Yılan hikâyesine dönen boşanmada devreye bir kadın daha girdi: Kanye’yle Kim’i kurtarmak için çıktım!

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Önce filmi biraz başa saralım. Kim ve Kanye’nin ilişkisi 2012’de başladı ve çift 2014 yılında nikah masasına oturdu. Kardashian-West ikilisinin boşanma hikâyesi ise Kardashian’ın West’ten boşanmak istediğini belirten dilekçeyi Şubat 2021’de mahkemeye sunmasıyla başladı. İkilinin bu süreç boyunca North (8), Saint (6), Chicago (4) ve Psalm (2) adlarında dört çocuğu ve nurtopu gibi bir sürü skandal, ayrılık ve aldatma söylentisi oldu. Neredeyse 2 senedir boşanmayı beceremeyen bu ünlü ve tuhaf çift, süreç boyunca birçok aşka da yelken açmayı ihmal etmedi. HAYATLARI GİBİ BOŞANMALARI DA GÖSTERİŞLİ OLUYOR

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Her şeyin gösterişli olmasından çok hoşlanan çiftimiz elbette yollarını ayırırken de sessiz sedasız davranamadı, birlikte geçirdikleri yılların ve elbette çocuklarının uğruna ağırbaşlı olmayı da beceremedi. Kanye West, ilk önce Kardashian’ın boşanma talebini reddetti, sonra artık sayısını unuttuğumuz kereler avukatını değiştirdi, sürekli bir şeylere itiraz etti ve tabii ki Kim’i geri kazanmak istediğini iddia ederek bu ilişki dramasına drama katmayı da ihmal etmedi.

Magazin kanallarının ve tabloid gazetelerinin elde ettikleri yeni belgelere göre Kanye West bir kez daha bu boşanmanın yoluna taş koyarak bu kez de mahkeme eşliğinde ve tarafların avukatları tarafından ayarlanmış olan boşanma görüşmesine gitmedi. Boşanırlarken bir anlaşmaya varacak olan taraflar, bu görüşmelerde avukat ekipleriyle mahkeme salonu dışında bir araya gelerek birbirlerinden taleplerini dile getiriyor. Ancak bu görüşmeler mahkeme dışında yapılsa da resmi görüşmeler ve toplantı odasında yapılan her konuşma kayda alınıp belge olarak mahkemeye sunuluyor. 45 yaşındaki rapçinin, 42 yaşındaki realite yıldızı ve avukatlarıyla olan bu görüşmeye neden gelmediği açık değil. KANYE GÖRÜŞMEYE GELMEDİ

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Alınan duyumlara göre her iki taraf da boşanmalarını sonuçlandırmak üzere 14 Aralık'ta yapılacak iki günlük duruşma öncesinde 29 Kasım sabah 9:30'da başka bir ifade vermeyi kabul etti. TMZ kanalı ise Kanye’nin yeniden planlanan randevuya gelmezse, bu hareketin mahkeme yargıcı için sorun teşkil edeceğine ve bu kez Kanye’nin başının büyük derde gireceğine dikkat çekti.

Peki bu buluşmalar ve toplantılar neden yapılıyor ve neden bu kadar titizlikle takip ediliyor derseniz sorunun cevabını çiftin evlilikleri boyunca ayrı ayrı ve bir arada arttırdıkları servetlerine bir bakmamız lazım. Kardashian-West çiftinin toplam varlığının 2 milyar 36 milyon dolar olduğu söyleniyor. Boşanma davasının en önemli konusu da aslında bu. Yani aslında elbette iki taraf da tüm önceliklerinin çocukları olduğu yönünde açıklamalar yapsalar da konunun dönüp dolaşıp geleceği yer bu büyük servetin nasıl paylaşılacağı olacak. ASIL KONU 2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BİR SERVETİ PAYLAŞABİLMEK

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Geçen ay The Blast adlı haber sitesi, West'in avukatının, davalarının sona ermek üzere olduğunun işareti olan bir 'ifşa beyannamesi' sunduğunu bildirmişti. Belgelere göre Kanye, tüm finansal bilgilerini görüşmediği karısının hukuk ekibine devretti ve ayrıca karısının mali durumunu ve mal varlığını nasıl paylaştıracağı konusunda bir anlaşmaya vardı. Bu yeni gelişmelerse, Kanye'nin, Kim'in kendisini ondan uzaklaştırmasına ve çiftin yalnızca asistanlar aracılığıyla iletişim kurmasına neden olan son dönemdeki endişe verici davranışının ortasında geliyor. Son aylarda oldukça tuhaf davranışlar sergilemeye başlayan Kanye ağzını her açtığında nefret suçu işlemeye başlamış, Yahudi toplumu, göçmenler ve kadınlarla ilgili çirkin sözlerinin ardından ünlü markalarla yaptığı anlaşmalar birer birer bozulunca, zaten yok hükmünde olan itibarını tamamen kaybetmekle kalmayıp milyonlarca dolar maddi zarara da uğramıştı.

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Boşanma davasıyla ilgili gelinen son noktayla ilgili söylenenlere bakılırsa Kanye para kavgasından vazgeçip, bu konuda ipleri Kim hanımın eline vermeye hevesli görünüyor. Ancak çifte yakın kaynaklar ve Kardashian-West uzmanı magazincilere göre Kanye kavga etmeye başka yoldan; bu kez de çocuklarının velayeti üzerinden devam edecek. Böylece de hem eski eşinin hem de haberleri izleyip bunları görecek olan dünya insanlarının hayatını gereksiz kaprislerle çekilmez hale getirmeye devam edecek. Bu hanımı Kim Kardashian sanabilirsiniz ama kendisi Kanye West'in Julia Fox'tan bir sonraki sevgilisi Chaney Jones

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6 AVUKAT VE SAYISIZ KAPRİSTEN SONRA...

