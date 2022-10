Taciz kurbanı ünlü yıldız, filmde kendini oynadı: İlk itiraf ondan gelmişti

Haberin Devamı

BU KONUDA KONUŞAN İLK ÜNLÜ

She Said adlı filme, geçmişte Weinstein'in tacizine uğrayan ünlüler de katkıda bulundu. Bunlardan biri de Ashley Judd. 54 yaşındaki oyuncu, Weinstein'ın tacizleri hakkında itirafta bulunan ilk ünlü olarak biliniyor.

AYRINTILARIYLA ANLATTI

Ashley Judd, filmde, 1997 tarihli Kiss the Girls adlı yapımın setinde yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Gösterimden sonra USA Today ile soru- cevap şeklinde bir sohbete katıldı Juddy. Oyuncu "Her şeyden önce kız kardeşlerimi bilgilendirmek ve onlara cesaretlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi. Weinsetin'in tacizini ilk olarak annesi Naomi'ye anlattığını söyleyen Judd, onun da bu konuda konuşması için kendisini cesaretlendirdiğini ekledi. Judd "Sonradan duyduğuma göre annem, bu olay hakkında konuşmamdan yani cesaretimden çok etkilenmişti.

'ARTIK OYUNCU SEÇMELERİ OTEL ODASINDA YAPILMIYOR'

Gazeteci Zoe Kantor ile konuşup uğradığı tacizi anlatmayı kabul eden ve bu konuda itirafta bulunan ilk ünlü olan Judd şunları söyledi:"Sette cinsel tacize uğramıştım. Bu konuda nereye gideceğimi ve kiminle konuşacağımı bilemediğimi hatırlıyorum. Ve şimdi sendikamız çok açık ve güçlü. Üyelik kartında cinsel taciz ihbar hattı numarası var. Web sayfasında cinsel tacizin bir tanımı var, tüm protokoller var: Birini oyuncu seçmelerine götürebilirim. Seçmeler artık otel odalarında olmuyor. Sabah sekizden önce veya akşam altıdan sonra olmuyor."

Hollywood'un en güçlü yapımcılarından birinin sonunu getiren ve taciz suçlamalarıyla onu 23 yıl boyunca demir parmaklıklar arkasına yollayan #metoo hareketinin başlangıcı, yüksek bütçeli bir Hollywood filmine dönüştü. Yönetmenliğini Maria Schrader'ın üstlendiği She Said adlı bu film, Weinstein'in "başrolünde" olduğu taciz iddialarının ortaya çıktığı ve beyazperdenin ünlü yıldızlarının birer birer itiraflarda bulunduğu #metoo hareketinin doğuşunu anlatıyor. Bu arada She Said'in bu skandalı ortaya çıkaran iki New York Times muhabiri Jodi Kantor ve Megan Twohey'in haberi ve 2019'da çıkan kitabından esin aldığını da hatırlatalım.

Filmde Zoe Kazan (solda)#metoo hareketinin fitilini ateşleyen taciz olaylarını ortaya çıkaran iki gazeteciden biri olan Jodi Kantor'u, Carey Mulligan da aynı haberde imzası bulunan diğer muhabir Megan Twohey'i canlandırıyor.





WEINSTEIN, KENDİNİ BÖYLE TEMİZE ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Harvey Weinstein'ın, aralarında sinemanın çok ünlü yıldızlarının da bulunduğu birçok kadını yıllar boyunca taciz ettiğini New York Times için çalışan iki gazeteci Jodi Kantor ve Megan Twohey ortaya çıkardı. Bu, aynı zamanda #metoo hareketinin başlangıcı oldu. Ünlü oyuncular, birbiri ardına Weinstein'in tacizine uğradıklarını itiraf etti. Kantor ve Twohey'in çalışması ilk olarak Variety tarafından kamuoyuna sızdırıldığında Weinstein tuhaf bir tepki gösterdi. Bu iddiaları yalanladı ve "Hikaye çok iyi görünüyor. Film haklarını satın almak istiyorum" dedi.

KAMERA ARKASINDA ALMAN YÖNETMEN MARIA SCHRADER VAR

She Said adlı film Kantor ve Twohey'in, 2019 yılında çıkan ve konuyla ilgili soruşturmalarına odaklanan kitaptan esinleniyor. Filmin kadrosunda Zoe Kazan, Carey Mulligan, Samantha Morton, Andre Brauger, Patricia Clarkson Jennifer Ehle gibi isimler yer alıyor. Rebecca Lenkiewicz'in senaryosunu yazdığı She Said'in yönetmen koltuğunda ise Maria Schrader (sağda) oturuyor. 57 yaşındaki Alman oyuncu ve yönetmen Aimee ve Jaguar, Stille Nacht, Meschugge gibi yapımlarla hatırlanıyor.

Weinstein'ın tacizlerini iki gazeteci Jodi Kantor ve Megan Twohey.

Jodi Kantor veMegan Twohey'in She Said filmine esin kaynağı olan kitap Kadın Dedi Ki adıyla ülkemizde de yayınlandı.



KADIN YÖNETMENİN İMZASINI TAŞIYOR: She Said adlı film Alman asıllı oyuncu ve yönetmen Maria Schrader'in imzasını taşıyor.

İTİRAFLAR BİRER BİRER GELDİ: Bu arada hangi ünlülerin #metoo hareketine katılıp Weinstein'in taciz kurblanı olduğuu itiraf eti bunları da kısaca bir hatırlayalım. İşte Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Patricia Arquette, Asia Argento, Mira Sorvino'nun itirafları.

SALMA HAYEK'İN İTİRAFLARI

Salma Hayek bu konuda yaptığı bir açıklamada Frida filminin çekimleri sırasında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "Weinstein olayını neden daha önce açıklamadığımı sorguluyorum. Tepki göstermiştim ama kamuoyuna duyurmada ‘Neden cesaretim yoktu?’ diye soruyorum. Fakat şu anda da söyleyebilirim ki Frida Kahlo’nun mirasını ve Meksika kültürünü onurlandıran bir filmde olmak için Weinstein'e katlandım. Frida, benim için feminist bir ifadeydi ve çığlık atma şeklimdi. Weinstein’in bu çığlığı bastırmasına izin veremezdim." İş insanı François Henri Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Salma Hayek, bu konuda ilk açıklamayı 2017 yılında yapmıştı.

BİR MAKALE KALEME ALDI

Meksika asıllı Amerikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, New York Times gazetesine yazdığı makaleyle Weinstein'ı "canavar" olarak nitelendirdi ve 2002 yapımı "Frida" filminin çekimleri sırasında başından geçenleri ayrıntıları olarak anlattı. Salma Hayek, Weinsten'ın kendisinden onunla duşa girmesini istediğini, duş alırken onu izlemek istediğini aktardı. Salma Hayek, yazdığı makalenin duyurusun Instagram sayfasından yaptı. Frida filminden bir sahnenin görüntüsünün üzerine "Ben de" diye yazan Hayek, "Sonunda hikayemi New York Times'a yazdım. Harvey Weinstein benim de canavarımdı" mesajını paylaştı. Bir noktada Weinstein'ın kendisini "Seni öldüreceğim, yapamam sanma" diyerek tehdit ettiğini anlatan ünlü yıldız, "Onun gözünde ben kimse bile değildim, sadece bedendim" ifadelerini kullandı.bir sanatçı değildim. Hatta bir insan değildim. Hiç kimse bile değildim, sadece bedendim" ifadelerini kullandı.

WEINSTEIN'IN TEHDİTLERİ

Weinstein'ın kendisini rol arkadaşı Ashley Judd ile çırılçıplak bir sahne çekmeyi kabul etmezse "Frida" filmini rafa kaldırmakla tehdit ettiğini anlatan Hayek makalesinde şunları yazdı: "Etrafımdakiler Harvey ile mazime dair bilgi sahibi olmadıkları için, o sabahki cebelleşmeme çok şaşırmışlardı. Buna bir başka kadınla çıplak olacağım için karşı çıkmamıştım. Onunla, Harvey Weinstein için çıplak kalacağım için karşı çıkmıştım. Fakat o zaman bunu onlara söyleyemedim.”

