilişkileri sırasında Bieber'ın kendisine duygusal taciz uyguladığını ileri sürmüştü.

KOMPLO TEORİSİ

Selena Gomez'in adı, Justin Bieber ile ayrı olduğu 2014 yılında Orlando Bloom ile anıldı. Hatta ikili Los Angeles'ta bir gece eğlencesinden çıkışta birlikte görüntülendi. Fakat bu iddialar, şu anda Bloom'un nişanlısı olan Katy Perry tarafından "komplo teorisi" olarak nitelendirildi.

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KISA SÜREN İLİŞKİ: Selena Gomez, 2017 yılında meslektaşı The Weeknd ile anıldı. Sonra ikilinin gerçekten flört ettiği ortaya çıktı. Ama bu ilişki çok kısa sürdü.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Gomez, Justin Bieber ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürürken o dargın dönemlerden birinde One Direction grubunun üyelerinden biri olarak tanınan Niall Horan ile flört iddiaları ortaya atıldı. 2015 yılının aralık ayında, ikilinin bir doğum günü partisinde öpüşürken görüntülendiği iddiaları da ortaya atıldı. Araya giren bir suskunluk döneminin ardından ikilinin, 2019 yılında tekrar bir araya geldiği ileri sürüldü. Ama Horan "bekar" olduğunu söyleyerek bunlara noktayı koydu.

'O ZAMANLAR BİZ BEBEKTİK'

Selena Gomez, daha genç yaşlarında da flörtleriyle konuşuldu. Bunlardan biri 2008 yılında yakınlaştığı Nick Jonas oldu. Aradan yıllar geçtikten sonra Gomez, bir röportajda o dönemi "İkimiz de bebektik" diye tanımladı.

BİR BAŞKA KISA İLİŞKİ: Gomez'in adı 2009 yılında da Alacakaranlık serisiyle tanınan Taylor Lautner ile anıldı. Fakat bu ilişki de çok uzun ömürlü olmadı.