Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü oyuncuya ikinci şok: Annesi, servetinden tek kuruş bırakmadı

#Naomi Judd#Ashley Judd#Wynonna Judd
Ünlü oyuncuya ikinci şok: Annesi, servetinden tek kuruş bırakmadı

Ünlü oyuncuya ikinci şok! Bu yılın nisan ayında ünlü bir şarkıcı olan annesi, kendi evinde ateşli silahla canına kıyan hatta onun kanlar içindeki cansız bedenini bulan oyuncu; aylar sonra yeni bir şok yaşadı... Annesi, milyonluk varlığından iki kızına tek kuruş para ya da mülk bırakmadı. Ünlü şarkıcının servetinin yönetimi, vasiyeti uyarında 33 yıllık kocasına kaldı. 

Haberin Devamı

DEPRESYONLA BAŞA ÇIKAMADI
ABD'li ünlü country şarkıcısı Naomi Judd, geçen nisan ayında ölümüyle sadece ailesini değil hayranlarını da yasa boğmuştu. Ailesi, 76 yaşındaki şarkıcının "zihinsel bir hastalık sonucu" hayata veda ettiğini açıkladı. Fakat Naomi Judd'un ünlü bir oyuncu olan kızı Ashley Judd, bir süre sonra gerçeği açıkladı ve annesinin kendi canına kıydığını söyledi.

Ünlü oyuncuya ikinci şok: Annesi, servetinden tek kuruş bırakmadı

VASİYET İKİNCİ ŞOK DALGASINI YARATTI
Annesinin cansız bedenini bulan Ashley Judd ve country şarkıcısı ablası Wynona Judd, Naomi Judd'un vasiyetinin açıklanmasıyla birlikte yeni bir şok yaşadı. Ünlü şarkıcı Naomi Judd, 25 milyon dolarlık servetinden iki kızına da tek kuruş ya da tek bir mülk bırakmadı. Onun yerine bütün servetinin yönetimini 33 yıllık kocası Larry Strickland'e devretti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ünlü oyuncunun anne acısı: Üst kata çıktı ve onu kanlar içinde bulduÜnlü oyuncunun anne acısı: Üst kata çıktı ve onu kanlar içinde bulduHaberi görüntüle

Ünlü oyuncuya ikinci şok: Annesi, servetinden tek kuruş bırakmadı

33 YILLIK KOCASINA BIRAKTI
Naomi Judd vasiyetinde, kocasının "mülkleri üzerinde tam yetkiye sahip olmasını" talep etti. Buna ek olarak vasiyette yer alan maddeye göre Strickland, bu konudaki hizmetleri için makul bir tazminat almaya da hak kazandı.

ZİHİNSEL BİR YETERLİLİK İÇİNDEYDİ: Naomi Judd'ın bu vasiyeti 20 Kasım 2017'de yani ölümünden beş yıl önce hazırladığı ortaya çıktı. Hayatı boyunca depresyonla mücadele elen Naomi Judd'ın vasiyetini hazırladığında akıl sağlığının yerinde olduğu ve bütün bu düzenlemeleri kendi isteğiyle yaptığı da belgelerle kanıtlanmış durumda. Ünlü şarkıcı Judd, vasiyetini imzaladığı sırada Tennesse'de faaliyet gösteren bir hukuk firmasının kıdemli yöneticilerinden biriyle bir başka kişi de buna tanıklık etti. İki tanık da Naomi Judd'ın vasiyetini imzaladığı sırada "sağlam bir zihne ve hafızaya sahip olduğu, kimsenin baskısı altında kalmadığı ve vasiyetini hazırlamak için tam bir yeterlilik içinde olduğunu" belirtti.

Ünlü oyuncuya ikinci şok: Annesi, servetinden tek kuruş bırakmadı

KOCASINA BİR ŞEY OLURSA YÖNETİMİ KAYINBİRADERİ DEVRALACAK
Ünlü şarkıcının vasiyetinde çarpıcı bir madde daha bulunuyor. Buna göre eğer kocası Larry Strickland, ölüm ya da başka bir nedenle bütün bu servetin yönetimini sürdüremeyecek hale gelirse ondan sonra bu görevi onun kardeşi yani Judd'ın kayınbiraderi Reginald Strickland ile vasiyetin imzalanması sırasında hazır bulunun hukuk firması devralacak.

Gözden Kaçmasın

Ünlü oyuncu: Bana tecavüz eden adamla bir dere kenarında oturup sohbet ettimÜnlü oyuncu: Bana tecavüz eden adamla bir dere kenarında oturup sohbet ettimHaberi görüntüle

Ünlü oyuncuya ikinci şok: Annesi, servetinden tek kuruş bırakmadı

Haberin Devamı

ABLASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Bu durum hakkında şu ana kadar ne 54 yaşındaki ünlü oyuncu Ashley Judd ne de annesiyle birlikte müzik çalışmalarını sürdüren ablası Wynonna herhangi bir açıklama yaptı. Fakat 58 yaşındaki Wynonna Judd'ın, annesinin vasiyetinde yer almamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadığı belirtiliyor. Aileye yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre annesi Naomi ile birlikte The Judds adlı müzik ikilisinde yer alan Wynonna, sahip oldukları şöhretin itici gücünün kendisi olduğuna inanıyor.

