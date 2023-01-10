Ünlü annesini yürek yakıcı bir şekilde kaybetmişti: O son konserde, peruğunu kafasından çıkarmak istedim

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BİRLİKTE ÇALIP SÖYLEDİKLERİ SON KONSERİ ANLATTI

Bu sözünü ettiğimiz ünlü anne ve kız, geçen yıl beklenmedik bir şekilde hayata veda eden müzisyen Naomi Judd ile uzun süre boyunca aynı sahneyi paylaştığı kızı Wynonna Judd. Büyük olasılıkla bu soyadı size tanıdık geldi. Çünkü müzik alanında 30 yıldan fazla zamandır birlikte çalışan Naomi ve kızı Wynonna, oyuncu Ashley Judd'ın annesi ve ablası. Naomi Judd, geçen yıl nisan ayında iki kızını da derin bir üzüntü içinde bırakarak kendi evinde canına kıymıştı. Her ne kadar o son gün oyuncu kızı Ashley, Naomi'nin evine onu ziyarete gitse de her zaman daha yakın olduğu diğer kızı Wynonna, ünlü şarkıcının; bu dünyadaki son dönemini, birlikte aynı sahneyi paylaştıkları o son konseri anlattı.





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'BİR ŞEYLERİN TERS GİTTİĞİ BELLİYDİ'

Hoda Kotb'un Making Space adlı podcast yayınına konuk olan 58 yaşındaki Wynonna, annesinin geçen yıl 11 Nisan'da birlikte sahneye çıktıkları son konser olan Country Müzik Ödülleri gecesinde çok kırılgan olduğunu söyledi.Son dönemlerinde annesinin oldukça gergin göründüğünü söyleyen Wynonna "Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum" diye konuştu. Özellikle de Love Can Build a Bridge adı şarkıyı seslendirdikleri o son konserdeki tavırlarının, kendisinde büyük bir endişe yarattığını vurguladı. Bu arada yeri gelmişken o konserin, Naomi Judd'ın ölümünden sadece iki hafta önce gerçekleştiğini hatırlatalım.

Wynonna Judd, "Sanırım uzun zamandır şarkı söylemiyordu, o yüzden böyleydi" diyerek bu konuda bir yorumda bulundu. 76 yaşındaki Naomi Judd, o gece sahneye çıktığında gerçekten de uzun süredir şarkı söylemiyordu. Wynona, sonra annesi hakkında çok dokunaklı bur cümle kurdu: "Bence, ebeveynlerimiz yaş aldıkça dünyaları küçülüyor. Geceleri geç saatlere kadar oturmaya başlamıştı. Oysa hiç öyle yapmazdı. Sanırım o dönemde gergindi."

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'BAŞINDAKİ PERUĞU ÇEKİP ÇIKARMAK İSTİYORUM'

Wynonna Judd, o son konserde annesiyle ilgili kendisini çok şaşırtan başka bir konuya da değindi. Annesi Naomi'nin çok tuhaf ve alışılmadık bir peruk kullanmaya başladığını, bunun kendisi için sürpriz olduğunu sözlerine ekledi. Sözlerinden anlaşıldığına göre işte bu yüzden annesine biraz sinirlenmiş: " Kafamdaki ilk düşünce şu oldu: 'Hayır, ona sarılmayacağım ve onu rahatlatmayacağım. Onun başındaki peruğu çekip çıkarmak istiyorum."

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WynoNna Judd'ın anlattığına göre hayatının o son döneminde annesi Naomi, sanki kendisi değil gibiydi. Peruğu başından çıkarıp almadı anlattığına göre Wynona ama uzanıp yanında olduğunu ifade etmek ister gibi eline dokundu. Wynonna, konuk olduğu programda bunu yaptığı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Bunun nedenini şöyle anlattı: "Çünkü bu birlikte son sahneye çıkışımızdı."

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GÜZEL ANNEMİZİ KAYBETTİK: Bu olayın üzerinden sadece 19 gün geçmişti ki Naomi Judd, 76 yaşında, ateşli silah kullanarak kendi canına kıydı. Naomi Judd'ın kızları Ashley ve Wynonna'nın bu acı olayın ardından anlattığına göre Naomi, uzun süredir depresyonla mücadele ediyordu. İki kardeş bu büyük kayıpları üzerine yayınladıkları ortak açıklamada " Bugün biz kız kardeşler, büyük bir trajedi yaşıyoruz. Güzel annemizi, bazı zihinsel sorunları nedeniyle kaybettik. Paramparça olduk. Derin bir kederin içindeyiz. Onu, bizim sevdiğimiz kadar halkın da sevdiğini biliyoruz" ifadeleri yer aldı bu açıklamada.





GERÇEĞİ AĞLAYARAK ANLATTI

Naomi Judd'ın ölüm haberi ilk duyulduğunda bunun nedeni açıklanmamıştı. Fakat sonradan küçük kızı, 54 yaşındaki Ashley Judd "Nasıl olsa duyulacak, bari bizden duyun" diyerek Naomi Judd'ın kendi canına kıydığını açıkladı. Geçen yılın eylül ayında Good Morning America programında Dianne Sawyer'ın konuğu oldu Judd; gözyaşlarına hakim olamadan "Annem ateşli bir silah kullandı. Bu bizim paylaşmaktan rahatsızlık duyduğumuz bir bilgi. Ama anladık ki eğer bunu biz söylemezsek bir başkası söyleyecek" dedi.

