Para için kızlarını sıkıp sularını çıkardı: Onların kazandığı her şeyin yüzde 10’unu alıyor!

İngilizcede menajer anlamındaki ‘maneger’ ve anne demek olan ‘mommy’ kelimelerinin birleşiminden oluşturulan 'momager' tabiri onun için üretildi. Kris Jenner, ailesinin imparatorluğunun ‘ana reisi’ oldu. Yıllar boyunca oya gibi işlediği ince ince planlarını birer birer hayata geçiren bu hırslı ve başarılı kadın, kendisini geri plana iterek kızlarını ön plana çıkardı, gösteri ve moda dünyasının ben ikonik figürlerini oluşturdu ve şimdi de bunun tadını çıkarıyor.

KURDUĞU GÖZ KAMAŞTIRAN SİSTEME KENDİNİ DE YERLEŞTİRDİ

Kendini geri plana attı deyince yanlış anlaşılmasın; spot ışıklanın altına ve kameraların önüne geçmekten hiç geri durmadı, magazin gazeteleri onun haberlerini de sürekli yaptı, evlilikleri ve ayrılıkları çok konuşuldu. Kızlarının şov programında başrol oyuncusu olmayı ihmal etmedi. Ama her şeyi dozunda yapmayı başardı ve bunun mükâfatını da aldı.

Adı artık ünlü bir iş kadını olarak anılan Jenner, sık sık başta Forbes olmak üzere ekonomi dergilerinin kapaklarını süslüyor. Kris Jenner, Kardashian ve Jenner soyadı taşıyan 5 kızını ekranların önüne iterek birer iş ve popüler kültür figürü haline gelmelerin sağladı. Bunu sadece onlar için değil kendisi için de yapmıştı: Forbes'e göre, Kris Jenner'ın tahmini net serveti tam 230 milyon dolar. Oysa Jenner, gencecik bir kadınken hayata atıldığında kendi söylediğine göre bankada tek kuruşu yoktu.

İLK KOCASI SONRADAN ÜNLÜ VE ZENGİN OLDU

Forbes'ta yer alan haberlere göre Jenner, 2011 yılında yayınlanan otobiyografisi 'Kris Jenner... and All Things Kardashian'da avukat kocası Rob Kardashian ile evliyken kendi adına bir hesabı ve parası olmadığını anlatıyordu. 1978’de Robert Kardashian ile evlenmeden önce Jenner, American Airlines’da bir uçuş görevlisiydi. Robert Kardashian ünlü O.J. Simpson cinayet davasını üstlenince yüksek profilli bir avukat oldu, tanındı ve çok para kazandı. Kris Jenner ise kocasının bu başarısından yıllar önce yönünü bu evlilikten, üç kızının babasından ve sadece birinin eşi olarak anılmaktan uzağa çevirecekti. İmparatorluğun temeli yavaş yavaş atılmaya başlanıyordu. İKİNCİ EŞİNİN MENAJERİ OLDU

Kris Jenner, 1991 yılında o yılların başarılı olimpik sporcusu, atlet Caitlyn Jenner ile evlendi. Aklında hep yeni iş fikirleri vardı. Kocasının hayat arkadaşı olmanın yanında menajeri de olmaya karar verdi. 90’lı yıllar Jenner çifti için böyle geçecekti. Hemen özenle hazırlanmış, yüklüce bir basın kiti hazırladı. Gazetelere, televizyonlara, spor markalarına gidiyor, kocasının spordaki başarısını aynı zamanda maddi kazanca ve şöhrete dönüştürmenin yollarını arıyordu. Onu topluluk önünde konuşacağı, adını duyuracağı etkinliklere taşımaya başlamıştı. Bu işte oldukça başarılı oldu. Çift 2015’te boşandı. Ama Kris istediğini çoktan elde etmişti zaten.

