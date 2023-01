Ünlü oyuncu, kızına doyamadan ölmüştü: Keşke baban da görseydi bu kadar büyüdüğünü!

Haberin Devamı

BABASINA OLAN BENZERLİĞİNİ GÖRENLER ŞAŞKINLIKTAN ÜRPERİYOR

Aradan yıllar geçti. Babası öldüğünde sadece 2 yaşında olan o küçük kız büyüdü. Şimdi 17 yaşına gelen o genç kız, dış görünüş olarak babasına öyle çok benziyor ki onu görenler ilk anda şaşkınlıktan ürperiyor. Ve şimdi ortaya çıktı ki genç kız, sadece fiziksel olarak değil, kişisel özellikleriyle de babasının kopyası gibi.

HİÇ TANIYAMADIĞI BABASININ KOPYASI

Baba sevgisine doyamadan büyüyen o kız, 2008 yılında henüz 27 yaşındayken hayata veda eden ünlü oyuncu Heath Ledger'ın, meslektaşı Michelle Williams ile birlikteliğinden dünyaya gelen Matilda Ledger. Zaman zaman annesi Michelle Williams ile birlikte çıktığı alışveriş turlarında ya da gittiği bazı etkinliklerde görüntülenen Matilda, kelimenin tam anlamıyla, hiç tanıyamadığı babasının kopyası gibi. Genç kız, önceki gün de sokakta objektiflere takıldı ve bir kez daha babasına olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

BENZERLİK SADECE DIŞ GÖRÜNÜŞLE SINIRLI DEĞİL

Fakat Matilda ve annesi Michelle Williams'a yakın kaynaklara göre bu benzerlik sadece görünüşle sınırlı değil. Matilda babasının zevklerini de paylaşıyor. Yani onu belki hiç göremeden büyüdü ama belli ki bazı özellikleri genleriyle ona aktarıldı. Matilda ve annesinin aile dostlarına göre genç kız, tıpkı babası gibi satranç meraklısı. Bir aile dostu "Heath, satranç oynamaya tutkuluydu. Şimdi Matilda, babasından kalan satranç tahtasının önünde saatle geçiriyor" diye konuştu. Annesi Michelle Williams da kızının bu hobisine destek veriyor. Bu arada Matilda'nın babası Heath Ledger'in, daha 10 yaşındayken Avustralya'nın Perth kendinde satranç şampiyonu olduğunu hatırlatalım.

'OĞLUMUN ENERJİSİNE SAHİP'

Nedendir bilinmez bazı aile üyelerinin "tekinsiz" diye nitelendirdiği bu benzerlikler sadece satranç ile ilgili değil. Heath Ledger'in babası Kim, daha önce Matilda'nın; babasının mirasını sürdürdüğünü söylemişti. Oğlunu gencecik yaşta kaybeden Kim Ledger, torunu Matilda'da gördüğü başka bir benzerliği de şöyle anlattı: " Çok meraklı. Heath'in enerjisine sahip. Heath, iki yaşından sonra neredeyse hiç uyumadı. Matilda da böyle." Baba Kim Ledger, Matilda'nın bu durumunu "Bu gerçekten harika" diyerek tanımladı.

HEATH LEDGER'IN YÜZ HATLARI KIZINDA

Bu kişilik özelliklerinin yanı sıra Matilda'nın en çok dikkat çeken yanı Heath Ledger'ın yüz hatlarına neredeyse kopyası gibi sahip olması. Tıpkı onun gibi aynı renk dalgalı saçları var ve yüz hatları da birebir babasına benziyor. Heath Ledger'in annesi Sammy de bu konuda, torunu Matilda'nın babasına olan benzerliğinin altını çizip "Aynı zamanda annesinin güzelliğine de sahip. Çok şanslı kız" diye konuştu.

