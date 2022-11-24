Ünlü yıldız evinin küvetinde ölü bulunmuştu: “Bak oğlumuz 1 yaşında sevgilim”

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5 Kasım’da, saatler öğlene yaklaşırken Los Angeles’ta 911’i arayan kişi bir ‘küvette boğulma’ vakasını haber veriyordu titreyen bir sesle. Olay yerine sevk edilen polisler bir cinayet ya da suç delili bulamamışlardı ancak daha polis sirenleri susmadan tüm ABD medyası çoktan ihbarın yapıldığı eve ulaşmıştı bile. Onları eski sevgililer ve sayısız hayran izledi. Haber kısa sürede tüm dünyaya ulaştı.

ÜNLÜ YILDIZ EVİNDEKİ KÜVETTE ÖLÜ BULUNDU

Haber başlıklarında ‘’Ünlü pop ikonu ve Backstreet Boys şarkıcısı Nick Carter'ın kardeşi 34 yaşındaki Aaron Carter, Lancaster, California'daki evinde 'küvetinde ölü bulundu'.’’ yazıyordu.

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Resmi bir ölüm nedeni henüz belirlenmedi, ancak polisin olay yerinde çok sayıda basınçlı hava kutusu ve reçeteli hap şişeleri bulduğu bildirildi. Aaron Carter'ın adı da tarihe gösteri dünyasının genç yaşında yok ettiği nice yıldız gibi hüzün ve yarım kalan hayaller eşliğinde yazılacaktı.

Aaron’ın oğlu Prince'in annesi ve bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi ve nişanlısı Melanie Martin, haberi alır almaz hemen eve koşan ilk kişi olacaktı. Olanlara inanamayan genç kadının olay yerindeki hali görenlerin yüreğini burktu. Gözyaşları içinde bir video çekip sosyal medya hesabında paylaşan Martin daha sonra resmi bir açıklama da yaptı. Acı içindeki genç kadın açıklamasında ‘’Nişanlım Aaron Carter vefat etti. Aaron'ı tüm kalbimle seviyorum ve bu, babasız bir oğul yetiştirme yolculuğu olacak. Lütfen sizler de çok sevdiğimiz birinin kaybıyla yüzleşirken ailemin mahremiyetine saygı gösterin. Hâlâ bu talihsiz gerçeği kabul etme sürecindeyiz. Düşünceleriniz ve dualarınız bizim için çok değerli.’’ sözlerini kullanmıştı.

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NİŞANLISI YIKILDI, GERİDE KÜÇÜCÜK OĞLU KALDI

Bu trajik ölüm Aaron Carter ve sevgili oğlu Prince'i birbirlerinden ayırmış, küçük Prince babasını hiç tanımadan büyüyecek o çocuklardan biri olmuştu. Elde ettiği başarılara, büyük bir üne ve gösteri dünyasının parlak ışıkları altında yer almasına rağmen hayatı büyük dramlar içinde geçen Aaron ise onu çok seven nişanlısını ve daha bir yaşında bile olmayan oğlunu bir başlarına bırakmıştı.

Bu talihsiz kaybın ardından daha sadece üç hafta geçtikten sonra Aaron ve nişanlısı Melanie Martin’in küçük prensleri Prince Carter’ın doğum günü gelip çattı. Her şeyden habersiz etrafına gülücükler saçan Prince çevresini saran yetişkinlerin ona üzerine titreyerek gösterdikleri sevginin farkında ve mutluydu. Oysa ne kendi doğum gününün kutlandığını ne de onu çok seven babasını bir daha göremeyeceğini bilmiyordu. İLK DOĞUM GÜNÜNÜ BABASIZ KUTLAMAK ZORUNDA KALDI

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Aaron Carter'ın nişanlısı Melanie Martin, yıldızın 34 yaşında trajik bir şekilde vefatından sadece haftalar sonra, oğulları Prince'in ilk doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutlarken cesur görünmeye çalışıyor ve oğlunu bir an olsun bırakmadan şefkatle kollarında taşıyordu. Melanie Martin’in yakınları bu çok özel ama Aaron’ın kaybı yüzünden de acı yüklü olan günü kutlarken ona olan desteklerini göstermekten çekinmediler.

Aaron Carter bu dünyadan ayrılmıştı ama oğlunun ilk doğum günü partisinde her yerdeydi. Melanie, parti için özenle Aaron’ın fotoğraflarından oluşan özel bir kolaj hazırlamış, oğlunun pastasının üzerini de Aaron ve Prince’in bir fotoğrafıyla süslemişti. Carter’ın hayranları da bu özel günde onu unutmayacaktı. New York’un Times Square adındaki ünlü meydanında bulunan dev billboard’lardan bir tanesi Aaron Carter ve Prince Carter’ın fotoğrafıyla süslenmiş ve “Aaron Carter’ın anısına… Hayranları ve destekçileri” yazılmıştı. Bu anlamlı jestte Melanie Martin de unutulmamıştı. Bu görüntüden çok duygulanan Melanie, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve teşekkür etti. PARTİ BOYUNCA ACISINI KALBİNE GÖMDÜ

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Melanie Martin, acısını kalbine gömüp oğlunun mutluluğu için etrafa gülücükler attığı partinin fotoğraflarını ve arkadaşlarının yaptığı paylaşımları sosyal medyadan gece boyu paylaştı. Gecenin sonunda Melanie elindeki doğum günü balonlarını gökyüzüne bırakırken “Oğlumuz için güçlü olmalıyım” diyor, onları ölen nişanlısına yolluyor ve ona oğlunun mutlu ve sağlıklı olduğunu duyurmak istiyordu sanki. “Oğlum Prens Lyric Carter'ın doğum günü kutlu olsun... Bugün benim için zor bir gün olacak ama biliyorum ki baban cennette senin için doğum günü şarkıları çalıyor. Seni seviyorum bebeğim!!!” diyen genç kadın hayatının en zor partisini böylelikle kalbi kırık ama başı dik tamamlıyordu.

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Aaron Carter’ın cenazesi yakıldı ve ölüm belgesindeki bilgiye göre küllerini ikiz kardeşi Angel Carter’ın saklayacağı öğrenildi. Carter, üç haftadır evlerinde yaşayan ve adı sadece Betty olarak açıklanan hizmetçisi tarafından küvetinde ölü olarak bulunmuştu. Kadın aslında bir evsizdi ve Carter’la nişanlısı Melanie tarafından işe alınmıştı. Çift yakınlarda oturan bir arkadaşlarının malikanesine zorla girildikten sonra evde güvenlik açısından sürekli olarak birilerinin olmasını istemişti. AARON ÖLDÜĞÜNDE BİRLİKTE YAŞIYORLARDI

Carter, öldüğü sırada nişanlısı Melanie ile yaşıyordu. Ancak ikilinin bir dargın bir barışık olarak sürdürdükleri ilişki oldukça sıkıntılıydı. Komşular, çiftin sık sık birbirlerine bağırdığını duyduklarını ve bu sebepten duruma müdahale edilmesi için eve üç kez eve polis çağrıldığını söylediler. Aaron’ın ölümünden sonra görüş alınan herkes bu ilişkiyi ‘fırtınalı’ olarak tanımlayacaktı.

Bu yılın başlarında, Carter oğullarının velayeti için mahkemeye başvurmuş ve verdiği dilekçeyle Melanie Martin'e karşı koruma talep etmişti. Mahkeme dosyasında, o dönem ayrı olduğu sevgilisini 'duygusal sıkıntı verme, kendisini itmek ve tırmalamak' ile suçladı. Aaron’ın başvurusuna göre Melanie, onu intihar etmekle tehdit ediyor ve böylece duygusal olarak tacizde bulunuyordu.

FIRTINALI BİR İLİŞKİLERİ VARDI

Melanie geçen hafta Carter'ın evinden eşyalarını taşırken görülmüştü. Eski çocuk yıldız evi satmaya çalışmıştı ancak vefatının ardından evinin satışı devre dışı kalarak mülk piyasadan çekilmişti. Carter'ın bir vasiyet bırakmadan öldüğü ortaya çıktı. Yani mal varlığının kime miras kalacağına açılan mahkemeyle birlikte devlet kurumları karar verecek.

İlk albümünü 9 yaşında çıkaran çocuk yıldız Aaron Carter, Backstreet Boys’un vokali erkek kardeşi Nick Carter’la olan kavgalarıyla akıllarda yer etmişti. Tıpkı Brittney Spears’ın başına geldiği gibi ağabeyi Nick de Aaron’u yasal olarak kontrol altında tutmak ve vesayetine almak için bir mücadeleye girişmişti ve iki kardeş yıllar süren bu kavga yüzünden birbirleriyle görüşmedi. Aaron’ın ablası Leslie Carter da 2012 yılında, daha 25 yaşındayken yüksek doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetmişti. Aaron ve Leslie arasında da sorunlu bir ilişki vardı ve çocuk yıldızın ablası hakkındaki suçlamaları uzun süre manşetlerin ilk sırasında yer aldı.

TRAJEDİYLE DOLU BİR HAYAT...

Aaron Carter, spot ışıklarının altında, zaman zaman çok renkli olsa da skandallar ve trajedilerle dolu bir hayat yaşadı. Aaron, 1989'da Florida, Tampa Bay'de, her biri bir şekilde ünlenen bireylerle dolu bir ailenin içine doğdu. Erkek kardeşi Nick, ikiz kız kardeşi Angel ve BJ ve Leslie adında iki kız kardeşi daha vardı. Hayat, bu aileye bolca ün ve başarının yanında büyük acılar da hazırlamıştı…

Şarkıcı, ağabeyi Nick Carter'ın dünyayı fetheden erkek grubunun gölgesinde büyüdü ama aynı zamanda pop müzikte kendi iddiasını ortaya koymaya çalıştı ve ilk kaydını 1997'de henüz dokuz yaşındayken, Nick’in de dahil olduğu Jive Records şirketi etiketiyle yayınladı. Aaron, daha o günlerde yıldızlığa giden yolu yürümeye başlamıştı. Backstreet Boys'un 1997 tarihli turnesinde açılışını da yapan yapan Carter, 90'lı yıllarda dört stüdyo albümü yayınladı.

E! Haber sitesine göre 34 yaşındaki yıldız, uzun yıllar boyunca bağımlılıkla mücadele etti, yasal sorunlarla karşılaştı ve müzik kariyerine devam ederken rehabilitasyona girdi. Kendisini Brittney Spears'a verilene benzer bir koruma kararıyla vesayeti altına aldırmaya çalışmakla suçladığı kardeşi Nick de dahil olmak üzere birçok kişiyle alenen kavga etti. Aaron Carter, Nick Carter da dahil olmak üzere birkaç kardeşiyle çalkantılı bir ilişki yaşadı. Üç yıl arayla doğan kardeşler, 90'larda uzun yıllar birlikte turneye çıktılar ve Aaron genellikle Backstreet Boys'un açılış sahnesinde şarkı söylüyordu.

ÜNLÜ AĞABEYİYLE KÜSTÜLER

Aaron, ağabeyinin Lauren Kitt ile Nisan 2014'teki düğününe katılmazken, kardeşler tatillerini birlikte kutlamaya ve sosyal medya aracılığıyla birbirlerinin kariyerlerini desteklemeye devam ettiler. Ancak Eylül 2019'da Nick, kız kardeşi Angel Carter’la birlikte Aaron'a karşı bir yasaklama emri çıkardı. Karar iki ay sonra devreye girecekti.

Bu inanılmaz olay o günlerde gösteri dünyasında bomba etkisi yaratmış, tüm gözler bir anda Carter ailesine çevrilmişti.

Nick ‘’Kardeşimizi seviyoruz ve kendisine veya bir başkasına herhangi bir zarar gelmeden önce ihtiyacı olan tedaviyi görmesini gerçekten umuyoruz’’ açıklamasını yaparak onun iyiliği için bu işe kalkıştıklarını açıklıyordu. Bir yıllık yasaklama emrine göre, Aaron'a, Nick, Kitt, çocukları, diğer aile üyeleri ve Las Vegas'taki ikametlerinden en az 30 metre uzakta olması emredildi.

Aaron suçlamaları reddetti ve şöyle tweet attı ‘’Bana karşı yapılan suçlamalara hayret ediyorum ve kimseye, özellikle aileme zarar gelmesini istemiyorum. Onlar olmadan da iyi olacağım. Beni rahat bırakmaları gerekiyor. Michael Jackson bana bunun olacağını söyledi ve haklıydı.”

"AİLEM BANA ZORBALIK YAPTI"

Genç yıldız ailesinin ve özellikle de Nick’in kendisine hayatı boyunca zorbalık yaptığını iddia etmişti. Bana çocukken işkence ettiler diyordu ve bu ciddi suçlamaların aslında herkes tarafından bilindiğini ancak kimsenin konuşmaya cesareti olmadığı iddia ediyordu.

Bu korkunç suçlamalara bir yenisini daha eklediğinde tüm dünya buz kesecekti: Aaron, 2012 yılında uyuşturucu yüzünden hayatını kaybeden ablası Leslie Carter’ı cinsel tacizle suçlamış, bu korkunç durumun kendisi çocukken 3 yıl boyunca devam ettiğini anlatmıştı. Bu akılalmaz olaylar 2019’da Magazin dünyasını derinden sarsmıştı.

Ancak tüm bunlara rağmen Aaron, bu yılın başlarında Leslie için bir dövme yaptırdı. Hem de alnına. Bu kocaman, mavi dövme bir kelebek motifiydi. ‘’Ne zaman mavi bir kelebek görsem… Leslie’nin en sevdiği renk maviydi. Dünyanın en güzel buz mavisi gözleri ondaydı.’’ demişti Instagram hesabından dövmesini paylaşırken. DOKTORLAR TEŞHİS KOYMUŞTU

CNN'de yer alan habere göre Aaron 2019'da katıldığı 'The Doctors' programında kendisine 'çoklu kişilik bozukluğu, şizofreni, akut anksiyete ve manik depresyon' teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Son yıllarda rap söyleyen Aaron’ın yakın zaman önceki son performansında söylediği şarkıda ‘’O gidecek, ama bu uzun sürmez, geri gelecek’’ dediği duyuluyordu… Aaron Carter geride sadece Melanie Martin'den olan oğlu Prince’i değil, sayısız hayran ve trajik hayatının parçası olmuş üzgün ve pişman kardeşlerini de bıraktı.