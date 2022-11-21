Tarihe geçen korkunç bir dolandırıcılık hikâyesi ve ünlü şarkıcı Erika Jayne’nin elmas küpeleri için verdiği utanç verici savaş!

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51 yaşındaki Erika Girardi ya da profesyonel yaşantısında kullandığı adıyla Erika Jayne, karun kadar zengin avukat Tom Girardi'yle evlendiğinde turnayı gözünden vurduğunu düşünmüştü ama zaman ona yanıldığını acı bir şekilde tattırdı. TURNAYI GÖZÜNDEN VURDUM DERKEN...

Ünlü bir şarkıcı ve eski bir aktrisken tanıştığı kendinden yaşça bir hayli büyük Tom Girardi'yle 2000 yılında evlenen Erika, 20 yıl süren bu zenginlik dolu hayata son vereceğini 2020 yılındaki ayrılık kararıyla duyurdu. Kasım ayına gelindiğinde boşanma evraklarını mahkemeye sunmuş olan Erika’ya mahkemeden büyük bir şok yaratan evraklar ulaşacaktı. Çiftin adı büyük bir dolandırıcılık skandalına karışacak, davanın karşı tarafında yer alan avukatlar mahkemeden Erika Jeyne’nin çok pahalı kıyafetlerini internet üzerinden satmasına yasak getirilmesini isteyecekti.

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O günlerde gazeteler çiftin boşanmasının bile sahte olduğunu ve dolandırıcılık yoluyla elde edilmiş büyük bir serveti korumak için anlaşarak bu kararı verdiklerini yazacaktı. Tom Girardi'nin ünlü hukuk firması aracılığıyla 2018 yılındaki Lion Air uçak kazası kurbanlarının ailelerine yönelik oluşturduğu fonları zimmetine geçirdiği iddia edilmişti. Bu korkunç iddia ve ölen insanlarının acılarının üzerinden elde edilmiş bu kirli kazanç gösteri dünyasının en büyük skandallarından biri olarak tarihe geçti. UTANÇ DOLU BİR SKANDAL

Artık barodan atılmış eski bir avukat olan ve bir huzurevinde yaşayan 83 yaşındaki Tom Girardi'nin zimmetine 20 milyon dolardan fazla para geçirdiği ve bunu genç karısının eğlence dünyasında kurmak istediği kariyeri için harcadıkları konuşuluyordu. Mahkeme kayıtlarında anlatılan gerçekler kimi ölmüş kimi de yakınını kaybetmiş zor durumdaki müvekkillerin paralarının nasıl ellerinden alındığını açığa çıkarınca çiftin yarattığı nefret katlanarak büyüdü. Hatta ABD’li dijital platform Hulu’da çiftin hikâyesini anlatan ‘The Housewife and the Hustler’ adında bir belgesel bile yayınlandı.

Dolandırıcı avukat Tom Girardi borçlarını ödeyebilmek için karısının iç çamaşırlarını bile satmaya çalıştı. Erika ise bu çamaşırlar benim değil diyerek ortalığı ayağa kaldırdı!

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Artık bu iddiaların altından kalkmakta zorlanan Erika Jeyne, kendisini dolandırıcı kocasından uzakta tutmak ve masum gösterebilmek adına sosyal medya hesaplarından Tom Girardi ve metresi arasında olduğunu iddia ettiği telefon mesajlaşmalarını yayınladı ve sanki tüm bunlar başka birisi tarafından yaşanmış gibi yapmayı tercih etti. 2021 yılının ağustos ayına gelindiğinde Erika Jeyne, hukuk önünde bir zafer kazanacak ve mahkemenin dolandırıcılık suçlamasından ve 5 milyonluk bir davadan suçlu bulunmayarak kurtulmayı başaracaktı. REALITY ŞOVA DEVAM!

Erika Jeyne, reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerek, The Real Housewives Of Beverly Hills programında yer almaya devam ediyordu ama bu kez de avukat kocasının ona hediye ettiği 750 bin dolarlık elmas küpeleri başına bela olacaktı. Erika, kocasının dolandırıcılık yaparak kazandığı paralarla aldığı söylenen bu değerli elmas küpeleri bir müzayede aracılığıyla satması gerektiğini emreden mahkeme belgesini aldığında dünyası bir daha karardı.

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Erika, daha geçen ay katıldığı bir programda küpelerin satılık olmadığını, yani onları mahkeme emri ve müzayede yoluyla satmaya mecbur kalmayacağını iddia ediyordu. Ancak gerçeğin böyle olmadığı anlaşılmıştı. Mahkeme, davayı açan çok sayıdaki dolandırıcılık kurbanlarından birini talebini değerlendirmeye aldı. Başta verilecek karar ‘Erika Jeyne bu küpelerin hangi parayla alındığının farkında değildi’ şeklinde çıkacak sanılırken küpelerin satın alındığı tarihi ve belgeleri takip eden mahkeme bunun kurbanlardan hortumlanan parayla yapıldığına hükmedince Erika da bir zenginlik işaretini daha kaybetmiş olacaktı.

14 MİLYONLUK KÜPELER ELİNDEN GİTTİ

Küpelerin satın alındığındaki değerinin 750 bin dolar yani 14 milyon lira olduğu düşünülen küpeler şimdi çok daha ucuz bir fiyata bir başkasının olacak. Mücevherler, John Moran Auctioneers'ın ThreeSixty Asset Advisors ile ortaklaşa yürüttüğü satıştan önce değerlendirmeye alındı. TMZ kanalı küpelerinin değerlerinin 250.000 ABD Doları ile 350.000 ABD Doları arasında olduğu tahmin edilmektedir diye yayın yaptı. Müzayede evinin başkan yardımcısı ise geçen ay yaptığı basın açıklamasında şöyle demişti:

“Değer olarak, mahkeme emriyle satış olduğu için, ihale 200.000$ civarında başlayacak.”

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Erika Jeyne davanın hâlâ temyizde olduğunu iddia etse de Page Six’in haberine göre John Moran Auctioneers'ın başkan yardımcısı mücevherleri 7 Aralık'ta açık artırmaya çıkaracağını söyledi. 189 KİŞİNİN KANIYLA YAPILAN DOLANDIRICILIK!

The Real Housewives Of Beverly Hills'in bu yılki bölümünün tamamına elmas küpeli kız adlı skandalın adı verildi. Program boyunca Jayne'in mücevherleri elinde tutma kararını öfkeyle savunduğu ve ısrar ettiği görüldü. Kadın sürekli olarak “Suçlu değilim, bu yüzden bu kadar sıkı savaşıyorum.” diyordu. Rol arkadaşları Crystal Kung Minkoff ve Garcelle Beauvais ise küpeleri bırakması gerektiğini savunarak karşı çıkınca program savaş alanına dönecekti.

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Avukat Tom Girardi’dinin, kurbanlarının ailelerinden gelen milyonlarca parayı zimmete geçirmekle suçlandığı 2018 Lion Air uçak kazasında uçaktaki 189 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.