BABASININ MEMLEKETİNİ GÖRMEK İSTİYOR

Neredeyse bütün hayatını kameralar karşısında geçiren annesi oyuncu Michelle Williams, eski sevgilisi Heath Ledger'dan kendisine yadigar kalan kızı Matilda'yı meraklı gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Williams'ın, kızı üzerinde korumacı bir tavrı var. Ama onun zevklerine ve yapmak istediklerine de destek oluyor elinden geldiğince. Matilda, babasının doğum yeri olan Avustralya'ya hiç gitmedi. Büyürken, onun doğum yeri olan Perth kentine gitmeyi hayalk ediyordu hep genç kız. Aile yakınlarının belirttiğine göre Michelle Williams, onun bu isteğini de gerçekleştirecek.

NE KADAR SEVİLDİĞİNİN FARKINDA: Matilda Ledger, babası Heath Ledger öldüğünde henüz 2 yaşındaydı. Yani onu neredeyse hiç tanımadı. Onun hayatta olmadığı da genç kıza daha küçük yaşında açıklandı. Fakat aile dostlarının anlattığına göre Matilda babasının hayattayken onu ne kadar çok sevdiğini biliyor. Şimdi de babasının ailesi tarafından sevildiğinin farkında.





'ŞİMDİYE KADAR YAŞADIĞIM EN HARİKA DENEYİM'

Heath Ledger, ölümünden önce verdiği bir röportajda kızı Matilda'ya ne kadar sevdiğini şu sözlerle ifade etmişti: "Matilda harika, gözlemci ve bilge. Michelle ve ben onu çok seviyoruz. Baba olmak benim bütün beklentilerimin üzerinde. Şimdiye kadar yaşadığım en harika deneyim."

FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

Matilda'nın babası Heath Ledger ile annesi Michelle Williams, 2005 tarihli Brokeback Mountain (Brokeback Dağı) filminde birlikte rol aldılar. Set arkadaşlıkları aşka dönüştü ve birlikte olmaya başladılar. O süreçte Matilda dünyaya geldi. Fakat Ledger ile Williams, 2007 yılında yollarını ayırdı. Bu ayrılıktan bir yıl sonra da Heath Ledger, New York'ta bir otel odasında cansız halde bulundu. Ledger'ın ruhsal ve fiziksel olarak bitkin halde olduğu, reçeteli ilaçları yanlış kullanması nedeniyle öldüğü açıklandı.

'BEDENİM TÜKENDİ AMA BEYNİM ÇALIŞIYOR'

Ledger ölümünden sadece birkaç ay önce New York Times'a verdiği röportajda her anlamda çok yorgun olduğunu anlatmıştı. Ledger "Düşünmekten kendimi alamıyorum. Bedenim tükendi ve beynim hala çalışıyor."

YARIM KALAN FİLMİ ARKADAŞLARI TAMAMLADI

Ledger öldüğü sırada he Imaginarium of Doctor Parnassus adlı filmde Tony rolünü canlandırıyordu. Terry Gilliam'ın yönettiği filmin tamamlanması için Ledger'ın rolünü Johnny Depp, Jude Law ve Colin Farrell canlandırdı. Her üç oyuncu da bu filmden kazandıkları parayı o sırada iki yaşında olan Matilda'ya bıraktı.

'KIZIMA AKRANI OLAN BİR KARDEŞ VERMEK İSTEDİM, AMA YAPAMADIM'

Heath Ledger'in kızı Matilda'nın annesi Michelle Williams, aktörden ayrıldıktan sonra Phil Elverum ile 2018-2019 arasında evli kaldı. 2020 yılında da tiyatro yönetmeni Thomas Kail ile evlendi. Bu evlilikten kısa bir süre önce Kail adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Williams, daha önce verdiği bir röportajda Matilda'ya ona yakın yaşlarda bir kardeş vermek istediğini ama bunu yapamadığını söylemişti. Williams " Bunu gerçekten istedim. Matilda'nın kendi yaşıtı olan kardeşleri olmasını hep hayal ettik. Ama bunu gerçekleştiremedim" diye konuşmuştu.

