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Ünlü çiftin düğününde su gibi para harcanmıştı: Meğer nikâhları bile yokmuş!

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#Jermain Defoe#Donna Tierney#Ünlülerin Düğünleri
Ünlü çiftin düğününde su gibi para harcanmıştı: Meğer nikâhları bile yokmuş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 09:04

2022 yazının en gösterişli düğünlerinden biriydi. Öyle ki bu düğün için hatırı sayılır bir servetin harcandığı basına yansımıştı. Ünlü çift, o özel gün için hazırlanan kıyafetleriyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan bol bol paylaştı. Ama aradan altı aydan kısa bir zaman geçmişti ki "bomba" haber geldi. Ünlü çiftin evliliği bitiyordu. Yani bütün o gösteriş, o masraf, evliliğin dağılmasıyla "havaya" uçmuştu.

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NİKÂHLARI YOKMUŞ!
Bu işin bir yanı. Ama o kadar da önemli değil. Eğer "nasıl önemli olmaz, o kadar şatafatla düğün yapan bir ünlü çiftin birkaç ayda boşanması?" diye bir soru aklınızdan geçiyorsa, sıkı durun! Her ne kadar düğüne su gibi para harcanmış olsa da gelin ve damat göz alıcı kıyafetleriyle kameralara gülümse de hatta düğünleri ünlü bir dergiye kapak bile olsa ortaya çıktı ki meğer gerçekte evlenmemişler! Yani ortada bir düğün olsa da aslında onların resmen evli olduğunu kanıtlayacak bir nikâh yokmuş. Ünlü çiftin neden böyle bir şey yaptığı ise yakın çevreleri için de bir muamma.

Şimdi gelin, biraz daha yakından bakalım bu ünlü çift kimmiş, nasıl olmuş da aralarında bir nikâh bile yokken böylesine gösterişli bir düğün yapmışlar.

Ünlü çiftin düğününde su gibi para harcanmıştı: Meğer nikâhları bile yokmuş

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YEŞİL SAHALARIN YILDIZIYDI: DÜĞÜNDE SU GİBİ PARA HARCADI
O ünlü çift, bir zamanlar futbol sahalarında fırtına gibi esen Jermain Defoe ile güzellik terapisti Donna Tierney. Bir zamanlar top koşturduğu Spurs ve West Ham gibi futbol takımlarının yıldızı olan 40 yaşındaki Jermain Defoe ile yaşıtı olan Donna Tierney, 4 Temmuz 2022'de Cliveden House'da gösterişli bir düğünle evlendi. Bu lüks mekandaki düğünün masrafının, 200 bin sterlin olduğu, o dönemde çok konuşulmuştu.

Ünlü çiftin düğününde su gibi para harcanmıştı: Meğer nikâhları bile yokmuş


SON BEKÂR GECESİNİ ORADA GEÇİRMİŞTİ: Bu arada düğünün yapıldığı Cliveden House'un ne kadar seçkin bir yer olduğunu ifade etmek için, Meghan Markle'ın, Prens Harry ile evlenmeden bir gece önce burada konakladığını, yani bekar bir kadın olarak son gecesini burada geçirdiğini hatırlatalım. Sonra da dönelim bu "nikâhsız düğün" konusuna.

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Ünlü çiftin düğününde su gibi para harcanmıştı: Meğer nikâhları bile yokmuş

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GELİN EVDE KALDI, DAMAT TATİLE ÇIKTI
Fakat aradan sadece birkaç ay geçmişti ki Defoe ile Tierney'in evliliğinin cicim aylarının çabuk bittiği iddiaları ortada dolaşmaya başladı. Sonra bu iddiaları destekleyen başka gelişmeler oldu. Jermain Defoe'nin evlendiği Donna Tierney, sosyal medyada kocasının soyadını kullanmayı da onu takip etmeyi de bıraktı. Tierney, Noel ve yeni yıl tatilinde Glasgow'da kalırken, Defoe, Karayip adalarında lüks bir tatile çıktı. Bu arada ikisinin de artık alyans takmayı bıraktığı paparazzilerin dikkatini çoktandır çeken bir ayrıntı.

Ünlü çiftin düğününde su gibi para harcanmıştı: Meğer nikâhları bile yokmuş

GERÇEKTE RESMİ OLARAK HİÇ EVLENMEMİŞLER
İşte bütün bunlar olurken İngiliz The Sun gazetesi de Jermain Defoe ve Donna Tierney ile ilgili şoke eden gerçeği ortaya çıkardı. Her ne kadar temmuz ayında gösterişli bir düğün yapılmış olsa da Defoe ve Tierney gerçekte resmi olarak hiç evlenmemişlerdi. Yani nikâhları yoktu! The Sun'ın ileri sürdüğüne göre hiçbir yerde çiftin resmi olarak evli olduğuna dair bir kayıt ya da belge yok. Zaten yakın çevreleri de bu konuyu açık açık ifade ediyor.

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DERGİYE KAPAK POZU BİLE VERMİŞLERDİ: Gazeteye konuşan bir kaynak, düğünleriyle ilgili OK! dergisine kapak pozu verdiklerini ama yayın organının muhabiri ya da fotoğrafçılarının nikâh anını görüntülemediklerini söyledi. Her ikisi de sosyal medya sayfalarında paylaştıkları ve dergi tarafından çekilen düğün fotoğraflarını kaldırdı. Kısacası tanıklara göre Defoe ve Tierney'in resmi evliliği, kelimenin tam anlamıyla bir muamma.

Ünlü çiftin düğününde su gibi para harcanmıştı: Meğer nikâhları bile yokmuş

BİR HEMŞİREYE, BİRLİKTE OLMAK İÇİN YALVARDI
Tabii bu arada çiftle ilgili olarak daha tuhaf iddialar da ortalarda dolaşıyor. Bunlardan birine göre Jerome Defoe, Tierney ile düğünlerinden kısa bir süre sonra bir hemşireye, kendisiyle birlikte olması için yalvarırken ifşa oldu. Geçen ekim ayında basına yansıyan bu habere göre Defoe, 40 yaşındaki bir hemşireye Instagram üzerinden mesaj atarak onu lüks aracında hoş vakit geçirmeye davet etti.

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Ünlü çiftin düğününde su gibi para harcanmıştı: Meğer nikâhları bile yokmuş


'SONSUZA KADAR' DEMİŞTİ AMA...
Aslına bakılırsa Jerome Defoe ile Donna Tierney, düğünde gayet mutluydular. Sanki gerçekten de ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kalacakmış gibi görünüyorlardı. Hatta Defoe, OK! dergisine verdiği röportajda Donna Tierney hakkında "Bu benim geleceğim, bu sonsuza kadar sürecek" diye konuşmuştu. Osırada Donna Tierney'i "O benim hayatımın geri kalanını birlikte geçirmek istediğim" kişi sözleriyle tanımlamıştı. Fakat görünüşe göre "sonsuza kadar" sürmesi bir yana bu "evlilik" beklenenden daha kısa sürede bitti ve iddialar doğruysa ortada zaten gerçek bir evlilik bile yoktu. 

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Ünlü çiftin düğününde su gibi para harcanmıştı: Meğer nikâhları bile yokmuş

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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#Jermain Defoe#Donna Tierney#Ünlülerin Düğünleri

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