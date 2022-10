Weinstein yeniden hâkim karşısında! 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli? | 7 SORU 7 YANIT

Haberin Devamı

Onlarca kadının taciz ve tecavüzle suçladığı ABD'li tanınmış film yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki ikinci ceza davası başladı.

2020 yılında New York'ta yargılanan, suçlu bulunan ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein, bu kez Hollywood'un anavatanı Los Angeles'ta hâkim karşısına çıkıyor.

Yakın zamana kadar sembolik kabul edilen bu ikinci dava, bugün her zamankinden daha önemli görülüyor. Ama neden? Bu sorunun cevabını verebilmek için önce bugüne nasıl gelindiğine bakmak gerekiyor.

İşte 7 soruda Harvery Weinstein skandalı...

1) HARVEY WEINSTEIN KİMDİR?

Erkek kardeşi Bob ile birlikte bir dönem Hollywood'un en büyük film yapımcılarından biri olan Harvey Weinstein, 1979-2005 yılları arasında Miramax Films'in, 2005-2017 yılları arasında ise The Weinstein Company'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı.

Adını Weinstein'lerin anne ve babalarının isimlerinden alan ve 1993'te Walt Disney çatısı altına giren Miramax, 90'larda ve 2000'lerin ilk yarısında Pulp Fiction, The English Patient, Good Will Hunting, Shakespeare in Love, Chicago, Fahrenheit 9/11, Finding Neverland gibi çok beğenilen ve ödüle boğulan birçok filmin yapımcılığını gerçekleştirdi.

2005'te Miramax'ten ayrılıp kendi soyadlarını taşıyan Weinstein Company'i kuran kardeşlerin para yatırdığı Vicky Cristina Barcelona, Inglourious Basterds, Django Unchained, The King’s Speech, The Artist, The Imitation Game gibi yapımlar da dünyanın dört bir yanında hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden büyük takdir topladı.

Bu başarıların ardından Weinstein adı Hollywood'un "efsaneleri" arasına yazıldı.

2) SKANDAL NASIL PATLAK VERDİ?

5 Ekim 2017'de New York Times gazetesi Jodi Kantor ve Megan Twohey imzalı bir haber yayımladı. "Harvey Weinstein On Yıllardır Cinsel Taciz Suçlamalarını Parayla Susturdu" başlıklı haberde aralarında Rose McGowan ve Ashley Judd gibi ünlü aktrislerin de bulunduğu birçok kadın, Weinstein hakkında suçlamalarda bulunuyordu.

Kadınlar, Weinstein'in kendilerine zorla masaj yaptırdığını, karşılarında çırılçıplak dolaştığını anlatıyor ve "Benim istediklerimi yaparsanız kariyerinizde önünüzü açarım" dediğini belirtiyordu.

Haber dünyada deprem etkisi yaratınca Weinstein çevresindekilere "çok acı çektirdiğini" kabul edip özür diledi ancak 30 yıllık süreçte kadın çalışanlarını taciz ettiği suçlamalarını reddetti. Ardından da Weinstein Company'deki işinden bir süreliğine ayrıldığını ve bir terapistten yardım alacağını açıkladı.

Üç gün sonra Weinstein'in kendi şirketinin yönetim kurulundan kovulduğu açıklandı. Şirketin açıklamasında kararın "uygunsuz davranışlara ilişkin yeni bilgiler ışında" alındığı belirtildi.

Weinstein'e bir darbe de 10 Ekim günü moda tasarımcısı eşi Georgina Chapman'dan geldi. O sırada 41 yaşında olan Chapman, People dergisine yaptığı açıklamada "Bu affedilemez eylemler yüzünden inanılmaz acılar çeken tüm kadınlar için çok üzgünüm" dedi Weinstein'i terk ettiğini duyurdu. Chapman, önceliğinin çocukları olduğunu da sözlerine ekledi. (Weinstein ve Chapman'ın iki çocuğu bulunuyor.)

New York Times'ın her şeyi başlatan Pulitzer ödüllü haberini konu edinen 30 milyon dolar maliyetli "She Said" filmi de 18 Kasım'da vizyona girecek. Bu takvim hem davaya hem de filme olan ilgiyi artıracak gibi görünüyor. Weinstein'in avukatları Universal Pictures'ın tanıtımı için 25 milyon dolar bütçe ayırdığı filmin reklamlarının jüride ön yargıya neden olacağını savunarak davanın ertelenmesini istedi ancak yargıç "Buna katlanmak zorundayız" diyerek talebi reddetti.



İtalyan yönetmen Dario Argento'nun kızı olan Asia Argento aynı zamanda merhum şef Anthony Bourdain'in de hayat arkadaşıydı

3) WEINSTEIN'I SUÇLAYANLAR KİMLERDİ?

Bugün 70 yaşında olan Weinstein hakkında 90'dan fazla kadın çeşitli şekillerde taciz ve cinsel saldırı suçlamalarında bulundu.

10 Ekim'de New Yorker dergisinde yayınlanan ikinci bir haber, New York Times'daki suçlamaları kuvvetlendiriyor hatta daha ileri taşıyordu. 10 aylık bir araştırmanın eseri olan haberde, aralarında Asia Argento, Mira Sorvino gibi ünlü aktrislerin de bulunduğu 13 kadın (bir kısmı isimlerini açıklamak istememişti) Weinstein'in tacizlerine dair akıl almaz detaylar anlatıyordu. Weinstein ise sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada rıza dışı cinsel ilişki iddialarını kesinlikle reddediyordu.

Aynı gün Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncularından Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie de New York Times'a gönderdikleri yazılı açıklamalarda, Weinstein'in kendilerini de taciz ettiğini açıkladı. Jolie yaşadıklarını "kötü bir tecrübe" olarak nitelendirdi ve bir daha asla Weinstein'le çalışmadığını belirtti. Paltrow ise Emma filminde başrole seçildiği dönemde, Weinstein'in kendisini otel odasına çağırıp vücuduna dokunduğunu ve masaj imalarında bulunduğunu belirtti.

Bir gün sonra da ünlü model Cara Delevingne, Weinstein'in kendisine istemediği biçimde yaklaştığını açıkladı. Diğer yandan New York Times'ın haberinde de adı geçen Rose McGowan, Weinstein'i önce tecavüzle sonra susması için kendisine 1 milyon dolar teklif etmekle suçladı.

Bu karedeki kadınlar Weinstein'in tacizlerine karşı seslerini yükseltenlerden sadece beşi. Bu karedeki kadınlar Weinstein'in tacizlerine karşı seslerini yükseltenlerden sadece beşi.

Ekim ayının sonraki günlerinde hatta Kasım ve Aralık aylarında skandal manşetlerden düşmedi. Her gün yeni bir suçlama gündeme geliyordu. Weinstein'in yapımlarında yer almış pek çok ABD'li ve İngiliz aktris, peş peşe seslerini yükseltiyor ve Weinstein'in kendilerine yaptığı ağza alınmaz şeyleri anlatıyordu.

Anlatılanlardan çıkan tablo şuydu: Weinstein yapımcısı olduğu filmlerde rol alan ya da almak isteyen aktrisleri iş görüşmesi bahanesiyle kaldığı otel odalarına çağırıyor, önlerinde çıplak geziyor, duş alıyor, kendisine masaj yapmalarını istiyor hatta zaman zaman kadınlarla zorla ilişkiye giriyordu.

İlerleyen günlerde ABD'de ve İngiltere'de polis yetkilileri, kendilerine başvuran bazı kadınların dile getirdiği spesifik suçlamalara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Oscar'ları veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Amerikan Yapımcılar Sendikası, Televizyon Akademisi, BAFTA gibi birçok meslek kuruluşu Weinstein'i üyelikten çıkardı. Harvard Üniversitesi'nden İngiliz Film Enstitüsü'ne birçok kurum Weinstein'e verilen onur ve ödülleri geri aldı.

Suçlamalar yağmur gibi yağmaya devam ederken aktris Alyssa Milano Twitter'dan bir çağrı yaptı ve cinsel tacize ya da saldırıya uğrayan herkesten tweet'ine "Ben de" anlamına gelen #MeToo ifadesiyle yanıt vermesini istedi. Milano'ya 24 saat içinde yarım milyon yanıt geldi. Hollywood'dan doğup tüm dünyaya yayılan hareketin adı da böylece konmuş oldu.

4) WEINSTEIN'LE İLGİLİ GERÇEKLER HOLLYWOOD'U ŞAŞIRTTI MI?

Maalesef hayır. Hatta Weinstein'in tacizlerinin Hollywood çevrelerinde oldukça iyi bilinen bir durum olduğu zamanla ortaya çıktı.

