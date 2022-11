Ünlü oyuncu sadece bir kez giymişti: 'Sihirli' elbise, eski çalışanının bavulundan çıktı

Haberin Devamı

BAVULLAR DOLUSU ELBİSESİ VARDI

2011 yılında hayata veda eden Taylor'ın en az oyunculuğu ve kimselere benzemeyen gözleri kadar bilinen başka bir özelliği daha vardı: Dünyanın dört bir yanına seyahat ederken yanında götürdüğü ve kimi zaman taşımaktan bıktığı gardıroplar dolusu kıyafeti. İşte Elizabeth Taylor'ın o meşhur kıyafetleri, özellikle de aralarından biri yakın zamanda bu işle ilgilenenlerin gündeminde. Nedeni de gayet ilginç. Gelin bir bakalım.

MODA TACININ EN DEĞERLİ MÜCEVHERLERİNDEN BİRİ

Hollywood'daki kariyeri süresince tam beş kez Oscar ödülüne aday gösterildi Elizabeth Taylor ya da parlak günlerinde herkesin onu tanımlamak için kullandığı adıyla Liz Taylor. 1961 yılında performansıyla göz doldurduğu BUtterfield 8 adlı filmle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar heykelciğini kucakladı. O gece törene giderken "moda dünyası bir taçsa eğer, bu da onun en değerli mücevherlerinden biri" diye tanımlanan üç renkli bir elbise giydi.

Haberin Devamı

OSCAR ELBİSESİ

60'lı yılların çizgilerini yansıtan bu, sarı ve beyaz renkteki elbise, Christian Dior imzasını taşıyordu. Elbisenin üst kısmı sarı ve kolsuzdu. Alt parçası ise beyaz renkliydi ve üzerinde yine yeşil tonlarında işlenmiş küçük çiçekler vardı. Döneminde - ve aradan geçen yıllara rağmen günümüzde bile- büyük sükse yapan elbise, belindeki koyu yeşil kemer ve ona iliştirilen kırmızı bir gülle tamamlanıyordu. Liz Taylor, bu kıyafeti giydiği Oscar gecesinde hem ödül mutluluğunu yaşadı; hem de törenin en şık konuklarından biri oldu. Özellikle belindeki kırmızı güle uyumlu renkteki rujuyla kelimenin tam anlamıyla herkesi büyüledi. Tasarımın Soiree a Rio (Rio Gecesi) olarak adlandırıldığını da not düşelim.

Haberin Devamı

GERÇEK, 51 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bir yandan tasarımı diğer yandan da onu giyen kişinin yani Elizabeth Taylor'ın onu taşıma şekli nedeniyle "moda tacının mücevherlerinden biri" olarak nitelendirilen bu kıyafet sonra bir daha görülmedi. Öte yandan ortada ilginç bir durum vardı. Christian Dior Modaevi, bu unutulmaz elbisenin kendi arşivinde yer almasından büyük mutluluk duyuyordu. Ama çok büyük bir yanılgı içindeydiler. Çünkü elbise aslında onların sandığı gibi arşivlerinde değildi, oradaki sadece kopyasıydı. Bu gerçeğin farkına varılması ise tam 51 yılı buldu!

LONDRA'DA BİR BAVULUN İÇİNDE YATIYORDU: Liz Taylor'ın, 1961 yılında Oscar töreninde giydiği o güzel elbise, yarım asırdan fazla zamandır, Londra'da bir bavulun içinde "yatıp duruyordu." O bavul, Liz Taylor'ın eski yardımcısına aitti. Bu gerçek de kısa bir süre önce ortaya çıktı.

