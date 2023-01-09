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İki çocuk bile ilişkiyi kurtaramadı: Yine ayrıldılar

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#Kylie Jenner#Travis Scott#Kylie Jenner İle Travis Scott Ayrıldı Mı
İki çocuk bile ilişkiyi kurtaramadı: Yine ayrıldılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 13:34

Dünyanın, 30 yaş altındaki en zengin iş insanı unvanını taşıyan Kylie Jenner ile müzisyen sevgilisi Travis Scott'ın falında yine "ayrılık" çıktı. "Yine" dedik çünkü genç çift, kızları Stormi'nin dünyaya gözlerini açmasından sonra ayrılmış, ama birbirlerini özleyip tekrar bir araya gelmişti. Bu süreçte bir de erkek çocuk sahibi olan Kylie Jenner ile Travis Scott, gelen haberlere göre bir kez daha ayrıldı.

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BARIŞTIKTAN SONRA BİR OĞULLARI OLMUŞTU
US Weekly'ye konuşan, Kylie Jenner ve Travis Scott'a yakın bir kaynağa göre genç çiftin romantik ilişkisi bitti. Fakat buna rağmen arkadaş olarak kalmaya karar verdiler. Elbette daha önemli bir amaçları da var. 25 yaşındaki Jenner ile 31 yaşındaki Scott, kızları Stormi ile oğulları Wolf Webster'a ortak ebeveynlik yapmayı sürdürecek. Ayrıca önemli günlerde de "eski" bir aile olarak bir araya gelecekler. Bu arada çiftin kızının 4 yaşında, oğlunun da henüz 11 aylık olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım.

İki çocuk bile ilişkiyi kurtaramadı: Yine ayrıldılar

O TATİLDE SEVGİLİSİNDEN İZ YOKTU
Aslında bu ayrılığın işaretleri 2022'nin son tatil sezonunda verilmişti. Scott ile Jenner, her ne kadar önemli günleri birlikte geçirmeyi planlıyor olsalar da bu kez durum farklıydı. Kylie Jenner, ablası Kendall ve onun arkadaşlarıyla birlikte, ünlülerin kış tatillerinde çok tercih ettiği, Colorado Rocky Dağları'ndaki Aspen'e gitti. Hatta o sırada, kızı Stormi ile birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı. İşte o tatil sırasında Travis Scott'tan herhangi bir iz yoktu.

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İki çocuk bile ilişkiyi kurtaramadı: Yine ayrıldılar

'ONLARIN İLİŞKİ ANLAYIŞI BÖYLE'
Fakat ortada kafa karıştıran bir durum da var. Kylie Jenner, bu yeni yıl tatilinden önce Miami'de düzenlenen Art Basel'de, ablaları Kim ve Khloe Kardashian ile birlikte görülmüştü. O etkinlik kapsamında Travis Scott bir konser verdi. Yani şu sıralarda ayrıldıkları söylenen ikili, bundan birkaç ay önce aynı ortamda bulunuyordu. Hatta o dönemde Kylie ve Travis, samimi görüntüler de sergilemişti. O yüzden bu ayrılık haberi kafaları karıştırdı.

İki çocuk bile ilişkiyi kurtaramadı: Yine ayrıldılar
Kylie Jenner ve Travis Scott'ın Stormi adında 4 yaşında bir kızı ve Wolf Webster adında 11 aylık bir oğlu bulunuyor.Jenner, kızına hamileyken, kelimenin tam anlamıyla saklanmıştı. İkinci hamileliğini ise ultrason görüntülerine kadar paylaştı. Fakat bu kez de oğlunun yüzünü göstermiyor. 

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Kylie Jenner ve Travis Scott'a yakın kaynak, US Weekly'ye verdiği demeçte, genç çiftin ayrılığını işaret ederek "Bu daha önce de olmuştu. Onlar ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürmeleriyle biliniyor" diye konuştu.

İki çocuk bile ilişkiyi kurtaramadı: Yine ayrıldılar


KISA SÜREDE KIZINA HAMİLE KALDI
Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner, Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Travis Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu. Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yılında MET Gala gecesine de birlikte katıldılar. Bir yıl sonra şubat ayında kızları Stormi dünyaya geldi. Birlikte GQ dergisine poz verdikten birkaç ay sonra yani 2019'da yollarını ayırdılar. Kendileri bu durumu "ilişkiye ara vermek" olarak nitelendirdiler.

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Öte yandan tam olarak birbirlerinin hayatından çıkmadılar. O dönemde People dergisine konuşan bir kaynak, "Birbirlerine biraz zaman vermek istediler. Ama ilişkileri kesin olarak bitmiş değil" diyerek durumu değerlendirdi. Başka bir kaynak da genç çiftin, ilişkileri boyunca zaman zaman ayrıldıklarını sonra tekrar bir araya geldiklerini ileri sürdü.

