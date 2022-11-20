“Ben bu işte yokum” dedi… ‘Kaygısız’ Ivanka babasını yüzüstü bırakıp kendini sahillere attı!

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Dünyanın en ünlü ve zengin ailelerinden birinin üyesi olarak dünyaya geldiğinde kimse bir gün onun ABD siyasetinde rol oynayacağını düşünmemiştir herhalde. Zaten onun siyasete soyunmasına sebep olan babası Donald Trump’ın da bir gün ABD Başkanı olacağı düşünülmüyordu. Oysa hayat, para, şöhret ve skandallarla anılan bu aileyi bir anda dünyanın merkezinde, en önemli pozisyonlardan birinin sahibi olarak görecek; ailenin tüm bireyleri dünya çapında her gün konuşulan figürlere dönüşecekti. ŞIMARIK ZENGİN KIZDAN BEYAZ SARAY DANIŞMANLIĞINA UZANAN YOL

Donald Trump’ın ikinci çocuğu olan Ivanka, zenginlik içinde geçen pırıltılı hayatına, babasının 2017 yılında ABD Başkanlığına seçilmesiyle birlikte, siyasetçilik payesini de eklemişti. 2009 yılında evlendiği Jared Kushner’la birlikte Trump’ın başkanlığına destek veren Ivanka bir Beyaz Saray başdanışmanı olmuş; ABD yönetiminde söz sahibi olan babasının arkasında, çoğu zaman da yanında poz vererek onun en büyük destekçisi haline gelmişti.

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Şimdilerde ise basın ondan ‘kaygısız’ Ivanka diye bahsediyor. Donald Trump’ın, uğradığı tüm soruşturmalara ve başarısız bulunmasına rağmen ABD Başkanlığına yeniden adaylığını koymasıyla birlikte gözlerin çevrildiği en büyük destekçisi olan kızı, kimsenin beklemediği açıklamalar yaparak dünyayı şaşkına çeviriyor. Ivanka ve Jared sadece ABD değil dünya siyasetinde de etkin oldular

ŞOKE EDEN KARARINI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Takvimler 16 Kasım’ı gösterdiğinde dünyaya yeniden ABD Başkanlık yarışında yer alacağını açıklayan Donald Trump, 2024 seçimlerinde en büyük yardımcısından mahrum kalacak: Ivanka Trump artık babasının yanında siyasetçi olarak yer almayacağını, ona olan desteğini sadece bir aile üyesi olarak vereceğini açıkladı. Ivanka Trump, Trump’ın adaylığını açıkladığı gece sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak 2016’da kocası Kushner’la, babasının seçim kampanyasında görev alarak başladığı kariyerini noktalıyordu.

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"Babamı her zaman sevip destekleyeceğim ancak bundan sonra bunu siyasi arenanın dışında yapacağım" diyordu Ivanka. “Küçük yaştaki çocuklarıma ve onların etrafında kurduğumuz aileye öncelik vermek istiyorum.” diyen başarılı iş kadını, kendisine ve babasına destek verenlere teşekkür etmeyi de unutmuyordu. Ve paylaşımını “Babamın yönetiminde başardığımız şeylerle her zaman gurur duyacağım.” diyerek noktalıyordu.

Babasının geçtiğimiz aylarda FBI ajanları tarafından baskına uğrayan malikanesi Mar-a-Lago’nun da bulunduğu Palm Beach, Florida’ya taşınan Ivanka ve ailesi artık sık sık davetlere katılırken, aile boyu eğlenirken ve sahillerde poz vermeye başladılar. Küçük kız kardeşi Tiffany’nin düğününde zarif mavi tuvaletiyle boy gösterdikten ve bir fotoğraf skandalına imza attıktan hemen sonra siyaseti bırakma kararını açıklayan Ivanka hemen ertesi gün ortaya çıkan fotoğraflarıyla çok konuşuldu.

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Ivanka Trump, düğün boyunca sosyal medya paylaşımları yaptı. Törende gelin Tiffany'nin nedimesi olan Ivanka Trump, sosyal medyada düğün gecesi çekilen toplu bir fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğrafsa düğünün önüne geçip büyük bir skandala yol açacaktı. Ivanka, ağabeyi Donald Trump JR'ın nişanlısı Kimberly Guilfoyle'lu fotoğraftan kesmiş ve yok etmişti. Yaptığı şey anlaşılınca pişman olan görümce Ivanka fotoğrafı bir kez daha, bu kez içinde Kimberly de varken yeniden paylaştı ancak kimse bu 'numarayı' yemeyecekti...

O ARTIK HEP SÖRF, EĞLENCE FALAN...

Ivanka Trump, yeni keşfettiği ‘boş zamanını’ gerçekten iyi değerlendiriyor yorumlarına yol açan fotoğraflarda Florida’nın gözde tatil beldesi Miami’de görüntülenen Ivanka siyah mayosu ve mayosuna eşlik eden aynı renkteki can yeleği ve şapkasıyla dünya umurunda olmadan sörf yapıyordu. 41 yaşındaki Ivanka, sörf teknesinden inip karaya geri dönerken de siyah bir mini elbise giymiş ve siyah güneş gözlükleri takmıştı.

