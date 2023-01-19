Ünlü oyuncuyla sevgili olup ayrılan evleniyor: Bir eski aşkı daha yuvasını kurdu

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HAYATININ GERİ KALANINI GEÇİRECEĞİ KİŞİYİ BULDU

Bunun en yeni örneklerinden biri daha kısa süre önce yaşandı. Ünlü oyuncuyla yaşadığı aşkla konuşulan model, ondan ayrıldı. Bir süre özel hayatını meraklı gözlerden uzak yaşasa da sonunda, hayatının geri kalanını birlikte geçireceği kişiyi buldu. Ardından nişanlandığını duyurdu, şimdi de mutlu haberin görüntülerini yani düğününde çekilen video ve fotoğrafları sosyal medya sayfasından paylaştı. Yani o da sonunda yuvasını kurdu.

NEŞELİ DÜĞÜNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

Bu sözünü ettiğimiz ünlü model Erin Heatherton. Hollywood'un müzmin bekarı Leonardo DiCaprio'nun modellik yapan eski sevgililerinden biri olan 33 yaşındaki Heatherton, nişanlısı Karol Kocemba ile rengarenk bir törenle evlendi. Heatherton, düğünde çekilen neşeli görüntülerini Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Modelin "Hayatımın en iyi haftası" notuyla yaptığı paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

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Heatherton, büyük günü için ince askılı, üst kısmı yarı şeffaf bir gelinlik tercih etti. Modelin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu.

Victoria's Secret meleklerinden biri olarak tanınan Erin Heatherton düğününde ince askılı, belden yukarısı yarı şeffaf uçuşan etekleriyle dikkat çeken bir gelinlik giydi. Damadın tercihi ise beyaz takım elbise ve siyah gömlekten oluştu. Heatherton ile Kocemba'ya mutluluk dileyenler arasında top modelin meslektaşları da vardı. Bunlardan biri olan Lily Aldridge "Tebrikler" yazıp beş tane kalp emojisi koydu.

FLÖRT UYGULAMASINDA TANIŞTILAR

Heatherton ile Kocemba'nın tanışma öyküsü de çok ilginç. Çünkü çift, gittikleri bir ortamda ilk kez karşılaşmış ya da ortak arkadaşları tarafından tanıştırılmış değil. Erin Heatherton ile Karol Kocemba, bir flört uygulaması aracılığıyla tanıştı. Çift, 2022 yılının mart ayında nişanlandıklarını duyurdu.

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LEONARDO İLE AŞK YAŞADI: 2008 yılında kariyerine başlayan Erin Heatherton, 2010 ile 2013 arasında Victoria's Secret'ın parlak dönemleri sona yaklaşırken ünlü firmanın tanıtım yüzü olmuşu. Heatherton daha sonra da Leonardo DiCaprio ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Fakat bu aşk sadece bir yıl sürmüş, Leo yeni bir aşka yelken açarken, Erin da enerjisini kariyerine yöneltmişti.





İLK MEDYATİK AŞKI

2000'lerin başında Leonardo DiCaprio, kariyerinde hızla yükselirken bir yandan da özel hayatıyla gündemin ilk sıralarını işgal etmeye başladı. Bu dönemde en çok konuşulan ilişkisini model Gisele Bundchen ile yaşadı. DiCaprio ile Bundchen aşk yaşamaya başladıklarında aktör 25 yaşındaydı. Moda dünyasında adını duyurmaya başlayan Gisele Bundchen ise 18 yaşına girmişti. Herkesin evlilik ya da en azından bir nişan haberi beklediği bu ilişki 2000 ile 2005 arasında sürdü. Gisele Bundchen, 23 yaşına girdiğinde ikili yollarını ayırdı.

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Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin 2009'da başlayan evlilikleri geçen yıl bitti.

ONUN UĞRUNA HAMİLE SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ: Bundchen bu ilişkinin bir yıl sonrasında Tom Brady ile romantik bir ilişkiye başladı. Çift, 2009 yılında evlendi. İki çocuklu mutlu evlilikleri sürüyor. Bu arada onunla tanışan Brady'nin hamile sevgilisi Bridget Moynahan'ı terk ettiğini de hatırlatalım. Fakat bu evlilik kısa bir süre önce hem de hiç beklenmedik bir şekilde bitti. Bundchen ile Brady'yi iki çocukları bile bir arada tutamadı. Çift, boşandı.