Weinstein'in kurbanı olmaktan son anda kurtulduğunu itiraf edenlerden biri de Angelina Jolie. Geçen yıl The Guardian'a bir röportaj veren Jolie, Weinstein'ın kendisini de taciz etmeye kalkıştığını ama bundan bir şekilde kaçtığını söyledi. Jolie, bu olayın 1998 tarihli Playing By Heart adlı filmin çekimleri sırasında yaşandığını aktardı. Sonra da meslektaşlarını Weinstein'e karşı uyardığını ekledi Jolie. Hatta Martin Scorsese'nin The Aviator filmi için teklif aldığını ama yapımcı Weinstein olduğu için reddettiğini de ekledi.

'MASAJ YAPMAMI İSTEDİ'

İtalyan oyuncu ve yönetmen Asia Argento, New Yorker dergisine verdiği röportajda 1997 yılında Weinstein ile yaşadığı bir olayı anlattı. Argento, Hotel Du Cap Eden Roc'ta Weinstein'ın yapım şirketi Miramax'ın verdiği bir partiye davetli olduğunu belirtip "Weinstein beni boş bir odaya götürdü ve kendisine masaj yapmamı istedi" diye konuştu. Asia Argento, bu teklifi kabul ettiğini ama işlerin ondan sonra beklemediği şekilde geliştiğini anlattı. Argento, Weinstein'ın kendisine oral seks yapmaya başladığını ve bütün itirazlarına rağmen durmak bilmediğini sözlerine ekledi.

'OTEL ODASINDA BULUŞMAK İSTEDİ'

Gwyneth Paltrow gençlik yıllarında kariyerinin henüz başlarında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bana Weinstein ile otel odasında buluşmam söylenmişti. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşacağımı sanmıyordum. Çünkü beni oraya bir ajans yollamıştı" dedi. Babası Bruce Paltrow da bir dönem Hollywood'un ünlü yapımcılarından biri olan güzel oyuncu, otel odasında buluştuklarında Weinstein'ın kendisine masaj yapmaya başladığını belirterek "Otel odasında ona katılmamı söyledi" diye konuştu. Yapımcının bu isteğini reddettiğini söyleyen Paltrow ona "Benim Harvey amcam olduğunu sanıyordum" diye yanıt verdiğini de sözlerine ekledi.Gwyneth Paltrow, Weinstein'ın "Aramızda olanları sakın kimseye anlatma" dediğini ancak kendisinin o dönem sevgilisi olan Brad Pitt'e yaşadıklarını anlattığını belirtti. Güzel oyuncu bu olup bitenlerden sonra "yıkılmış" hissettiğini de sözlerine ekledi

'ZORLA EVİME GİRMEYE ÇALIŞTI'

Hollywood'un diğer iki ünlüsü Mira Sorvino ve Rosanna Arguette ise Weinstein'ın birlikte olma teklifini reddettikten sonra kariyerlerinin tepe taklak gitmeye başladığını itiraf etti. Sorvino, 1995 yılında Woody Allen'ın kendisine en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı kazandıran Mighty Aphrodite filminin promosyon çalışmaları sırasında Weinstein ile bir odada yalnız kaldığını ve onun omuzlarına masaj yapmaya başladığını anlattı. Sorvino, ünlü yapımcıya karşı çıktığını ve o günden sonra da kariyerinin tersine döndüğünü anlattı. Sorvino bir keresinde de Weinstein'ın, oturduğu eve zorla girmeye çalıştığını onu "Sevgilim yolda, buraya geliyor "diyerek durdurudğunu da anlattı.

'ÖNCE MASAJ İSTEDİ, SONRA TACİZİN BOYUTU ARTTI'

Weinstein tarafından tacize uğradığını itiraf eden ünlülerden biri de Rosanna Arquette. 90'ların başında Weinstein ile tanıştığını anlatan Arquette, yapımcı ile bir senaryo konusunda görüşmek için Beverly Hills'te bir restoranda buluştuklarını anlattı. Arquette; Weinstein'ın kendisine bir otel odasına gitmeyi önerdiğini belirti. Arquette de diğer yıldızlar gibi ünlü yapımcının kendisine masaj yapmasını istediğini sonra da tacizin boyutlarını arttığını anlattı. Weinstein'ın tacizine karşı koyduğunu ve ondan sonra da kariyerinde bir düşüş dönemine girdiğiri de sözlerine ekledi.

