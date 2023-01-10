Hamile kalması mucizeydi: Ne kadar hasta olduğumu size anlatamam!

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EN BÜYÜK HAYALİYDİ

Bütün bunları yapan kişi. sadece 13 ay önce düşük yapıp bebeğini kaybettikten sonra tekrar hamile kaldığını açıklayan ünlü şarkıcı Jessie J. 34 yaşındaki şarkıcı, geçen cuma günü Instagram hesabında giderek büyüyen karnının fotoğraflarını paylaşmış ve tekrar hamile olduğunu açıklamıştı. Bir bebek dünyaya getirmenin, daha ilk gençlik yıllarından bu yana en büyük hayali olduğunu anlatan Jessie J, bu kez de hamileliğin zorluklarını bazı takipçilerini korkutacak şekilde gözler önüne serdi.

YÜKSEK SESLE AĞLADI

Tam adı Jessica Ellen Cornish olan ünlü şarkıcı, paylaşımında takipçilerine "Ne kadar hasta olduğumu size anlatamam" diye seslendi. Makyajsız ve yorgun yüzüyle dikkat çeken Jessie J. midesindeki bütün yiyecekleri bir torbaya istifra ettiği anları paylaşmaktan da çekinmedi. Ama onun hamileliğinin ne kadar zor geçtiğini gözler önüne seren bu paylaşımıkadarla sınırlı kalmadı. Jessie J. yatağa uzanıp yüksek sesle ağladığı onları da takipçilerinden saklamadı.

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Jessie J'nin bu paylaşımı neden yaptığı ise takipçileri arasında merak konusu oldu. Çünkü ünlü şarkıcı paylaşımlarının bir noktasında böyle tuhaf görüntüler paylaşan sosyal medya kullanıcılarıyla ilgili bir şaka da yaptı. Jessie J'nin bütün bunları hamileliğin güzel olmasının yanı sıra bazı zorluklar yaşandığını da ifade etmek için yaptığı düşünülüyor.

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Jessie J'nin bu tuhaf paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bir takipçisi ikinci bebekte, hamileliğin daha kolay geçtiğini söylerken bir diğeri de "Seni anlıyorum. İnsan bitkin düşüyor. Ah! Benim hatıralarım. Ama çok mükemmel bir durum" diye yorum yaptı. Jessie J'nin birçok kadın takipçisi, kendi hamileliklerinde de bu tür zorluklar yaşadıklarını ifade etti. İlerleyen aylarda bütün bunların sona ereceği müjdesini verenler de oldu.

Görüntülerden Jessie J'nin, bazı hamilelerde hayatı etkileyecek kadar yoğun olarak varlığını hissettiren "sabah hastalığı" belirtileri gösterdiği belli oluyor. Bu durum, bazen anne adayının hastanede tedavi edilmesini gerektirecek kadar ağır olurken yine de Jessie J için böylesine uç noktada bir durum olmadığı görülüyor.

MUCİZE GİBİ HAMİLELİK

Jessie J, geçen cuma günü bir bebek beklediği haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Üstelik bu durum onun için çok hoş bir sürpriz oldu. Çünkü 13 ay önce yaşadığı düşük olayından sonda doktorlar ona hamile kalmasının mümkün olmadığını söylemişti. Ama görünüşe göre bir tür mucize gerçekleşti ve ünlü şarkıcı hamile kaldı.

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İlk hamileliği düşükle sonuçlandıktan sonra kendini acıya boğulmuş hissettiğini söyleyen Jessie J, anne olmanın 16 yaşından bu yana en büyük hayali olduğunu bir röportajında söylemişti. Jesse J, o yıllarda kaleme aldığı bir yazıda "30 yaşına kadar yapmak istediği şeyler arasında bir bebeğe de yer vermişti. Fakat şarkıcı, yaşadığı talihsiz olayın ardından bu hayalini 4 yıl sonra gerçekleştirebildi. Bu arada bebeğin babasının, geçen yılın mart ayından bu yana birlikte olduğu basketbolcu Chanan Colman olduğunu da ekleyelim.

'BU GERÇEĞİ KOLAYCA KAVRAYAMADI'

Jessie J, takipçilerinden kendisine gelen tebrik mesajlarına duygu yüklü satırlarla yanıt verdi. Kendisine yönelen sevgi ve desteğe teşekkür eden Jessie J, yine de bir bebek sahibi olabilmek için çabalayan kadınları ve erkekleri düşünmeden edemediğini anlattı. "Asla hamile kalamayacağım söylendikten sonra masanın bu tarafında olmak yani hamile kalmak bana kendimi tuhaf hissettiriyor" diye yazdı.

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Yaşadığı olumsuz dönemin ardından bu kadar kısa sürede hamile kaldığını öğrendiğinde bu gerçeği kolay sindiremediğini ifade eden Jessie J, o yüzden haberi paylaşmak için biraz zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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