Örneğin Kate Winslet, 2009'da Oscar'ı aldığında Weinstein'e teşekkür etmemesinin kasıtlı olduğunu söyledi. Winslet, Los Angeles Times'a, "Bana, 'Kazanırsan Harvey'e teşekkür etmeyi unutma" dediler. Ben de arkamı dönüp, 'Hayır etmeyeceğim' dedim" diye konuştu.

Family Guy'ın yaratıcısı Seth MacFarlane ise 2013'te En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını açıklarken yaptığı, "Tebrikler, siz 5 hanım artık Harvey Weinstein'i çekici buluyor gibi görünmek zorunda değilsiniz" esprisiyle ilgili konuştu ve "İş arkadaşlarımdan biri (Jessica Barth) tacize uğradıktan sonra bu konuyu dile getirmeye karar vermiştim" dedi.

Kate Winslet'ın 2009'da The Reader'la En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını aldıktan sonra yaptığı duygusal konuşmada Weinstein'e teşekkür etmemesi dikkat çekmişti. Kate Winslet'ın 2009'da The Reader'la En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını aldıktan sonra yaptığı duygusal konuşmada Weinstein'e teşekkür etmemesi dikkat çekmişti.

Bir itiraf da birçok filmini Weinstein'in yapımcılığında hayata geçiren Quentin Tarantino'dan geldi. Tarantino, New York Times'a verdiği röportajda, Weinstein hakkındaki suçlamaları yıllardır bildiğini belirtti ve "Yaptığımdan fazlasını yapmamı gerektirecek kadar çok şey biliyordum" dedi.

Jennifer Lawrence ise Weinstein'in kendisine hiç uygunsuz davranmadığını ama berbat bir insan olduğuna dair söylentiler duyduğunu söyledi.

Yine New Yorker'da 7 Kasım'da yayımlanan bir başka haber, bu duruma ilişkin oldukça rahatsız edici bir gerçeği daha ortaya koyuyordu. Haberde Weinstein'in cinsel istismar iddialarını aralarında eski istihbarat ajanlarının da bulunduğu özel dedektifler aracılığıyla örtbas etmeye çalıştığı belirtiliyordu. Bu ajanlar Weinstein hakkında suçlamalarda bulunan Rose McGowan gibi aktrislerle görüşmeler yapmış ve ağızlarından laf almaya çalışmıştı. İtalyan model Ambra Battilana Gutierrez örneğinde olduğu üzere Weinstein'in para ve korkutma yoluyla kadınları susturup suçlamaları bastırdığı durumlar da vardı.

Bir başka deyişle sektörün içindeki isimlerin duydukları ve şahit oldukları buzdağının suyun üzerindeki kısmından başka bir şey değildi.

Lord of the Rings'in yönetmeni Peter Jackson'ın Aralık ortasında yaptığı bir açıklama da Weinstein'in kendisine hayır diyenlerin kariyerini bitirmek için neler yaptığını net bir biçimde gösteriyordu. Jackson, yapımcılığını ilk aşamada Miramax'in daha sonra ise New Line Cinema'nin üstlendiği üçlemede Mira Sorvino ve Ashley Judd'la çalışmak istediğini ancak Miramax yetkililerin aktrislerle ilgili olarak "kâbus gibiler", "ne pahasına olursa olsun uzak durmalıyız" gibi yorumlarının ardından vazgeçtiğini söyledi ve ekledi: "Bu diyalog tahminimce 1998'de yaşandı. O zamanlar bu adamların bize söylediklerini sorgulamak için hiç nedenimiz yoktu. Ama şu an bize bu iki yetenekli kadın hakkında yanlış bilgi verdiklerine ve bunun sonucunda isimlerinin oyuncu listemizden silindiğine inanıyorum. Şu an anlıyorum ki bu büyük olasılıkla Miramax'in karalama kampanyasıymış."



New York'taki duruşmalardan kısa süre önce belinden ameliyat olan Weinstein mahkemeye yürüteçle geldi. Avukatları Weinstein'in sağlık durumu gerekçesiyle cezasının azaltılmasını ve Los Angeles'a gönderilmemesini talep etti.

5) NEW YORK'TAKİ DAVA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Dört aylık soruşturmanın ardından 11 Şubat 2018'de New York Savcılığı, Weinstein Company hakkında bir dava açıldığını duyurdu. Davanın temelinde şirketin çalışanlarını şiddet ve istismardan korumak için gerekeni yapmamış olması yatıyordu. 20 Mart'ta şirket iflasını açıkladı.

