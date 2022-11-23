Tarihe geçen boşanmayla tanındı, kendini Prenses Diana’yla kıyasladı: Sosyetik güzel hizmetçisini dövmüş

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David Mugrabi, dünyanın en tanınmış ailelerinden birinin oğlu ve ailesinden getirdiği mirasla da dünyanın en zengin sanat koleksiyonerlerinden biri. 83 yaşındaki Yahudi iş insanı Jose Mugrabi dünyanın en zengin insanlarından biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda ünlü sanatçı Andy Warhol’un 800’den fazla eserine sahip. Picasso, Rodin ve Damien Hirst gibi sanatçıların eserlerini de koleksiyonunda bulunduran Jose Mugrabi’nin net servetinin 5 milyar dolardan fazla olduğu sanılıyor. DÜNYANIN EN ZENGİN SANAT KOLEKSİYONERİ

Jose Mugrabi ve eşi Mary’nin iki oğlu var; onlar öldüğünde tüm servetleri de bu iki çocuklarına gidecek. Çiftin küçük oğlu David Mugrabi ise bu büyük zenginliği yaşamak ve servetiyle haberlere konu olmak için anne-babasının hayatını kaybetmesini beklemedi bile; babasının sahip olduğu bu büyük koleksiyon çoktan ona ve ağabeyine devredilmiş durumda.

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New York’taki ünlü Trump Tower’da yaşayan Jose’nin büyük oğlu Alberto, 2016’da en az kendisi kadar zengin bir aileden gelen Colby Jordan’la evlendi ve şimdilik sessiz sakin ve skandallardan uzak bir hayat yaşıyor. Ancak küçük kardeşi David ve onun (eski) eşi için aynı şeyi söylemek zor. Büyük bir serveti içinde yüzen David Mugrabi, Libbie Mugrabi ile boşanmasındaki detaylar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayıp skandallar listesine ismini maalesef yazdırdı.

TARİHE GEÇEN 'EN ÇİRKİN' BOŞANMA

David ve Libbie Mugrabi, 2004’te tanışmış, bir yıl sonra, 2005’te ise evlenmişti. Bu evlilikle ilgili en büyük sorun zaten başlangıç noktasıydı. Ortada bu kadar büyük bir servet varken evlenen çift evlilik öncesi anlaşma yapmadılar ve ayrılıkları durumunda paralarını ve mülklerini nasıl paylaşacaklarını planlamadılar. Oysa en zenginlerin evlilikleri hep bu anlaşmayla süslemesine alışkınız; böylece boşanmalarda durum nispeten en az kayıpla ve skandalla atlatılabiliyor. Libbie Mugrabi’nin boşanması ise bu sakin boşanmalardan biri olamadı.

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KOCASININ KAÇAMAK HEVESİ YÜZÜNDEN BOŞANMIŞLAR

Çift 2020 yılında ayrılmaya çalışırken yaşanan şeyler ABD tarihinin en büyüklerinden, New York’unsa kesin olarak en büyük ve hatta ‘en çirkin’ boşanması olarak kayıtlara geçti. Çiftin şimdilerde 11 ve 13 yaşlarında olan biri kız biri erkek iki çocuğu var. Sosyetik Libbie Mugrabi, o dönemde medyaya konuştuğunda aslında çocukları 18 yaşına gelene kadar bu evliliği her şeye rağmen sürdürmek istediğini ancak kocasının kaçamak hevesi nedeniyle BOŞANMA konusunda acele ettiğini açıklamıştı.

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43 yaşındaki Libbie Mugrabi, plastik cerrah bir baba ile hemşire bir annenin kızı olarak New Jersey'de büyümüş, sonra da zengin iş insanı David ile tanışıp kısa süre içinde evlenmişti. Libbie boşanma süreci boyunca kendisini İngiltere kraliyet ailesinin talihsiz üyesi, dünyanın en sevilen prensesi Diana'ya benzetmişti.

