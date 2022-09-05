ÃœnlÃ¼ oyuncu o korkunÃ§ gÃ¼nÃ¼ anlattÄ±: Annem kollarÄ±mda Ã¶lÃ¼yordu, ona yakÄ±nda babanÄ± ve kardeÅŸini gÃ¶receksin dedim

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KORKUNÃ‡ ANLARI BÄ°R MAKALEDE ANLATTI

Son iki yÄ±ldÄ±r Ã¼st Ã¼ste zor dÃ¶nemler geÃ§iren Ã¼nlÃ¼ oyuncu, ateÅŸli silahla canÄ±na kÄ±yan annesinin son anlarÄ±nÄ± iÅŸte bÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi de kanlar iÃ§inde yatarken bulduÄŸu annesinin son anlarÄ±nda neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±ÅŸ, kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makalede anlattÄ±.

O KORKUNÃ‡ GÃœNÃœ SATIRLARA DÃ–KTÃœ

2020 yÄ±lÄ±nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de, vahÅŸi ormanda bacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±ran ve film gibi bir operasyonla kurtarÄ±lan Ashley Judd, hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k travmasÄ±nÄ±,yani annesini kaybettiÄŸi gÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. New York Times iÃ§in bir makale kaleme alan 54 yaÅŸÄ±ndaki Judd, Ã¼nlÃ¼ bir country ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± olan annesi Naomi Judd'un, ani Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ateÅŸli silahla intihar giriÅŸimi olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. "Bunu biz sÃ¶ylemesek baÅŸkalarÄ± sÃ¶yleyecekti" demiÅŸti.Â

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'BABANI VE ERKEK KARDEÅžÄ°NÄ° GÃ–RECEKSÄ°N'

Judd, arkadaÅŸÄ±nÄ±n geldiÄŸini haber vermek iÃ§in Ã¼st kata Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda annesini kanlar iÃ§inde yatarken bulduÄŸunu yazdÄ±. Son nefesini vermek Ã¼zere olan annesini rahatlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti Ashley Judd. Sonra da ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Ona tÄ±pkÄ± Appalachia adlÄ± ÅŸarkÄ±da sÃ¶ylediÄŸimiz gibi 'eve gittiÄŸini', babasÄ±nÄ± ve erkek kardeÅŸini gÃ¶rmek Ã¼zere olduÄŸunu sÃ¶yledim."

SAATLERCE SORGULANDIM: Ä°ÅŸte o anlarÄ±n ardÄ±ndan da çok zor saatler geçirdiÄŸini belirtti Judd. Eve kolluk güçlerinin geldiÄŸini ekleyen oyuncu, o dakikadan sonra da kendisinin "olaÄŸan ÅŸüpheli" gibi görüldüÄŸünü ve saatlerce sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Buna zorunlu kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekleyen Ashley Judd, bütün bunlarÄ±n kendisini "annesinin deÄŸerli hayatÄ±nÄ±n sonundan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" satÄ±rlarÄ±na ekledi. Oyuncu; bütün bunlar yüzünden kendisini ÅŸüpheli gibi hissettiÄŸini de belirtti.

GÃ–ZYAÅžLARI Ä°Ã‡Ä°NDE ANLATMIÅžTI

Ashley Judd'un, Ã¼nlÃ¼ bir mÃ¼zisyen olan annesi Naomi Judd, bu yÄ±l 30 Nisan'da hayata veda etti. Ã–nceleri, 76 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n beklenmedik Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n nedeni hakkÄ±nda bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Fakat sonra Ashley Judd katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda Naomi Judd'un, kendi kullandÄ±ÄŸÄ± ateÅŸli bir silahla canÄ±na kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde aÃ§Ä±kladÄ±. Judd, gÃ¼nler sonra Good Morning America programÄ±nda Dianne Sawyer'Ä±n konuÄŸu oldu ve ÅŸu sÃ¶zlerle annesinin Ã¶lÃ¼m ÅŸeklini anlattÄ±: "O silah kullandÄ±. Benim annem bir ateÅŸli silah kullandÄ±. Bu, bizim paylaÅŸmaktan rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸumuz bir bilgi. Ama anladÄ±k ki eÄŸer bunu biz sÃ¶ylemezsek bir baÅŸkasÄ± sÃ¶yleyecek."

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Ashley Judd, annesi Naomi'nin uzun süredir ruhsal sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve depresyonda olduÄŸunu sözlerine ekledi. Sonra da aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸayan baÅŸka insanlara ve ailelerine yardÄ±mcÄ± olmak için bu acÄ± gerçeÄŸi açÄ±klamaya karar verdiklerini söyledi.

'HEM BÃœYÃœK BÄ°R ACI HEM BÃœYÃœK BÄ°R TRAVMAYDI'

Ashley Judd, annesi Naomi ile aynÄ± ÅŸehirde Tennesse'de, ondan birkaÃ§ dakika uzaklÄ±ktaki kendi evinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. O gÃ¼n annesini ziyaret ettiÄŸini belirtti Judd. "KarmaÅŸÄ±k bir gÃ¼ndÃ¼. Annemin evini her gÃ¼n ziyaret ediyorum. Annem o gÃ¼n bana "Benimle kalacak mÄ±sÄ±n?" diye sordu. Ben de ona "Tabii ki" dedim." Bu konuÅŸmadan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da annesini kanlar iÃ§inde bulduÄŸunu sÃ¶yledi Ashley Judd. "Anneme iyi bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n orada olduÄŸunu sÃ¶ylemek iÃ§in yukarÄ± kata Ã§Ä±ktÄ±m ve orada onu buldum. Onu o ÅŸekilde bulmak hem bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± hem de bÃ¼yÃ¼k bir travmaydÄ±" diye anlattÄ± yaÅŸananlarÄ±.

