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Ünlü oyuncunun anne acısı: Üst kata çıktı ve onu kanlar içinde buldu

#Ashley Judd#Naomi Judd#Wynnona Judd
Ünlü oyuncunun anne acısı: Üst kata çıktı ve onu kanlar içinde buldu

Ünlü oyuncu ve aktivist, hayatının en büyük acısını yaşadı bir süre önce. Müzik alanında isim yapmış bir şarkıcı olan annesini hiç beklenmedik bir anda kaybetti.

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YAŞADIĞI TRAVMAYI ANLATTI
Üstelik onu kanlar içinde bulan da kendisiydi. Ünlü yıldız, işte yaşadığı o travmayı günler sonra katıldığı bir sohbet programında anlattı.

Ünlü oyuncunun anne acısı: Üst kata çıktı ve onu kanlar içinde buldu

TAM HAYATINI DÜZENE SOKMUŞTU Kİ BİR TRAVMA YAŞADI
Bir süre önce Kongo'da yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle bacağını kıran ve film gibi bir operasyonla hastaneye kaldırılan Ashley Judd, tam iyileşip de hayatını yeniden bir düzene oturttuğunda hiç beklemediği bir acı yaşadı. Ünlü bir country müzisyeni olan annesi Naomi Judd'u 30 Nisan'da kaybetti ünlü oyuncu.  Ashley Judd, katıldığı Good Morning America programında Dianne Sawyer'ın konuğu oldu ve annesinin hayata nasıl veda ettiğini, onu kanlar içinde kendisinin bulduğunu ilk kez anlattı.

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Ünlü oyuncunun anne acısı: Üst kata çıktı ve onu kanlar içinde buldu

'BİZ SÖYLEMESEYDİK BAŞKASI SÖYLEYECEKTİ'
54 yaşındaki Ashley Judd, annesinin ölüm nedenini de programda açıkladı. Oyuncu, 30 Nisan'da kaybettiği 76 yaşındaki annesi Naomi'nin "kendisinin kullandığı ateşli silahla" hayata veda ettiğini söyledi. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Ashley Judd "O silah kullandı. Benim annem bir ateşli silah kullandı. Bu, bizim paylaşmaktan rahatsızlık duyduğumuz bir bilgi. Ama anladık ki eğer bunu biz söylemezsek bir başkası söyleyecek."

Ashley Judd, annesi Naomi'nin uzun süredir ruhsal sorunlar yaşadığını ve depresyonda olduğunu sözlerine ekledi. Sonra da aynı sorunları yaşayan başka insanlara ve ailelerine yardımcı olmak için bu acı gerçeği açıklamaya karar verdiklerini söyledi.

Ünlü oyuncunun anne acısı: Üst kata çıktı ve onu kanlar içinde buldu

'HEM BÜYÜK BİR ACI HEM BÜYÜK BİR TRAVMAYDI'
Ashley Judd, annesi Naomi ile aynı şehirde Tennesse'de, ondan birkaç dakika uzaklıktaki kendi evinde yaşadığını söyledi. O gün annesini ziyaret ettiğini belirtti Judd. "Karmaşık bir gündü. Annemin evini her gün ziyaret ediyorum. Annem o gün bana "Benimle kalacak mısın?" diye sordu. Ben de ona "Tabii ki" dedim." Bu konuşmadan kısa bir süre sonra da annesini kanlar içinde bulduğunu söyledi Ashley Judd. "Anneme iyi bir arkadaşının orada olduğunu söylemek için yukarı kata çıktım ve orada onu buldum. Onu o şekilde bulmak hem büyük bir acı hem de büyük bir travmaydı" diye anlattı yaşananları.

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DİĞER KIZIYLA BİRLİKTE BİR İKİLİ OLDULAR
Ashley Judd'un annesi Naomi, ünlü bir country müzisyeniydi. Gerçek adı Diana Ellen Judd olan Naomi Judd, 11 Ocak 1946'da Ashland, Kentucky'de doğdu. 1983'te başladığı müzik kariyerini ölümüne kadar sürdürdü. Ashley Judd adını oyunculuk alanında duyururken, Naomi diğer kızı Wynonna ile birlikte country müziği icra eden "The Judds" adlı iki kişilik müzik grubunu kurdu.

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RUHSAL SORUNLARLA MÜCADELE EDİYORDU
Judd kendisine 1990'da hepatit C teşhisi konulup grup dağılınca kalan kariyerini söz yazarı ve oyuncu olarak sürdürdü. Son organizasyonundan sonra Judd'da depresyon, anksiyete, panik atak, ödem, kellik, titreme ve intihar düşünceleri gibi ruhsal rahatsızlıklar yaşamaya başladı. 2022 yılında ölümünden bir gün sonra Country Müziği Şöhretler Holü'ne adı dahil edildi.

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#Ashley Judd#Naomi Judd#Wynnona Judd

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