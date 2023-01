Kraliçe 2. Elizabeth ölünce Tom Cruise'un en büyük hayali yarım kaldı

Haberin Devamı

TOM'UN HAYALLERİ YIKILDI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, geçen eylül ayında ölümüyle birlikte Tom Cruise'un hayatı boyunca kurduğu hayalin de suya düştüğünübiliyor muydunuz? Böyle söyleyince ilk anda kulağa tuhaf geliyor ama magazin dünyasını biraz yakından takip edenler Cruise'un İngiliz kraliyet ailesiyle yakınlığını da biliyor zaten. O yüzden de çok gerçek dışı bir durum değil.

KIRMIZI HALIDA BÜYÜK SÜKSE YAPMIŞTI: Cruise, başrolünü üstlendiği Top Gun: Maverick'in Londra galasında Prens William ve Kate Middleton ile bir araya gelmişti.

Görevimiz Tehlike serisinin yeni halkasının çekimleri için uzun süre Britanya'da kalan Tom Cruise, Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılının kutlandığı Platin Jubile'nin de konukları arasında yer almıştı. Top Gun Maverick'in Londra galasında, o dönemde Cambridge Düşesi olan Kate Middleton'ın elinden tutup merdivenleri çıkmasına yardım eden Cruise'un o tavrı büyük sükse yapmıştı.

Şimdi gelelim son söylentilere... İngiliz basınına bakılırsa Tom Cruise ile Kraliçe 2.Elizabeth arasında iyi bir arkadaşlık kurulmuştu.Elizabeth'in hayatının son aylarında Windsor Şatosu'nda çay içen ikili daha sonra tekrar görüşmek için sözleşmişti.

HELİKOPTERİYLE GİDECEKTİ: İddialara göre eğer Kraliçe yaşasaydı Tom Cruise da kraliyet konutlarından birine kendi kullandığı helikopter ile inecekti.

Bu konuda başka iddialar da var. Bunlara göre bu davet gerçekleşseydi, Tom Cruise kendi kullandığı helikopterle kraliyet konutlarından biriniede inebilecekti. Bu konuda Kraliçe'in Tom Cruise'a özel izin verdiği konuşulanlar arasında. Fakat Kraliçe'in ölümü Cruise'un hayatı boyunca kurduğu bu hayalin suya düşmesine neden oldu.

Cruise, yıllar boyunca Kraliçe 2. Elizabeth'e olan hayranlığını her fırsatta tekrarlamıştı. Geçen yılki Platin Jübile sırasında konuk olduğu bir programda Kraliçe hakkında "Onun kendini görevine adamışlığına hayran olduğunu" söylemişti. Hatta henüz bir çocukken odasında Kraliçe'nin posterinin asılı olduğunu da eklemişti.

PRENSES DIANA İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Bu arada hemen söyleyelim ki Tom Cruise'un yakınlık kurduğu tek kraliyet ailesi üyesi Kraliçe değildi. 1992 yılında Far And Away filminin galasında Prenses Diana ile bir araya gelmişti Cruise. Hatta 1997 yılında Diana'nın cenaze törenine, o zaman evli olduğu Nicole Kidman ile birlikte katılmıştı.

YALNIZ OLMAYI SEVİYORUM: Selena Gomez, bir haftadır hakkında ileri sürülen yeni bir aşka başladığı iddialarını yalanladı.

Turumuza, Tom Cruise ile başladık Selena Gomez ile devam edelim. Sadece kariyeriyle değil aynı zamanda özel hayatıyla da gündemde olan Gomez, Justin Bieber ile bir dargın bir barışık uzun yıllar sürdürdüğü ilişkisiyle çok konuşulmuştu. Sonra da bazı kısa ilişkiler yaşadı. Ama bir yandan da sağlık sorunlarıyla uğraşan yıldız, uzun süredir yalnız.

İşte bu yüzden onun hakkında geçen hafta ortaya atılan yeni aşk söylentisi hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu iddialara göre Selena Gomez, The Chainsmokers adlı müzik grubundan Drew Taggart ile birlikteydi. Hatta ikisinin birlikte çekilen bazı fotoğrafları da sosyal medyada gündem olmuştu.

İşte bütün bunlara son noktayı koydu Selena Gomez: Instagram'da yaptığı paylaşımda "Yalnız olmayı çok seviyorum" diye yazarak bu söylentileri yalanladı. Fakat sonra bu paylaşımı silmesi de kafalarda yine soru işaretleri yarattı.

