Adını bile sır gibi saklıyorlar… Kylie Jenner oğlunun fotoğraflarını paylaştı ama yüzünü gizledi

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Kardashian - Jenner ailesinin en küçük ferdi Kylie Jenner, gösteri ve moda dünyasının adeta tozunu attıran ablalarından hiçbir zaman geri kalmadı. Onlarla birlikte katıldığı realite şovu Kardashian’larla adını duyuran genç iş kadının, ailesinin sahip olduğu ün ve hemen hemen her şeyi paraya dönüştürebilme gücü neredeyse genlerine işlemişti. Onlardan daha geç doğduğu için tam olarak sosyal medyanın göbeğinde büyüyen Kylie, ablası Kim Kardashian’la birlikte, belki de ailenin internetten aldığı gücü en iyi kullananların başında geliyor. KYLIE HEM SERVETİNİ HEM AİLESİNİ BÜYÜTTÜ

Uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı rapçi Travis Scott’tan bir kızı olan Kylie Jenner, çok başarılı bir iş kadını olmasına ve kariyerinin hızlı yükselişine aldırmadan erken yaşta anneliği ve ailesini büyütmeyi seçti. 1 Şubat 2018’de doğan Stormi artık dört yaşında ve en az annesi ve teyzeleri kadar ünlü. Annesinin ve Kardashian-Jenner ailesinin toplu fotoğraflarının neredeyse hepsinde yer alan bu tatlı kız çocuğu, annesinin büyük imparatorluğunun ilk varisi oldu. Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden bir çocuğu daha olduğunu, bir erkek çocuk doğurduğunu da sosyal medyadan, Instagram hesabından paylaşmıştı. Çiftin oğlu 2 Şubat 2022’de doğdu. Stormi ve küçük kardeşi doğum günlerini bir gün arayla kutlayacaktı. Kylie Jenner, küçük kızına bu fotoğrafla hoş geldin demişti

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Jenner ve Travis Scott’ın ilişkisi yıllar içinde inişli çıkışlı bir şekilde devam etti ve sürekli olarak aldatma ve ayrılık söylentileriyle gölgelendi. 2017 yılında sevgili olan çift hemen bir yıl sonra ilk çocuklarını kucaklarına alınca haklarında evleneceklerine dair söylentiler çıkmıştı. Ancak Kylie, bu konuda hayal kırıklığına uğrayacaktı. 25 yaşındaki yıldız isim, sürekli olarak sevgilisi ve kızıyla mutluluk pozları paylaşıyordu ancak beklediği evlilik teklifini alamadı. Hatta tam bu teklifi beklediği günlerde Travis Scott’ın ismi aldatma söylentilerine karışacaktı.

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TRAVIS VE KYLIE HER ŞEYE RAĞMEN AYRILMADI

O günlerde ayrılıp ilişkilerini değerlendirmek istediklerini açıklayan çift daha sonra tekrar bir araya geldi. İlişkilerinin üstünde kara bulutlar sık sık dolaşıyordu. Travis Scott’ın adı başka iddialarla da gündeme gelmeye devam etti. Kylie ise bu sırada kızına ve kariyerine odaklanmayı tercih etti. Kurduğu makyaj markası giderek büyüdü ve genç kadın o kadar büyük bir servete kavuştu ki adı dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını olarak listelere girdi. Scott ve Jenner çok badireler atlatsa da birlikteliklerine devam ettiler.

Jenner ve Scott'ın oğlunun ilk fotoğrafı

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Kylie Jenner’ın hamile olduğu ve ikinci çocuğunu kucağına alacağı haberleri de gündeme yine sosyal medya aracılığıyla gelmişti. Genç anne karnı burnunda fotoğraflarını Instagram’dan paylaşmakla kalmadı, hamileliğinin hemen her anını ve hatta doğumunu da 373 milyon takipçisiyle paylaştı. Başarılı girişimci Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Swim ve Kylie Baby adındaki markalarının tanıtımlarını da kendi kullandığı ürünleri milyonlarca hayranına Instagram’daki fotoğrafları aracılığıyla yapıyor. Aslında her bir markanın çok takipçili kendi sosyal medya hesapları var ancak Kylie’nin rujları ya da fondötenlerini onun kendi yüzünde gören hayranları bu markaları adeta yağmalarcasına satın alıyor. Birbirlerine verdikleri destek ve aralarındaki sıkı bağlarla tanınan Kardashian kadınları da çoğu zaman kardeşlerinin ürünleriyle pozlar vererek bunların tanıtımına el atmaktan geri durmuyor. Tatil keyfini ailesiyle yaşayan Kylie, Şükran Günü sonrası bu fotoğrafları paylaştı

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KÜÇÜK OĞLUNUN FOTOĞRAFLARINI İLK KEZ PAYLAŞTI AMA...

