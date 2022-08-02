Ünlü oyuncuya ikinci şok: Annesi, servetinden tek kuruş bırakmadı

DEPRESYONLA BAŞA ÇIKAMADI
ABD'li ünlü country şarkıcısı Naomi Judd, geçen nisan ayında ölümüyle sadece ailesini değil hayranlarını da yasa boğmuştu. Ailesi, 76 yaşındaki şarkıcının "zihinsel bir hastalık sonucu" hayata veda ettiğini açıkladı. Fakat Naomi Judd'un ünlü bir oyuncu olan kızı Ashley Judd, bir süre sonra gerçeği açıkladı ve annesinin kendi canına kıydığını söyledi.
VASİYET İKİNCİ ŞOK DALGASINI YARATTI
Annesinin cansız bedenini bulan Ashley Judd ve country şarkıcısı ablası Wynona Judd, Naomi Judd'un vasiyetinin açıklanmasıyla birlikte yeni bir şok yaşadı. Ünlü şarkıcı Naomi Judd, 25 milyon dolarlık servetinden iki kızına da tek kuruş ya da tek bir mülk bırakmadı. Onun yerine bütün servetinin yönetimini 33 yıllık kocası Larry Strickland'e devretti.
33 YILLIK KOCASINA BIRAKTI
Naomi Judd vasiyetinde, kocasının "mülkleri üzerinde tam yetkiye sahip olmasını" talep etti. Buna ek olarak vasiyette yer alan maddeye göre Strickland, bu konudaki hizmetleri için makul bir tazminat almaya da hak kazandı.
ZİHİNSEL BİR YETERLİLİK İÇİNDEYDİ: Naomi Judd'ın bu vasiyeti 20 Kasım 2017'de yani ölümünden beş yıl önce hazırladığı ortaya çıktı. Hayatı boyunca depresyonla mücadele elen Naomi Judd'ın vasiyetini hazırladığında akıl sağlığının yerinde olduğu ve bütün bu düzenlemeleri kendi isteğiyle yaptığı da belgelerle kanıtlanmış durumda. Ünlü şarkıcı Judd, vasiyetini imzaladığı sırada Tennesse'de faaliyet gösteren bir hukuk firmasının kıdemli yöneticilerinden biriyle bir başka kişi de buna tanıklık etti. İki tanık da Naomi Judd'ın vasiyetini imzaladığı sırada "sağlam bir zihne ve hafızaya sahip olduğu, kimsenin baskısı altında kalmadığı ve vasiyetini hazırlamak için tam bir yeterlilik içinde olduğunu" belirtti.
KOCASINA BİR ŞEY OLURSA YÖNETİMİ KAYINBİRADERİ DEVRALACAK
Ünlü şarkıcının vasiyetinde çarpıcı bir madde daha bulunuyor. Buna göre eğer kocası Larry Strickland, ölüm ya da başka bir nedenle bütün bu servetin yönetimini sürdüremeyecek hale gelirse ondan sonra bu görevi onun kardeşi yani Judd'ın kayınbiraderi Reginald Strickland ile vasiyetin imzalanması sırasında hazır bulunun hukuk firması devralacak.
ABLASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Bu durum hakkında şu ana kadar ne 54 yaşındaki ünlü oyuncu Ashley Judd ne de annesiyle birlikte müzik çalışmalarını sürdüren ablası Wynonna herhangi bir açıklama yaptı. Fakat 58 yaşındaki Wynonna Judd'ın, annesinin vasiyetinde yer almamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadığı belirtiliyor. Aileye yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre annesi Naomi ile birlikte The Judds adlı müzik ikilisinde yer alan Wynonna, sahip oldukları şöhretin itici gücünün kendisi olduğuna inanıyor.
Ashley Judd ile ablası Wynonna, Naomi Judd'un 1964 ile 1972 arasında Michael C. Ciminella ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Naomi Judd daha sonra 1989 yılında şarkıcı Larry Strickland ile hayatını birleştirdi.
Ashley Judd, annesi Naomi'nin uzun süredir ruhsal sorunlar yaşadığını ve depresyonda olduğunu sözlerine ekledi. Sonra da aynı sorunları yaşayan başka insanlara ve ailelerine yardımcı olmak için bu acı gerçeği açıklamaya karar verdiklerini söyledi.
DİĞER KIZIYLA BİRLİKTE BİR İKİLİ OLDULAR
Ashley Judd'un annesi Naomi, ünlü bir country müzisyeniydi. Gerçek adı Diana Ellen Judd olan Naomi Judd, 11 Ocak 1946'da Ashland, Kentucky'de doğdu. 1983'te başladığı müzik kariyerini ölümüne kadar sürdürdü. Ashley Judd adını oyunculuk alanında duyururken, Naomi diğer kızı Wynonna ile birlikte country müziği icra eden "The Judds" adlı iki kişilik müzik grubunu kurdu.
RUHSAL SORUNLARLA MÜCADELE EDİYORDU: Judd kendisine 1990'da hepatit C teşhisi konulup grup dağılınca kalan kariyerini söz yazarı ve oyuncu olarak sürdürdü. Son organizasyonundan sonra Judd'da depresyon, anksiyete, panik atak, ödem, kellik, titreme ve intihar düşünceleri gibi ruhsal rahatsızlıklar yaşamaya başladı. 2022 yılında ölümünden bir gün sonra Country Müziği Şöhretler Holü'ne adı dahil edildi.