BASIN İLGİSİ BUNALTTI: Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu için yargılanacak olan Alec Baldwin'in eşi Hilaria, peşlerindeki basın ordusundan rahatsız.

Ünlü oyuncu Alec Baldwin ve karısı Hilaria hayatlarının en zor dönemlerinden birini yaşıyor... 2021 yılında bayrolünü üstlendiği Rust filminin setindeki provalarda elindeki siyahı ateşleyerek görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olan Baldwin hakkında dava açılacağı açıklandı. Baldwin ve filmin silah sorumlusu Hanna Gutierrez Reed, kasıtlı olmadan adam öldürmek suçlamasıyla açılacak olan davada sanık bölümünde yer alacak. Bu her ikisi için zaten zor bir durum. Ama Baldwin çifti için bu zorluk ikiye katlanıyor. Normal koşullarda da paparazzilerin ilgisini üzerlerinde toplayan çift, şimdi bir yere adım atamaz oldu. Alec Baldwin'in eşi Hilaria da bu duruma tepki gösterdi.

"Tepki" dediysek aslında ABD basınına bakılırsa, eşinin ve kendisinin peşinden ayrılmayan paparazzilere "yalvardı." Önceki gün New York sokaklarına çıkan Hilaria'nın peşine bir gazeteci ordusu takıldı. Tabii ki sadece görüntü çekmeke yetinmeyip aynı zamanda soru yağmuruna tuttular Hilaria Baldwin'i. Bunun üzerine Hilaria paparazzilerin sorularına karşılık olarak "Size ne yapacağımı söyleyeçeğim. Bana soru sormayacaksınız ben size söyleyeceğim, tamam mı?" dedi.

Hilaria Baldwin, daha sonra, basının, okul ile ev arasında gidip gelen yedi çocuklu birçiftin etrafında bu kadar yoğun bir medya ordusunun varlığının iyi olmadığını ekledi. Her ne kadar Hilaria Baldwin, sükunet istese de kocasının yaşadığı bu korkunç olay yüzünden hayatının bir daha asla eskisi gibi olmayacağı açık.

İŞTE YENİ BEBEĞİM: İki yıl önce karnındaki oğlunu ölü olarak dünyaya getiren ünlü model bu kez mutlu sona ulaştı.

İki yıl önce, üçüncü annelik sevinci kursağında kalan top model Chrissy Teigen ile müzisyen eşi John Legend bu kez mutlu sona ulaştı. Teigen, 13 Ocak'ta dünyaya gelen kızını sosyal medya üzerinden takipçileriyle tanıştırdı. Aileye yeni katılan kız bebeğin, 6 yaşındaki ablası Luna ve 4 yaşındaki ağabeyi Miles'ın kucağında çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Teigen, mutluluğunu satırlara da yansıttı.

Teigen "O burada" diyerek başladığı paylaşımında kızlarına Esti Maxine adını verdiklerini duyurdu. Sevinçten ayakları yere basmayan Chrissys Teigen "Ailemiz bundan daha mutlu olamazdı" diyerek satırlarını tamamladı.

BÜYÜK ACI YAŞAMIŞTI:Teigen'in üçüncü hamileliği büyük bir trajediyle sonuçlanmıştı.

John Legend ve Chrissy Teigen, 2021 yılında büyük bir kayıp yaşamıştı. O sırada hamile olan Teigen ani başlayan bir kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Orada yapılan tetkiklerde bebeğinin anne karnında öldüğünü öğrendi. Sonra da bebek dünyaya getirildi ve sonsuz yolculuğuna uğurlandı.

Teigen, o süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu durum çiftin sevenlerini şoke etti. Benzer kayıplar yaşayan kadınların sözcüsü olan dernekler, Teigen'i bu konudaki cesaretinden ötürü kutladı. Fakat bazı çevreler de bu kadar özel bir durumu böylesine ulu orta paylaştığı için modeli eleştirdi. Bu eleştirilere "Bunu ben yaşadım ve anlatmak istedim" diye yanıt veren Teigen, geçen ağustos ayında bir kez daha hamile kaldığını açıklamıştı.

SAÇLARINI BOYATMAMAKTA NE KADAR HAKLIYMIŞ! İngiltere'de düzenlenen bir ankette George Clooney "en seksi gri saçlı ünlü" seçildi.