'ANNEM KOLLARIMDA ÖLÜYORDU'

Ashley Judd, annesinin o son gününde yanında, onun evinde olduğunu ama bu trajediyi engelleyemediğini anlattı. Annesinden birkaç kilometre uzakta yaşayan Judd, anlattığına göre o son gece onun evine gitti. O gün hakkında şunları anlattı Judd: "Annemin evini her gün ziyaret ediyordum. O gün karmaşık bir gündü. Annem bana gece kalıp kalmayacağımı sordu, ben de ona kalacağımı söyledim."

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Bu konuşmanın ardından annesi Naomi'nin üst kata çıktığını anlattı Ashley Judd. Söylediğine göre o arada da kapı çaldı ve bir arkadaşı Naomi'yi ziyarete geldi. Bunu haber vermek için üst kata çıktığında ise annesini kanlar içinde buldu. Konuk olduğu programda o anlar hakkında şunları anlattı Judd " Onu o şekilde bulmak hem büyük bir acı hem de büyük bir travmaydı. Annem kollarımda ölüyordu, ona 'yakında babanı ve kardeşini göreceksin" dedim

BAŞKALARINA YARDIMCI OLMAK İSTEDİK: Ashley Judd, annesinin uzun süredir bazı ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini söyleyip bu durumdaki başka insanlara yardım etmek istedikleri için bu açıklamayı yapmaya karar verdiklerini sözlerine ekledi.





ÖLÜM ACISININ ARDINDAN BAŞKA BİR ŞOK

Bu büyük şokun ardından Ashley Judd ile annesi gibi ünlü bir şarkıcı olan ve hatta onunla bir ikili oluşturan ablası Wynona Judd başka bir şok daha yaşadı. Naomi Judd'un vasiyeti açıklandı ve ünlü şarkıcının kızlarına mirasından tek bir kuruş bile bırakmadığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Naomi Judd, 25 milyon dolarlık servetinden iki kızına da tek kuruş ya da tek bir mülk bırakmadı. Onun yerine bütün servetinin yönetimini 33 yıllık kocası Larry Strickland'e devretti.

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Naomi Judd vasiyetinde, kocasının "mülkleri üzerinde tam yetkiye sahip olmasını" talep etti. Buna ek olarak vasiyette yer alan maddeye göre Strickland, bu konudaki hizmetleri için makul bir tazminat almaya da hak kazandı.

ZİHİNSEL YETERLİLİĞE SAHİPTİ: Naomi Judd'ın bu vasiyeti 20 Kasım 2017'de yani ölümünden beş yıl önce hazırladığı ortaya çıktı. Hayatı boyunca depresyonla mücadele elen Naomi Judd'ın vasiyetini hazırladığında akıl sağlığının yerinde olduğu ve bütün bu düzenlemeleri kendi isteğiyle yaptığı da belgelerle kanıtlanmış durumda. Ünlü şarkıcı Judd, vasiyetini imzaladığı sırada Tennesse'de faaliyet gösteren bir hukuk firmasının kıdemli yöneticilerinden biriyle bir başka kişi de buna tanıklık etti. İki tanık da Naomi Judd'ın vasiyetini imzaladığı sırada "sağlam bir zihne ve hafızaya sahip olduğu, kimsenin baskısı altında kalmadığı ve vasiyetini hazırlamak için tam bir yeterlilik içinde olduğunu" belirtti.





KOCASINA BİR ŞEY OLURSA YÖNETİMİ KAYINBİRADERİ DEVRALACAK

Ünlü şarkıcının vasiyetinde çarpıcı bir madde daha bulunuyor. Buna göre eğer kocası Larry Strickland, ölüm ya da başka bir nedenle bütün bu servetin yönetimini sürdüremeyecek hale gelirse ondan sonra bu görevi onun kardeşi yani Judd'ın kayınbiraderi Reginald Strickland ile vasiyetin imzalanması sırasında hazır bulunun hukuk firması devralacak. Ashley Judd ile ablası Wynonna, Naomi Judd'un 1964 ile 1972 arasında Michael C. Ciminella ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Naomi Judd daha sonra 1989 yılında şarkıcı Larry Strickland ile hayatını birleştirdi.

WYNONNA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Bu durum hakkında şu ana kadar ne 54 yaşındaki ünlü oyuncu Ashley Judd ne de annesiyle birlikte müzik çalışmalarını sürdüren ablası Wynonna herhangi bir açıklama yaptı. Fakat 58 yaşındaki Wynonna Judd'ın, annesinin vasiyetinde yer almamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadığı belirtiliyor. Aileye yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre annesi Naomi ile birlikte The Judds adlı müzik ikilisinde yer alan Wynonna, sahip oldukları şöhretin itici gücünün kendisi olduğuna inanıyor. Hatta geçen ay ABD basınında yer alan haberlere göre Wynona, bu vasiyete itiraz edeceğini açıkladı. Aile yakınlarına göre Wynona, müzik kariyerinde annesiyle birlikte çalışan Wynona'nın; bu servetin yarısının kendi emeğiyle elde edilmiş olduğuna inanıyor.

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DİĞER KIZIYLA BİRLİKTE BİR İKİLİ OLDULAR

Ashley Judd'un annesi Naomi, ünlü bir country müzisyeniydi. Gerçek adı Diana Ellen Judd olan Naomi Judd, 11 Ocak 1946'da Ashland, Kentucky'de doğdu. 1983'te başladığı müzik kariyerini ölümüne kadar sürdürdü. Ashley Judd adını oyunculuk alanında duyururken, Naomi diğer kızı Wynonna ile birlikte country müziği icra eden "The Judds" adlı ikiliyi oluşturdular.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY