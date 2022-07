Ünlü oyuncu: Bana tecavüz eden adamla bir dere kenarında oturup sohbet ettim

Haberin Devamı

'ACIDAN KURTULMANIN BİR SÜRÜ YOLU VAR'

Ashley Judd, bu itirafı Healing With David Kessler adlı podcast yayınına konuk olduğunda yaptı. Oyuncu, 1999'da kendisine tecavüz eden kişiyle yıllar sonra bir dere kenarında, sallanan sandalyelerde oturup sohbet ettiğini anlattı. Judd "Bunu anlatıyorum, çünkü bir acıdan kurtulmanın birçok yolu var. Bunu hatırlatmak önemli" diye konuştu.

ONUN HİKÂYESİNİ DİNLEMEK İSTEMİŞ

Judd, o konuşmada kendisine tecavüz eden adamın derin bir pişmanlık duyduğunu itiraf ettiğini de sözlerine ekledi. Judd aslında tecavüzcüsünden bir beklentisi olmadığını ama onun hikayesini dinlemek istediğini anlattı.

KONUŞMA FİKRİ TERASİPTİNDEN GELMİŞ

Bunun sonucu olarak da hala acı çeken başkalarına yardım etmek istediğini sözlerine ekledi. Ashley Judd, daha önce üç kez tacize uğradığını itiraf etmişti. Bu konudaki ilk itirafını da 2011 yılında All That Is Bitter& Sweet adlı anı kitabında yaptı. Ashley Judd o dönemde uğradığı tacizler konusunda konuşma fikrinin terapistinden geldiğini de belirtti. Oyuncu, ruhsal bir gücün bütün bu travmalardan iyileşmesine yardımcı olduğunu öne sürdü.

BU KONUDA EN AÇIK ÜNLÜLERDEN BİRİ

Çok kısa bir süre önce bir country şarkıcısı olan annesini kaybettiği için gündeme gelen Ashley Judd, Hollywood'da çok yaygın olduğu, ünlülerin itiraflarda bulunduğu #metoo hareketinden sonra ortaya çıkan tacizler konusunda en açık yıldızlardan biri. Bu konudaki açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Judd'un tecavüzcüzünden hamile kaldığı haberleri geçen yıl ABD'de kürtajı yasaklayan yasa tartışmaları sırasında bir kez daha gündeme gelmişti.

Judd, ilk kez 2019 yılında yaşadığı bu travmayı anlattı. New York'ta gerçekleşen Dünya Kadınlar Zirvesi'nde üç kez tecavüze uğradığını itiraf edip bir keresinde de hamile kaldığını anlattı Judd. Oyuncu sonuç olarak bebeğini aldırdığını belirtip bunun nedenini de şöyle anlattı: "Eğer bu kararı vermeseydim, yasalara göre bir tecavüzcüyle birlikte o bebeğe ebeveynlik yapmak zorunda kalacaktım."

WEINSTEIN ALEYHİNE SUÇLAMALARDA BULUNMUŞTU

Ashley Judd, 2019 yılında çok sayıda ünlüye tacizde bulunduğu ortaya çıkan yapımcı Harcey Weinstein'a karşı açtığı dava nedeniyle de konuşulmuştu. Judd, Weinstein'ın kendisiyle ilgilendiğini fakat onun bu ilgisine karşılık vermeyince hakkında karalama kampanyası başlattığını ileri sürmüştü. Hatta Harvey Weinstein'ın, kendisinin Yüzüklerin Efendisi filminde oynamasını engellediğini de iddia etmişti. Judd, 1998'de Weinstein'ın kendisini yeni projeler üzerinde görüşmek için Beverly Hills'te bir otele davet ettiğini ve kapılı üzerinde bornozla açtığını anlatmıştı. Wenistein'ın kendisine masaj yapmasını istediğini belirten Judd iş toplantısına gittiği otelde tacize uğradığını savunmuştu.

İDDİALARI KABUL EDİLMEDİ

Fakat Ashley Judd'un Harvey Weinstein'a karşı açtığı dava düşmüştü. Buna neden olarak da yargıç Philip Gutierrez, California yasaları gereği Judd'ın Weinstein'a yönelik taciz iddialarının açtığı davanın kapsamına girmemesini göstermişti.

TALİHSİZ KAZA ONU GÜNDEMİN İLK SIRALARINA TAŞIDI

Ashley Judd, geçen yıl da Kongo'da yaşadığı talihsiz bir olayla manşetlere çıkmıştı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de ormanda düşerek bacağını kıran, uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncu Ashley Judd, zorlu bir sürecin ardından iyileşti. Sonra tekrar Kongo'ya gitmeye karar verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ashley Judd, Bonobo (cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde beklenmedik bir kaza geçirdi ve ardından kabus dolu saatler yaşadı.Judd, ormanda düştü ve sağ bacağı dört yerinden kırıldı. Ancak yaşadığı bu kazayı kabusa dönüştüren ise düştüğü yerde saatler boyunca kalıp yardım gelmesini beklemek zorunda kalması oldu. Daha sonra yerel halktan kendisine yardım eli uzandı. Judd çarşaf ve bambu dalı kullanılarak yapılan bir sedyeyle taşındı. Ardından gecenin karanlığında motosikletle ormanlık bölgeden çıkarıldı. Ashley Judd'un tedavi görmek için hastaneye ulaşması tam 55 saat sürdü. Oyuncu sonunda sağlığına kavuştu.

HEM OYUNCU HEM AKTİVİST: 1990’lı yıllarda yükselen bir yıldız olarak kabul edilen Judd, 2000’lı yılların başında da ses getiren filmlerde oynamasa orta bütçeli yapımlarda oynama fırsatını yakaladı. Ashley Judd, kadın ve insan haklarıyla ilgili kampanyalara katılımıyla da tanınıyor.

YİNE BİR TRAJEDİYLE GÜNDEME GELDİ: ANNESİ CANINA KIYDI

Ashley Judd, bu yılın mayıs ayında da yine trajik bir olayla gündeme geldi. Bir country şarkıcısı olan annesi Naomi Judd geçirdiği depresyon sonucu kendi canına kıydı. Judd ve yine bir şarkıcı olan ablası bu durumu önce gizli tutup daha sonra açığa çıkardı. Ashley Judd, annesi Naomi ile aynı şehirde Tennesse'de, ondan birkaç dakika uzaklıktaki kendi evinde yaşadığını söyledi. O gün annesini ziyaret ettiğini belirtti Judd. "Karmaşık bir gündü. Annemin evini her gün ziyaret ediyorum. Annem o gün bana "Benimle kalacak mısın?" diye sordu. Ben de ona "Tabii ki" dedim." Bu konuşmadan kısa bir süre sonra da annesini kanlar içinde bulduğunu söyledi Ashley Judd. "Anneme iyi bir arkadaşının orada olduğunu söylemek için yukarı kata çıktım ve orada onu buldum. Onu o şekilde bulmak hem büyük bir acı hem de büyük bir travmaydı" diye anlattı yaşananları.