Jenner, 2004 yılında kızı Kourtney ile birlikte bir çocuk giyim mağazası açtı. Forbes’a göre California’daki bu mağazanın adı Smooch idi ve anne kız 2009’a kadar bu işi birlikte sürdürdü. Ancak imparatorluk için asıl dönüm noktası 2007 yılıydı. Kris Jenner, gösteri dünyasının en iş bitirici yapımcılarından biri olan Ryan Seacrest2le bir araya gelmiş, kendi ailesini anlatan bir realite şovunu televizyona satmayı başarmıştı. 'Keeping Up With The Kardashians'ın prömiyeri 14 Ekim 2007'de yapıldı. Kris Jenner bu projeye baştan sona imza atmıştı. Fikri buldu, kızlarını bir araya topladı, işin her detayını titizlikle tasarladı ve satışı da neredeyse kendi başına hallederek arkasına yaslanıp başarının gelmesini bekledi. İMPARATORLUK 2007'DE EN SAĞLAM TEMELİNİ ATTI

Jenner, televizyon yöneticileriyle pazarlık masasına oturduğunda 'Keeping Up With The Kardashians' ailemin kaotik hayatını anlatan bir realite şovu diyecekti. Realite şovları tarihine geçen yapım o güne kadar görülmeyen bir iş yapıyor ve izlenme rekorları kırarak hem kanal yatırımcılarını hem de aileyi ihya ediyordu. Hakkında hemen her şeyi öğrendiğimiz Kris Jenner’ın bu ilk sözleşmeyi yaparken ne kadarlık bir anlaşma imzaladığı ise hep bir sır olarak kaldı. Ailenin ana kraliçesi risk alıp bu projeyi sudan ucuza mı satmıştı yoksa ta o zamandan çok sıfırlı bir anlaşmaya mı imza atmıştı? Bunu bilmiyoruz ama ailenin skandallarla süslenen görkemli hayatın kapısı işte o zaman açıldı.

2012 ve 2015 yıllarında 'Keeping Up With The Kardashians', E! Kanalı ile iki kez sözleşme yeniledi. Televizyon kanalının yetkilileri para konusunda açıklama yapmayı hep reddetti ancak The Hollywood Reporter, bu anlaşmanın yaklaşık 80 milyon dolar değerinde olduğunu yazdı. 2017 yılında Kardashian-Jenner ailesi ve E! kanalı sözleşmelerini 2020'ye kadar yenilendiklerini duyurdular. Toplam rakamın yine 100 milyon doların altında deniyordu ama aile ve şovları dünya çapında izleniyor, skandallar vız gelip tırıs gidiyordu. Kourtney, Khloé, and Kim Kardashian kardeşler artık dünyanın en tanınmış isimleriydiler ve arkalarından Kendall ve Kylie Jenner da geliyordu. Onlar ablalarından biraz daha farklı bir yola girecek; Kendall aranan bir model olacak Kylie ise sosyal medyayı arkasına alarak büyük bir makyaj ürünleri markası haline gelecekti.

KYLIE'NİN MAKYAJ MARKASINI 'HACK'LEDİ

Kris Jenner'ın yıllar boyunca başka kişisel projeleri ve anlaşmaları oldu. Jenner, 2011'de QVC için Kris Jenner Collection adlı bir makyaj ürünleri serisi yarattı. Jenner daha önce aynı marka için 1990'larda Caitlyn Jenner ile egzersiz ekipmanı da satmıştı. Kris Jenner daha sonra küçük kızı Kylie’nin makyaj serisinin başarısını biraz fazla bulmuş olacak ki Kylie Cosmetics markasını Kris Collection’ın altına taşıdı. Kris Jenner adeta kızının markasını ‘hack’leyecekti. New York Times'a göre, Jenner bir keresinde, daha sonra pişman olduğu bir diş beyazlatma ürünü için reklam ve tanıtım kampanyaları yapmış, sonradan bu kampanyayı ‘çok çiğdi’ diyerek eleştirmişti.

