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Ünlü çiftin 22'nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik!

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#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#Kirk Douglas
Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 12:40

Hollywood ünlülerinin evliliklerini nasıl bilirsiniz? Yani genel olarak... Her şey, büyük, basının manşetlerinden inmeyen bir aşkla başlar. Sonra çift, gösterişli, günlerce konuşulan, paranın su gibi akıtıldığı bir törenle hayatlarını birleştirir. Aradan zaman geçer... Genellikle de çok uzun bir zaman olmaz bu. Ünlü çiftin görkemli bir törenle taçlanan aşkı sonunda biter. Ardından eğer varsa çocukların velayeti için, sahip olunan servetin paylaşımı için bazen yıllarca süren bir kavga başlar. Fakat elbette bunun istisnaları da var. Yani Hollywood'da bile örneğine çok rastlanmasa da yıllarca süren uzun evlilikler yaşıyor bazı ünlüler.

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22 YILDIR AYNI YASTIĞA BAŞ KOYUYORLAR
İşte bunun örneklerinden birini Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones sergiliyor. Bundan tam 22 yıl önce, 2000 yılında çok konuşulan bir törenle evlenen Douglas ve Zeta Jones, evlilik yıldönümlerini kutladı. Genellikle böyle önemli yıl dönümlerinde mutluluklarını sosyal medya üzerinden de paylaşan çift, bu konudaki geleneği yine bozmadı.

Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik

'BENİM SEVGİLİ CATHERINE'İM
Michael Douglas, eşi ve iki çocuğunun annesi Catherine Zeta Jones ile evlilik yıl dönümünü Instagram hesabından kutladı. 2000 yılında gerçekleşen düğün töreninde çekilen iki tane fotoğrafı paylaşan Douglas "Yıl dönümümüz kutlu olsun benim sevgili Catherine'im. Seni çok seviyorum" mesajını yazdı. Onun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda kutlama mesajı ve beğeni geldi.

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Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik

ARALARINDA 25 YAŞ FARK VAR
Hollywood'un efsane isimlerinden Kirk Douglas ile Diana Douglas'ın evliliğinden dünyaya gelen Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un aşkı, ilk dönemlerinde meydanın ilgi odağında yer almıştı. Bunun tek nedeni Catherine Zeta Jones'un, kariyer basamaklarını hızla tırmanan bir yıldız, Michael Douglas'ın da çoktan şöhretin zirvesine yerleşmiş tecrübeli bir oyuncu olması değildi. Çiftin arasında 25 yaş fark vardı. Üstelik Douglas, evli ve çocukluydu. Yani özetlemek gerekirse, dünyanın bu kadar gözü önünde olan çift, o ilk dönemde oldukça hareketli günler yaşadı. Gelin o günleri, çiftin nasıl tanıştığını, yılları nasıl birlikle geçirdiğini bir hatırlayalım.

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ZORRO FİLMİNDE GÖRDÜ BİR DAHA UNUTAMADI
Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yılında yönetmenliğini Martin Campbell'ın üstlendiği Zorro adlı filmde kamera karşısına geçti. O sırada 29 yaşında olan Zeta Jones'un kariyeri için bu Film önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda özel hayatının ve geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynadı bu film.

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Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik

'ÇOCUKLARINIZIN BABASI OLABİLİR MİYİM?'
Çiftin birlikte olmaya başladıkları ilk dönemde basına yansıyanlara göre, o sırada Diandra Douglas (eski soyadıyla Lucker) ile evli olan Michael Douglas, filmi izledi ve Zeta Jones'tan çok etkilendi. Kısa süre sonra da aktör Danny DeVito bir davette onları tanıştırdı. Michael Douglas, evli ve bir çocuk babası olmasına rağmen Catherine Zeta Jones'a "Çocuklarınızın babası olabilir miyim? diye sordu. Elbette onun evli olduğunu bilen Zeta Jones, aktörü tersledi.

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Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik

O DA DOUGLAS'A HAYRANDI
Fakat farklı bir ayrıntı daha vardı. Zeta Jones, tanıştıkları sırada 50'li yaşlarının başında olan Michael Douglas'ı çocukluğundan beri çok beğenirdi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında onun filmlerini ve dizilerini izleyen Catherine Zeta Jones, ısarlara dayanamadı ve onun buluşma teklifini geri çevirmedi. Sonrasında da çift birlikte olmaya başladı. Sonunda 2000 yılında gösterişli bir törenle evlendiler. O sırada oğulları Dylan da üç aylıktı.

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ESKİ EŞİNE YÜKLÜ BİR TAZMİNAT ÖDEDİ
Michael Douglas, sonuç olarak Catherine Zeta Jones ile evlendi ama bunun için de eski eşi Diandra ile bir hukun mücadelesine girişti. 23 yıllık evli olan çift, Douglas'ın Diandra'ya 45 milyon dolar tazminat ödemesi şartıyla boşandı. Bu arada o dönemde bu miktarın çok yüksek olduğunu ve Michael Douglas ile Diandra Lucker'a ödediği tazminat nedeniyle bunun "Hollywood'un en pahalı boşanma davaları" arasına girdiğini de hatırlatalım.

Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik


'10 YIL ÖNCE BU EVLİLİĞİ BİTİRMELİYDİK'
Fakat Michael Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek için sadece tazminat ödemekle yetinmedi. Avusturyalı bir diplomatın kızı olan Diandra Luker, evli olukları sırada çekilen ve başrolünü Douglas'ın oynadığı Wall Street: Money Never Sleeps adlı filminden de alacağı olduğunu ileri sürerek dava açtı. Michael Douglas tüm bu olaylar sırasında "Aslında evliliğimizi sekiz ya da 10 yıl öne bitirmeliydik" diye konuşmuştu.

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Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik


GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER
Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, 18 Kasım 2000 günü New York'taki ünlü Plaza Otel'de evlendi. Zeta Jones, o dönemde 100 bin sterlin değeri olduğu ileri sürülen bir gelinlik giydi. Michael Douglas'ın da yeni karısına düğün hediyesi olarak bir yat hediye ettiği haberi basına yansıdı. Douglas ve Zeta Jones'un parmaklarına ise toplam değeri milyon dolarla ölçülen alyanslar taktığı da konuşuldu.

Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik

O SIRADA ÜÇ AYLIK OLAN OĞULLARI DA DÜĞÜNDEYDİ
Çift evlendiği sırada düğünden üç ay önce dünyaya gelen oğulları Dylan da törendeydi. Şu anda 22 yaşında olan Dylan, anne ve babasının düğün töreninde anneannesinin kucağında oturdu. Çiftin, Dylan'ın yanı sıra Carys adında bir de kızı bulunuyor.

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DOUGLAS'IN ESKİ EŞİNDEN OLAN OĞLU SAĞDIÇLIĞINI YAPTI: Michael Douglas'ın eski eşi Diandra ile evliliğinden dünyaya gelen ve o sırada 21 yaşında olan oğlu Cameron, babasının sağdıçlığını yaptı.

Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik

İKİNCİ HAMİLELİKTE OSCAR SEVİNCİ: Catherine Zeta Jones, 2008 yılında Chicago filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. O sırada kızı Carys'e hamileydi.

Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik
HOLLYWOOD EFSANELERİNDEN BİRİNİN OĞLU: Michael Douglas, Hollywod'un efsanelerinden biri olarak kabul edilen Kirk Douglas'ın oğlu.

Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik

25 YIL ARAYLA AYNI GÜN DOĞDULAR
Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, geçen eylül ayında doğum günlerini de birlikte kutlamıştı. O mutluluğu, her ikisi de sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu arada hemen hatırlatalım. Douglas ve Zeta Jones, kaderin bir oyunu olarak 25 yıl arayla aynı gün, yani 25 Eylül'de dünyaya gözlerini açtılar. Tam 25 yıl arayla aynı günde dünyaya gözlerini açan bu ünlü çift, Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones'tan başkası değil. Hollywood'un efsane oyuncularından Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael ile Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, geçtiğimiz 25 Eylül'de paylaştıkları doğum günlerini kutladılar. O anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı ünlü çift. Bu arada yeri gelmişken Michael Douglas'ın 25 Eylül 1944, eşi Catherine Zeta Jones'un da 25 Eylül 1969 doğumlu olduğunu hatırlatalım.

Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik


YENİ YAŞ ÖPÜCÜĞÜ
Douglas ve Zeta Jones, yeni yaşlarına üç katlı kocaman bir pastanın üzerindeki mumları üfleyerek girdi. Pastanın üzerindeki 25 rakamı ise çiftin doğdukları 25 Eylül gününe gönderme yapıyor. 2000 yılından bu yana evli olan çift, mumları üfledikten sonra birbirlerini öperek kutladı.

MESAJLARA TEŞEKKÜR ETTİLER: Michael Douglas ile evliliğinden Dylan ve Carys adında iki çocuk annesi olan Zeta Jones, Instagram paylaşımına " Ve bizim doğum günümüzdü. Bütün kutlamalarınız için teşekkürler. Ve Maria Fiennes bu tatlı fotoğraflar için teşekkürler. Yeni yıl başlasın" mesajını yazdı. Michael Douglas ise doğum günü pozlarına yer verdiği Instagram paylaşımına " Nazik doğum günü mesajlarını için teşekkürler. Hepinizi seviyoruz" notu eşlik etti.

Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik

'SENİ SEVİYORUM, DAİMA VE SONSUZA KADAR'
Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas, ortak doğum günlerine birlikte çıktıkları bir helikopter gezisiyle başladı. Çift, o anlarda çekilen görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Douglas, aynı gün eşiyle çekilen bir fotoğrafa da yine sosyal medya sayfasında " Mutlu yıllar Catherine! Seni seviyorum, daima ve sonsuza kadar" notuyla yer verdi.

Ünlü çiftin 22nci yıl mutluluğu: Ne iyi ettik de evlendik

FOTOĞRAFLAR: AVALON, INSTAGRAM

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#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#Kirk Douglas

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