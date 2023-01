Annemin ölümünü kabullenemedik, yıllarca gelip bizi almasını bekledik

Haberin Devamı

O KORKUNÇ FOTOĞRAFLARA DEFALARCA BAKMIŞ

Prens Harry, annesi Diana'nın, 1997 yılındaki ölümüyle ilgili hala açıklanmamış birçok şey olduğunu savundu. Ama yine de konuyu yıllarca inceledikten sonra tekrar bir soruşturma açmanın anlamsız olduğuna değindi. Harry, gerçekte neler olup bittiğini anlayabilmek için, annesinin öldüğü trafik kazasının meydana geldiği noktada çekilen korkunç fotoğrafları incelediğini de saklamadı. Bunun altında yatan neden sadece neler olup bittiğini kavrayabilmek değil söylediğine göre. Çok daha yürek burkan bir gerekçe var.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ BİR TÜRLÜ KAVRAYAMAMIŞ

Belli ki Harry'nin zihninde o fotoğraflarla ilgili korkunç izler kaldı. Röportajda anlattığına göre bunlardan biri belki en sarsıcı olanı, kazanın hemen ardından Diana neredeyse zorla hayata tutunmaya çalışırken, bir paparazzinin onun fotoğrafını çekmeye çalıştığı görüntü. Prens, ne zaman o fotoğrafı hatırlasa annesinin ölümünü kavrayamadığını söyledi.

'MEGHAN'IN ANNEMİN KADERİNİ PAYLAŞMASINI İSTEMİYORUM'

O röportajda itiraf ettiğine göre annesinin ölümünü kendi hayatıyla karşılaştırıp kendisine ve eşi Meghan Markle'a olabileceklerden korktuğunu saklamadı Harry. Zaten 2020 yılında Meghan Markle ile birlikte o sırada henüz çok küçük bir bebek olan Archie'ye alıp İngiltere'den ayrılma kararı aldıkları sırada "Karımın da annemin kaderini paylaşmasını istemiyorum" demişti.

'ANNEMİN ARKASINDAN SADECE BİR KEZ AĞLADIM'

Harry'nin, annesinin ölümüyle ilgili olarak söylediği bir başka ayrıntı daha var. Paris'tekİ Pont de l'Alma tünelinde geçirdiği kaza sonucu ölen Diana'nın arkasından sadece bir kez ağladığı Prens'in bu konudaki çarpıcı itiraflarından biri. "Cenaze töreninde bir kez ağladım. Kensington Sarayı'nın dışında dolaşırken bunun ne kadar garip olduğunu düşündüm ve bir suçluluk duygusu hissettim. Sanırım William da böyle hissediyordu. "

'ELLERİNİN NİYE ISLAK OLDUĞUNU ANLAYAMIYORDUK'

Annesinin öldüğü sırada ağabeyi ve babasıyla birlikte acı haberle sarsılan halkın karşısına çıkmanın, onlarla el sıkışıp baş sağlığı dileklerini kabul etmenin de kendisi için kolay olmadığını saklamadı Harry."Orada 50 bin buket çiçek vardı. İnsanların ellerini sıkıp gülümsüyorduk. Biz, tokalaştığımız bu insanların ellerinin neden ıslak olduğunu bir türlü anlayamıyorduk. Fakat bu onların sildiği gözyaşlarının ıslaklığıydı."

'ÇOCUKLARIMIN ANNESİZ YA DA BABASIZ KALMASINI İSTEMİYORUM'

Harry, kendisini küçücük yaşta böylesine etkileyen bu kaybın ardından halkın karşısına çıkmanın hissettirdiklerini anlatmayı sürdürdü: "Herkes annemizi tanıdığını sanıyordu. Ve ona en yakın iki insan, onun en çok sevdiği iki insan o anda duygularını gösteremiyordu." Harry sözün bu noktasında kendi çocukları 3 yaşındaki Archie ve 1 yaşındaki Lilibet'e değinerek "Ben çocuklarını yalnız büyüten bir baba olmak istemiyorum. Ben çocuklarımın anneleri ya da babaları olmadan bir hayat yaşamalarını istemiyorum."