2013 yılında Fox TV Station Group ile bir talk show için altı haftalık bir test yayını yaptı, ancak şov tam bir sezon için kanal tarafından satın alınmadı ve daha doğmadan ölmüş oldu. Kris Jenner’ın yemek kitabı 'In the Kitchen with Kris' (Kris’le mutfakta) 2014'te yayınladı. Kris Jenner’ın anlamadığı iş yok gibiydi. Sporcu menajerliğinden kızlarının kariyer planlamasına, makyaj ürünleri satmaktan aşçılığa kadar her şey uzmanlık alanı olmuş, artık piyasanın en baskın ismi haline gelince kendi fiyatını kendi belirler hale gelmişti. 'THE KARDASHİANS' ADETA PARA BASIYOR

Dünyanın en ünlü realite şovu 'Keeping Up With The Kardashians', 2022 yılına gelindiğinde çağa ayak uydurarak formatını yeniledi ve 'The Kardashians' adını alarak dijital platform Hulu’ya satıldı. Şovun ilk sezonu nisan ayında yayına başladı ve birkaç gün önce yayınlanan sezon finaliyle sona erdi. Kardashian – Jenner sülalesi bu süreçte o kadar çok aşk, ayrılık, aldatma, skandal ve maddi başarı hikâyesi biriktirmişti ki, şov zaten yaşanıp bitmiş ve gazetelerde yer almış şeyleri anlatsa da çok izlenmeye ve herkese çok r-para kazandırmaya devam etti.

Şovun bu yeni hali gösterime girdiğinde herkes en çok Kardashian’lar bu işten ne kadar para kazandı diye merak etmeye başladı. Variety, 'Kardashians'ın altı ana oyuncusu Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall ve Kylie'nin, dizi için dokuz haneli bir maaşı bölüştüğünü ve hepsinin eşit para aldığını yazdı. Kimse toplam rakamdan bahsetmiyordu ama dokuz haneli maaş demek ortada en az bir milyar dolarlık bir para var demekti ve aslında bu parayı altıya bölerek kardeşlerin kazandığı paranın, o da en iyimser tahminle, çok fazla olduğunu bulmak zor değildi.

ÇOCUKLARINI SÖMÜRMEKLE SUÇLANDI

Yıllar içinde ana kraliçe Kris Jenner çocuklarını sömürmekle, onları çıkarı için kullanmakla ve benzeri daha birçok suçlamayla karşılaştı. Kardashian-Jenner ailesini çevreleyen her skandalda parmağı varmış gibi hissediliyordu. Çünkü hayatı bir iş gibi gören bu kadın başkalarını yerin dibine sokacak her şeyden bir kazanç çıkararak ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz’ sözünün ete kemiğe bürünmüş haline dönüşüyordu.

Jenner, çocuklarının ürün, konser ve televizyon programlarından kazandığı her şeyin yüzde 10'unu onlardan alıyor! Jenner, Forbes'a çocuklarıyla iş girişimlerinin başlangıcından itibaren bir anlaşma yaptığını ve onları desteklemek için 'çok çalışacağını' ancak yüzde10'luk bir kesinti yapacağını kendi açıklamıştı. Forbes, Jenner’ın çocuk ürünlerinden, TV şovlarından ve modellik gösterilerinden brüt gelirin yüzde 10'unu aldığını bildirdi. Jenner ise kişisel kazancının miktarını Forbes'a açıklamadı. Aileye ait çocuk markaları arasında Kim Kardashian's Skims, Khloé Kardashian's Good American, Kourtney Kardashian's Poosh, Kendall Jenner's 818 Tequila ve Kylie Jenner's Kylie Cosmetics yer alıyor.