West’in bu konudaki ilk denemesi Kim Kardashian boşanma davası açtığında ve mahkemeye artık yasal olarak bekar sayılmak istediğini bildirdiğinde bunu reddederek işleri zorlaştırması olmuştu. Kardashian’ın bu talebi, boşanma sürecinin başlamasından tam 1 yıl sonra, Mart 2022’de kabul edildi.

Kanye, ayrılık süreci çok avukat değiştirdi demiştik: Ünlü rapçi şu anda altıncı avukatını tuttu. Bu kritik bir hamle zira altıncı avukat eski kocası Bill Gates'ten 130 milyar dolarlık boşanmasında Melinda Gates'i temsil eden Robert Stephan Cohen…

JUILA FOX'TN BOMBA AÇIKLAMA

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir anda ortaya çıkan bir üçüncü kişi ise bu ayrılığın bambaşka bir boyutunu gözler önüne serdi. Yıldızı birkaç yıl önce oynadığı Uncut Gems filminde parlayan 32 yaşındaki Julia fox, kız kardeşler Kourtney Kardashian ve Khloé Kardashian'ın uzun süredir hayranı olduğunu açıkladı. Yaptığı açıklama bundan ibaret kalmayan güzel oyuncu konuşmaya devam ettikçe açıkladığı gerçekler bir anda herkese adeta küçük dilini yutturdu. BOŞANMA HİKÂYESİNE 3. KİŞİ OLARAK DAHİL OLDU!

Aynı zamanda Grammy ödüllü bir şarkıcı da olan Fox, bu yılın ocak ve şubat aylarında Kanye West ile kısa süren ama çok ses getiren bir birliktelik yaşamıştı. Fox’un olaylarından üzerinden aylar geçtikten sonra yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki Kanye West, Julia Fox’un peşine ilişkileri başlamadan hayli önce düşmüş ve bu konuda oldukça ısrarlı davranmış. Ancak Fox bir türlü bu işe yanaşmamış. Peki sonradan ne oldu da ikili sevgili oldu derseniz gelin onu da Fox’tan dinleyelim.

Fox, 10 yıl önce bir moda markası yaratmaya ve kıyafetler satışa sunmaya başladığında, Khloé, Kim, Kourtney Kardashian kardeşler genç kadına yardımcı olmuşlar ve onun kıyafetlerini kendi mağazalarında satarak kendini ve markasını tanıtmakta ona yardımcı olmuşlardı. Julia Fox bu iyiliği hiçbir zaman unutmadı. Bu yüzden de çok sevdiği Kim’e yardım etmek için onun eski kocasıyla sevgili olmaya karar verdi! Kanye uzun süre Fox’a mesajlar atarak onun ilişkiye ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Julia ünlü erkeklerle sevgili olmaktan payını çoktan almıştı ve bir daha bu yola girmek istemiyordu. "HER ŞEYİ KIM'İ ÇOK SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM"

Sonra aklına çok parlak bir fikir geldi. Sevgili Kim’inin bu zorlu boşanmada Kanye’nin rahatız edici tavırlarından kurtulmasını belki de kendi sağlayabilirdi. Fox, Kanye’nin ısrarlı taleplerine cevap vermeye ve onunla sevgili olmaya karar verdi. “Belki onu bu şekilde Kim’den uzak tutabilirdim. Dikkatini dağıtıp benimle ilgilenmesini sağlarsam Kim de kurtulmuş olur” diyordu genç kadın sosyal medyadan paylaştığı çok ses getiren videoda.

“Kanye ile sadece kıyafetlerden, tuhaf fikirlerden ve gelecekle ilgili planlardan, çocukluk ve eğitimle ilgili umutlarımızdan ve hayallerimizden bahsettik ve gerçekten çok güzeldi çocuklar.” diyen Julia Fox, West’iin Twitter üzerinden Kim Kardashian’ın o dönemki erkek arkadaşı Pete Davidson hakkında saçma tweet’ler atmaya başlamasıyla bu planının tutmayacağını; Kanye’nin takıntılı şekilde Kim ve onun hayatında olan bitenlerle ilgilenmeye devam edeceğini anladı. Ve bu işi bitirmeye karar verdi. ARKADAŞININ KOCASIYLA SEVGİLİ OLMUŞ ÇÜNKÜ...

Başlangıçta hem ünlü rapçiye hem de Kim Kardashian’a yardım edebileceğini düşünse de Kanye’nin yardım almayacağını oldukça çabuk anlamıştı. İlişki planı işe yaramadı ve Julia Fox bu adama bir sanatçı olarak gerçekten derinden saygı duyuyorum diyerek konuyu kapattı. Kanye’nin tüm kariyerini kötü anlarına indirgemek istemiyorum diyecekti daha sonra yaptığı açıklamalarda. Playboy modeli, şarkıcı ve oyuncu Julia Fox, yaklaşık altı haftalık flörtün ardından 2022 Şubat ayında West ile ilişkilerini bitirdi. Aynı ayın ilerleyen günlerinde ise Instagram hikayeleri aracılığıyla 'o adama asla aşık olmadığını' açıkladı ve Kanye’den “O bir dolandırıcı” diyerek bahsetti. Fox, aylar sonra, eylülde bir açıklama daha yapacak ve Kanye ile ilgili tehlikeleri görür görmez bu ilişkiyi noktaladığı için kendiyle çok gurur duyduğunu söyleyecekti.