KENDİNİ PRENSES DIANA'YLA KIYASLADI

O günlerde gördüğü her mikrofona konuşan Mugrabi, The Post ile 2021'de yaptığı bir röportajda “Onunla aynı şeyi yaşadım - genç yaşta evlendim” diyerek kendisini Diana ile kıyaslayacaktı. “Ona sürekli ne yapması ve giymesi gerektiği söylendi” dedi. “Ben de öyleydim. Kontrol ve dizgin altındaydım. Neyin adil olduğu veya neyi hak ettiğiniz önemli değil... Ancak boşandıktan sonra bu yaldızlı kafesten kurtularak nefes alabilirsiniz.”

Ancak bu sözleri büyük tartışma yaratan ve Diana’nın deyim yerindeyse ‘tırnağı bile’ olamayacağı söylenen Libbie, oldukça karlı bir şekilde sıyrıldığı boşanmasının ardından, gününü gün etmeye, bir yandan da skandallara konu olmaya devam ediyor. Prenses Diana ise artık hayatta değil…

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Skandal boşanmaya konu olan kalemler arasında, New York’ta bulunan 72 milyon dolar değerinde bir ev, dokuz yatak odalı bir malikane ve elbette Mugrabi sanat koleksiyonunun kontrolü vardı. Libbie Mugrabi boşanmak için 100 milyon dolar talep ettikten bir anlaşmaya varıldı.

100 MİLYON DOLAR ALMIŞ OLABİLİR!

Ancak ortada önceden yapılmış bir sözleşme olmadığı için kadının ne kadar para aldığı öğrenilemedi. Röportajlarında kendisinin beyan ettiğine göreyse aldığı miktar oldukça tatmin ediciydi. Zaten paranın sadece yarısını bile alabilse bu ona 50 milyon dolarlık bir servet sağlayacaktı.

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Ama ayrılmayı başarabildikten sonra bile Mugrabi adı manşetlerden inmedi çünkü eski kocası David, Libbie Mugrabi’yi, birkaç sanat eseri, bir Ferrari ve bir Porsche'yi ona hiç iade etmediğini iddia ederek mahkemeye verdi. Libbie boşanmasının ardından iş kadınlığına soyunarak birkaç girişim ve yatırım yapacaktı. Son olarak kendisi yaz boyunca, İspanya'nın İbiza adasında tatil yaparken 500.000 dolar değerinde giysi ve mücevherinin çalındığını bildirdiğinde manşetlere taşındı.

"BANA DAHA UZUN BOYLU BİR ADAM LAZIM"

Kendisi 1.70 boyunda, eski kocası David, kendisinden bir hayli kısa olduğu için şikayetçi olan ve “Artık boşandığıma göre kendime boyuma uygun, uzun bir sevgili bulmayım” açıklaması akıllara kazınan Libbie Mugrabi, adı tam da artık unutuldu diye düşünülürken bu kez yeni bir skandalla karşımıza çıktı. New York Post’un edindiği bilgiye göre sosyetik güzel eski hizmetçisine saldırdığı iddiasıyla dün gözaltına alındı ve tutuklandı!

Boşandıktan sonra "Bana daha uzun boylu bir adam lazım" diyen Libbie Mugrabi, kendinden kısa Brock Pierce'la sevgili olmuştu

Anlatılanlara göre bu yaz yaşanan olayda Libbie, evinde çalışan hizmetçinin kendisine borçlu olduğu parayı istemesiyle sinirden deliye döndü ve zavallı kadının cep telefonunu kırarak ona eline geçirdiği paspasla ve bıçakla saldırdı. Kadını tehdit ederek evinden kovan Libbie Mugrabi, hizmetçinin durumu polise bildirmesiyle 31 Temmuz’da tutuklandı. Polis, Libbie Mugrabi’nin Sag Harbour'daki evinde yakalandığını ve tehdit, suç teşkil eden davranış ve suç teşkil eden bir silah bulundurmakla suçlandığını açıkladı.

Mugrabi'nin avukatı, yaptığı açıklamada “Libbie Mugrabi topluluğumuzun temel direği ve yasalara uyan bir vatandaştır. Kanıtlar onun tüm bu suçlamalardan masum olduğunu gösterecek. Bu konunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz” dedi, yakın çevresine göre Libbie de herkese masum olduğunu anlatmaya devam ediyormuş. Kaynaklara göre sosyetik güzel, Southampton Kasabası Adalet Mahkemesi'ndeki yargılanmasının ardından kefaletle serbest bırakıldı.