25 Mayıs 2018 günü Weinstein, New York'ta polise teslim oldu. İki kadına tecavüz etmekle ve çeşitli cinsel istismar suçları işlemekle itham edildi. 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan Weinstein, elektronik kelepçeyle takibe alındı ve pasaportuna el koyuldu.

31 Mayıs'ta toplanan büyük jüri Weinstein hakkındaki suçlamaları değerlendirdi ve davanın devamına karar verildi. Davaya konu olan tecavüzün 2013'te saldırının ise 2004'te yaşandığı da ortaya çıktı ancak kadınların kimlikleri açıklanmadı. 2 Temmuz tarihinde 2006'da yaşanan bir başka olayla alakalı üçüncü bir cinsel saldırı suçlaması gündeme geldi. Yeni saldırıların ortaya çıkmasıyla ilerleyen günlerde davanın kapsamı 6 müştekiye genişletildi. Ancak eski aktris Lucia Evans'ın ifadelerinde tutarsızlıklar olması nedeniyle suçlamalardan biri düştü.

Weinstein'in eski asistanları Rowena Chiu ve Zelda Perkins de cinsel saldırı suçlamalarını dile getirenler arasındaydı. Chiu, Kasım 2019'da BBC'ye verdiği röportajda, Weinstein'in kendisine tecavüz etmeye çalıştığını belirterek şunları söylemişti: "Kendimi korumak için üst üste iki kat külotlu çorap giyiyordum. Bazen yaşadıklarım gözüme çoraplarımla vakit kazanmaya çalıştığım bir oyun gibi görünüyordu."

Dava nihayet 6 Ocak 2020'de başladı. İki haftalık jüri seçiminin ardından 22 Ocak günü yargılamaya geçildi. Savcılık şikayetçi kadınların yaşadıklarını tüm detaylarıyla jüriyle paylaşırken, Weinstein'in avukatları rızaya dayalı ilişki savunması yaptı. Sopranos dizisiyle tanınan Annabella Sciorra ve eski aktris Jessica Mann tanık kürsüsünde, Weinstein'in kendilerine tecavüz ettiğini söyledi.

Jüri 5 günlük değerlendirmenin ardından 24 Şubat'ta kararını verdi ve Weinstein'i birinci derece cinsel suçtan ve üçüncü derece tecavüzden suçlu, birinci derece tecavüz ve iki cinsel saldırıdan ise suçsuz buldu. Eğer bunlardan suçlu bulunsaydı Weinstein ömür boyu hapisle cezalandırılabilirdi. 11 Mart'ta açıklanan ceza ise 23 yıl hapis oldu.

Weinstein'in duruşmalara önce yürüteçle ardından tekerlekli sandalyeyle gelmesi dikkat çekti. Avukatları müvekkilin sağlık durumunun kötülüğüne vurgu yaparak ceza indirimi istedi ancak bu talep karşılık bulmadı.

Weinstein hapse gönderildikten sonra da yeni suçlamalarla karşılaştı. 29 Mayıs 2020'de mahkemeye sunulan belgeler dört kadının daha Weinstein'i cinsel saldırıyla suçladığına işaret ediyordu. Söz konusu olaylar 1984-2013 yılları arasında yaşanmıştı ve kadınlardan biri olay sırasında 17 yaşındaydı yani reşit değildi.



Belgesel yapımcısı Jennifer Siebel Newsom ve California Valisi olan eşi Gavin

6) LOS ANGELES'TAKİ DAVA İLE İLGİLİ NELER BİLİYORUZ?

Weinstein, Los Angeles'ta 11 ayrı suçlamayla ve ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak. Duruşmaların 6 ila 8 hafta sürmesi bekleniyor. İki hafta boyunca jüri seçimi yapılacak, açılış konuşmaları muhtemelen 24 Ekim'de başlayacak. Salona kamera ve fotoğraf makinesi alınmayacak.

Mart 2021'de açıklanan iddianamede, Weinstein beş ayrı kadına tecavüz etmekle ve kadınları kendisine oral seks yapmaya zorlamakla suçlanıyor. Davaya konu olan olayların 2004-2013 yılları arasında Los Angeles ve Beverly Hills'de yaşandığı belirtiliyor. Suçlamaların kapsamının New York'taki davaya kıyasla daha geniş olduğuna dikkat çekiliyor. Weinstein hakkındaki diğer suçlamalar ise yabancı bir objeyle zorla penetrasyon ve cinsel darp.

