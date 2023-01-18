Kızıma söyleyin cenazeme ile gelmesin, onun aklından zoru var

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KISACIK SON NOTU ŞAŞKINLIK YARATTI

Ama o notta sanıldığı gibi duygu dolu sözler yok. Onun yerine, kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan kızının, cenaze törenine bile katılmasını istemediğini yazmış. Yani son arzusu, "akıl sağlığı yerinde değil" diye tanımladığı kızının, son yolculuğunda bile kendisinden uzak durması.

NASIL OLSA DUYULACAK DİYE AÇIKLADILAR

Büyük kızı Wynonna Judd ile birlikte oluşturduğu ikiliyle yıllar boyunca country şarkıları söyleyen Naomi Judd, geçen yıl beklenmedik bir şekilde hayata veda etmişti. Önce, sahnedeki ortağı büyük kızı Wynonna ve ünlü bir oyuncu olan küçük kızı Ashley Judd, annelerinin ölüm nedenini tam olarak açıklamadı. Fakat sonra Ashley Judd, annesi Naomi'nin ölüm nedeninin, başkaları yerine kendi ailesinden duyulmasının uygun olduğunu düşünüp gerçeği kameralar karşısında gün yüzüne çıkardı. Bir süredir ruhsal sorunları bulunan Naomi Judd'un ateşli silahla kendi canına kıydığını söyledi.

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CENAZEME GELMESİNE İZİN VERMEYİN: Naomi Judd, son notunda büyük kızı Wynonna'nın ruhsal sorunları olduğunu ileri sürdü.



Bu olayın şaşkınlığı henüz bitmemişken bu kez Naomi'nin kızlarına mirasından pay bırakmadığı ortaya çıktı. Ama ölümünden sonra yaşananlar bununla bitmedi. Şimdi de Naomi Judd'un, intiharından önce bıraktığı son not ortaya çıktı. Olay yerine ulaşan polisin yaptığı incelemede, deliller arasında yer alan bu notta çok çarpıcı kelimeler yer alıyor. Naomi Judd'un o son notunda şunlar yazılı: "Wy'in (büyük kızı Wynonna'yı kast ediyor) cenazeme gelmesine izin vermeyin. Onun ruhsal sorunları var."

Canına kıymak üzere olan Naomi Judd'un bu son notu ve yıllarca birlikte çalıştığı kızına öfkesi, ikili arasındaki sorunların bilinenden daha büyük olabileceğini akıllara getirdi. Anne ile kızın birlikte müzik yapmalarına rağmen anlaşamadıkları uzun zamandır bilinen bir gerçek. Özellikle de Naomi Judd'ın vasiyetinde kızlarına tek kuruş bırakmaması, bunun yerine servetini kocası Larry Strickland'ın gözetimine teslim etmesi zaten uzun süredir konuşuluyordu. Bu son not da bütün bu olayların tuzu biberi oldu.

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'O SERVETİN YARISI BANA AİT': Yıllarca annesiyle müzik yapan Wynonna, sahip oldukları servetin yarısının kendisine ait olduğunu ileri sürüyor.



Naomi Judd'uN vasiyetinde kendisine yer vermemesinin, Wynonna'yı üzdüğü haberleri daha önce basına yansımıştı. Aileye yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre annesi Naomi ile birlikte The Judds adlı müzik ikilisinde yer alan Wynonna, sahip oldukları şöhretin itici gücünün kendisi olduğuna inanıyor. Hatta ABD basınında yer alan haberlere göre Wynona, bu vasiyete itiraz edeceğini açıkladı. Aile yakınlarına göre,müzik kariyerinde annesiyle birlikte çalışan Wynona'nın; bu servetin yarısının kendi emeğiyle elde edilmiş olduğuna inanıyor.

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'ÖLDÜR BENİ, YAŞAMAK İSTEMİYORUM' DİYE BAĞIRIYORDU: Ashley, polise verdiği ifadede annesinin 'öldür beni' diye çığlık attığını söyledi.

Bu arada Ok dergisine göre, annesi Ashley Judd'ı kanlar içinde bulduktan sonra kızı Ashley Judd'ın polise anlattıkları da ortaya çıktı. Judd'un ifadesine göre Naomi,tetiği çekmeden bir süre önce nöbet geçirdi. Ruhsal sağlığı yerinde olmayan ünlü şarkıcının kızı Ashley'e "Öldür beni, öldür beni şimdi. Yaşamak istemiyorum" bağırdı. Annesini sakinleştirmek isteyen Ashley Judd, "Şimdi anne, sana bunu yapmayacağımı biliyorsun" diye yanıt verdi.