İki çocuk bile ilişkiyi kurtaramadı: Yine ayrıldılar


BARIŞTILAR VE KYLIE YİNE HAMİLE KALDI
Bu arada 2021 yılında Kylie Jenner ve Travis Scott, tekrar bir arada görülmeye başlandı. Covid 19 pandemisinin dünyayı etkisi altına aldığı dönemde aralarındaki sıcaklık yine arttı. O dönemde kızları Stormi için bir araya geldikleri ve aile olarak birlikte zaman geçirdikleri konuşuldu. Bir süre sonra bu bir araya gelişlerin sadece Stormi için olmadığı ortaya çıktı. Yeniden birlikte olduklarına kuşku yoktu. Çünkü Kylie Jenner ile Travis Scott bir bebek daha bekliyorlardı. O dönemde takvimler 2021 yılının ağustos ayını gösteriyordu.Ama çok da uzun olmayan bir sürenin sonunda şimdi yeniden ayrılık haberi geldi.

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İki çocuk bile ilişkiyi kurtaramadı: Yine ayrıldılar

'AÇIK İLİŞKİ' YAŞADIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ
Bu durum yani çiftin bir dargın bir barışık ilişkisi, akıllara haklarında ortaya atılan "açık ilişki" iddialarını getirdi. TMZ adlı Magazin sitesinin, 2021 yılında çiftin barıştığı dönemde ortaya attığı iddiaya göre, Kylie Jenner ile Travis Scot, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edeceklerdi. Fakat birbirlerine bağlılık sergilemeyip dilediklerinde başkalarıyla da birlikte olabileceklerdi. Yani genç çift bu şekilde "açık ilişki" yaşayabilecekti.

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Ama olup bitenlere bakıldığında tüm bu iddiaların gerçeği yansıttığı şüpheli. Çünkü her ikisi de ayrılık dönemlerinde hayatlarına başkalarını almadı. Sonra tekrar bir araya gelip ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiler.

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İki çocuk bile ilişkiyi kurtaramadı: Yine ayrıldılar


'ZEVK' TEMALI POZLARI OLAY OLMUŞTU
Kylie Jenner ve Travis Scott, 2019 yılında yani o ilk ayrılığın kısa süre öncesinde önce GQ sonra da Playboy dergisi için objektif karşısına geçtiler. Özellikle de Playboy için verdikleri pozlar büyük gürültü kopardı. Jenner ve Scott, Eylül 2019'da Playboy dergisi için ortak bir çalışma yaptı. Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalı yeni sayısına kapak pozu verdi. Kızının babası olan sevgilisi Travis Scott'ın da özel hayatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

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Jenner'ın iddialı pozlar için objektif karşısına geçtiği özel çekim kelimenin tam anlamıyla bir "aile çalışması" oldu. Jenner ile röportaj yapan ve çekimin sanat yönetmenliğini üstlenen kişi sevgilisi Travis Scott, objektifin ardındaki kişi de Jenner'ın yakın arkadaşlarından Sasha Somsonova idi.

İki çocuk bile ilişkiyi kurtaramadı: Yine ayrıldılar

'ANNE OLMAK CİNSELLİĞİ ÖLDÜRMÜYOR, SEN BANA BUNU KANITLADIN'
Ünlü rap'çi Scott, sevgilisine aşk hayatlarıyla ilgili sorular da sordu. Kylie Jenner bu konudaki bir soruya "Aşk hayatlarının, kızları Stormi'nin doğumundan sonra çok daha iyi bir hale geldiği" yanıtını verdi. Travis Scott, dergi için yaptığı röportajda "Birçok insan dünyaya gelen bir bebeğin çiftlerin cinsel hayatlarını yaraladığını iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum" dedi. Jenner da buna "Evet, biz kesinlikle bu dedikodunun yanlış olduğunun kanıtıyız" karşılığını verdi.

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Jenner, sohbetin bu kısmında "Sen bana annelik ile cinselliğin birlikte var olabileceğini hatırlattın. Bu bir insanın ahlaki değerlerini kaybettiği ya da iyi bir anne olmadığı anlamına gelmez" diye konuştu. Jenner, Travis Scott'ın kendisinin en iyi arkadaşı olduğunu bunun da ilişkilerini olumlu etkilediğini belirtti.

İki çocuk bile ilişkiyi kurtaramadı: Yine ayrıldılar

FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, INSTAGRAM

 

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#Kylie Jenner#Travis Scott#Kylie Jenner İle Travis Scott Ayrıldı Mı

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