Kadınlar, kimlikleri belli olsa dahi, dava öncesinde ve sürecinde Jane Doe 1-5 olarak adlandırılacak. Jane Doe'lardan bir tanesinin Lauren Young olduğu biliniyor. Bir model ve aktris olan Young, New York'taki dava sırasında da istismarın münferit bir durum olmadığını göstermek için ifade veren tanıklardan biriydi. Young, Weinstein'in 2013 yılında kendisini bir otel banyosuna hapsettiğini ve bir yandan vücuduna dokunup bir yandan da mastürbasyon yaptığını söylemişti.

Los Angeles'taki bir diğer müşteki ise İtalyan bir model. O da 2017'de Los Angeles Times'a verdiği röportajda "Weinstein beni saçlarımdan tuttu ve yapmak istemediğim bir şey yapmaya zorladı" diyordu. İddianamede Weinstein'in 2013'te Beverly Hills'de bir otelde söz konusu kadını oral sekse ve cinsel ilişkiye zorladığı belirtiliyor.

Davanın ilk gününde Weinstein aleyhinde ifade verecek müştekilerden birinin California Valisi Gavin Newsom'ın eşi Jennifer Siebel Newsom olduğu ortaya çıktı. Siebel Newsom'ın avukatı Elizabeth Fegan, Insider'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin tanık sandalyesine oturacağını doğruladı ve "Birçok başka kadın gibi benim müvekkilim de iş toplantısı gibi görünen bir tuzağa düşmüş ve Harvery Weinstein'in tacizine uğramıştır. Hem cinsel saldırıyı yaşayıp hayatta kalanları bir nebze olsun adalete kavuşturabilmek için hem de kadınların hayatlarını iyileştirme çabalarının bir parçası olarak bu davada ifade verecektir" dedi. 2008 yılından beri Vali Newsom'la evli olan Siebel Newsom, 7 Ekim 2017'de Huffington Post'ta yayımladığı makalesinde Weinstein'i açıkça kendisine saldırmakla suçlamıştı. Belgesel film yapımcısı ve eski bir oyuncu olan Siebel Newsom, "Saftım, sektöre yeni adım atmıştım, onun agresif girişimleriyle nasıl baş edeceğimi bilmiyordum. Toronto Film Festivali sırasında iş davetleri, daha sonra bir rolle ilgili görüşmek üzere Peninsula Hotel'e davet… Otel çalışanlarının bir anda ortadan kaybolması ve beni bu fazlasıyla güçlü ve ürkütücü Hollywood efsanesiyle baş başa bırakmaları…" ifadelerini kullanmış ancak Weinstein'in cinsel saldırısıyla ilgili ayrıntı vermemişti.

Weinstein'in duruşmalarda ifade verip vermeyeceği belli değil. Ancak avukatları tıpkı New York'ta olduğu gibi Los Angeles'ta da müvekkillerinin masum olduğunu, davaya konu olan cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savunacak.

Weinstein'in Los Angeles'taki avukatı Mark Werksman, New York Times'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin masum olduğunu belirterek, "Hakkındaki suçlamalar zayıf ve inanılabilir değil. Harvey, #MeToo hareketinin merkez üssü olmasaydı bu davalar asla açılmazdı" dedi. Werksman temel stratejisinin tanıkların güvenilirliğini sorgulamak üzerine kurulacağını da sözlerine ekledi. (Örneğin Weinstein'i suçlayan kadınlardan birinin davaya konu olan olaydan birkaç saat sonra Al Pacino'yla çekilmiş ve "Çok güzel bir akşam" mesajıyla paylaşılmış bir fotoğrafı delillere girdi.)

Davayı Los Angeles County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Lisa B. Lench yönetecek. Dava öncesi duruşmalarda Lench zaman zaman Weinstein lehine kararlar verdi. Örneğin zaman aşımı gerekçesiyle bir cinsel darp suçlamasının iddianameye dahil edilmemesi yönünde karar verdi, Weinstein'in duruşmalara cezaevi tulumu yerine sivil giysilerle katılmasını onayladı ve Weinstein aleyhinde ifade verecek kadın tanık sayısını "söyledikleri birbirine çok benziyor" gerekçesiyle dört kişiyle sınırlandırdı. (Bu dört kadından da sadece Ambra Battilana Gutierrez'in kimliği biliniyor.) Ancak bu Lench'in taraflı olduğu anlamına gelmiyor zira savcılık lehine karar verdiği çok sayıda dava öncesi dilekçesi de bulunuyor.