Çocuğu olduktan sonra bebek ürünleri markası da kuran ve bu işini de başarıyla sürdüren Kylie’nin kızı Stormi’den sonra artık ürünlerinin marka yüzü olabilecek bir de erkek çocuğu var. Jenner ABD’de büyük coşkuyla kutlanan Şükran Günü’nün ardından sosyal medyadan bir sizi fotoğraf paylaştı ve Amerikan kültürü için önemi büyük bu tatilden geride kalanları ‘Önemli anlar’ ibaresiyle paylaştı. Değerine paha biçilemeyen kocaman malikanesinin kâh havuzunda, kâh kocaman bahçesinde pozlar veren genç kadın Travis Scott’la aşk dolu pozlar, kızı Stormi ile şakalaştığı sevimli görüntüler dışında artık dokuz aylık olan oğlunun da fotoğraflarını milyonlarca takipçisine sundu. Oğlunun yüzünü göstermemek konusunda doğduğu günden beri çok hassas davranan Kylie geleneği bu kez de bozmayacaktı.

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Evinin bahçesindeki yeşil çimlerin üzerinde oğluyla oynayan Kylie ona özenle sarılırken ya da ellerinden tutup ayağa kaldırırken verdiği pozları paylaşmıştı ama oğlunun fotoğraflarında küçük bebek ya arkası dönüktü ya da annesi yüzünü elleriyle kapatıyordu. Kylie daha önce babalar gününde Travis Scott, kızları Stormi ve küçük oğlunun yatakta uzanırken bir fotoğrafını paylaşmış, bu fotoğrafta daha birkaç aylık olan oğlunun yüzünün kalpli bir emoji ile saklamıştı. Kylie ve kızı Stormi bir örnek pijamalarının içinde çok mutlu görünüyor

OĞLUNUN YÜZÜNÜ HEP SAKLIYOR

Ünlü yıldız daha sonra da yine Travis Scott ile oğlunun ayaklarını paylaşmıştı. Ünlü bir markanın aynı model ayakkabısını giyen baba oğul, biri kocaman görünen biri de minicik ayaklarıyla sayısız beğeni toplamıştı. Kylie elbette yeni doğan oğlunun da ilk fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmemiş; bebek doğduktan beş gün sonra kızı Stormi’nin yeni doğmuş kardeşinin elini tutarken bir fotoğrafını siyah beyaz olarak Instagram’a yüklemişti.

Kylie Jenner ve Travis Scott, çocukları etrafta yokken romantik anlar yaşamayı da ihmal etmemiş

Kylie Jenner imparatorluğunun yeni varisi büyüyedursun, çocuğun ismiyle ilgili muamma hâlâ gündemden düşmüş değil. Kylie ve Travis, oğulları doğduğunda adını Wolf (Kurt) koyduklarını açıklamışlardı. Bunu duyan hayranları da çifti hemen “Wolf Jenner-Scott dünyaya hoş geldi” diyerek kutladı ancak bu konuda biraz acele ettikleri kısa süre sonra ortaya çıkacaktı. Kylie ve Travis bu ismin oğullarına uygun olmadığına karar verdiler. Ancak doğumun üzerinden dokuz ay geçmesine ve oğulları neredeyse yürümeyi öğrenecek kıvama gelmesine rağmen çiftin çocuğun ismini değiştirmek için henüz yasal bir işlem yaptırmadığı biliniyor.

ÇOCUĞUN HÂLÂ BİR İSMİ YOK!

Wolf ismini oğullarına uygun bulmayan Kylie Jenner ve Travis Scott’ın isim konusunda ne karara vardığı ya da çocuğa evlerinde nasıl seslendikleri henüz bir sır. İkilinin hayranları ise bu konuda sürekli teoriler üretmeye devam ediyor. Ablasının adı Stormi (fırtınalı) olduğu için ortaya en çok atılan teori küçük oğlanın adının Snowi (karlı) olabileceği yönünde. Kardashian ailesinin üyelerinin çocuk ismi seçme konusunda cesur olduğu göz önünde bulundurulursa bu aslında çok da mantıksız bir tahmin sayılmaz.

Kim Kardashian’ın North (kuzey), Chicago, Saint (aziz) ve Psalm (ilahi) adında dört çocuğu var. Khloe Kardashian’ın basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson’dan 4 yaşında True (gerçek) adında bir kızı var. Çiftin bir de 5 Ağustos’ta doğan daha birkaç aylık bir oğlu var. Khloe ve Tristan da oğullarına isim seçmek için acele etmediler. Henüz isim koyulmayan çocuğun adının ‘T’ harfiyle başlayacağı ailenin hayatını konu alan ‘The Kardashians’ adlı şovda açıklanmıştı. OĞLUNUN İSMİNİ ŞOVUN YENİ SEZONUNDA MI AÇIKLAYACAK?

2006 yılında Scott Disick ile evlenen abla Kourtney Kardashian'ın bu evlilikten3 çocuğu oldu. 2015 yılında ayrılan çiftin Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick ve Reign Aston Disick adında çocukları var. İsim konusunda en ‘normal’ seçimler yapan en büyük kardeş Kourtney olmuş gibi görünüyor. Kylie Jenner’ın da dünyanın merakla beklediği açıklamayı, yani oğlunun isminin duyurulmasını başrolünde yer aldığı ve 2. sezonu yeni sona eren ‘The Kardashians’ın yeni sezonunda açıklaması bekleniyor.