KIZLARININ MARKALARINDAN HİSSE ALIP SERVET KAZANIYOR

Jenner, Forbes'a kızı Kendall'ın 818 Tekila'sına kişisel olarak yatırım yaptığını söyledi. Coty markası Ocak 2021'de Kim Kardashian'ın KKW Beauty'sini satın aldığında Jenner'ın 20 milyon dolar aldığı tahmin ediliyor. Kris, kızlarının yarattığı markalara hissedar olarak katılarak da servetine servet katıyor. Forbes'a göre Jenner'ın, Skims'teki tahmini yüzde 1 hissesi ve Kylie Cosmetics'teki yüzde 5 hissesi dahil olmak üzere çocuklarının işlerinde hatırı sayılır bir hisseye sahip olduğu tahmin ediliyor. Kızlarının yarattığı markalar tanınıp çok para kazanmaya başlıyor ve daha büyük şirketler bu markaları kendi bünyelerine katmak için Kardashian kadınlarına tonla para ödüyor. Jenner da böylece evlatlarından kestiği payın dışında değer kazanan şirket hisseleri sayesinde her geçen gün biraz daha zengin oluyor.

Örneğin, güzellik ürünleri devi Coty, Kim Kardashian’ın ‘SKKN by Kim’ markasını bünyesine katınca Kris Jenner da otomatik olarak 20 milyon dolarlık bir kazanç elde etmiş oldu. Jenner'ın kurucu ortağı olduğu temizlik markası Safely'nin de yüzde 7'sini elinde tuttuğu biliniyor ancak buradan ne kadar para kazandığını Forbes bile öğrenememiş.

MİLYON DOLARLIK MÜLKLER VE ARABA KOLEKSİYONLARI

Kris Jenner, 20 milyon dolarlık bir malikane de dahil olmak üzere birden fazla eve ve mülke sahip. Jenner'ın San Fernando Vadisi'ndeki 16.000 metrekarelik Hidden Hills malikanesi de 20 milyon dolara mal olmuş. Jenner, 'The Kardashians'ın birinci sezon beşinci bölümünde bu evi gösterdi ve içindeki zenginliği dünyayla paylaştı.

Jenner'ın 2018'de de Coachella Vadisi'nde bulunan La Quinta, California'da 12 milyon dolarlık bir malikane satın aldığını bildirdi. Jenner ayrıca Beverly Hills'te bir apartman dairesine sahiptir ve burayı genellikle Noel'de hediye paketleme istasyonu olarak kullandığı için bir zamanlar 'biraz unutmuş' olmasıyla ünlüdür.

ZENGİNLİKTEN SAHİP OLDUĞU EVİN VARLIĞINI UNUTMUŞ!

Jenner’ın araba koleksiyonunda da bir Ferrari ve nadir bir Rolls-Royce olduğu biliniyor. South China Morning Post'a göre Jenner, 2017'de Moke America CEO'su Todd Rome tarafından kişisel olarak kendisine verilen bir Bentley'den, Moke elektrikli arabaya kadar, yıllar içinde satın aldığı ve hediye ettiği sürüyle arabaya daha sahip.

Bunlar yetmezmiş gibi en küçük kızı Kylie, 2018'de annesine o yılki doğum günü için 250.000 bin dolarlık bir 488 Gran Turismo Berlinetta Ferrari ile sürpriz yaptı. People'ın bildirdiğine göre Jenner, 2021'de Kuzey Amerika'da 332.500 dolarlık Rolls-Royce Ghost'a sahip olan ilk kişi olmayı da başardı.

HER ŞEYİN TOPLAMI 230 MİLYON DOLAR

2022 itibariyle Forbes, Jenner'ın servetinin yaklaşık 230 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. 2022'de, derginin '50 Yaş Üstü 50: Yaşam Tarzı' listesine eklendi ve Forbes'un kendi kendini yetiştirmiş en zengin kadınlar listesinde de 93. sırada yer aldı. Kris hanımın başarılarının devamını diliyoruz ve bu servetin daha ne kadar büyüyeceğini merakla bekliyoruz.