'ANNEMİN GELİP BİZİ ALMASINI YILLARCA BEKLEDİK'

Prens Harry her ikisi de aynı gün yayınlanan röportajlarından biri olan Tom Bradby röportajında bunları söyledi. Anderson Cooper'ınkonuğu olduğu 60 Minutes (60 Dakika) adlı programda da annesinin ölümünden söz etti. Harry, anneleri Diana'nın ölümünden sonra William'ın onun bir yerlerde hayatını sürdürdüğüne inandığını belirtti. Anlattığına göre William, Diana'nın aslında Paris'teki o kazada ölmediğine, sadece bir süreliğine ortadan kaybolduğuna inanıyordu. Hatta bu konuda iki kardeş aralarında konuşuyorlardı. Bu görüşe göre Diana o kazadan sağ kurtulmuştu ve bir süre sonra gelip iki oğlunu da alıp uzaklara kaçıracaktı. Görünüşe göre Harry de bu fikre inandı. "Çok uzun zaman annemin öldüğüne inanmayı reddettim" diyerek bu görüşünü ifade etti.

O FOTOĞRAFLARI, ANNESİNİN GERÇEKTEN ÖLDÜĞÜNÜN BİR KANITIYDI

Harry bu konuda şöyle konuştu: " Bir parçanız bunun asla olmayacağını biliyor Ama bir parçanız da bunun planın bir parçası olabileceğini düşünüyor. Bir süre onun ortadan kaybolduğuna inandım. Sonra bizi arayacaktı ve biz onunla buluşacaktık. " Prens'in itiraf ettiği bir başka ayrıntı da bu düşünceye çok uzun yıllar boyunca inanmış olmaları. Bu konuda içinde bir umut sakladığını söyledi Harry. Annesi Diana'nın öldüğü kazayla ilgili fotoğrafları görmek istemesinin bir nedeninin de bu olduğunu ekledi. söyledi. Çünkü ifade ettiğine göre bunlar, onun gerçekten artık gittiğinin kanıtı olacaktı.

DIANA'NIN MEZARINDA DİZ ÇÖKTÜ VE REHBERLİK İSTEDİ

Bu arada Prens Harry'nin kitabı Spare'de karısı Meghan Markle ile birlikte annesi Diana'nın mezarına yaptıkları bir ziyaretle ilgili bir bölüm de var. Burada anlatıldığına göre annesinin 20'inci ölüm yıl dönümünde "hayallerimin kadını" diye tanımladığı Meghan Markle ile birlikte Diana'nın, Northamptonshire'daki Althorp House'daki özel bir adacıkta bulunan anıt mezarını ziyaret ettiler. Bu arada bu bölgenin Diana'nın büyüdüğü bölge olduğunu da not düşelim.

20'İNCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE

Harry'nin anlattığına göre Meghan, annesiyle yalnız kalması için önce anıt mezardan biraz uzak durdu Sonda da kendisi Diana'nın mezarında yalnız başına kaldı. Harry, bir an arkasını döndüğünde Meghan'ın dizlerinin üzerine çöktüğünü ve ellerini anıt mezarın taşına dayayarak Diana'danrehberlik istediğini gördü. Bu ziyaretin Harry ile Meghan henüz evlenmeden önce 2017 yılında gerçekleştiği biliniyor.

ANNEM İYİ Kİ BUNLARI GÖRMEDİ: Prens Harry, büyük gürültü koparan Spare adlı kitabı nedeniyle kelimenin tam anlamıyla röportajdan röportaja koşuyor... Bunlardan biri de Good Morning America oldu. Michael Strahan'ın konuğu olan Harry, o programda da annesi Diana ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Ağabeyi William ile aralarındaki gerilime değinen Harry eğer annesi yaşıyor olsaydı bozulan bu ilişkinin yeniden düzelebilmesi için çözülmesi için gereken bazı ayrıntılar olduğunu görebileceğini" söyledi. Spare adlı kitabında Harry annesi Diana eğer hayatta olsaydı, William ile aralarında olup bitenlere üzüleceğini yazıyor.