HERKES 'BU KEZ EVLENİR' DEMİŞTİ

Sonra Leonardo DiCaprio için başka bir dönem başladı. Yine kariyerinin parlak dönemlerinde olan bir modelle, İsrailli Bar Refaeli ile çıkmaya başladı. Üstelik de Bundchen'den ayrıldığı aynı yıl içinde. O sırada Refaeli 20 yaşındaydı. İlişkileri beş yıl sürdü. Bar Refaeli 25 yaşına girdiğinde ilişki de bitti. Leonardo DiCaprio ile Bar Refaeli nişanlanmıştı. Herkes bu kez aktör için evliliğe kesin gözüyle bakıyordu ama yine olmadı.

Refaeli, Adi Ezra ile mutlu bir evlilik sürdürüyor,. Çiftin üç çocuğu var.

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AYRILDIKTAN SONRA BAŞKASIYLA EVLENDİ: İlk evliliğini 2003 ile 2005 arasında Arik Weinstein ile yapan Refaeli, DiCaprio ile yollarını ayırdıktan beş yıl sora Adi Ezra ile evlendi. Şimdi üç çocuk annesi.





İLİŞKİ KISA SÜRDÜ

Leonardo DiCaprio kısa süreli ilişkilerinden birini oyuncu Blake Lively ile yaşadı. 2011 yılındaki Cannes Film Festivali'nde tanışan ikili aynı yıl kısa bir birliktelik yaşadı. Sadece 11 ay süren bu romantik ilişki sırasında Lively 23 yaşındaydı.

Blake Lively'nin meslektaşı Ryan Reynolds ile mutlu bir evliliği var. Çift, dördüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

O DA SONRASINDA HAYATININ AŞKINI BULDU: Lively, bu kısa ilişkinin ardından Ryan Reynolds ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2012 yılında evlendi. Üç çocuklu mutlu bir evlilikleri var.





ALDATILDIĞI İÇİN AYRILDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bunun hemen ardından 2013 ile 2014 arasına model Toni Garrn ile bir ilişkiye başladı Leonardo DiCaprio. Alman model, ilişki başladığında 20, bittiğinde ise 21 yaşındaydı. İddialara göre Toni Garrn, aktör tarafından aldatıldığı için ilişkiyi bitirdi.

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Garrn da iki yıl önce mutluluğu buldu ve yuvasını kurdu.

O DA EVLENDİ: Toni Garrn, 2020 yılında Alex Pettyfer ile evlendi. Onun da mutlu bir evliliği var.





ROTAYI HOLLYWOOD'A ÇEVİRDİ

Bu ilişkinin ardından Leonardo DiCaprio, rotayı yine Holllwood'a çevirdi. Rol aldığı Baywatch dizisiyle tanınan Kelly Rohrback ile 2015 yılı içinde başlayıp biten bir ilişki yaşadı. O sırada Rohrbach, 25 yaşındaydı.

Güzel oyuncu, 2019 yılında Steuart Walton ile evlendi.

ŞİMDİ BİR ÇOCUK ANNESİ: Kelly Rohrbach, 2019 yılında Steuart Walton ile evlendi. Bir çocuk annesi oldu.





BİR YIL DA ÜNLÜ MODELLE BİRLİKTE OLDU

Bunun ardından DiCaprio, 2016 ile 2017 arasında model Nina Agdal ile romantik bir ilişki yaşadı. İlişki başladığında 24 yaşında olan Agdal ile DiCaprio, dünyanın gözde tatil beldelerinde samimi pozlarda görüntülendi. Nina Agdal, 25 yaşına girdiğinde ilişki bitti.

Nina Agdal, yeni aşkını bu yılın başında sosyal medyadan duyurdu ve söylentilere nokta koydu.

O HENÜZ EVLENMEDİ AMA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI; Agdal'ın adı son dönemde Logan Paul ile birlikte anılıyor. Çift, sonunda ilişkilerini sosyal medya üzerinden resmiyete döktü.





