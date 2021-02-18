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BONOBO KORUMA PROGRAMI KAPSAMINDA GÄ°TMÄ°ÅžTÄ°

ÃœnlÃ¼ oyuncu Ashley Judd, Bonobo (cÃ¼ce ÅŸempanze) koruma programÄ± kapsamÄ±nda gittiÄŸi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde beklenmedik bir kaza geÃ§irdi ve ardÄ±ndan kabus dolu saatler yaÅŸadÄ±.Â

ORMANDA BEKLENMEDÄ°K KAZA

52 yaÅŸÄ±ndaki Judd, ormanda dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve saÄŸ bacaÄŸÄ± dÃ¶rt yerinden kÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu kazayÄ± kabusa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren ise dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerde saatler boyunca kalÄ±p yardÄ±m gelmesini beklemek zorunda kalmasÄ± oldu.

TAKILIP DÃœÅžTÃœ

AynÄ± zamanda BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°yi Niyet ElÃ§isi de olan Ashley Judd, ormanda bulunduÄŸu sÄ±rada yÃ¼rÃ¼rken, yere dÃ¼ÅŸen bir aÄŸaca takÄ±ldÄ±. Dengesini yitiren Judd, kendisi de dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu sÄ±rada saÄŸ bacaÄŸÄ± dÃ¶rt yerinden kÄ±rÄ±ldÄ±. Hareket edemediÄŸi iÃ§in de yaklaÅŸÄ±k beÅŸ saat ormandaÂ yardÄ±m bekledi.

Ä°LKEL BÄ°R SEDYEYLE TAÅžINDI

Daha sonra yerel halktan kendisine yardÄ±m eli uzandÄ±. Judd Ã§arÅŸaf ve bambu dalÄ± kullanÄ±larak yapÄ±lan bir sedyeyle taÅŸÄ±ndÄ±.Â ArdÄ±ndan gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda motosikletle ormanlÄ±k bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ashley Judd'un tedavi gÃ¶rmek iÃ§in hastaneye ulaÅŸmasÄ± tam 55 saat sÃ¼rdÃ¼.

TEDAVÄ°SÄ° GÃœNEY AFRÄ°KA'DA SÃœRÃœYOR

Ashley Judd'un tedavisi GÃ¼ney Afrika'da bir hastanede devam ediyor. ÃœnlÃ¼ oyuncu bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± hem Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ± hem de gazeteci Nicholas Kristof'a anlattÄ±. Judd paylaÅŸÄ±mÄ±nda "EÄŸer Kongolu kÄ±z kardeÅŸlerim ve erkek kardeÅŸlerim olmasaydÄ± iÃ§ kanamadan Ã¶lebilirdim" diye yazdÄ±.Â Judd, kendisine uzanan yardÄ±m elleri olmasaydÄ±, Ã¶lmese bile bacaÄŸÄ±nÄ± kaybedebileceÄŸini de ekledi. ÃœnlÃ¼ oyuncu o kÃ¶tÃ¼ anlarda kendisine yardÄ±m eden herkese teÅŸekkÃ¼r etti.

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ANNESÄ° VE ABLASI COUNTRY ÅžARKICISI

Tam adÄ± Ashley Tyler Ciminella olan Judd, 19 Nisan 1968'de Amerika BirleÅŸik Devletleriâ€™de Kaliforniya'da dÃ¼nyaya geldi. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1991 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Judd'unÃ§ annesi Naomi ve ablasÄ± Wynonna da country ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± olarak tanÄ±nÄ±yor.





1991'DE OYUNCULUK KARÄ°YERÄ°NE BAÅžLADI

Ashley Judd, ilk kayda deÄŸer rolunÃ¼, 1993 tarihli Ruby in Paradiseâ€™da sergiledi. Bunun ardÄ±ndan 1996 yÄ±lÄ±nda Norma Jean & Marily adlÄ± yapÄ±mda rol alan Judd, sonrasÄ±nda 1997â€™de Kiss the Girls ve 1999â€™da Double Jeopardyâ€™de rol alarak hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir hayran kitlesine sahip oldu.

HEM OYUNCU HEM AKTÄ°VÄ°ST

1990â€™lÄ± yÄ±llarda yÃ¼kselen bir yÄ±ldÄ±z olarak kabul edilen Judd, 2000â€™lÄ± yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda da ses getiren filmlerde oynamasa orta bÃ¼tÃ§eli yapÄ±mlarda oynama fÄ±rsatÄ±nÄ± yakaladÄ±. Ashley Judd, kadÄ±n ve insan haklarÄ±yla ilgili kampanyalara katÄ±lÄ±mÄ±yla da tanÄ±nÄ±yor.