GERİ DÖNMEYECEKLER

Harry, Strahan'ın sorusu üzerine eşi Meghan ile birlikte bir daha asla İngiltere'ye dönmeyeceklerini ve eskisi gibi kraliyet ailesinde görev yapmayacaklarını söyledi. Ama yine de ileride herhangi bir sebeple yeniden Milletler Topluluğu'nu temsil edebileceklerini bunun da masadaki seçeneklerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

GÖRÜNÜŞE GÖRE UNVANLARINI BIRAKMIYORLAR

Harry kitabıyla ilgili olarak Anderson Cooper ile yaptığı röportajda da kendisi ve eşi Meghan Markle'ın sahip oldukları Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını bırakıp bırakmayacakları konusundaki soruya da ilginç bir yanıt verdi. Cooper, Harry'ye monarşiye karşı olan bu tavrına rağmen neden bu unvanları kullanmaya devam ettiklerini sordu. Harry ise buna "Ve bu nasıl bir fark yaratacak?" diye her anlama çekilebilecek bir yanıt verdi. Bu unvanlar Harry ile Meghan'a, evlendikleri 2018 yılında düğün hediyesi olarak verilmişti.

POPÜLERLİKLERİ EN DÜŞÜK DÜZEYE İNDİ: Harry ve Meghan ile ilgili başka bir çarpıcı not daha... Bütün bu olup bitenlerden sonra İngiltere'de yapılan anketlerde çiftin popülerliği bütün zamanların en düşük seviyesine indi. Özellikle 18 ile 24 yaş aralığında katılımcılar arasında çift, popülerlik konusunda dibe vurdu.





AKILLARA O SON TELEFON KONUŞMASI GELDİ

Bu arada Harry'nin bütün bu anlattıkları akıllara iki prensin de hayatlarının en büyük pişmanlığına dair itiraflarını akıllara getirdi. William ve Harry, 2017 tarihli Diana, Our Mother: Her Life and Legacy adlı belgesele konuşmuş ve Diana ile ilgili hayatları boyunca peşlerini bırakmayacak olan bir ayrıntıyı anlatmıştı. Yani ölümünden bir gün önce kendilerini Paris'den arayan anneleriyle son telefon konuşmasını. O sırada 15 yaşında olan William ise 12 yaşında olan Harry annelerinin sesini duydukları o son konuşması yıllar sonra büyük bir pişmanlıkla hatırlıyor.

İKİ OĞLUNU PARİS'TEN ARADI

Prens Harry'nin "Hayatımın geri kalanında hep pişman olacağım" diye tanımladığı o son telefon konuşmasına gelirsek...Prenses Diana, hayatını kaybettiği o trafik kazasından kısa bir süre önce Paris'ten iki oğlunun İngiliz kraliyet ailesiyle birlikte kaldığı Balmoral Şatosu'na telefon etti. Telefonda annesiyle ilk konuşan William oldu. Belgesele konuşan William, annesi Diana ile ilgili son anısının o telefon konuşması olduğunu anlattı. O sırada Harry ile kendisinin kendi hayatlarıyla meşgul olduğunu anlattı William. Kuzenleriyle oynadıklarını ve iyi vakit geçirdiklerini söyledi.

'SON KONUŞMA OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Sonra da o konuşmanın neden hem kendisi hem de Harry için bir pişmanlık olduğunu anlattı: "Sanırım ben ve Harry bir an önce telefonu kapatmak için acele ediyorduk." William sözlerini "Onun annemle son konuşmam olduğunu bilmek isterdim. Eğer neler olacağını bilseydim o konuşmayı o kadar bıkkın bir şekilde yapmazdım. O telefon konuşması aklımdan hiç çıkmıyor" diye sürdürdü.

'HAYATIMIN GERİ KALANINDA PİŞMANLIK DUYACAĞIM'

Anneleri Prenses Diana ile yaptıkları o son telefon konuşmasında William'dan sonra sıra Harry'ye geldi. O da ağabeyinden farklı değildi. "Telefondaki oydu. Paris'ten arıyordu. O konuşmayla ilgili hatırladığım tek şey, konuşmanın bu kadar kısa olmasından dolayı hayatımın geri kalanında duyacağım pişmanlıktı" diye anlattı Harry de o günü. O da tıpkı ağabeyi gibi sonradan olacakları bilseydi o konuşmada daha farklı davranacağını anlattı.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON