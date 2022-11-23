Kanye West hakkında çirkin iddia: Kim Kardashian’ın müstehcen fotoğraflarını iş arkadaşlarına göstermiş

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Kim Kardashian ve Kanye West gösteri dünyasının gösteri yapmaya en bayılan çifti olarak hayatımıza girdiklerinden beri ne yapıp edip insanları kendileri hakkında konuşturmayı başardılar. Evlilikleri boyunca sürekli olarak her şeylerini dünyanın gözleri önünde yaşayan çift boşanma kararı aldıklarından beri de elbette aynı şeyi yapıyorlar.

BİR TÜRLÜ BOŞANAMAYIP KENDİLERİNİ REZİL ETTİLER

İlişkileri 2012’de başlayan ve 2014 yılında nikah masasına oturan çiftin ayrılığı Kardashian’ın West’ten boşanmak istediğini belirten dilekçeyi Şubat 2021’de mahkemeye sunmasıyla başladı. İkilinin tüm bu süreç boyunca North (8), Saint (6), Chicago (4) ve Psalm (2) adlarında dört çocuğu oldu. Ancak onlar her zaman mutlu aile yaşantıları yerine skandallar, ayrılık ve aldatma söylentileriyle anıldı. Neredeyse 2 senedir boşanmayı beceremeyen bu ünlü ve tuhaf çift, süreç boyunca birçok aşka da yelken açmayı ihmal etmedi.

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Magazin kanallarının ve tabloid gazetelerinin elde ettikleri yeni belgelere göre Kanye West bir kez daha bu boşanmanın yoluna taş koyarak bu kez de mahkeme eşliğinde ve tarafların avukatları tarafından ayarlanmış olan boşanma görüşmesine gitmedi. Boşanırlarken bir anlaşmaya varacak olan taraflar, bu görüşmelerde avukat ekipleriyle mahkeme salonu dışında bir araya gelerek birbirlerinden taleplerini dile getiriyor. Ancak bu görüşmeler mahkeme dışında yapılsa da resmi görüşmeler ve toplantı odasında yapılan her konuşma kayda alınıp belge olarak mahkemeye sunuluyor. 45 yaşındaki rapçinin, 42 yaşındaki realite yıldızı ve avukatlarıyla olan bu görüşmeye neden gelmediği açık değil.

KANYE WEST VELAYETİ KAYBEDECEK

Hukuk uzmanlarına göre Kim Kardashian çocuklarının velayetini tek başına almak istiyor ve Kanye West’in boşanma sürecindeki davranışları yüzünden çocuklarının elinden alınacak olma ihtimali her geçen gün artıyor.

Boşanma hikâyesini şimdilik bir kenara koyalım ve ABD basınında bomba gibi patlayan son iddiaya biraz daha yakından bakalım: İlk olarak Rolling Stone’da yayınlanan ve dalga dalga dünya basınına yayılan haberde yazılanlara göre Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'ın müstehcen fotoğraflarını yanında çalışanlara göstermiş! KIM KARDASHIAN'IN MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI İŞ ARKADAŞLARINA GÖSTERMİŞ!

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Adidas ve daha birçok ünlü moda markasıyla anlaşmaları olan ve kendine özel spor ayakkabı modeline bile sahip bir iş insanı olan Kanye West son aylarda yaptığı çirkin ve ırkçılık dolu açıklamaları yüzünden çok büyük zarara uğramış; onunla iş ve reklam anlaşmaları yapan firmalar arkasından bir anda çekilmişti. West’in eski çalışanları, basına konuşup rapçinin bir 'sindirme taktiği' olarak personeline eski karısı Kim Kardashian'ın oldukça müstehcen, uygunsuz resimlerini gösterdiğini iddia etti.

Dün ortaya çıkarılan skandala göre West, 2018'deki bir iş görüşmesi sırasında aday çalışanına realite TV yıldızı Kim Kardashian’ın müstehcen fotoğraflarını göstermişti. Tam bu noktada çiftin o dönem evli, mutlu ve yeni doğan çocuklarıyla ideal aile pozları veren bir ikili olduğunun altını bir daha çizelim. 'Kalpsiz' diye adlandırılan rapçinin, telefonundaki fotoğrafı hiç tanımadığı bu kişiye gösterirken “Karım bunu bana az önce gönderdi” dediği iddia ediliyor.

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FOTOĞRAFLA KALSA İYİ, VİDEOLAR DA ORTALIĞA SAÇILMIŞ

Kanye West’in bir başka eski çalışanı da 43 yaşındaki rapçinin, 2021'de ona boşanma davası açan Kardashian'ın müstehcen bir videosunu, aynı yıl içinde bir zamanda, şirketi Yeezy'deki yaratıcı ekibe gösterdiğini açıkladı. ABD basınına göre bu iddialar daha şimdiden 3. kişiler tarafından doğrulanmış durumda. West’in çalışanlarının bu konuda görüşleri sorulduğunda “Kanye böyle açık seçik şeyler göstermekten ya da gizli tutulması gereken şeyleri ortaya dökmekten hiç çekinmezdi.” dedikleri söyleniyor.

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Yeezy çalışanı, ünlü spor markalarının yöneticilerini West'in 'taciz edici' bir şirket kültürü yaratmasına izin verdikleri için suçlamaya başlamıştı. Çalışanlar, West'in YouTube'da üst düzey yöneticilerine 30 dakikalık yetişkin filmi görüntüleri izlettiği, üst düzey görevlilerinse ancak bundan sonra West’in çirkin davranışları konusunda harekete geçtiğini koridorlarda fısıldamaya başlamıştı.

"KENDİ VİDEOLARINI DA İZLETİYORDU"

Eski çalışanları ayrıca West'in kendi kasetleri de dahil olmak üzere sürekli olarak cinsel içerikli görüntüler ve videolar gösterdiğini söylüyordu. West hakkındaki iddia şöyleydi: Kanye, bir kişiyi yıkmanın ve ona sarsılmaz bağlılığını tesis etmenin, genel olarak insanların sınırlarını test etmenin ve yok etmenin bir taktik olduğunu düşünüyordu. West'in bu taktikleri özellikle kadın çalışanları hedef alarak kullandığı anlatılıyor.

West, geçen eylül ayında ailesini 'yok ettiğini' söyleyerek yetişkin filmlerine olan bağımlılığı hakkında samimi bir açıklama yapmıştı. Rapçi, daha sonra sileceği o Instagram gönderisinde “Hollywood dev bir genelevdir. Pornografi ailemi mahvetti” demişti. "PORNOGRAFİ AİLEMİ MAHVETTİ"

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Kanye, bu ayın başlarında da bir ay boyunca pornografiden ve bu tür konuları konuşmaktan uzak duracağına söz verdi. “30 günlük bir temizlik yapıyorum. Sözlü oruç. Alkolsüz. Yetişkin filmi yok. İlişki yok.”

Ünlü rapçi bu satırları Twitter üzerinden dünyayla paylaşmıştı. Ancak anlaşılan Kanye ne eski karısına verdiği sözleri ne de kendine verdiği sözleri tutmakta başarılı olabiliyor…