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Ivanka Beyaz Saray Başdanışmanı olduğu dönemde yaşayamadığı bu rahatlığı ve keyfi artık hayatının bir parçası haline getireceğinin sinyalini veriyordu adeta.

Ivanka’nın siyaseti bırakma kararı duyulunca aileye yakın kaynaklar, Trump'ın kızının, babasının başkanlığı sırasında siyasi ilgi odağı olarak geçirdiği süre hakkındaki gerçeği açıklamaya başlamıştı. Hepsi “Ivanka tüm eleştirilerden ve tehditlerden nefret ediyordu ve birçok arkadaşının ona sırt çevirmesinden mutsuzdu” görüşünü paylaşırken onun bu durumun ailesi için çok kötü olduğuna karar verdiğini belirtiyordu. Üstelik fısıltı gazetesine göre Ivanka'nın kendisi ve Jared'in Beyaz Saray'da ücretsiz başkanlık danışmanı olarak geçirdiği kısa süre boyunca hiç arkadaş edinemediği, hatta var olan arkadaşlarını bile kaybettikleri gerçeği gün gibi ortadaydı.

Basın ona artık 'Kaygısız Ivanka' diyor

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SİYASET ONU ÇOK MUTSUZ ETMİŞ

Hal böyle olunca Ivanka ve Jared, Ocak 2021'de üç çocukları Arabella, 11, Joseph, 9 ve Theodore, 6 ile birlikte Washington, DC'yi terk ettiler. Tam da 6 Ocak’ta gerçekleşen ve ABD tarihinin en büyük kara lekelerinden biri olarak kabul edilen kanlı Kongre baskınından sonra… Aile artık bu kötü olayla anılmak istemiyordu ve hemen kendilerine Miami’de bir ev kiralayarak başkentten adeta kaçmışlardı.

Oysa ABD basınında yer alan haberler 76 yaşıondaki Donald Trump’ın, küçük kızı Tiffany’nin düğününde Ivanka ve Jared'a sahnenin önünde yer vererek, onları yanında yer almaya ikna etmek istediği konuşuluyordu. Eski başkan, yeni dönemine hazırlanırken kızı ve damadından ‘birleşik cephe’ talebinde bulunuyordu açıkça. Ama Ivanka bu blöfü görecek ve babasına açıkça ve tüm dünyanın gözleri önünde hayır diyecekti. Trump ailesinin tüm üyeleri Ivana Trump'ın cenazesinde bir araya gelmişti

BABASI HÂLÂ UMUTLU AMA...

Bu arada Trump, söylentilere göre büyük kızını 2024 kampanyasına katılmaya ikna etme umudunu hâlâ koruyor, ancak bir kaynağa göre Ivanka duruma oldukça kayıtsız ve yerinden kımıldamıyor… Oysa damadı Jared Kushner, Trump’ın kampanya duyurusu için arka fondaki kalabalık aile üyeleri ve destekçileri arasında yer alarak siyasete devam mesajı vermişti.

Bu ani kararın ardından gözler hemen Ivanka Trump’ın ailenin diğer kadın üyeleriyle olan ilişkisine çevrilmiş durumda. Babasının Marla Maples’dan olan kızı Tiffany Trump’ın görkemli düğününde nedime olarak boy gösteren ve küçük kız kardeşine övgüler düzen Ivanka’nın geçmişte ve annesi Ivana Trump’ın yakın zamanda gerçekleşen ani ölümünün ardından hakkında çıkan söylentiler yeniden konuşulmaya başlandı. GÖZLER ŞİMDİ SERVET KAVGASINA MI ÇEVRİLECEK?

Üvey kız kardeşi Tiffany ile birlikte büyümeyen ve yakın bir ilişkisi olmayan Ivanka’nın ailesinin servetini korumak ve bu servetten en büyük payı kendisinin almak istediği yıllardır dillerde. Ancak siyasete atıldığı dönemde ne kadar hırslı ve iş bitirici biri olduğunu kanıtlayan Ivanka başka bir plan peşinde olacak ki düğün öncesi ve sonrası süreçte Tiffany’ye övgüler yağdırmaktan ve onun ne kadar harika bir kadın olduğundan bahsetmekten vazgeçmedi ve herkese küçük kız kardeşini ne kadar sevdiğini kanıtlamaya uğraştı.

Bakalım bu hırsı ve zenginliğini artırma konusundaki ünüyle tanınan Trump ailesinin en hırslı ferdi, siyasetten arınmış hayatında ne türlü başka yarışlara girerek haber sayfalarına konuk olmaya devam edecek… Bahisler bunun miras kavgası üzerinden yaşanacağını ortaya koyuyor. Bize de bekleyip görmek düşüyor.