Weinstein hakkında açılmış çok sayıda başka dava da var. Bunların önemli bir kısmı Weinstein'i suçlayan kadınların açtığı bireysel hukuk davaları. Örneğin Ashley Judd, cinsel ilişki tekliflerini reddettiği için kariyerine büyük zararlar verdiğini öne sürdüğü Weinstein'i mahkemeye verdi. (Bu dava yargıç tarafından şikayetin ilgili yasanın kapsamına girmediği gerekçesiyle düşürüldü.) 24 Mayıs 2019'da yapılan bir açıklamayla hukuk davalarının tamamının anlaşmayla sonuçlandığı bildirildi. Anlaşma kapsamında Weinstein ile şirketinin yönetim kurulu şikayetçi kadınlara toplam 44 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Bu rakam kişi başı 500 bin dolardan daha düşük bir meblağa tekabül ediyordu. Diğer yandan geçtiğimiz Haziran ayında İngiliz polisinin yürüttüğü cinsel saldırı ve tecavüz soruşturmaları doğrultusunda da bir iddianame açıklandı. Bir başka deyişle Weinstein'in Los Angeles'taki davanın ardından İngiltere'de de yargılanması söz konusu olabilir.



Weinstein'in duruşmalara takım elbiseyle katılmasına izin çıktı

7) MADEM WEINSTEIN NEW YORK'TA HÜKÜM GİYDİ, LOS ANGELES'TAKİ DAVA NEDEN ÖNEMLİ?

Weinstein ve avukatları, New York'taki davanın sonucunun açıklandığı günden itibaren yargıcın ve jürinin taraflı davrandığını savunmuş ve kararı temyize götüreceklerini söylemişti. Önceki temyiz girişimi kararın onanmasıyla sonuçlandı. Ancak 19 Ağustos 2022'de New York Temyiz Mahkemesi, Weinstein'in başvurusunu yeniden değerlendirmeye almayı kabul etti. Bu da cezasının 21 yıllık kısmını henüz çekmemiş olan Weinstein'in serbest kalma umutlarını kuvvetlendirdi.

Weinstein'in 90'ların ortasında kendisini taciz ettiğini açıklayan aktris Caitlin Dulany, bu gelişme yüzünden Los Angeles'taki davayı çok daha yakından izlemeye başladıklarını söyledi. Zira eğer temyiz girişimi başarılı olursa Weinstein'in kaderi Los Angeles'taki davaya bağlı olacak.

Los Angeles Savcılığı, New York'taki davanın sonuçlarını belli sınırlar çerçevesinde jüriye aktarma izni aldı. Eğer Los Angeles'taki jüri Weinstein'i suçlu bulur ve bu kararı New York'taki hükme dayandırırsa ve temyiz mahkemesi Weinstein'i suçlu bulan kararı tersine çevirirse, o zaman işler daha da karışabilir zira Los Angeles'taki dava için de temyiz yolu açılabilir.

#MeToo destekçileri için de hareketin eğlence endüstrisindeki gücünü kaybetmemesi açısından Los Angeles'taki davanın sonucu çok önemli. Özellikle Hollywood'un güçlü kadınlarının 2017'de kurduğu ve Weinstein'inki gibi tacizlerin bir daha asla yaşanmaması için çalışan Time's Up oluşumunun iç çatışmalar nedeniyle başsız bir hayalete dönüşmesinin ardından, #MeToo'nun hayatta kalabilmek için kazanıma ihtiyacı var.

Time's Up projesi #MeToo hareketinin en hızlı olduğu günlerde 300'den fazla aktris, yazar ve yönetmenin iş birliği ile hayata geçirildi. Proje katılımcıları, 1 ay gibi kısa bir süre içinde iş yerinde taciz, istismar ya da saldırıya maruz kalan kişilere hukuki destek sağlamak amacıyla 21 milyon dolar para topladı.

Los Angeles eyaletinin hukuk sistemi, gösteri dünyasının ünlü isimlerine fazlasıyla yumuşak davranmasıyla ünlü. Olur da Weinstein Los Angeles'taki davadan beraat ederse, bunun benzer durumlar kötü bir emsal teşkil edebileceğinden endişe ediliyor.

Los Angeles'taki davanın tarafı olmayan Dulany, New York Times'a yaptığı açıklamada, "İfade veren kadınlar için risk büyük ama aslında hepimiz için risk büyük. Eğer işler ters giderse, geriye adım atılmış olacak. Gelecekte kadınların yaşadıklarını dile getirmesi zorlaşacak" dedi.