ELBİSE ARALIK AYINDA SATIŞA ÇIKIYOR

Bunun nasıl olduğuna gelirsek... Elizabeth Taylor o elbiseyi, 1961 yılındaki Oscar gecesinden sonra herhangi bir yerde giymedi. Tam 10 yıl boyunca o güzel elbise Taylor'ın gardırobunda bekledi. 1971 yılında da "menekşe gözlü" yıldız elbiseyi, kendisinin ve o dönemde evli olduğu Richard Burton'ın koruma görevlisi Gaston'ın karısı Anne Sanz'a verdi. Bir İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Gaston, Liz Taylor'ın en uzun süreli ve en güvendiği çalışanlarından biriydi.Soiree a Rio (Rio Gecesi) adlı o elbise, Christian Dior için Marc Bohan tarafından tasarlanmıştı. Yarım asrı aşkın bir süre Londra'da bir bavulda bekleyen elbise, önümüzdeki 6 Aralık'ta, Londra'da Kerry Taylor adlı müzayede şirketi tarafından satışa sunulacak. Elbisenin yaklaşık 60 Bin Sterlin'e satılması bekleniyor. Rio Gecesi adlı elbisenin de yer aldığı Mode ve Bale Tutkusu adlı bu koleksiyonda satışa çıkacak parçalar arasında Liz Taylor'ın başka kıyafetleri de bulunuyor.

Haberin Devamı

Elizabeth Taylor'ın 1961 yılında en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazandığı BUtterfield 8 filmini hatırlarsak... John O'Hara'nın hikayesinden yola çıkan filmin yönetmen koltuğunda Daniel Mann oturuyordu. Film, sonunda kendisi için doğru adamı bulduğuna inanan üst sınıftan bir hayat kadınının öyküsünü anlatıyordu. Filmde, Taylor'ın rol arkadaşı o dönemde evli olduğu Eddie Fisher'di. Elizabeth Taylor'ın 1961 yılında en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazandığı BUtterfield 8 filmini hatırlarsak... John O'Hara'nın hikayesinden yola çıkan filmin yönetmen koltuğunda Daniel Mann oturuyordu. Film, sonunda kendisi için doğru adamı bulduğuna inanan üst sınıftan bir hayat kadınının öyküsünü anlatıyordu. Filmde, Taylor'ın rol arkadaşı o dönemde evli olduğu Eddie Fisher'di. O DÖNEMDEKİ KOCASIYLA BAŞROLÜ PAYLAŞTI

'O ELBİSEYİ KİMSE GİYMEMİŞTİ'

Müzayedeyi düzenleyen şirketin kurucularından Kerry Taylor, ünlü oyuncu Elizabeth Taylor'ın 1961 yılında, sadece tek bir gece giydiği bu elbisenin kendilerine nasıl ulaştığını da anlattı. Taylor, Anne Sanz ve Gaston'ın kendisine ulaştıklarını söyledi. Bu konudaki sözlerini de şöyle sürdürdü: "Aile, bu koleksiyonla ilgili olarak bana ulaştı. Taylor'ın kıyafetlerini boş bir odada, bir valizin içinde muhafaza ediyorlardı. Sanırım, bütün bu yıllar boyunca aile bu elbiseleri çıkarıp havalandırıyordu, sonra tekrar bavula koyuyordu. Belli ki elbiseler kullanılmamıştı çünkü hepsi çok iyi durumdaydı. Anne Sanz bunlardan sadece bir ya da iki tanesini giymişti. Ama Liz Taylor için dikilen hazır giyim kıyafetlerinden hiçbirine dokunmamıştı."

Haberin Devamı

GÖZLERİNE İNANAMADI

Kerry Taylor, Elizabeth Taylor'ın o ünlü elbisesini, bavulun içinden çıkanlar arasında gördüğünde inanamadığını belirtti. "Rio Gecesi adlı elbiseyi tanıdım. Ama onun Dior koleksiyonunda olduğunu sanıyordum. Oysa onların koleksiyonunda bu elbisenin bir kopyası varmış. Hemen Dior ile temasa geçtim ve 'Korkarım elbisenin orijinali sizde değil, çünkü o bende' dedim."

'SİHİRLİ BİR TILSIM OLARAK GÖRÜYORDU'

Anne Sanz'ın, Kerry Taylor'a anlattığına göre Liz Taylor, bu elbiseyi "sihirli bir tılsım" olarak kabul ediyordu. Londra'daki evini İsviçre'deki Gstaad'a taşırken de güvendiği için kendisine emanet etmişti. Sonra da Taylor, kıyafetlerinden bazılarını ayırırken Sanz'a "istediğini al" dedi. Böylece aralarında Rio Gecesi adlı bu kıyafetin de bulunduğu birçok elbise Anne Sanz'ın korumasına girdi. Sanz, bunun üzerine Elizabeth Taylor'ın kıyafetleri arasında seçme yaptı ve tam iki valizi bunlarla doldurdu.