Fakat annesini kontrol edemeyen Ashley Judd, daha sonra terapisti Dr Ted Klontz'a bir yazılı mesaj gönderdi. Annesinin bir nöbet geçirdiğini ve bağırıp çağırdığını yazdı. Sonra da doktorun hemen eve, annesinin yanına gelmesi gerektiğini ekledi. Naomi'nin terapisti telefonda konuşarak onun biraz da olsa sakinleşmesini sağladı. Fakat bütün bunlar, derin bir ruhsal bunalımda olan şarkıyı hayatta tutmaya yetmedi.Bir süre sonra evinin üst katındaki yatak odasına çıkan Naomi, ateşli silahla canına kıydı. Onu kanlar içinde bulan kişi de kızı Ashley oldu. Belgelere göre bu olay,Ashley ile doktoru evin alt katında Naomi'nin durumunu tartışırken meydana geldi. Ashley Judd, daha önce annesinin bir arkadaşının onu ziyarete geldiğini söylemişti o son geceyi anlatırken.

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İfadesine göre Ashley Judd, silah sesinin ardından hemen annesinin yatak odasına koştu ve onu kanlar içinde buldu. Annesi kollarında son nefesini verirken yarım saat boyunca çağırdığı ambulansın gelmesini bekledi. Fakat ambulans eve ulaştığında artık çok geçti. İlk yardım ekipleri ve polis olay yerine geldiğinde Naomi'nin gözleri hala açıktı ama bilinci yerinde değildi. Sonunda da hayatını kaybetti. Ashley Judd da bu travmatik olayın ardından terapisti Klontz'a mesaj atarak sonunda yaptı diye yazdı.

O KARA GÜNÜ YAZDIĞI MAKALEDE ANLATTI: Ashley Judd, o karanlık günü kaleme aldığı bir gazete makalesinde anlattı.



2020 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de, vahşi ormanda bacağını kıran ve Film gibi bir operasyonla kurtarılan Ashley Judd, hayatının en büyük travmasını, yani annesini kaybettiği günüNew York Times için kaleme aldığı makalede anlattı. 54 yaşındaki Judd, ünlü bir country şarkıcısı olan annesi Naomi Judd'un, ani ölümünün ateşli silahla intihar girişimi olduğunu açıklamıştı. "Bunu biz söylemesek başkaları söyleyecekti" demişti.

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Judd, arkadaşının geldiğini Haber vermek için üst kata çıktığında annesini kanlar içinde yatarken bulduğunu yazdı. Son nefesini vermek üzere olan annesini rahatlatmaya çalıştığını belirtti Ashley Judd. Sonra da şunları yazdı: "Ona tıpkı Appalachia adlı şarkıda söylediğimiz gibi 'eve gittiğini', babasını ve erkek kardeşini görmek üzere olduğunu söyledim."

SAATLERCE SORGULANDIM: İşte o anların ardından da çok zor saatler geçirdiğini belirtti Judd. Eve kolluk güçlerinin geldiğini ekleyen oyuncu, o dakikadan sonra da kendisinin "olağan şüpheli" gibi görüldüğünü ve saatlerce sorgulandığını anlattı. Buna zorunlu kaldığını ekleyen Ashley Judd, bütün bunların kendisini "annesinin değerli hayatının sonundan uzaklaştırdığını" satırlarına ekledi. Oyuncu; bütün bunlar yüzünden kendisini şüpheli gibi hissettiğini de belirtti.





GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATMIŞTI

Ashley Judd'un, ünlü bir müzisyen olan annesi Naomi Judd, bu yıl 30 Nisan'da hayata veda etti. Önceleri, 76 yaşındaki şarkıcının beklenmedik ölümünün nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Fakat sonra Ashley Judd katıldığı bir programda Naomi Judd'un, kendi kullandığı ateşli bir silahla canına kıldığını gözyaşları içinde açıkladı. Judd, günler sonra Good Morning America programında Dianne Sawyer'ın konuğu oldu ve şu sözlerle annesinin ölüm şeklini anlattı: "O silah kullandı. Benim annem bir ateşli silah kullandı. Bu, bizim paylaşmaktan rahatsızlık duyduğumuz bir bilgi. Ama anladık ki eğer bunu biz söylemezsek bir başkası söyleyecek."