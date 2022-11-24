Ünlü aktör hastalık haberini alınca yıkılmıştı: Buz banyosundaki fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı

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Chris Hemsworth dün Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde buzla dolu bir küvete girerek 56 milyondan fazla takipçisine “Bana katılmak istiyorsanız, kendinize bir buz banyosu bulun ve içinde üç dakika kalmaya çalışın” diyordu.

KENDİNİ BUZLU SUYUN İÇİNE ATTI!

Üstelik sadece su değil her şey buz gibiydi çünkü aktör bu meydan okumayı havanın artık eksi derecelere düştüğü Norveç’te yapıyordu. Üstelik Chris Hemsworth buzlarla dolu suya yatmakla kalmamış, geçtiğimiz günlerde Norveç’in buz gibi sularında yüzerek doğaya ve onun amansız gücüne de meydan okumuştu.

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Ünlü aktör yıllardır hem aksiyon filmlerinin hem de Marvel evreninin yıldızı olduğu için aslında onu böyle hallerde görmeye alışkınız. Marvel’ın çok sevilen Avengers serisinde Thor karakterini canlandıran oyuncu, aynı karakterin üç solo filminde de başrolü üstlenerek yıllar içinde dünyanın en sevilen oyuncularından biri olmayı başardı. Ve böyle rolleri daha iyi canlandırabilmek için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak mükemmel bir fiziğe sahip olmasını sağlayacak sağlıklı ve sporla dolu bir hayat yaşadı.

ÜNLÜ AKTÖR TIPKI CANLANDIRDIĞI ROLLERDEKİ GİBİ MÜKEMMEL BİR FİZİĞE SAHİP VE SAĞLIKLI GÖRÜNÜYOR

Hemsworth, şimdilerde bütün bu çabalarının mükafatını alırcasına dünyanın en büyük dijital platformlarından birinde, en büyük projelerden birinin yıldızı olarak dünyanın karşısına çıkıyor. National Geographic yapımı dizi projesinde yer alan Chris Hemsworth karşımıza sağlıklı ve uzun yaşamın nasıl mümkün olacağını araştırarak ve yaşlanmayı önlemenin mümkün olup olmadığını sorgulayarak çıkacak. Ancak oldukça ironik bir şekilde tam da bu dizinin çekimleri sırasında yaşadığı bir şey onun hayatının belki de kırılma noktası olacak şeylerin başlangıcı haline geldi.

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Alzheimer hastalığı veya alzaymır, günlük yaşamsal etkinliklerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulmayla karakterize edilmiş, nöropsikiyatrik belirtilerin ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır. Demansın en sık görülen türüdür. Hastalık kişileri her geçen gün ölüme yaklaştırırken hayatlarının da giderek zorlaşmasına ve kâbusa dönüşmesine neden olur.

Dizi projesi için çalışırken ele alınan konular gereği Hemsworth’e bir dizi genetik test uygulandı ve bu testlerle genlerinde herhangi bir hastalığın izlerini taşıyıp taşımadığı araştırıldı. Yakışıklı aktör alacağı sonuçlarla şaşkına dönecek, dünyası başına yıkılacaktı. Test sonuçları ona genetik olarak Alzheimer'a yatkın olduğunu söyledi. Ölümün ertelenip ertelenemeyeceğini ve insan ömrünün nasıl sağlıklı bir şekilde uzatılabileceğini araştıran bir yapımda yer alan Hemsworth için bu bir anlamda hiç beklemediği bir anda kendi ölümüyle yüzleşmek anlamına geliyordu.

DİZİSİNİ ÇEKERKEN KENDİ ÖLÜMÜYLE YÜZLEŞTİ

Program için kan testi yaptırdıktan sonra, APOE4 adı verilen bir genin bir değil iki kopyasına birden sahip insanların yalnızca yüzde iki ila üçünden biri olduğunu ve böylece de genel popülasyona göre Alzheimer'a yakalanma olasılığının sekiz ila 10 kat daha fazla olduğunu öğrendi. Oyuncu Vanity Fair'e verdiği röportajda önce oyunculuğu ara verdiğini açıklayarak hayranlarını şoke edecek; sonra da bu kararın ardındaki gerçeği açıklayarak herkesi üzecekti.

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Üstelik Chris bu haberi ‘ölümle ilgili bir yüzleşme’ bölümü çektikten sonra almıştı. Oyunculuğa ara vermekle ilgili kritik kararını da böylece aldı, hem de hemen! “Ölüm üzerine bir bölüm yapmak ve kendi ölümlülüğünle yüzleşmek beni 'Aman Tanrım, henüz gitmeye hazır değilim' diye düşündürdü” diyordu ses getiren röportajında.

"HEMEN AİLEMİ VE ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM"

“İnsan hemen çocuklar ve aile ile ilgili şeyler hakkında konuşmaya başlıyor” diye devam ediyordu anlatmaya. “Büyük bir sükûnet ve şükran duygusuyla oturmak ve orada olmak istiyorum sadece. Biraz izin almak istemem gerçekten içimde bir şeyi tetikledi. Ve diziyi bitirdiğimizden beri, yapmam için zaten sözleşmeli olduğum şeyleri yapmayı tamamlıyorum. Yani ailemin ve çocuklarımın yanında olmayı…”

Yakışıklı oyuncu çoktan, karısı Elsa Pataky ve üç çocukları, 10 yalındaki India ve 8 yaşındaki ikizleri Sasha ve Tristan’la güzel bir tatile çıkmaya karar vermiş. Ama bu tatile çıkmadan önce hastalık haberinin oyunculuğa ara vermesine sebep olsa da onu durduramayacağını kanıtlamak istercesine bir video çekmeyi de ihmal etmemiş. Sağlığını ve ömrünü uzatmak için bu ayın başlarında dondurucu Norveç sularında yüzen aktör bu kez de meydan okumasını buzlu sulara yatarak gerçekleştirdi. "BUZA GİRİP ÇIKINCA ÖLÜP YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLURSUNUZ"

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Buz dolu banyoya atlarken zorlanan yıldız gülerek bu deneyimi atlatabilmek için gözlerimi kapatıp 'mutlu yerime' gitmem gerekiyor diyordu. Chris suda 30 dakika kalabileceği şakasını yaptı ve hatta onu izlerken bir kronometre tutan arkadaşını kendisiyle birlikte banyoya atlamaya davet etti. Chris'in sudan çıkmasına 30 saniye kala banyoya atlayan adam, Hemsworth’ü yenemeyen buzlu suya ancak 30 saniye dayanabildi.

Avengers yıldızı videoda “Bir buz banyosunun en büyük faydalarından biri ruh halinin yükselmesidir. Sanırım bunun nedeni, buradayken ölüyormuş gibi hissetmeniz ve dışarı çıktığınızda yeniden yaşıyormuş gibi hissetmeniz” dedi. Buz banyolarının bağışıklık sistemini güçlendirdiği bildiriliyor, bu da ciddi ve ölümcül bir hastalığa yakalanma riski yüksek olan oyuncu için aslında sağlıklı bir tercih denebilir. CHRIS HASTALIĞI YENECEK KADAR GÜÇLÜ!

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ABD’nin en yetkin sağlık kuruluşu CDC'nin yönergesine göre Hemsworth’ün pozisyonundaki kişilerin risk seviyelerini azaltmak için atabilecekleri en iyi adımlar iyi bir gece uykusu almayı sağlamak, alkol alımını azaltmak ve sigarayı kesmek gibi önlemler. Zaten oldukça sağlıklı ve sporla dolu bir yaşantı süren ünlü aktörün bu konuda zorlanmayacağı açık. Umalım ki Chris Hemsworth, tıpkı filmlerinde kötü adamları yendiği gibi Alzheimer riskini de yensin ve sağlık dolu bir hayat yaşasın…