Haberin Devamı

LIZ'İN VERDİĞİ ELBİSEYLE EVLENDİ: İşte 6 Aralık'ta yapılacak müzayedede Elizabeth Taylor'ın bu kıyafetlerinden bazıları satışa sunulacak. Koleksiyonerlerin ve bu konuda uzmanlaşmış müzelerin ilgi göstereceği düşünülen müzayededen 96 bin sterlin gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu arada eski çalışanı Gaston'ın karısı Anne Sanz, kendisi evlenirken Elizabeth Taylor'ın, daha önce giydiği beyaz kokteyl elbisesini de hediye ettiğini söyledi. Bu elbise de müzayedede yer alan parçalardan. Onun da 600 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.

Tam adıyla Elizabeth Rosemond Taylor, 27 Şubat 1932'de İngiltere'de dünyaya geldi. Sinema kariyerine 1940'lı yıllarda henüz küçük bir çocukken başladı. 1950'lerde bir Hollywood yıldızına dönüştü. 60'larda da döneminin en çok kazanan kadın oyuncusu unvanını ele geçirdi. Taylor, 1999 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından Klasik Hollywood Sinemasının Yedinci Efsane Kadın Yıldızı ilan edildi.

BAŞKA STÜDYOYLA ANLAŞMA YAPTI

Liz Taylor, dünyaya geldikten yedi yıl sonra ailesiyle birlikte İngiltere'den ABD'ye taşındılar. 1942'de ilk oyunculuk deneyimini There's One Born Every Minute adlı yapımla gerçekleştirdi. Ama Universal Pictures bir yıl sonra anlaşmasına son verdi. Ertesi yıl Metro-Goldwyn-Mayer ile anlaşma imzaladı ve kısa sürede en gözde genç yıldız haline geldi. 1950'lerde artık döneminin en parlak yıldızlarından biriydi.

Liz Taylor, ilk evliliğini Conrad Hilton ile yaptı. 1950'de başlayan bu evlilik bir yıl sonra bitti.

UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNADI

Elizabeth Taylor, kariyeri boyunca Kleopatra, Kızgın Damdaki Kedi, Suddenly Last Summer, A Place in the Sun, Ivanhoe, Giant'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı. Kariyeri boyunca beş kez adayı olduğu Oscar'ı 1961'de BUtterfield 8 ve 1966'de Who's Afraid of Virginia Woolf ile kazandı.

YEDİ KEZ EVLENDİ

Liz Taylor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken bir yıldızdı. Richard Burton ile iki kez olmak üzere tam 7 kez evlendi. İlk evliliğini Conrad Hilton ile yaptı. Ondan sonra da hep ünlü kişilerle evlendi Taylor. Son eşi Larry Fortensky ise bu çerçevenin dışındaydı. 1991 ile 1996 yılında evli kaldığı Fortensky, bir inşaat işçisiydi. İkili, kötü alışkanlıklarından kurtulmak için gittikleri bir merkezde tanıştı. Düğünleri de Michael Jackson'ın, sonradan adı kötüye çıkan Neverland adlı mülkünde yapıldı. Taylor'ın bütün bu evliliklerinden dört tane çocuğu bulunuyor.

Taylor, Richard Burton ile ilk evliliğini 1964 ile 74 arasında yaptı. İkinci kez evlendiklerinde yıl 1975'ti. Fakat bir yıl sonra boşandılar.

2011 YILINDA HAYATA VEDA ETTİ

Sinemanın "menekşe gözlü yıldızı" olarak tanınan Elizabeth Taylor. 23 Mart 2011'de kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Daha önce de cilt kanseriyle mücadele etmiş ve bir de iyi huylu tümör yüzünden beyin ameliyatı geçirmişti.