Ashley Judd ile ablası Wynonna, Naomi Judd'un 1964 ile 1972 arasında Michael C. Ciminella ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Naomi Judd daha sonra 1989 yılında şarkıcı Larry Strickland ile hayatını birleştirdi. 

Ünlü oyuncuya ikinci şok: Annesi, servetinden tek kuruş bırakmadı


ANNESİNİNİN CANSIZ BEDENİNİ ÜNLÜ OYUNCU BULDU
Bir süre önce Kongo'da yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle bacağını kıran ve Film gibi bir operasyonla hastaneye kaldırılan Ashley Judd, tam iyileşip de hayatını yeniden bir düzene oturttuğunda hiç beklemediği bir acı yaşadı. Ünlü bir country müzisyeni olan annesi Naomi Judd'u 30 Nisan'da kaybetti ünlü oyuncu. Ashley Judd, geçen mayıs ayında katıldığı Good Morning America programında Dianne Sawyer'ın konuğu oldu ve annesinin hayata nasıl veda ettiğini, onu kanlar içinde kendisinin bulduğunu ilk kez anlattı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncuya ikinci şok: Annesi, servetinden tek kuruş bırakmadı


'BİZ SÖYLEMESEYDİK BAŞKASI SÖYLEYECEKTİ'
54 yaşındaki Ashley Judd, annesinin ölüm nedenini de programda açıkladı. Oyuncu, 30 Nisan'da kaybettiği 76 yaşındaki annesi Naomi'nin "kendisinin kullandığı ateşli silahla" hayata veda ettiğini söyledi. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Ashley Judd "O silah kullandı. Benim annem bir ateşli silah kullandı. Bu, bizim paylaşmaktan rahatsızlık duyduğumuz bir bilgi. Ama anladık ki eğer bunu biz söylemezsek bir başkası söyleyecek."

Ashley Judd, annesi Naomi'nin uzun süredir ruhsal sorunlar yaşadığını ve depresyonda olduğunu sözlerine ekledi. Sonra da aynı sorunları yaşayan başka insanlara ve ailelerine yardımcı olmak için bu acı gerçeği açıklamaya karar verdiklerini söyledi.

Ünlü oyuncuya ikinci şok: Annesi, servetinden tek kuruş bırakmadı


'HEM BÜYÜK BİR ACI HEM BÜYÜK BİR TRAVMAYDI'
Ashley Judd, annesi Naomi ile aynı şehirde Tennesse'de, ondan birkaç dakika uzaklıktaki kendi evinde yaşadığını söyledi. O gün annesini ziyaret ettiğini belirtti Judd. "Karmaşık bir gündü. Annemin evini her gün ziyaret ediyorum. Annem o gün bana "Benimle kalacak mısın?" diye sordu. Ben de ona "Tabii ki" dedim." Bu konuşmadan kısa bir süre sonra da annesini kanlar içinde bulduğunu söyledi Ashley Judd. "Anneme iyi bir arkadaşının orada olduğunu söylemek için yukarı kata çıktım ve orada onu buldum. Onu o şekilde bulmak hem büyük bir acı hem de büyük bir travmaydı" diye anlattı yaşananları.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncuya ikinci şok: Annesi, servetinden tek kuruş bırakmadı

DİĞER KIZIYLA BİRLİKTE BİR İKİLİ OLDULAR
Ashley Judd'un annesi Naomi, ünlü bir country müzisyeniydi. Gerçek adı Diana Ellen Judd olan Naomi Judd, 11 Ocak 1946'da Ashland, Kentucky'de doğdu. 1983'te başladığı müzik kariyerini ölümüne kadar sürdürdü. Ashley Judd adını oyunculuk alanında duyururken, Naomi diğer kızı Wynonna ile birlikte country müziği icra eden "The Judds" adlı iki kişilik müzik grubunu kurdu.

RUHSAL SORUNLARLA MÜCADELE EDİYORDU: Judd kendisine 1990'da hepatit C teşhisi konulup grup dağılınca kalan kariyerini söz yazarı ve oyuncu olarak sürdürdü. Son organizasyonundan sonra Judd'da depresyon, anksiyete, panik atak, ödem, kellik, titreme ve intihar düşünceleri gibi ruhsal rahatsızlıklar yaşamaya başladı. 2022 yılında ölümünden bir gün sonra Country Müziği Şöhretler Holü'ne adı dahil edildi.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Naomi Judd#Ashley Judd#Wynonna Judd

BAKMADAN GEÇME!

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota