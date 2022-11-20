Olivia Wilde ve Harry Styles ayrılığına eski dadıdan şoke eden yorum: Olivia’nın çirkin yüzü ortaya çıktı!

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“Çift artık bir buçuk yılı aşan ilişkilerini kimseden saklanmadan ve tüm eleştirilere kulaklarını kapatarak yaşıyor.” diye başlayan cümle Olivia Wilde'ın, Jason Sudeikis’den olan çocuklarını, sevgilisi Harry Styles’ın konserine götürmesinin ertesi günü yapılan haberlerde kullanılmıştı. One Direction adlı grupla adını duyurduktan sonra solo kariyerine devam eden şarkıcı ve oyuncu Harry Styles, konserinde hayranlarını coştururken, Wilde ve çocukları kendilerine ayrılan özel VIP bölümünde neşe içinde dans ediyordu. Bu görüntülerin ortaya çıkışının üzerinden sadece 4 gün geçti ve bomba patladı! DAHA BİRKAÇ GÜN ÖNCE KONSERİNDE DANS EDİYORDU

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Jason Sudeikis’le olan uzatmalı nişanlılığın bitmesi, çocukların velayeti için yaşanan tartışmalar, Olivia hanımın yönetmenliğe soyunması ve sonrasında başrol oyuncusuyla aşk yaşaması geçtiğimiz iki yılın en çok konuşulan skandalları arasına girmişti. Tam sular duruldu derken Wilde ve Styles’ın ilişkisinin yeni başladığı günlerde, Olivia Wilde’ın çektiği Don’t Worry Darling filminin diğer başrol oyuncusu Florence Pugh ile bir kaçamak yaşadığı ortaya çıkan Styles eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Filmin galasına da damga vuran ve kırmızı halıda tuhaf anların yaşanmasına sebep olan skandallar zinciri bir türlü sona ermek bilmedi ve birlikte aşk pozları veren ve çok mutlu oldukları konuşulan Wilde ve Styles’ın bir anda ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı. ABD basınına yansıyan haberler ikilinin ilişkilerine ‘ara verdiklerini’ söylüyor; hâlâ iyi dost olduklarının ve bağlarını koparmadıklarının altını çiziyordu. Ancak İngiliz tabloidleri hikâyeyi bir başka açıdan ele almayı tercih etti ve Olivia Wilde’la Jason Sudeikis’in eski dadısının akılalmaz açıklamaları ve suçlamalarına yer verdi. Olivia Wilde bu aralar Los Angeles sokaklarında bir başına ve üzgün üzgün dolaşıyor: Eski dadısı ise buna pek memnun görünüyor!

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OLIVIA SOKAKLARDA ÜZGÜN ÜZGÜN DOLAŞIRKEN...

38 yaşındaki aktris, dün Los Angeles'ta bir bit pazarında, 28 yaşındaki Styles'tan sözde ayrılığının acısı yüzüne kazınmış halde görüntülendi. Yanında iki arkadaşı olan ve onlar tarafından teselli edildiği belli olan Wilde fotoğrafları çekilirken sessiz kalmayı ve açıklama yapmamayı tercih etmişti. Ayrılık hakkında konuşmayan Wilde ve Styles yerine konuşacak kişiyse Wilde’ın eski dadısı olacaktı. Daily Mail gazetesine özel açıklamalar yapan kadının söyledikleri ise yenilir yutulur cinsten değildi.

“Onu Los Angeles sokaklarında üzgün halde gördüğümde mutluluktan kendimden geçtim” diyerek başladı söze eski dadı. Kadın, Wilde’ın üzüntüsü karşısında duyduğu sevinci saklayamadan konuşmaya devam etti:

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“İşte çirkin yüzünüz ortaya çıktığında başınıza bu gelir!” ESKİ DADI BOMBAYI PATLATTI: İŞTE OLIVIA'NIN ÇİRKİN YÜZÜ! O ÜZGÜN DİYE ÇOK MUTLUYUM

Eski dadı, Wilde’ın çirkin yüzünden bahsederken “Harry, onu tıpkı elinde tutamadığı sıcak bir patates gibi yere fırlattığı için çok mutluyum” diyordu.

Styles ve Wilde, Wilde tarafından yönetilen ve eleştirmenlerden aldığı yorumlar bir yana, ticari anlamda da bir fiyasko olduğu kanıtlanan Don't Worry Darling adlı filmleri yüzünden ilişkilerinin başından itibaren giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kaldılar. Filminin oyuncusu ve rol arkadaşı Florence Pugh’un, Wilde ile bir düşmanlık yaşadığı söylentilerinin ardından bu düşmanlığın sebebinin Harry Styles olduğu konuşuluyordu.

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Florence Pugh ve Styles’ın bir karı-kocayı canlandırdıkları filmde, aralarındaki kimyadan etkilenerek bir kaçamak yaşadığı ortaya çıkınca Don’t Worry Darling’in neden magazin gündeminden hiç düşmediği de iyice anlaşılmış oldu. Üstelik Wilde ve Styles’ın ilişkisi Florence Pugh kaçamağı esnasında yaşanmaya başlamakla kalmamış; Wilde’ın Styles’a hâlâ Jason Sudeikis’le nişanlıyken yaklaştığı da ortaya çıkmıştı.

DADININ AKILALMAZ SUÇLAMALARI GÜNDEMDE

Tüm bu faktörler devreye girince, Jason Sudeikis ve Olivia Wilde’ın olaylı ayrılığı sırasında dadılık yapan bu kadının ortaya çıkıp Wilde hakkında şoke edici suçlamalarda bulunması pek de şaşırtıcı olmasa gerek. Ayrılığı ortaya çıkaran People dergisine göre Wilde ve Styles, birbirlerinin yoğun çalışma takvimleri arasında görüşmeye çalışmaktan bunalmış, nerede ve kimin evinde yaşayacaklarına bir türlü karar verememiş ve sonrasındaysa ilişkiye ara verip bu konuları düşünme yoluna gitmeyi seçmişti. Ama eski dadıya göre iki yıllık ilişkiyi raydan çıkaran şey Styles ve Florence Pugh arasındaki kaçamağın ortaya serilmesiydi.

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Wilde ve Styles'ın ayrılmalarına giden aylarda birbirlerinden uzaklaştıkları da söylentiler arasında. Ancak Wilde'ın eski dadısından gelen ve yalnızca DailyMail.com ile paylaşılan bir dizi küçük düşürücü ifşaat yüzünden herkesin gözü bir kez daha Jason Sudeikis ve Olivia Wilde’ın olaylı ayrılığına ve o dönemde yaşananlara çevrildi. Dadı, Olivia Wilde hakkında öyle şeyler söylüyordu ki…

Olivia Wilde’ın kendi tarifi olduğunu iddia ettiği ve sosyal medya hesaplarından paylaşarak reklamını yaptığı ‘özel’ salata sosuyla ilgili dedikodu çoktan magazin sayfalarına düşmüştü ama eski dadı o gece ve sonrasında yaşananları anlatmaya ve gerçek olduğunu iddia ettiği özel detayları paylaşmaya devam edecekti. Dadı, Wilde'ın iki çocuğunun babası olan eski nişanlısı Jason Sudeikis'in, artık kendisi kadar ünlü olan salata sosunu da yanına alarak Styles'ı görmeye gittiğini fark edince Wilde’ın arabasının önüne yattığını açıkladıktan sonra adeta interneti ateşe verdi!

ŞU MEŞHUR SALATA SOSU VE ARABANIN ÖNÜNE YATAN KALBİ KIRIK NİŞANLI!

Anlatılanlara göre Jason Sudeikis, Wilde’ın, çocuklarıyla birlikte yaşadıkları evden, elinde bir kase salata ve ünlü salata sosuyla çıkıp Styles’ın evine gitmeye kalkıştığını görünce üzüntü ve öfkeden deliye dönmüş, Wilde’ın arabasının önüne yatarak onun gitmesine engel olmaya çalışmıştı. Ancak bu delilik anı işe yaramadı ve Wilde-Styles ilişkisi Sudeikis’in tüm çabalarına rağmen başladı.

Kalbi kırılan Sudeikis, nişanlısı, geçen yıl 8 Kasım'da İngiliz pop yıldızı için aniden evini terk ettikten sonra çocukların dadısına sarhoş bir şekilde 'bizi terk etti' diye bağırmıştı. Ama sonra Olivia eve dönüp Sudeikis’e hâlâ onu sevdiğini söylemeye devam etti. Bu olayın Wilde’ın evini terk etmesinden haftalar sonra yaşandığı konuşuluyordu. Eski dadı ise, Jason Sudeikis’in geçirdiği bir öfke nöbetinin ardından onu işten kovduğu güne kadar bu yaşananlara şahit olmayı sürdürecekti… AŞK DOLU MESAJDAN SADECE 5 GÜN SONRA

Bu eve dönüşler, sevgi dolu ziyaretler ve dadı tarafından sonradan ortaya dökülecek mesajlaşmalar Sudeikis, 29 Aralık 2020’de İngiltere’ye uçana kadar sürdü. Dizisinin çekimleri için dadıyı ve çocuklarını da yanına alan Sudeikis, Olivia Wilde’ın sadece 5 gün sonra yeni aşkı Styles ile el ele görünmesiyle birlikte bir daha yıkılacaktı. Dadı, gazeteye bu durum karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlatıyordu. Kadın, Styles ve Wilde arasında başlayan ilişkinin farkındaydı ama Sudeikis’in buna aldırmadan Wilde’ı geri kazanmaya çalışması onun da kalbini kırmıştı.

