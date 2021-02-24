IssÄ±z ormanda saatlerce kurtarÄ±lmayÄ± beklemiÅŸti: YapayalnÄ±z ve Ã§aresiz kalanlarÄ± unutmayÄ±n

SAÄžLIK Ã‡ALIÅžANLARINA TEÅžEKKÃœR ETTÄ°

52 yaÅŸÄ±ndaki Judd, Instagram sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi paylaÅŸÄ±mda, kendisine uygulanan tedavileri ve hastanede yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Judd, Johannesburg'daki Sunninghill Hastanesi'ne ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda bacaÄŸÄ±nÄ±n gerÃ§ekten Ã§ok kÃ¶tÃ¼ durumda olduÄŸunu, hiÃ§bir canlÄ±lÄ±k belirtisi gÃ¶stermediÄŸini anlatarak kendisini saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸturmak iÃ§in ellerinden geleni yapan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

DOKTORUNUN FOTOÄžRAFINI DA PAYLAÅžTI

Hastaneye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda kan nakline ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirten Ashley Judd , fotoÄŸrafÄ±nÄ± da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Doktor Greef'in bacaÄŸÄ±ndaki yumuÅŸak doku hasarÄ± ve ÅŸiÅŸlik geÃ§inceye kadar bacaÄŸÄ±nÄ± stabil hale getirdiÄŸini anlattÄ±. Bu sorunlarÄ±n giderilmesinden sonra da bir operasyon geÃ§ireceÄŸini de ekledi.

COVÄ°D 19 Ä°Ã‡Ä°N DE TEST YAPILDI

Ashley Judd, hastanedeki doktor ve hemÅŸirelerin, sadece bedenindeki deÄŸli ruhundaki travmayÄ± gidermek iÃ§in de Ã§aba harcadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Judd, hastanede kendisine GÃ¼ney Afrika'da a yaygÄ±n olan Covid 19 mutasyonu iÃ§in test uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

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AMBULANS UÃ‡AKTA ABD'YE DÃ–NDÃœLER

ÃœnlÃ¼ oyuncu bu arada babasÄ±na da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kaza ile ilgili mesaj gÃ¶nderdiÄŸini belirterek onu yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Judd'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re babasÄ± Covid 19 aÅŸÄ±sÄ± olduÄŸu iÃ§in GÃ¼ney Afrika'ya yanÄ±na gidebildi.Â Ashley Juddy daha sonra bir hava ambulansÄ±yla 22 saat sÃ¼ren dÃ¶rt aktarmalÄ± uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini ekledi.

BABASI DA AÅžI OLUP YANINA GÄ°TTÄ°

Ashley Judd, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku e acÄ± dolu sÃ¼rece kendisine yarÄ±m eden herkese teÅŸekkÃ¼r ederek mesajÄ±nÄ± bitirdi. Judd, saÄŸlÄ±k konusunda seÃ§eneksiz kalanlarÄ±, korku iÃ§inde ve yalnÄ±z kalanlarÄ± unutmamak gerektiÄŸini de takipÃ§ilerine hatÄ±rlattÄ±.

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BENZERÄ°NE FÄ°LMLERDE RASTLANACAK TÃœRDEN

Hollywood'un Ã¼nlÃ¼ oyuncusu Ashley Judd, benzerine ancak filmlerde rastlanabilecek bir kabustan uyandÄ±. IssÄ±z ormanda dÃ¼ÅŸÃ¼p bacaÄŸÄ±nÄ± 4 yerinden kÄ±ran oyuncu, tek baÅŸÄ±na saatlerce yardÄ±m bekledi. Tam 55 saatte hastaneye ulaÅŸtÄ±rÄ±lan oyuncu, iÃ§ kanama tehlikesi geÃ§irdi. Ashley Judd, GÃ¼ney Afrika'da bir hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

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BONOBO KORUMA PROGRAMI KAPSAMINDA GÄ°TMÄ°ÅžTÄ°

ÃœnlÃ¼ oyuncu Ashley Judd, Bonobo (cÃ¼ce ÅŸempanze) koruma programÄ± kapsamÄ±nda gittiÄŸi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde beklenmedik bir kaza geÃ§irdi ve ardÄ±ndan kabus dolu saatler yaÅŸadÄ±.

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ORMANDA BEKLENMEDÄ°K KAZA

52 yaÅŸÄ±ndaki Judd, ormanda dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve saÄŸ bacaÄŸÄ± dÃ¶rt yerinden kÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu kazayÄ± kabusa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren ise dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerde saatler boyunca kalÄ±p yardÄ±m gelmesini beklemek zorunda kalmasÄ± oldu.

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TAKILIP DÃœÅžTÃœ

AynÄ± zamanda BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°yi Niyet ElÃ§isi de olan Ashley Judd, ormanda bulunduÄŸu sÄ±rada yÃ¼rÃ¼rken, yere dÃ¼ÅŸen bir aÄŸaca takÄ±ldÄ±. Dengesini yitiren Judd, kendisi de dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu sÄ±rada saÄŸ bacaÄŸÄ± dÃ¶rt yerinden kÄ±rÄ±ldÄ±. Hareket edemediÄŸi iÃ§in de yaklaÅŸÄ±k beÅŸ saat ormanda yardÄ±m bekledi.

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Ä°LKEL BÄ°R SEDYEYLE TAÅžINDI

Daha sonra yerel halktan kendisine yardÄ±m eli uzandÄ±. Judd Ã§arÅŸaf ve bambu dalÄ± kullanÄ±larak yapÄ±lan bir sedyeyle taÅŸÄ±ndÄ±. ArdÄ±ndan gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda motosikletle ormanlÄ±k bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ashley Judd'un tedavi gÃ¶rmek iÃ§in hastaneye ulaÅŸmasÄ± tam 55 saat sÃ¼rdÃ¼.

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TEDAVÄ° Ä°Ã‡Ä°N GÃœNEY AFRÄ°KA'YA GÃ–TÃœRÃœLDÃœ

Ashley Judd'un tedavisi GÃ¼ney Afrika'da bir hastanede devam ediyor. ÃœnlÃ¼ oyuncu bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± hem Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ± hem de gazeteci Nicholas Kristof'a anlattÄ±. Judd paylaÅŸÄ±mÄ±nda "EÄŸer Kongolu kÄ±z kardeÅŸlerim ve erkek kardeÅŸlerim olmasaydÄ± iÃ§ kanamadan Ã¶lebilirdim" diye yazdÄ±. Judd, kendisine uzanan yardÄ±m elleri olmasaydÄ±, Ã¶lmese bile bacaÄŸÄ±nÄ± kaybedebileceÄŸini de ekledi. ÃœnlÃ¼ oyuncu o kÃ¶tÃ¼ anlarda kendisine yardÄ±m eden herkese teÅŸekkÃ¼r etti.

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ANNESÄ° VE ABLASI COUNTRY ÅžARKICISI

Tam adÄ± Ashley Tyler Ciminella olan Judd, 19 Nisan 1968'de Amerika BirleÅŸik Devletleriâ€™de Kaliforniya'da dÃ¼nyaya geldi. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1991 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Judd'unÃ§ annesi Naomi ve ablasÄ± Wynonna da country ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± olarak tanÄ±nÄ±yor.

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1991'DE OYUNCULUK KARÄ°YERÄ°NE BAÅžLADI

Ashley Judd, ilk kayda deÄŸer rolunÃ¼, 1993 tarihli Ruby in Paradiseâ€™da sergiledi. Bunun ardÄ±ndan 1996 yÄ±lÄ±nda Norma Jean & Marily adlÄ± yapÄ±mda rol alan Judd, sonrasÄ±nda 1997â€™de Kiss the Girls ve 1999â€™da Double Jeopardyâ€™de rol alarak hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir hayran kitlesine sahip oldu.

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HEM OYUNCU HEM AKTÄ°VÄ°ST

1990â€™lÄ± yÄ±llarda yÃ¼kselen bir yÄ±ldÄ±z olarak kabul edilen Judd, 2000â€™lÄ± yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda da ses getiren filmlerde oynamasa orta bÃ¼tÃ§eli yapÄ±mlarda oynama fÄ±rsatÄ±nÄ± yakaladÄ±. Ashley Judd, kadÄ±n ve insan haklarÄ±yla ilgili kampanyalara katÄ±lÄ±mÄ±yla da tanÄ±nÄ±yor.

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