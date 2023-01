Harry, freni patlamış kamyon gibi: Üvey annem, cani gibiydi... Ailem şeytanla işbirliği yapıyor!

Haberin Devamı

HEDEF TAHTASINDA AİLESİ, ÖZELLİKLE DE WILLIAM VE VARDI

Harry, aynı zamanda arkadaşı olan ve düğününe de katılan Tom Bradby'ye verdiği, ITV kanalında yayınlanan 90 dakikalık röportajında, özetle ailesini, karısı Meghan Markle'a dünyayı zindan etmeklesuçladı. Harry, bu kez İngiliz kraliyet ailesini, Oprah Winfrey röportajındaki gibi ırkçılıkla suçlamadı. Ama bunun altında kalmayacak sözler sarf etti. Ailesinin "bilinçsiz bir şekilde önyargılara sahip olduğunu" iddia eden Harry,"Ailem, şeytanla aynı yatağa giriyor" dedi. 38 yaşındaki iki çocuk babası Prens Harry'nin, hedef tahtasına yine ailesini, özellikle de ağabeyi William ve eşi Kate'i oturttuğu röportajın çarpıcı bölümlerine bir bakalım.

Haberin Devamı

MEGHAN İLE KATE DAHA İLK DAKİKADAN ANLAŞAMADILAR

Harry, Tom Bradby ile röportajında, karısı Meghan Markle'ın, kraliyet ailesiyle özellikle de ağabeyi William ve karısı Kate ile tanışmalarına değindi. Meghan ile Kate'in daha ilk günden itibaren anlaşamadıklarını anlatan Harry, bunun nedenini de "klişeleştirme" olarak nitelendirdi. Onun iddiasına göre, ailesinden gelen bu 'klişeleştirmenin' karısı Meghan'ın kabul görmesine engel olduğunu anlattı.

AİLESİNİ İSTİSMARCILARLA KIYASLADI

Daha da ileri giderek "Ailem karım Meghan'ın aileden dışlanmasına yardım etti" dedi. Karısı Meghan'ın çektiği acılara değinen Harry, bu konuda ailesinin suç ortağı olduğunu söyleyip onları istismarcılarla kıyasladı.

Meghan'ın Amerikalı bir melez olmasının, daha önce evlenip boşanmasının hoş karşılanmadığını savunan Harry "Bütün bunlar için bile kendisinin suçlandığını" ileri sürdü. Prens, aslında ağabeyi William ile karısı Kate'in, Meghan'ı kolay kabul edeceği konusunda umutlu olduğunu ama bu umutların boş çıktığını gizlemedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilirsiniz, biz dördümüzü (kendisi, Meghan, William ve Kate'i kast ediyor) birbirimize yaklaştıracağına, birlikte dışarı çıkabileceğimize ve bazı işleri birlikte yapabileceğimize inanmıştım. Biliyorsunuz zaten, bunu onlara "üçüncü tekerlek" olarak çok yaptım. Ama bu aynı zamanda biraz garipti."

Haberin Devamı

'BENİM MEGHAN GİBİ BAŞARILI BİRİYLE İLİŞKİ KURMAMI BEKLEMİYORLARDI'

Harry, sözlerinin bu noktasında yineWilliam ile karısı Kate'e yönelik iğneleyici sözler sarf etti: " Sanırım onlar benim Meghan gibi ,başarılı bir kariyere sahip biriyle ilişki kurmamı beklemiyorlardı." Tabii Harry'nin ağabeyine ve yengesine yönelik eleştirileri bununla sınırlı kalmadı. Meghan Markle'a bazı katı klişelerle yaklaşılmasında William ve Kate'in büyük etkisi olduğunu ileri sürdü. Bu durumun da Meghan'ın, ailenin diğer üyeleri tarafından kabul edilmesi konusunda bir bariyer oluşturduğunu söyledi.

Röportajın bu noktasında Tom Bradby, Harry'nin, Kate ile William flört etmeye başladıktan sonra ağabeyinin kız arkadaşına olan yakınlığını hatta onu "hiç sahip olamadığı kız kardeşi gibi gördüğünü" ve bunları ifade ettiğini hatırlattı. Meghan ile tanışmadan önce Kate ve William'a bazı görevlerde eşlik ettiğini hatırlattı. Bunun genel anlamda eğlenceli görünse de bazı zamanlarda tuhaf göründüğünü söyledi.

Haberin Devamı

MUHTEŞEM DÖRTLÜ REKABET YARATTI

Bu sözler üzerine Prens Harry, Meghan Markle'ın aileye katıldığı ilk dönemde kullanılan "Muhteşem dörtlü" unvanına değindi. Bunun, İngiliz basını tarafından yaratılan bir nitelendirme olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum, aramızda rekabet yarattı."

Aslında Harry de başlangıçta bu "muhteşem dörtlü" nitelendirmesine bir tür can simidi gibi sarılmış: "Dördümüzün birlikte olması benim için her zaman bir umuttu. Meghan ile tanışmadan önce, her kim olursa olsun her zaman dördümüzün iyi anlaşacağını düşünüyordum. Ama durum çok hızlı bir şekilde "Meghan, Kate'e karşı" gibi bir noktaya dönüştü." Prens Harry, çok fazla halkın gözü önünde olmalarının ve basının bu gerilimi körüklediğini ileri sürdü.