“Olivia ve Harry’yi Ocak 2021’de el ele gördüğümde şok geçirdim çünkü birkaç ay önce hepimiz Los Angeles’dayken Jason’a onu hâlâ sevdiğini söylediği mesajlar yolluyordu.” dedi dadı Daily Mail’e. Kadın bununla da yetinmeyecek ve telefon mesajlarının ekran görüntülerini de gazeteye yollayacaktı. Bu mesajlar Olivia’nın Jason’dan ayrıldıktan sonra birlikte yaşadıkları eski evine sık sık gittiğini, evdeki havuzda çıplak şekilde yüzdüğünü hatta eski nişanlısının yatağına girip uyuduğunu ortaya koydu. "OLIVIA UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GİBİ"

47 yaşındaki Sudeikis, kırılan kalbini dadılarına açmaya devam ediyordu. Kadının iddiasına göre ona Olivia Wilde’ın tıpkı bir uyuşturucu bağımlısı gibi ‘gönül yaralarına’ ve ‘ilişki dramalarına’ bağımlı olduğunu açıklamıştı. Hatta daha Sudeikis, Wilde’ın bu yüzden terapi gördüğünü ancak sonuç alamadıklarını söylüyordu. Harry sanki Olivia için bir uyuşturucuydu ve Jason’a göre nişanlısını aileye döndürebilmeleri için ona bir uyuşturucu bağımlısına davranıldığı gibi davranmalıydılar.

Eski dadı Sudeikis'e yolladığı bir mesajda daha birkaç gün önce mutlu bir aile olarak yaşadıkları o evden Olivia’nın böyle çıkıp gittiğine inanamadığını yazmış. Sudeikis’in cevabında ise “Evet olan buydu, 9 yıl sonra bu yaşadığımız şey karşısında benim ne hissettiğimi tahmin edebiliyor musun?” cümlelerini kullandığı görülüyordu. Arabanın önüne kendini atmalı o trajik gecenin ardından Olivia Wilde da dadıyı karşısına alacak ve ona beklenen konuşmayı yapacaktı. DADIYI KARŞISINA ALIP KONUŞMUŞ

Wilde kadına Sudeikis’le bir süredir sorunları olduğunu söylemişti. Kadına yük olmak istemediklerini, dadılarının ailelerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatıyordu Olivia. Dadı ise onları hiç tartışırken görmediğini söylemiş, durum karşısındaki şaşkınlığını anlatmıştı. Dadı Olivia'ya “Jason bana senin kendisini biriyle aldattığını söyledi” dediğinde Olivia gözlerini başka bir yere çevirmiş ve “Beni kıskandığı için yalan söylüyor” demişti.

Olivia Wilde uzun aylar boyunca Styles’la olan ilişkisinin Jason Sudeikis’ten ayrıldıktan sonra başladığına dünyayı ikna etmeye çalıştı. Nisan ayında, 2022 CinemaCon'da, filmi Don't Worry Darling'in yapım süreciyle ilgili bir sohbet esnasında, hem de sahnedeyken ve konuşma canlı yayınlanırken mahkeme tarafından yollanan belgeler eline tutuşturulduğunda Wilde çok büyük bir şok ve utanç yaşamıştı. Sudeikis, çocuklarıyla birlikte New York'ta yaşamak için mahkemeye başvurmuş, yargıç ise ailenin yuvasının Los Angeles olduğuna karar vererek Sudeikis’in yaptığı başvuruyu reddetmişti.

Ancak bu yine de mahkeme belgelerini bu şekilde alan Wilde’ın büyük bir skandal yaşamasına engel olamamıştı. Güzel oyuncu daha sonra yaptığı açıklamada Sudeikis'in kasıtlı olarak onu 'utandırmaya' çalıştığını iddia edecekti. Don’t Worry Darling’in, Eylül ayında Venedik Film Festivali'ndeki galası sırasında yaşananlar ise bu üç kişilik ilişki dramasına katılan dördüncü kişiyi açık edecek, filmin gösterimini terk ederek çok konuşulan Florence Pugh, resme aniden giriş yapacaktı. BU İŞ BURADA BİTMEZ!

İngiliz aktrisin, filmin tüm galaları ve gösterimlerinde Wilde’dan uzak durması, hatta mümkünse onun zıt ucundaki sırada durması ve verdiği imalı demeçler Wilde- Sudeikis ve Styles arasında yaşananlarda Florence Pugh’un da yer aldığını açık edecekti. Bu tuhaf ve olaylı galalardan sadece birkaç ay sonra gerçek ortaya çıkacak ve aslında Olivia Wilde’ın Florence Pugh’un Harry Styles ile yaşadığı kaçamağın arasına girerek onu güzel oyuncunun elinden aldığı anlaşılacaktı. Wilde ve Styles’ın ani ayrılığına bu iddiaların ortalığa saçılması mı yol açtı, şimdilik bundan emin değiliz ama emin olduğumuz bir şey var ki bu dedikodular daha çok su kaldıracağa benziyor.