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ANNESÄ°, TEK KURUÅž MÄ°RAS BIRAKMADI

Bu bÃ¼yÃ¼k ÅŸokun ardÄ±ndan Ashley Judd ile annesi gibi Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸarkÄ±cÄ± olan ve hatta onunla bir ikili oluÅŸturan ablasÄ± Wynona Judd baÅŸka bir ÅŸok daha yaÅŸadÄ±. Naomi Judd'un vasiyeti aÃ§Ä±klandÄ± ve Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kÄ±zlarÄ±na mirasÄ±ndan tek bir kuruÅŸ bile bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Naomi Judd, 25 milyon dolarlÄ±k servetinden iki kÄ±zÄ±na da tek kuruÅŸ ya da tek bir mÃ¼lk bÄ±rakmadÄ±. Onun yerine bÃ¼tÃ¼n servetinin yÃ¶netimini 33 yÄ±llÄ±k kocasÄ± Larry Strickland'e devretti.

BÃœTÃœN HAKLARINI KOCASINA DEVRETTÄ°

Naomi Judd vasiyetinde, kocasÄ±nÄ±n "mÃ¼lkleri Ã¼zerinde tam yetkiye sahip olmasÄ±nÄ±" talep etti. Buna ek olarak vasiyette yer alan maddeye gÃ¶re Strickland, bu konudaki hizmetleri iÃ§in makul bir tazminat almaya da hak kazandÄ±.

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ZÄ°HÄ°NSEL YETERLÄ°LÄ°ÄžE SAHÄ°PTÄ°: Naomi Judd'Ä±n bu vasiyeti 20 KasÄ±m 2017'de yani ölümünden beÅŸ yÄ±l önce hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. HayatÄ± boyunca depresyonla mücadele elen Naomi Judd'Ä±n vasiyetini hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nda akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olduÄŸu ve bütün bu düzenlemeleri kendi isteÄŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ± da belgelerle kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ durumda. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Judd, vasiyetini imzaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Tennesse'de faaliyet gösteren bir hukuk firmasÄ±nÄ±n kÄ±demli yöneticilerinden biriyle bir baÅŸka kiÅŸi de buna tanÄ±klÄ±k etti. Ä°ki tanÄ±k da Naomi Judd'Ä±n vasiyetini imzaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada "saÄŸlam bir zihne ve hafÄ±zaya sahip olduÄŸu, kimsenin baskÄ±sÄ± altÄ±nda kalmadÄ±ÄŸÄ± ve vasiyetini hazÄ±rlamak için tam bir yeterlilik içinde olduÄŸunu" belirtti.

KOCASINA BÄ°R ÅžEY OLURSA YÃ–NETÄ°MÄ° KAYINBÄ°RADERÄ° DEVRALACAK

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n vasiyetinde Ã§arpÄ±cÄ± bir madde daha bulunuyor. Buna gÃ¶re eÄŸer kocasÄ± Larry Strickland, Ã¶lÃ¼m ya da baÅŸka bir nedenle bÃ¼tÃ¼n bu servetin yÃ¶netimini sÃ¼rdÃ¼remeyecek hale gelirse ondan sonra bu gÃ¶revi onun kardeÅŸi yani Judd'Ä±n kayÄ±nbiraderi Reginald Strickland ile vasiyetin imzalanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda hazÄ±r bulunun hukuk firmasÄ± devralacak.

ABLASI BÃœYÃœK ÃœZÃœNTÃœ YAÅžADI

Bu durum hakkÄ±nda ÅŸu ana kadar ne 54 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ oyuncu Ashley Judd ne de annesiyle birlikte mÃ¼zik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ablasÄ± Wynonna herhangi bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Fakat 58 yaÅŸÄ±ndaki Wynonna Judd'Ä±n, annesinin vasiyetinde yer almamasÄ±ndan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Aileye yakÄ±n kaynaklarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re annesi Naomi ile birlikte The Judds adlÄ± mÃ¼zik ikilisinde yer alan Wynonna, sahip olduklarÄ± ÅŸÃ¶hretin itici gÃ¼cÃ¼nÃ¼n kendisi olduÄŸuna inanÄ±yor. Hatta geÃ§en ay ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Wynona, bu vasiyete itiraz edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Aile yakÄ±nlarÄ±na gÃ¶re Wynona, mÃ¼zik kariyerinde annesiyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸan Wynona'nÄ±n; bu servetin yarÄ±sÄ±nÄ±n kendi emeÄŸiyle elde edilmiÅŸ olduÄŸuna inanÄ±yor.

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Ä°KÄ°NCÄ° KOCASI: Ashley Judd ile ablasÄ± Wynonna, Naomi Judd'un 1964 ile 1972 arasÄ±nda Michael C. Ciminella ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dünyaya geldi. Naomi Judd daha sonra 1989 yÄ±lÄ±nda ÅŸarkÄ±cÄ± Larry Strickland ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

DÄ°ÄžER KIZIYLA BÄ°RLÄ°KTE BÄ°R Ä°KÄ°LÄ° OLDULAR

Ashley Judd'un annesi Naomi, Ã¼nlÃ¼ bir country mÃ¼zisyeniydi. GerÃ§ek adÄ± Diana Ellen Judd olan Naomi Judd, 11 Ocak 1946'da Ashland, Kentucky'de doÄŸdu. 1983'te baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zik kariyerini Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ashley Judd adÄ±nÄ± oyunculuk alanÄ±nda duyururken, Naomi diÄŸer kÄ±zÄ± Wynonna ile birlikte country mÃ¼ziÄŸi icra eden "The Judds" adlÄ± iki kiÅŸilik mÃ¼zik grubunu kurdu.