2022 Amerikan Müzik Ödülleri’nde Taylor Swift rüzgarı esti, sahnelerin asi kızı Pink yeni görünümüyle şaşırttı

Haberin Devamı

Haydi gelin itiraf edelim; verilen ödüllerin adından bağımsız, kırmızı halı geçişi olan hemen tüm törenleri merakla bekliyor ve dünyaca ünlü yıldızların kostümlerine, o geceye özel temalar çerçevesinde hazırlanmış özel görünümlerine, makyajlarına, mücevherlerine bakmaya bayılıyoruz. KIRMIZI HALI VE YANINDA BİRAZ DA MÜZİK...

Dün gece de işte böyle bir geceydi. ABD’de dağıtılan ve Grammy’lerle birlikte en önemli ödüllerden sayılan American Music Awards’da 2022 yılının kazananları dün geceki görkemli törenle sahiplerini buldu. Verilen müzik ödülü olunca geceye katılan aday ya da sunucu şarkıcılar da görsel şölene dönüşen sahne şovlarını sergilemekten geri durmadı.

Haberin Devamı

Gecede çok sayıdaki adaylıklarının hepsini ödüle çeviren Taylor Swift damga vurdu. Amerika’dan çıkan gelmiş geçmiş en başarılı, en çok satan ve haliyle de en çok kazanan yıldız olmayı başararak adını müzik tarihine altın harflerle yazdırmayı başaran Swift son günlerin en ok konuşulan isimlerinden biri oldu. TAYLOR SWIFT YİNE ZİRVEDE

Bunun ilk sebebi genç yıldızın son albümü Midnights’ın tarihe geçmesi. Tarihe nasıl geçti derseniz Swift ilk olarak albümü Midnights ile rapçi Drake’in Spotify’daki rekorunu kırmayı başardı. Bununla da yetinmeyen şarkıcı yeni albümündeki şarkılarla müzik piyasasının nabzını tutan Bilboard Hot 100 listesinin ilk 10 şarkısının tamamını oluşturuyor. Yalnızca bir haftada listenin ilk 10’una hakim olan Swift, 64 yıllık Bilboard Hot 100 tarihine görülmemiş bir rekor kırdı ve bu başarısıyla adını müzik piyasasına (bir kez daha) altın harflerle yazdırmış oldu.

Oyda daha geçen hafta genç yıldızın başı konser biletleri yüzünden derde girmiş, 32 yaşındaki Swift’in konserine bilet almak isteyen hayranları bilet satış sitesi Ticketmaster’ı kelimenin tam anlamıyla kırıp, internet bilet satışlarının tamamen çökmesine neden olunca büyük bir tartışma baş göstermişti. BİLET KRİZİYLE GÜNDEME GELDİ

Haberin Devamı

Şirket, iki milyon biletin geçen hafta salı günkü ön satışlar sırasında çoktan satıldığını açıklamış ve bunun da platformlarındaki tek bir günde satılan en fazla bilet olduğunu söylemişti. Ancak, web sitesi Swift’in konserleri için bilet almaya çalışan hayranların fazlalığıyla savaşırken çöktü. Ticketmaster’dan yapılan açıklamalarda 3,5 milyar sistem talebi alındığı söyleniyordu. Bu da şimdiye kadarki en yoğun bilet satın alma talebinden 4 kat fazlaydı. 2022 yılında yaşasak ve çok gelişmiş internet sistemleri kullansak bile hiçbir teknoloji şimdilik hayranlarının Taylor Swift aşkıyla başa çıkabilecek gibi görünmüyor. Belki uzay konserleri başlarsa o zaman bir şans doğabilir…

Haberin Devamı

Biz bu Taylor Swift girişinden sonra tekrar ödül gecesine dönelim. Genç yıldız aday gösterildiği her kategoride ödülleri kapınca tören boyunca birçok kez sahneye çıkmak zorunda kaldı. Yılın Sanatçısı, En İyi Country Albümü, En İyi Pop/Rock Albümü, En İyi Kadın Country Sanatçısı, En İyi Kadın Pop/Rock Sanatçısı ve Müzik Klibi Ödülü’yle geceye damga vuran yıldız ödül konuşmalarında ‘Swifties' adı verilen hayranlarına onu cesaretlendirdikleri için teşekkür etti.

GERÇEK BİR EFSANE OLAN LIONEL RICHIE'YE ÖZEL ÖDÜL

Gecenin en önemli konuklarından biri de Icon Award kazanan yani bir müzik ikonu olduğu için ödül kazanan Lionel Richie'ydi. 73 yaşındaki Richie, Oscar, Grammy ve Altın Küre ödüllerinin hepsini toplamış ve dünya çapında 125 milyondan fazla albüm satmış gerçek bir yaşayan efsane. Richie daha önce 17 Amerikan Müzik Ödülü kazanmış ve şovun sunuculuğunu yaptığı 1985 yılında altı AMA kazanarak tarihe geçmişti. Stevie Wonder ve Charlie Puth, 2022 AMA'nın İkon Ödülü sahibi Lionel Richie'ye müzikal bir saygı duruşunda bulundular ve sahne şovlarıyla törene katılan seyircileri coşturdular.

Haberin Devamı

PEMBE KIZ ARTIK SARIŞIN

Törenin en gözde konuklarından biri ise sahnelerin asi kızı olarak ün yapan Pink’ti. 1990’ların başında müzik dünyasına jet hızıyla giriş yapan bu kısacık pembe saçlı, tuhaf giysili, vücudunun her yerinden dövmeler ve farklı takılar olan genç kadın başta yadırganmış sonrasındaysa her biri büyük hitlere dönüşen şarkıları, güçlü sesi ve kendinden emin duruşuyla müzik dünyasında kalıcı olduğunun sinyallerini vermişti. 1995’te başlayan kariyeri 2000’li yıllarda yaptığı yeni albümüyle devam etti. Pink, belki de ilk çıkışını sürdürmekte zorlandı ve albümlerinin dinlenme sayıları giderek düştü ama yine de hayranları onu çok sevmeye hep devam etti.

Haberin Devamı

Yarattığı asi kız imajına oldukça ters görünse de ve görüntüsünü değiştirmeden sahneye çıkmaya devam etse de takvimler 2006’yı gösterdiğinde Pink evlenmiş ve fırtınalı bir ilişki yaşasa da artık daha ‘uslu’ bir kız olmuştu. Pink met professional motocross racer profesyonel motorkros yarışçısı Carey Hart’la 2011’de bir yarış sırasında tanışan Pink onu görür görmez aşık olmuştu. Kendisi de motosiklet kullanmayı çok seven ve video kliplerinde sık sık motor üzerinde görünen Pink 2005 yılında sevgilisinin bir yarışında ona evlenme teklif etmesiyle çok konuşulmuştu. Yarışa yol kenarından asistanlık yapan çılgın yıldız eline aldığı bir kartona ‘Benimle evlenir misinin?’ yazarak Carey Hart onu görsün diye beklemiş, Hart ise birkaç tur yarışmanın heyecanıyla onu görmemişti. Daha sonra olan bitenin farkına vara nyarışçı motorunu durdurarak Pink’in teklifini onu öperek kabul etti ve bu ilginç günün ardından çift 2006 yılında Costa Rica’da evlendiler.

Pop-punk prensesi Pink, AMA’da kanserle yıllarca süren bir savaşın ardından 8 Ağustos'ta 73 yaşında ölen 'Grease' filminin yıldızı Olivia Newton-John'a dokunaklı bir saygı duruşunda bulundu. Tamı tamına 10 adet AMA ödülü sahibi olan Pink'in seyirciyi ayağa kaldıran performansından sonra yeni single'ı 'Never Gonna Not Dance Again' ile sahnede adeta parti veriyor gibiydi. 43 yaşında olan ama ilk günki enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Pink sahnede paten kayarak yakın zamanda 'yaptığım en iyi albüm' olarak adlandırdığı dokuzuncu albümü 'Trustfall'ı 17 Şubat 2023'te yayınlayacağını ve ‘Pink'in Yaz Karnavalı’ adını verdiği dünya turunu başlatacağını da müjdeledi.

Pink'in artık pembe değil sarı olan saçları ve kırmızı halıda eşi ve 2 çocuklarıyla verdiği görüntülerse asi kız uslanmış yorumlarına yol açtı.

KÜÇÜK BİR KIRMIZI HALI TURU!

Haberin en başında da dediğimiz gibi, ödüller elbette önemli ama biz bu elbiselere ve ilginç görünümlere bakmayı ödüllerden biraz daha fazla seviyoruz. Gelin o zaman kırmızı halıda küçük bir tur atalım... Gecede En İyi Alternatif Sanatçı ödülünü kazanan Machine Gun Kelly, bu giysiyle neye alternatif sunduğunu açıklamak zorunda! Zaten biz de onu Meghan Fox'un tutkulu sevgilisi olarak daha bir benimsemiş gibiyiz...

Yılın Yeni Sanatçısı unvanına sahip olan Dove Cameron ilginç bir seçim yapmış ama yine de zarif olmayı başarabilmiş

Favorite Rock Song yani Favori Rock Şarkısı ödülüne kavuşan Måneskin adındaki bu İtalyan grubu Eurovision2da gördüğümüzden beri pek seviyoruz



Bu yılın favori rengi Barbie pembesi! Meghan Trainor da bu seçimiyle favorisini ortaya koymuş

Carrie Underwood hanımcığımız her dem güzel, zarif ve kendine yakışanı giymeyi biliyor

Bebe Rexha, cesur ancak taşıması zor bir kıyafet seçimi yapmış gibi görünüyor

Kelly Rowland da gecenin şıklarından diyerek sınıfı geçmesine fırsat veriyoruz

Becky G'nin siyah kadife elbisesini süsleyen siyah saten parça görünümüne hoş bir hava katmış

Tinashe ise kosümünden ziyade gözlükleriyle öne çıkmayı tercih etmiş, bu tercihine saygı duyuyoruz

Dencia'nın tercihi için sadece 'cesur' demek yeterli olacak...