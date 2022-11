'Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim' demişti... Gençlikteki gibi değil, artık enerjim yok!

Haberin Devamı

YİNE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Fakat öte yandan geçmişine dair yaptığı açıklamalarla gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Son olarak 2016'da üçüncü eşinden boşandıktan sonra hayatına kimsenin girmediğini, hiçbir romantik ilişki yaşamadığını ve cinsel perhizde olduğunu söyleyen oyuncu, yine bu konudaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

BU KEZ FARKLI BİR AÇIDAN YAKLAŞTI

Henüz 5 yaşındayken Steven Spielberg'in E.T adlı filminde rol alarak hafızalarda yer eden Drew Barrymore, kendi podcast yayınında yine özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bugün 47 yaşında bir yetişkin olan Barrymore, yayında sunucu arkadaşı Ross Matthews'a itiraflarda bulundu. Geçen ay hem kendi programında hem de internetteki bloğu için kaleme aldığı makalede, eşi Will Kopelman'dan 2016'da yani altı yıl önce boşandıktan sonra cinsel hayatının tamamen sona erdiğini söyleyen Barrymore bu konuya farklı bir açıdan yaklaştı.

'ŞİMDİ ENERJİM KALMADI'

Drew Barrymore, kapalı kapılar ardındaki özel yaşamıyla ilgili olarak "Dinle.. Her şeyi denedim, her şeyi yaptım. O yüzden de artık çok sıkıcıyım" dedi. Hala aklının bir köşesinde bu konuda bazı fikirler olduğunu itiraf eden Barrymore "Bunları asla söylemeyeceğim. Bu sadece benim için" diyerek sürdürdü sözlerini. Barrymore, sunucu arkadaşı Matthews'a, gençlik yıllarında, özel hayatında her şeyi denemek istediğini söyleyip "O günler çoktan geride kaldı. Daha gençken sanki dünyanın bütün enerjisine sahiptim. Ama şimdi enerjim kalmadı" diyerek sözlerini tamamladı.

CİNSEL HAYATININ PASİF DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ: Oyuncu, geçen ay özel yaşamı konusunda yine çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Kendine ait internet bloğunda kaleme aldığı yazıda son eşinden boşandığı 2016 yılından bu yana cinsel hayatının pasif olduğunu belirtmişti. Bunun yerine kızları, 9 yaşındaki Olive ve 8 yaşındaki Frankie'ye yoğunlaştığını yazmıştı.

Barrymore bloğunda yer verdiği paylaşımında "Cinselliğe ihtiyacı olan ve dışarı çıkıp bu türden insanlarla iletişim kuran biri değilim" diye yazdı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: " Ben kızlarımın ve bir kadın olarak kendimin bu dünyadaki işlevini bulup bunu geliştirmeye derinden bağlı biriyim." Bazı insanların bir evliliği bitirdikten sonra, hemen yeni bir ilişkiye başladıklarını belirtip "Bunda bir sorun yok. Böyle yapanları yargılamam. Çünkü bu durum bazı insanlar için işe yarayabilir. Ama benim için yaramadı" satırlarıyla bu konudaki görüşlerini ifade etti.

GENÇKEN HAYATINI 'ZEVK ALMAK' ÜZERİNE KURMUŞTU

Barrymore, gençlik yıllarında bu konuda daha farklı düşündüğünü gizlemedi. Ama aradan geçen yıllar ve yaşadığı bütün tecrübelerden sonra "aşk ile cinselliğin aynı şey olmadığını" fark ettiğini belirtti. Yetişme ve gençlik çağlarında bu konularda şimdikinden daha farklı düşünmesini ise "Rol modeli ve annem ve babam yoktu" diyerek açıkladı. Barrymore, gençlik yıllarında hayatını "zevk alma" üzerine şekillendirdiğini belirtip, iki çocuk annesi olduktan sonra bu konudaki düşüncesinin değiştiğini yazdı. Ünlü oyuncu satırlarını şöyle sürdürdü: "Bekar bir anne olduktan sonra özel ilişkiler için zaman bulamadım." Barrymore şimdi iki kızıyla meşgul olup hayatını sürdürmenin ise kendisi için büyük bir gurur ve memnuniyet kaynağı olduğunu ekledi.

'KIZLARIMA KENDİLERİNİ SEVMELERİNİ ÖĞRETİYORUM': Kızlarına öğretmeye çalıştığı en önemli noktanın "kendilerini sevmek" olduğunu vurgulayan Barrymore "Sonra da özel ilişkilerin bunun ardından geleceğini anlatmaya çalışıyorum" diye yazdı.

Drew Barrymore, cinsellikten nefret etmediğinin de altını çizdi: "Sonunda aşk ve cinselliğin aynı şey olmadığı konusunda bir aydınlanma yaşadım" diyerek satırlarını sonlandırdı.

Oyuncu John Drew Barrymore ile Jaid Barrymore'un kızı olarak dünyaya gelen Drew Barrymore'un dedesi John da döneminin tanınmış oyuncularından biriydi. O dünyaya geldikten kısa bir süre sonra anne ve babası boşandı. Barrymore, kariyerine 11 aylıkken bir köpek maması reklamıyla başladı.

E.T. FİLMİYLE, KÜÇÜCÜK YAŞTA ŞÖHRET OLDU

1980 yılında yani 5 yaşındayken de Altered States adlı filmde oynadı. Ama küçük yaşta asıl şöhretini Steven Spielberg'in E.T. adlı filmiyle kazandı. 1984 tarihli Irreconcilable Differences filmiyle Altın Küre'ye aday gösterildi.

9 YAŞINDAYKEN KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR EDİNDİ

Ama erken yaşta gelen şöhreti pek de başarılı bir şekilde yönetemedi. Henüz 9 yaşındayken sigara ve alkol kullanmaya başladı. Bir yıl sonra da artık uyuşturucu hayatına girmişti.12 yaşına geldiğinde ise kelimenin tam anlamıyla uyuşturucunun her türüne bağımlı hale geldi. O dönemde yani çocukluktan çıkıp genç kızlığa geçişte bu kötü alışkanlıklarıyla anıldı.

YENİDEN DOĞUŞ DÖNEMİ

1995 yılında Çığlık adlı filmde rol aldı. Bu yapım, uzun süre Sinema dünyasında başarıya hasret kalan Barrymore için yeniden doğuş oldu. Bu arada "The Wedding Singer", "Never Been Kissed", "50 First Dates", "Music and Lyrics" adlı romantik komedilerde oynadı. Ardından Charlie'nin Melekleri, Donnie Darko gibi yapımlarda hem rol aldı, hem de yapımcılığını üstlendi.

Barrymore, Hollywood'un en kısa süren evliliklerinden birinin de kahramanı aynı zamanda. İlk evliliğini 1994 yılında Jeremy Thomas ile yapan Barrymore, aynı yıl boşandı.

İKİNCİ EVLİLİĞİN SONU DA HÜSRAN OLDU

2001 ile 2002 arasında Tom Green ile evli kaldı.

Üçüncü ve şu ana kadarki son evliliğini ise 2012 ile 2014 arasında Will Kopelman ile yaptı. Bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, SPLASH NEWS