Şimdi Hollywod'dan eğlenceli bir haber... Bazı insanlar yaşlandıkça ihtiyarlamıyor sadece yaş alıyorlar görünüşe göre. George Clooney de bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Amal Clooney ile mutlu bir evliliği olan 61 yaşındaki aktör, İngiltere'de düzenlenen bir ankette dünyanın en seksi gri saçlı erkeği seçildi.Clooney, daha önce bu konuda yaptığı bir açıklamada saçlarını boyatmayı düşünmediğini ve doğal akışında yaşlanmayı tercih ettiğini söylemişti. Bu arada hemen ekleyelim, listede 77 yaşındaki Helen Mirren, 64 yaşındaki Jamie Lee Curtis ve 50 yaşındaki İdris Elba da yer alıyor.

Perspectus Global'in düzenlediği anketin sonuçlarını değerlendiren kurum yetkilisi Harriet Scott, sonuçlara bakarak İngilizlerin gri saçları seksi bulduğunun söylenebileceğini belirtti.Bu durumun insanların beyaz tellere teslim olan saçlarını boyatmaktan uzaklaştırabileceğini de sözlerine ekledi.

O DA SONUNDA FİLTREYE TESLİM OLDU: Sinema dünyasının yıllara meydan okuyan yıldızı Salma Hayek de sonunda filtreye teslim oldu.

56 yaşına gelmesine rağmen fiziksel görüntüsü ve enerjisiyle yıllara meydan okuyan Salma Hayek şaşırttı. Güzel oyuncu, sosyal medyada uyguladığı abartılı filtre kullanmama kuralını bir kenara bıraktı ve kendini tam anlamıyla tanınmaz hale getirdi.Hayek, üzerinde beyaz bir bornoz bulunan bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Saçlarını at kuyruğu yapan oyuncu, makyajını, özellikle de kırmızı rujunu eksik etmedi. Ancak o görüntüde hayranlarını şaşırtan bir ayrıntı vardı. Sanki 56 değil de 20'li yaşlarındaki gibigörünüyordu. Elbette hayranları da bu ayrıntıyı kaçırmadı.

NİKÂH TAZELEDİLER: Kısa süre önce nikâh tazeleyen ünlü futbolcu ve model eşi, birbirlerini ne kadar sevdiklerini samimi bir şekilde anlattı.

Dile kolay, onlar, ilişkilerin "peynir ekmek gibi" tüketildiği bir dünyanın içinde evliliklerinin 12'inci yılına girdiler. Üstelik birbirlerine 'ölüm onları ayırıncaya kadar evet' dedikleri o günden bu yana isimleri herhangi bir dedikoduya da karışmadı. Üç çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Şimdi de oturdular ve birbirleriyle nasıl tanıştıklarını, evliliklerinin bunca yıl başarıyla sürmesinin sırlarını büyük bir samimiyetle anlattılar. Bu arada ünlü çiftin, kısa bir süre önce nikah tazelediğini yani evliliklerine bir kez daha temel attıklarını hatırlatalım. Şimdi de onların öykülerine, kendi cümleleriyle bir kulak verelim.

Bu sözünü ettiğimiz çift, bir dönem futbol sahalarına damgasını vuran Peter Crouch ile model eşi Abbey. 37 yaşındaki Abbey Crouch ile 47 yaşındaki Peter Crouch, The Theraphy Crouch adlı podcast yayınlarında özel dünyalarını anlattı. Bunlara birbirlerini ilk gördükleri an ve tam da o anda hissettikleri de dahil. Anlattıklarına göre Crouch çifti, Liverpool'da bir restoranda tanıştılar. O sırada Abbey orada garson olarak çalışıyordu.

SONSUZA KADAR SENİNLE BİRLİKTE OLACAĞIMIZI BİLİYORDUM: İlk tanışmalarını anlatan çift, sonsuza kadar birlikte olacaklarını biliyormuş.

O anlarda olanları Peter Crouch anlattı: "Abbey yanıma geldi... Bu çılgıncaydı. O anda 'burası inanılmaz bir yer' diye düşündüm. Çift tanıştıktan çok kısa bir süre sonra flört etmeye başladı: Fakat Abbey'nin anlattığına göre o zamanlar çok gençti ve Liverpool takımından bir futbolcuyla çıktığını anne ve babasına hemen söyleyemedi. Yine de o dönemle ilgili anlattığı bir ayrıntı var: "Peter beni eve bıraktığında bütün ailemin pencereden bizi gözlediğini biliyordum."

2011 yılında evlenen Crouch çifti, kısa süre önce nikah tazeledi. Podcast yayınında da evliliğine olan inancını ve kocasına olan sevgisini "Seninle sonsuza kadar birlikte olacağımızı biliyordum diyerek özetledi Abbey Crouch.