Haberin Devamı

ŞİMDİ BİLE TAM OLARAK ANLAMIYORUM: Prens Harry'nin anlattığı ayrıntılardan biri de ağabeyi William'ın, Meghan Markle ile evliliğine yaklaşımı oldu: " William, asla beni Meghan ile evlenmekten vazgeçirmeye çalışmadı. Ama evliliğimle ilgili endişelerini biraz erken diye getirdi. Bana 'bu senin için gerçekten zor olarak' dedi. Ben bugün hala tam olarak anlayamıyorum."





KARISINI MAHVETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI BU KİTABI YAZMIŞ

10 Ocak'ta piyasaya çıkacak olan fakat daha önce 'kazayla' İspanya'da okurla buluşan Spare (Yedek) adlı kitabının tanıtımı için katıldığı bu röportajda neden kendini yazarak anlattığını ifade etti Prens Harry. Ailesinin bazı üyeleri tarafından Meghan hakkında, sızdırılan bazı bilgilerin karısını mahvetmeye yönelik bazı kitaplara dönüştüğünü savundu. Söylediğine göre Spare'i yazma sebebi hem kendisi hem de karısı hakkında "sızdırılan" ve gerçek olmayan bu bilgilerin doğrusunu gözler önüne sermek.

Anılarını şimdi yazmaya karar verdiğini, çünkü hikayesini anlatmak için doğru zaman olduğunu hissettiğini sözlerine ekledi Harry: "38 yıl boyunca benim hikayem, çok farklı insanlar tarafından kasıtlı olarak çarpıtılarak anlatıldı. Ben de hikayeme sahip çıkmanın ve onu kendi açımdan anlatmanın zamanı geldiğini düşündüm."

Haberin Devamı

ÜVEY ANNESİ HAKKINDA KONUŞTU

Prens Harry, kitabı Spare'in tanıtımı için sadece Tom Bradby'ye röportaj vermedi. Aynı zamanda Anderson Cooper'ın 60 Minutes (60 Dakika) adlı programına da konuk oldu. Orada da ailesiyle ilgili benzer içerikli sözler sarf etti. Harry'nin, Cooper röportajında öne çıkan sözleri ise ağırlıklı olarak üvey annesi Camilla Parker Bowles ya da yeni unvanıyla Konsort Kraliçe Camilla ile ilgili. Elbette Spare adlı kitabında bu konuyla ilgili bölümler de yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Ne çok bekledin bu tacı! Kraliçe mezarında ters döndü Haberi görüntüle

Prens Harry, annesi Diana'nın, ölümünden iki yıl önce 1995'te verdiği bir röportajda Camilla'dan "evliliğimizdeki üçüncü kişi" olarak söz ettiğini hatırlatarak bu itirafın Camilla'yı bir caniye dönüştürdüğünü ve onu halkın gözündeki imajını düzeltmeye yönlendirdiğini savundu. Kitabında hem kendisinin hem de William'ın, babaları Charles'a Camilla ile evlenmemesi için yalvardıklarını yazan Harry "bu arzusunun Camilla'yı halkın gözünde tehlikeli bir insana dönüştürdüğünü" sözlerine ekledi.

SOKAKTA CANSIZ BEDENLER KALACAKTI

Harry, Anderson Cooper röportajında üvey annesi Camilla'ya hiç acımadı. Onu, kendisi hakkında olumlu haberler yazılması için basınla bilgi alışverişine girmekle suçladı. Sonra daha da ağır sözler sarf etti. Camilla'nın medya ile bağlantılarının ve girişimlerinin, sokakta yatan cansız bedenlerle sonuçlandığını söyledi.

Prens Harry " Camilla'nın imajını düzeltmek için İngiliz basınıyla kurduğu ilişkiler onu tehlikeli bir hale getirdi. Hem basında hem de Camilla da yani her iki tarafta da bilgi alışverişi için açık bir istek vardı. Hiyerarşi üzerine kurulu bir aile ve geleceğin konsort kraliçesi olma yolundaki Camilla'nın bu tavrı yüzünden elbette sokaklarda cansız bedenler olacaktı.

OLAY RÖPORTAJ İŞLERİ DAHA ÇOK KARIŞTIRMIŞTI

Bu sözleri Harry'nin, annesi Diana'nın ölümünden Camilla'yı da sorumlu tuttuğu yorumlarına neden oldu. Diana, 1995 yılında Charles ile resmi olarak boşanmadan bir yıl, ölümünden de iki yıl önce Martin Bashir'e verdiği olaylı röportajda Charles'ın başka bir ilişkisi olduğunu ilk kez açıklamıştı. Diana, sonradan çok tartışılan ve Bashir tarafından kandırılarak ikna edildiği ortaya çıkan o röportajda "Bu evlilikte üç kişiydik, biraz kalabalıktı" demişti.

Gözden Kaçmasın Babasından daha yaşlı bir adamla evlenmişti: O uğursuz mücevhere elini bile sürmedi Haberi görüntüle

ABD'DE HİÇ OLMADIĞIM KADAR MUTLUYUM

Hem kitabında hem de verdiği iki röportajda ailesine yönelik ağır sözler sarf eden Harry, ABD'deki özel hayatına dair bazı açıklamalar dayaptı. Bunlar da her iki röportajda da tansiyonu düşüren bir unsur oldu. Harry, Meghan Markle, iki çocukları Archie ve Lilibet ile ABD'de yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte California'da yaşayan Harry, hayatında hiç bu kadar huzur içinde olmadığını sözlerine ekledi.